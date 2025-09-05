Мои заказы

Экскурсии по Парку Горького в Перми

Найдено 7 экскурсий в категории «Парк Горького» в Перми, цены от 800 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
По Перми с ветерком
На машине
3.5 часа
76 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
По Перми с ветерком
Познакомиться с городом и разобраться в пермских брендах на автопешей экскурсии
Начало: Экскурсии отель Урал
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
6800 ₽ за всё до 4 чел.
Пермь - современный город с историей
2.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Пермь - современный город с историей
Посетить знаковые места, заглянуть в театральные закоулки и узнать, чем гордятся пермяки
Начало: У памятника «Пермяк соленые уши», Комсомольский пр...
Сегодня в 16:00
11 дек в 16:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.
Небанально по Перми - от "Власти" до "Счастья"
Пешая
2.5 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Небанально по Перми - от "Власти" до "Счастья"
Увидеть город глазами художников и понять, как история отражается в арт-объектах
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Познавательная прогулка по набережной Камы
Пешая
1 час
6 отзывов
Водная прогулка
Познавательная прогулка по набережной Камы
Прогулка вдоль Камы в Перми - это возможность узнать о речном предпринимательстве и насладиться видами на современные теплоходы и исторические места
Начало: У железнодорожной станции Пермь 1
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4500 ₽ за всё до 4 чел.
По старинным улицам Перми
Пешая
4 часа
70 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческое путешествие по улицам Перми: экскурсия с гидом
Погрузитесь в атмосферу старинной Перми, исследуйте исторические уголки и узнайте уникальные истории
Начало: В сквере В.Н. Татищева у памятника В.Н. Татищеву
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Путешествие из купеческой Перми в страну Пера Маа и обратно
Пешая
1.5 часа
-
5%
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Перми в страну Пера Маа
Погрузитесь в атмосферу губернского города, узнайте о Перми Великой и временах Колчака. Истории купцов и каторжников ждут вас на улицах города
Начало: У отеля «Прикамье»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 8475 ₽8921 ₽ за всё до 10 чел.
Мобильный квест «Страшная тайна Чехова»
Пешая
2.5 часа
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Страшная тайна Чехова»
Самостоятельно изучить Пермь и раскрыть загадку писателя
Начало: На Сибирской улице
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
800 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    5 сентября 2025
    По старинным улицам Перми
    Экскурсия по Перми очень понравилась. Много интересной информации. Неспешная прогулка по красивым улочкам и подробный рассказ о городе. Не всё запомнила, но это проблема моей памяти.
  • В
    Вера
    6 августа 2025
    По старинным улицам Перми
    Сама гость Перми, пригласила на экскурсию двух очень эрудированных пермяков 60+. Андрею удалось их удивить, а что уж говорить обо
    читать дальше

    мне! 4 часа пролетели, а энергия гида не заканчивалась!!! Получили ответы на все вопросы. Андрей может о каждом доме старой части Перми рассказать не одну историю, удивили его обширные знания театральной жизни. Оценить такой талант неподготовленным слушателям будет сложно, поэтому рекомендую только продвинутым путешественникам! И вишенка на торте: вопросы от гида из квиза, поэтому экскурсия порой походила на викторину)))

    Сама гость Перми, пригласила на экскурсию двух очень эрудированных пермяков 60+. Андрею удалось их удивить, а
  • А
    Алена
    30 июля 2025
    По старинным улицам Перми
    Прогулка интересная, познавательная, много новой информации. Андрей отвечает на все интересующие вопросы. Лично от себя - мне было слишком много разных фамилий (далеко не все знакомы) и к концу прогулки в голове все перемешалось.
  • Е
    Елена
    24 июля 2025
    По старинным улицам Перми
    Андрей просто молодец! Всё интересно, вся экскурсия в режиме диалога, если бы не ограничено по времени, ходили бы и 10 часов)))
  • А
    Алексей
    21 июля 2025
    По старинным улицам Перми
    Изумительная экскурсия и изумительным, увлечённым экскурсоводом, который знает ответа даже не те вопросы, которые не придут Вам в голову. Очень
    читать дальше

    интересно и познавательно. Всячески рекомендуем экскурсии именно в подобном формате для тех, кто хочет максимально проработать ушами историю этого замечательного и богатого на события города. Если можно было поставить 10 звёзд, я бы поставил не задумываясь

  • А
    Альбина
    6 июля 2025
    По старинным улицам Перми
    Приехал вовремя, интересно рассказывал.
  • Н
    Наталья
    24 мая 2025
    По старинным улицам Перми
    Были на экскурсии 2 года назад, странно, что сразу не написала отзыв, точно помню, что было интересно, не смотря на
    читать дальше

    жуткий холод в этот день. Гуляли, слушали, грелись:) закончили в картинной галереи, были удивлены ее достойным уровнем.
    Алексея, как экскурсовода, запомнила с комментарием - будем рекомендовать! Спасибо!

  • А
    Анна
    2 мая 2025
    По старинным улицам Перми
    Несмотря на длительность экскурсии в несколько часов, она прошла на одном дыхании. Было интересно, весело и познавательно. Мы с мужем получили огромное удовольствие. Андрей, спасибо вам за чуткость, юмор и кладезь интересных фактов! Приедем еще)
  • Л
    Людмила
    16 апреля 2025
    По старинным улицам Перми
    Хотим поблагодарить нашего гида за содержательную экскурсию. Хотим особо отметить то, что он подстроился под наш запрос в части архитектуры
    читать дальше

    Перми. Отдельное спасибо за направленный ранее материал о Пермском крае-нам, как архитекторам, очень пригодится. Эрудированность и начитанность эксперта-краеведа просто поражает. Мы остались довольны данной экскурсией. Спасибо!

  • Е
    Елена
    9 марта 2025
    По старинным улицам Перми
    У нас было ограничено время и холодно, конечно лучше гулять по прекрасному городу с таким эрудированным человеком в, теплую погоду,
    читать дальше

    но у нас вышла чудесная экскурсия про все и обо всем. Советую прогулки с Андреем по Перми, однозначно уедете с багажом знаний о Перми и не только.

  • С
    Сергей
    6 декабря 2024
    По старинным улицам Перми
    Хорошая экскурсия для знакомства с городом.
  • Н
    Никита
    21 ноября 2024
    По старинным улицам Перми
    Интересная экскурсия, Андрей – очень эрудированный и много знающий о городе гид
  • Ю
    Юлия
    20 октября 2024
    По старинным улицам Перми
    Андрей - потрясающий гид! Он знает всё! И о Перми, и о Пермском крае, и обо всём, что ни спросишь! Четыре часа пешеходной экскурсии пролетели незаметно, и было жаль, что экскурсия закончилась! Спасибо Андрею и спасибо Трипстеру!
  • С
    Светлана
    8 октября 2024
    По старинным улицам Перми
    Спасибо Андрею за проведенную экскурсию! Получила много информации об истории города и его выдающихся жителей. Посмотрела основные достопримечательности, увидела много интересных локаций, которых надо посетить отдельно. Всем рекомендую экскурсионные программы, которые готовит Андрей.
  • Е
    Елена
    13 сентября 2024
    По старинным улицам Перми
    Именно такой я себе представляла экскурсию с гидом.
    Андрей смог влюбить нас в Пермь.
    Тайные сказочные дворики, куда Андрей нас заводил, не станем выкладывать на фото. Пусть это будет интригующей тайной для Вас, дорогие путешественники
  • Л
    Любина
    8 сентября 2024
    По старинным улицам Перми
    Очень интересно и познавательно!
  • С
    Сергей
    7 сентября 2024
    По старинным улицам Перми
    Гибко, познавательно, отлично!
  • Е
    Екатерина
    31 июля 2024
    По старинным улицам Перми
    Андрей знает про Пермь все. Про каждую улочку, про каждый дом - знания просто энцеклопедические и удивительная память

    Можно было чуть больше истории города и его лбдей в истории России. Было бы тогда вообще идеально

    Все понравилось. Очень рекомендую
  • А
    Анастасия
    30 июня 2024
    По старинным улицам Перми
    Чудесная прогулка по Перми с Андреем. Время пролетело незаметно. Огромное количество увлекательной информации от архитектуры до оперы. Спасибо большое!
  • М
    Мария
    27 июня 2024
    По старинным улицам Перми
    Замечательный гид!!
    Пермь - стала открытием для меня, и хочется вернуться на новую экскурсию!

