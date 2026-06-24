Групповая
Рейс с авторской программой на электрокатамаране «ЭкоходЪ 2» по выходным
Увидеть Пермь с воды и познакомиться с её историей
Начало: От речного вокзала
Расписание: в пятницу в 14:00 и 18:00, в субботу и воскресенье в 13:30 и 16:30
Завтра в 18:00
18 июл в 13:30
1800 ₽ за человека
Групповая
Рейс с авторской программой "По волнам истории Перми" на теплоходе "Ягошиха" (по будням)
Увидеть город таким, каким его задумывали создатели, и узнать главное в живом диалоге
Начало: У речного вокзала
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 12:30, 15:30 и 18:30
20 июл в 15:30
21 июл в 15:30
700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
История питейных заведений Перми (18+)
Откройте для себя мир пермских питейных заведений. Узнайте, как изменялись вкусы и традиции на протяжении двух веков
Начало: В Театральном сквере
«Вы сможете продегустировать большое количество авторских настоек на травах, пряностях, конфетах и совсем неожиданных ингредиентах — например, на попкорне»
Завтра в 16:00
18 июл в 16:00
от 5600 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Рейс с авторской программой "По волнам истории Перми" на теплоходе "Ягошиха" (по выходным)
Увидеть город таким, каким его задумывали создатели, и узнать главное в живом диалоге
Начало: У речного вокзала
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:30, 15:30 и 18:30
Завтра в 15:30
18 июл в 15:30
900 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
О
Замечательная задумка, прекрасная экскурсия, великолепный гид Дмитрий. Эксурсия прошла в дружеской беседе, как будто мы знакомы много лет. Неспешно прогулялись, посмотрели город, получили много интересной информации, исторических фактов. Спасибо, за отлично проведенное время. Экскурсию однозначно рекомендую.
+3
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П
Экскурсию нам проводил Дмитрий. Все понятно, структурировано, содержательно и главное интересно. Не просто заученный текст, а рассказ в диалоге -
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Н
Классная экскурсия. Очень понравилось, что экскурсовод максимально подстраивался под наши ожидания, интересы и настроение. Был формат и живого общения, что тоже всегда располагает. Экскурсоводу удалось не только рассказать о питейных заведениях, но и заинтересовать городом, его историей и развитием.
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Потрясающе провели время! Благодарю Дмитрия за познавательную, динамичную, душевную экскурсию. Все объекты, которые мы увидели очень интересны.
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Всего 15 отзывов в Перми в категории "Авторские"
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Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Авторские»
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