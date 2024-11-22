В путешествии вы проедете по Сибирскому тракту, узнаете главное об освоении Урала и горнозаводской цивилизации. В одной из крупнейших карстовых пещер России побываете в мире причудливых форм. Осмотрите знаковую обитель края — уральский Афон. Оцените панорамы с Белой горы. А также увидите из окна автомобиля памятники старинного города Кунгур и познакомитесь с его историей.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

за 1-3 человека или 2930 ₽ за человека, если вас больше

от 11 718 ₽ за 1-3 человека или 2930 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

План путешествия

10:00 — выезд из Перми. Мы проедем 90 км по Сибирскому тракту. По дороге вы узнаете об освоении Урала и развитии горнозаводской цивилизации.

12:00-14:00 — посещение Кунгурской ледяной пещеры. Вы увидите камни, которые напоминают животных, скульптуры, будто созданные неизвестным художником, чарующие ледяные сталагмиты и сталактиты. Экскурсию по пещере для вас проведёт местный гид.

14:00-15:00 — переезд к одной из главных святынь Пермского края — Белогорскому Свято-Николаевскому мужскому монастырю. Маршрут пройдёт через центр Кунгура — старинного купеческого города. Вы узнаете, как он стал чайной столицей Российской империи, и увидите самый интересный арт-объект Пермского края.

15:00-16:00 — самостоятельный осмотр монастыря. Вы сможете посетить Крестовоздвиженский собор, главный храм комплекса и один из важных духовных центров Урала. Увидите Царский крест на Белой горе и звонницу. А в источнике Николая Чудотворца при желании наберёте воду.

16:00-18:00 — дорога обратно в Пермь.

Порядок посещения объектов может быть изменён.

Организационные детали