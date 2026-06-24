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Авторские экскурсии от местных гидов Перми

Найдено 4 экскурсии в категории «Авторские» в Перми, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Рейс с авторской программой на электрокатамаране «ЭкоходЪ 2» по выходным
1 час
5 отзывов
Групповая
Рейс с авторской программой на электрокатамаране «ЭкоходЪ 2» по выходным
Увидеть Пермь с воды и познакомиться с её историей
Начало: От речного вокзала
Расписание: в пятницу в 14:00 и 18:00, в субботу и воскресенье в 13:30 и 16:30
Завтра в 18:00
18 июл в 13:30
1800 ₽ за человека
Рейс с авторской программой "По волнам истории Перми" на теплоходе "Ягошиха" (по будням)
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
Круизы
1 час
5 отзывов
Групповая
Рейс с авторской программой "По волнам истории Перми" на теплоходе "Ягошиха" (по будням)
Увидеть город таким, каким его задумывали создатели, и узнать главное в живом диалоге
Начало: У речного вокзала
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 12:30, 15:30 и 18:30
20 июл в 15:30
21 июл в 15:30
700 ₽ за человека
История питейных заведений Перми (18+)
Пешая
1.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
История питейных заведений Перми (18+)
Откройте для себя мир пермских питейных заведений. Узнайте, как изменялись вкусы и традиции на протяжении двух веков
Начало: В Театральном сквере
«Вы сможете продегустировать большое количество авторских настоек на травах, пряностях, конфетах и совсем неожиданных ингредиентах — например, на попкорне»
Завтра в 16:00
18 июл в 16:00
от 5600 ₽ за всё до 4 чел.
Рейс с авторской программой "По волнам истории Перми" на теплоходе "Ягошиха" (по выходным)
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
1 час
Групповая
Рейс с авторской программой "По волнам истории Перми" на теплоходе "Ягошиха" (по выходным)
Увидеть город таким, каким его задумывали создатели, и узнать главное в живом диалоге
Начало: У речного вокзала
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:30, 15:30 и 18:30
Завтра в 15:30
18 июл в 15:30
900 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

О
История питейных заведений Перми (18+)
Замечательная задумка, прекрасная экскурсия, великолепный гид Дмитрий. Эксурсия прошла в дружеской беседе, как будто мы знакомы много лет. Неспешно прогулялись, посмотрели город, получили много интересной информации, исторических фактов. Спасибо, за отлично проведенное время. Экскурсию однозначно рекомендую.
Замечательная задумка, прекрасная экскурсия, великолепный гид Дмитрий. Эксурсия прошла в дружеской беседе, как будто мы знакомы
Замечательная задумка, прекрасная экскурсия, великолепный гид Дмитрий. Эксурсия прошла в дружеской беседе, как будто мы знакомы
Замечательная задумка, прекрасная экскурсия, великолепный гид Дмитрий. Эксурсия прошла в дружеской беседе, как будто мы знакомы
Замечательная задумка, прекрасная экскурсия, великолепный гид Дмитрий. Эксурсия прошла в дружеской беседе, как будто мы знакомы+3
Замечательная задумка, прекрасная экскурсия, великолепный гид Дмитрий. Эксурсия прошла в дружеской беседе, как будто мы знакомы
Замечательная задумка, прекрасная экскурсия, великолепный гид Дмитрий. Эксурсия прошла в дружеской беседе, как будто мы знакомы
Замечательная задумка, прекрасная экскурсия, великолепный гид Дмитрий. Эксурсия прошла в дружеской беседе, как будто мы знакомы
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П
История питейных заведений Перми (18+)
Экскурсию нам проводил Дмитрий. Все понятно, структурировано, содержательно и главное интересно. Не просто заученный текст, а рассказ в диалоге -
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всегда можно задать вопросы и получить на них развернутые ответы с переходом в обсуждение. Отдельный респект за наушник - сначала показалось, что это лишнее, но потом словил прикол, что не мешает шум и можно отходить в стороны. Экскурсию сопровождали старые фотографии как выглядели здания раньше, это добавляет имерсивности, за что тоже отдельный лайк. Прогулкой остались довольны, крайне рекомендую Дмитрия! Спасибо, за отличную экскурсию

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Н
История питейных заведений Перми (18+)
Классная экскурсия. Очень понравилось, что экскурсовод максимально подстраивался под наши ожидания, интересы и настроение. Был формат и живого общения, что тоже всегда располагает. Экскурсоводу удалось не только рассказать о питейных заведениях, но и заинтересовать городом, его историей и развитием.
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Ольга
История питейных заведений Перми (18+)
Потрясающе провели время! Благодарю Дмитрия за познавательную, динамичную, душевную экскурсию. Все объекты, которые мы увидели очень интересны.
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Всего 15 отзывов в Перми в категории "Авторские"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Авторские»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Перми
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Рейс с авторской программой на электрокатамаране «ЭкоходЪ 2» по выходным;
  2. Рейс с авторской программой "По волнам истории Перми" на теплоходе "Ягошиха" (по будням);
  3. История питейных заведений Перми (18+);
  4. Рейс с авторской программой "По волнам истории Перми" на теплоходе "Ягошиха" (по выходным).
Какие места ещё посмотреть в Перми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Каменный Город;
  2. Белогорский монастырь;
  3. Набережная;
  4. Музей «Хохловка»;
  5. Парк Горького;
  6. Усьвинские столбы;
  7. Арт-объект «Счастье не за горами»;
  8. Камская ГЭС;
  9. Спасо-Преображенский собор;
  10. Гора Полюд.
Сколько стоит экскурсия по Перми в июле 2026
Сейчас в Перми в категории "Авторские" можно забронировать 4 экскурсии от 700 до 5600. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Перми на 2026 год по теме «Авторские», 15 ⭐ отзывов, цены от 700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь