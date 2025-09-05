Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПо Перми с ветерком
Познакомиться с городом и разобраться в пермских брендах на автопешей экскурсии
Начало: Экскурсии отель Урал
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
6800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Пермь - современный город с историей
Посетить знаковые места, заглянуть в театральные закоулки и узнать, чем гордятся пермяки
Начало: У памятника «Пермяк соленые уши», Комсомольский пр...
Сегодня в 16:00
11 дек в 16:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Небанально по Перми - от "Власти" до "Счастья"
Увидеть город глазами художников и понять, как история отражается в арт-объектах
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Познавательная прогулка по набережной Камы
Прогулка вдоль Камы в Перми - это возможность узнать о речном предпринимательстве и насладиться видами на современные теплоходы и исторические места
Начало: У железнодорожной станции Пермь 1
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческое путешествие по улицам Перми: экскурсия с гидом
Погрузитесь в атмосферу старинной Перми, исследуйте исторические уголки и узнайте уникальные истории
Начало: В сквере В.Н. Татищева у памятника В.Н. Татищеву
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Перми в страну Пера Маа
Погрузитесь в атмосферу губернского города, узнайте о Перми Великой и временах Колчака. Истории купцов и каторжников ждут вас на улицах города
Начало: У отеля «Прикамье»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 8475 ₽
8921 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Страшная тайна Чехова»
Самостоятельно изучить Пермь и раскрыть загадку писателя
Начало: На Сибирской улице
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
800 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина5 сентября 2025Экскурсия по Перми очень понравилась. Много интересной информации. Неспешная прогулка по красивым улочкам и подробный рассказ о городе. Не всё запомнила, но это проблема моей памяти.
- ВВера6 августа 2025Сама гость Перми, пригласила на экскурсию двух очень эрудированных пермяков 60+. Андрею удалось их удивить, а что уж говорить обо
- ААлена30 июля 2025Прогулка интересная, познавательная, много новой информации. Андрей отвечает на все интересующие вопросы. Лично от себя - мне было слишком много разных фамилий (далеко не все знакомы) и к концу прогулки в голове все перемешалось.
- ЕЕлена24 июля 2025Андрей просто молодец! Всё интересно, вся экскурсия в режиме диалога, если бы не ограничено по времени, ходили бы и 10 часов)))
- ААлексей21 июля 2025Изумительная экскурсия и изумительным, увлечённым экскурсоводом, который знает ответа даже не те вопросы, которые не придут Вам в голову. Очень
- ААльбина6 июля 2025Приехал вовремя, интересно рассказывал.
- ННаталья24 мая 2025Были на экскурсии 2 года назад, странно, что сразу не написала отзыв, точно помню, что было интересно, не смотря на
- ААнна2 мая 2025Несмотря на длительность экскурсии в несколько часов, она прошла на одном дыхании. Было интересно, весело и познавательно. Мы с мужем получили огромное удовольствие. Андрей, спасибо вам за чуткость, юмор и кладезь интересных фактов! Приедем еще)
- ЛЛюдмила16 апреля 2025Хотим поблагодарить нашего гида за содержательную экскурсию. Хотим особо отметить то, что он подстроился под наш запрос в части архитектуры
- ЕЕлена9 марта 2025У нас было ограничено время и холодно, конечно лучше гулять по прекрасному городу с таким эрудированным человеком в, теплую погоду,
- ССергей6 декабря 2024Хорошая экскурсия для знакомства с городом.
- ННикита21 ноября 2024Интересная экскурсия, Андрей – очень эрудированный и много знающий о городе гид
- ЮЮлия20 октября 2024Андрей - потрясающий гид! Он знает всё! И о Перми, и о Пермском крае, и обо всём, что ни спросишь! Четыре часа пешеходной экскурсии пролетели незаметно, и было жаль, что экскурсия закончилась! Спасибо Андрею и спасибо Трипстеру!
- ССветлана8 октября 2024Спасибо Андрею за проведенную экскурсию! Получила много информации об истории города и его выдающихся жителей. Посмотрела основные достопримечательности, увидела много интересных локаций, которых надо посетить отдельно. Всем рекомендую экскурсионные программы, которые готовит Андрей.
- ЕЕлена13 сентября 2024Именно такой я себе представляла экскурсию с гидом.
Андрей смог влюбить нас в Пермь.
Тайные сказочные дворики, куда Андрей нас заводил, не станем выкладывать на фото. Пусть это будет интригующей тайной для Вас, дорогие путешественники
- ЛЛюбина8 сентября 2024Очень интересно и познавательно!
- ССергей7 сентября 2024Гибко, познавательно, отлично!
- ЕЕкатерина31 июля 2024Андрей знает про Пермь все. Про каждую улочку, про каждый дом - знания просто энцеклопедические и удивительная память
Можно было чуть больше истории города и его лбдей в истории России. Было бы тогда вообще идеально
Все понравилось. Очень рекомендую
- ААнастасия30 июня 2024Чудесная прогулка по Перми с Андреем. Время пролетело незаметно. Огромное количество увлекательной информации от архитектуры до оперы. Спасибо большое!
- ММария27 июня 2024Замечательный гид!!
Пермь - стала открытием для меня, и хочется вернуться на новую экскурсию!
