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Экскурсии по рекам в Перми 2026

Найдено 3 экскурсии в категории «По рекам и каналам» в Перми, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Прогулочный рейс в Перми на теплоходе «Ягошиха» (по будням)
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
1 час
27 отзывов
Групповая
Прогулочный рейс в Перми на теплоходе «Ягошиха» (по будням)
Просторы Камы и панорамы города в небольшом речном путешествии
Начало: У речного вокзала
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 и 21:30
Завтра в 20:00
21 июл в 11:00
500 ₽ за человека
Речная прогулка на сапбордах в Хохловке
SUP-прогулки
1.5 часа
Групповая
до 18 чел.
Речная прогулка на сапбордах в Хохловке
Катание по водной глади, виды на старинную деревянную крепость и травяной чай на берегу
Начало: Около музея «Хохловка»
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:30
25 июл в 11:30
26 июл в 11:30
1700 ₽ за человека
Прогулочный рейс в Перми на теплоходе «Ягошиха» по выходным
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
1 час
Групповая
Прогулочный рейс в Перми на теплоходе «Ягошиха» по выходным
Просторы Камы и панорамы города в небольшом речном путешествии
Начало: У речного вокзала
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 14:00, 17:00 и 20:00
25 июл в 11:00
700 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Александра
Водная прогулка по Вишере с восхождением на Ветлан
Если без лишних слов: ТОЧНО НУЖНО ПОЕХАТЬ! Не пожалеете!
Если поподробнее: дорога долгая, но проходит незаметно. Можно спать, можно болтать с
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гидом. Нас сопровождала Екатерина, интересующаяся всем вокруг и знающая своё дело. Рассказывала нам легенды и исторические факты о городах, которые мы проезжали. Я это очень люблю. Даже грибы и растения, которые попадались по пути, мы обсудили) Катя всегда подсказывала, где удобнее и безопаснее пройти. Спасибо ей огромное за этот прекрасно проведённый день. Он в моей копилке.
Про Ветлан. Подъем абсолютно не сложный, подойдёт для поездки с детьми, причём и с небольшими тоже! Только одежду и обувь нужно выбирать такую, чтоб не жалко было лазить везде. Странно смотрелись люди, идущие в белых кроссовках по размокшей после дождя красной глине. Виды на вершине можно посмотреть на фото в интернете, но почувствовать этот объем и мощь можно только там! Даже описывать не буду - бестолку! Нужно идти и самим понюхать этот воздух, посидеть на в скале, посмотреть вдаль, подумать о мелочности своих дел по сравнению с тем, что вас окружает. Чувствуешь свою причастность к тем местам, где когда-то было одно большое безграничное море, с населяющими его кораллами, молюсками. Потому что следы их и останки вы тоже здесь встретите!
Если вы едете для красивых фото - вам подходит. Если вы едете для времяпрепровождения на природе - тоже сюда. Если вам интересен пермский край и места Вишеры, Ветлана и горы Полюд, вид на которую отсюда самый лучший, с литературно-исторической точки зрения - это то самое место! Люди, увлекающиеся слоями почв и горных город, найдут здесь для себя много интересного. Здесь есть места, где в разрезе видно историю с 'геологической высоты'.
Я от вей души желаю вам эту поездку!!!

Если без лишних слов: ТОЧНО НУЖНО ПОЕХАТЬ! Не пожалеете!
Если без лишних слов: ТОЧНО НУЖНО ПОЕХАТЬ! Не пожалеете!
Если без лишних слов: ТОЧНО НУЖНО ПОЕХАТЬ! Не пожалеете!
Если без лишних слов: ТОЧНО НУЖНО ПОЕХАТЬ! Не пожалеете!+6
Если без лишних слов: ТОЧНО НУЖНО ПОЕХАТЬ! Не пожалеете!
Если без лишних слов: ТОЧНО НУЖНО ПОЕХАТЬ! Не пожалеете!
Если без лишних слов: ТОЧНО НУЖНО ПОЕХАТЬ! Не пожалеете!
Если без лишних слов: ТОЧНО НУЖНО ПОЕХАТЬ! Не пожалеете!
Если без лишних слов: ТОЧНО НУЖНО ПОЕХАТЬ! Не пожалеете!
Если без лишних слов: ТОЧНО НУЖНО ПОЕХАТЬ! Не пожалеете!
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Всего 27 отзывов в Перми в категории "По рекам и каналам"

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Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «По рекам и каналам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Перми
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Прогулочный рейс в Перми на теплоходе «Ягошиха» (по будням);
  2. Речная прогулка на сапбордах в Хохловке;
  3. Прогулочный рейс в Перми на теплоходе «Ягошиха» по выходным.
Какие места ещё посмотреть в Перми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Каменный Город;
  2. Набережная;
  3. Музей «Хохловка»;
  4. Белогорский монастырь;
  5. Парк Горького;
  6. Арт-объект «Счастье не за горами»;
  7. Скульптура Пермяк солёные уши;
  8. Спасо-Преображенский собор;
  9. Гора Полюд;
  10. Гора Ветлан.
Сколько стоит экскурсия по Перми в июле 2026
Сейчас в Перми в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 3 экскурсии от 500 до 1700. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Цены 2026. Лучший способ узнать Пермь – это отправиться на кораблике по рекам и каналам города с экскурсоводом или гидом. Купите одну из экскурсий на сегодня, завтра или другой удобный день. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь