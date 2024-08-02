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гидом. Нас сопровождала Екатерина, интересующаяся всем вокруг и знающая своё дело. Рассказывала нам легенды и исторические факты о городах, которые мы проезжали. Я это очень люблю. Даже грибы и растения, которые попадались по пути, мы обсудили) Катя всегда подсказывала, где удобнее и безопаснее пройти. Спасибо ей огромное за этот прекрасно проведённый день. Он в моей копилке.

Про Ветлан. Подъем абсолютно не сложный, подойдёт для поездки с детьми, причём и с небольшими тоже! Только одежду и обувь нужно выбирать такую, чтоб не жалко было лазить везде. Странно смотрелись люди, идущие в белых кроссовках по размокшей после дождя красной глине. Виды на вершине можно посмотреть на фото в интернете, но почувствовать этот объем и мощь можно только там! Даже описывать не буду - бестолку! Нужно идти и самим понюхать этот воздух, посидеть на в скале, посмотреть вдаль, подумать о мелочности своих дел по сравнению с тем, что вас окружает. Чувствуешь свою причастность к тем местам, где когда-то было одно большое безграничное море, с населяющими его кораллами, молюсками. Потому что следы их и останки вы тоже здесь встретите!

Если вы едете для красивых фото - вам подходит. Если вы едете для времяпрепровождения на природе - тоже сюда. Если вам интересен пермский край и места Вишеры, Ветлана и горы Полюд, вид на которую отсюда самый лучший, с литературно-исторической точки зрения - это то самое место! Люди, увлекающиеся слоями почв и горных город, найдут здесь для себя много интересного. Здесь есть места, где в разрезе видно историю с 'геологической высоты'.

Я от вей души желаю вам эту поездку!!!