Посетить две самые известные достопримечательности Пермского края
В путешествии вы проедете по Сибирскому тракту, узнаете главное об освоении Урала и горнозаводской цивилизации. В одной из крупнейших карстовых пещер России побываете в мире причудливых форм. Осмотрите знаковую обитель края — уральский Афон. Оцените панорамы с Белой горы.
А также увидите из окна автомобиля памятники старинного города Кунгур и познакомитесь с его историей.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
План путешествия
10:00 — выезд из Перми. Мы проедем 90 км по Сибирскому тракту. По дороге вы узнаете об освоении Урала и развитии горнозаводской цивилизации.
12:00-14:00 — посещение Кунгурской ледяной пещеры. Вы увидите камни, которые напоминают животных, скульптуры, будто созданные неизвестным художником, чарующие ледяные сталагмиты и сталактиты. Экскурсию по пещере для вас проведёт местный гид.
14:00-15:00 — переезд к одной из главных святынь Пермского края — Белогорскому Свято-Николаевскому мужскому монастырю. Маршрут пройдёт через центр Кунгура — старинного купеческого города. Вы узнаете, как он стал чайной столицей Российской империи, и увидите самый интересный арт-объект Пермского края.
15:00-16:00 — самостоятельный осмотр монастыря. Вы сможете посетить Крестовоздвиженский собор, главный храм комплекса и один из важных духовных центров Урала. Увидите Царский крест на Белой горе и звонницу. А в источнике Николая Чудотворца при желании наберёте воду.
16:00-18:00 — дорога обратно в Пермь.
Порядок посещения объектов может быть изменён.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на автомобиле Lifаn Х60, ожидание в локациях по программе, короткие путевые рассказы и просмотр фильма об освоении Урала в машине
Дополнительные расходы: — встреча в отдалённых районах Перми — детское кресло — билет в пещеру (экскурсия включена) — от 1100 до 1500 ₽ за взрослого и от 800 до 1000 ₽ за ребёнка 5–14 лет, есть льготы. Цена зависит от дня недели и маршрута — услуги профессионального экскурсовода — 11 500 ₽ (в этом случае количество свободных мест в машине уменьшается до 3) — питание (возле пещеры или в трапезной, в случае обеда в кафе в Кунгуре — с оплатой времени ожидания)
Сопровождать вас буду я или другой гид-водитель из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Перми
Провели экскурсии для 113 туристов
Здравствуйте! Я родился в Перми — и много лет работаю в туризме. Последнее время часто сталкиваюсь с отменами поездок от крупных туроператоров в связи с недобором группы. Именно с этой читать дальше
целью была создана команда из водителей и экскурсоводов. И теперь мы можем отвезти вас в любой уголок Пермского края, познакомить с достопримечательностями и гарантировать, что ваше путешествие состоится при любом наборе группы. Достопримечательности Пермского края действительно стоят вашего внимания!