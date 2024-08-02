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Групповая
Прогулочный рейс в Перми на теплоходе «Ягошиха» (по будням)
Просторы Камы и панорамы города в небольшом речном путешествии
Начало: У речного вокзала
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 и 21:30
Завтра в 20:00
21 июл в 11:00
500 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Речная прогулка на сапбордах в Хохловке
Катание по водной глади, виды на старинную деревянную крепость и травяной чай на берегу
Начало: Около музея «Хохловка»
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:30
25 июл в 11:30
26 июл в 11:30
1700 ₽ за человека
Групповая
Прогулочный рейс в Перми на теплоходе «Ягошиха» по выходным
Просторы Камы и панорамы города в небольшом речном путешествии
Начало: У речного вокзала
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 14:00, 17:00 и 20:00
25 июл в 11:00
700 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Если без лишних слов: ТОЧНО НУЖНО ПОЕХАТЬ! Не пожалеете!
Если поподробнее: дорога долгая, но проходит незаметно. Можно спать, можно болтать с
Если поподробнее: дорога долгая, но проходит незаметно. Можно спать, можно болтать с
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Всего 27 отзывов в Перми в категории "По рекам и каналам"
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Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «По рекам и каналам»
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Сколько стоит экскурсия по Перми в июле 2026
Сейчас в Перми в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 3 экскурсии от 500 до 1700. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Цены 2026. Лучший способ узнать Пермь – это отправиться на кораблике по рекам и каналам города с экскурсоводом или гидом. Купите одну из экскурсий на сегодня, завтра или другой удобный день. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь