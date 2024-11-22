Кунгурская ледяная пещера и Белогорский монастырь

Посетить две самые известные достопримечательности Пермского края
В путешествии вы проедете по Сибирскому тракту, узнаете главное об освоении Урала и горнозаводской цивилизации. В одной из крупнейших карстовых пещер России побываете в мире причудливых форм. Осмотрите знаковую обитель края — уральский Афон. Оцените панорамы с Белой горы.

А также увидите из окна автомобиля памятники старинного города Кунгур и познакомитесь с его историей.
Кунгурская ледяная пещера и Белогорский монастырь
Кунгурская ледяная пещера и Белогорский монастырь
Кунгурская ледяная пещера и Белогорский монастырь
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

План путешествия

10:00 — выезд из Перми. Мы проедем 90 км по Сибирскому тракту. По дороге вы узнаете об освоении Урала и развитии горнозаводской цивилизации.

12:00-14:00 — посещение Кунгурской ледяной пещеры. Вы увидите камни, которые напоминают животных, скульптуры, будто созданные неизвестным художником, чарующие ледяные сталагмиты и сталактиты. Экскурсию по пещере для вас проведёт местный гид.

14:00-15:00 — переезд к одной из главных святынь Пермского края — Белогорскому Свято-Николаевскому мужскому монастырю. Маршрут пройдёт через центр Кунгура — старинного купеческого города. Вы узнаете, как он стал чайной столицей Российской империи, и увидите самый интересный арт-объект Пермского края.

15:00-16:00 — самостоятельный осмотр монастыря. Вы сможете посетить Крестовоздвиженский собор, главный храм комплекса и один из важных духовных центров Урала. Увидите Царский крест на Белой горе и звонницу. А в источнике Николая Чудотворца при желании наберёте воду.

16:00-18:00 — дорога обратно в Пермь.

Порядок посещения объектов может быть изменён.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на автомобиле Lifаn Х60, ожидание в локациях по программе, короткие путевые рассказы и просмотр фильма об освоении Урала в машине
  • Дополнительные расходы:
    — встреча в отдалённых районах Перми
    — детское кресло
    — билет в пещеру (экскурсия включена) — от 1100 до 1500 ₽ за взрослого и от 800 до 1000 ₽ за ребёнка 5–14 лет, есть льготы. Цена зависит от дня недели и маршрута
    — услуги профессионального экскурсовода — 11 500 ₽ (в этом случае количество свободных мест в машине уменьшается до 3)
    — питание (возле пещеры или в трапезной, в случае обеда в кафе в Кунгуре — с оплатой времени ожидания)
  • Сопровождать вас буду я или другой гид-водитель из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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