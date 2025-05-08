Пермь - город с богатой историей и культурой. Узнайте о его значимых событиях, людях и архитектуре на индивидуальной экскурсии
Обзорная экскурсия по Перми познакомит с яркими местами города. Памятник Пермяк соленые уши, река Кама и монумент Пермского медведя - лишь часть маршрута. Увидите театры, узнаете об их истории и современных постановках. Прогулка по центральным улицам откроет архитектурную мозаику из усадеб и современных зданий. Завершение на площади 300-летия Перми оставит яркие впечатления
5
1 отзыв
5 причин купить эту экскурсию
📸 Уникальные памятники
🏞️ Вид на реку Каму
🎭 Театральная история
🏛️ Архитектурные шедевры
🎨 Современные арт-объекты
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Перми - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время река Кама особенно красива, а набережная оживает. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но может быть прохладнее. Зимой экскурсия возможна, но стоит учитывать холод и снег, что может повлиять на комфорт.
Погрузитесь в атмосферу Перми — города с богатой историей, уникальными памятниками и очаровательной архитектурой. Этот маршрут познакомит вас с самыми интересными достопримечательностями и позволит почувствовать дух Уральского края.
Культовые памятники
Начнём экскурсию с культового памятника Пермяк солёные уши, который стал одним из самых узнаваемых символов Перми. Следующей остановкой станет уникальный памятник Каме — великой реке, которая дарит Перми её характер. Вы услышите истории о значении Камы для развития города и его жителей, а также насладитесь видами водной глади, ставшей неотъемлемой частью пермского пейзажа.
Символы силы и природы
Пермский медведь, изображённый на гербе города, оживает в виде монументального памятника. Этот образ отражает силу, выносливость и связь региона с дикой природой Урала.
Город искусства
Пермь — это город искусства, и театры играют в этом главную роль. Мы посетим знаменитые театральные здания, узнаем об их истории и современных постановках.
Архитектурная мозаика
Прогуливаясь по центральным улицам города, вы увидите его самые красивые постройки, сочетающие в себе стиль разных эпох. Усадьбы, купеческие дома и современные здания создают неповторимую архитектурную мозаику, которую невозможно забыть.
Прогулка вдоль Камы
Прогулка вдоль Камы по современной набережной подарит вам не только потрясающие виды на реку, но и возможность почувствовать себя частью местной городской жизни. Здесь гармонично соседствуют современные арт-объекты и уютные зоны для отдыха.
Площадь 300-летия Перми
Завершим маршрут на площади 300-летия Перми, где вы узнаете о её значении для города, символике и важных событиях, связанных с этим местом.
Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Когда: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Ч
Чурикова
8 мая 2025
Огромное спасибо за любовь к городу Пермь, которую наша Любовь Николаевна передала нам. Сердечная благодарность. Изумительная работа гида!)