Экскурсия на гору Качканар предлагает уникальную возможность увидеть каменного верблюда и узнать историю буддийского монастыря. Путешественники преодолеют маршрут длиной 12-14 км, наслаждаясь красотой уральской природы.
На вершине открывается потрясающий вид, а памятник в честь первого полёта человека в космос добавляет особую атмосферу. Подходит для туристов старше 7 лет, поездка осуществляется на комфортном Renault Kaptur
5 причин купить эту экскурсию
- 🗻 Уникальные природные виды
- 🏞️ История буддийского монастыря
- 🚀 Памятник первому полёту в космос
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
- 🌿 Возможность увидеть каменного верблюда
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Что можно увидеть
- Буддийский монастырь
- Памятник в честь полёта Юрия Гагарина
Описание экскурсии
Ориентировочный тайминг поездки:
7:00 — Выезжаем из Перми. По дороге мы проведём путевую экскурсию и сделаем остановку в кафе
11:00 — Приезжаем в деревню золотодобытчиков, обедаем и начинаем подъём на гору. Протяжённость маршрута — около 7 км, продолжительность — примерно 3 часа
14:00-15:30 — Отдыхаем на вершине и любуемся удивительными горными пейзажами
17:00 — Начинаем спуск
22:00 — Заканчиваем экскурсию в Перми
По пути мы расскажем:
- О происхождении названия горы и знаменитом каменном верблюде
- Истории создания единственного на Урале буддийского монастыря на вершине
- Сложной ситуации между буддистами и компанией, которой принадлежит Качканарский горно-обогатительной комбинат
- Демонтаже хозяйственных построек монастыря и судьбе религиозных объектов
- Памятнике в виде ракеты в честь полёта Юрия Гагарина
Организационные детали
Обратите внимание: Для подъёма на гору я заказываю специальный пропуск на группу за 3 дня до поездки. Поскольку маршрут проходит поблизости от стратегических объектов, получить пропуск могут только граждане РФ. В переписке я попрошу прислать мне ваши данные и контактный телефон.
- Поездка проходит на Renault Kaptur 2021 год выпуска
- Расходы на питание не входят в стоимость
- В случае непогоды и плохой видимости мы согласуем перенос поездки на другой день
- Восхождение будет по силам путешественникам старше 7 лет
- Возможно проведение экскурсии для большего количества участников на ГАЗ 22177 2016 года выпуска за доплату (стоимость согласуем в переписке)
- В поездке вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости в Перми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Перми
Провели экскурсии для 263 туристов
Здравствуйте! Мы — Константин и Надежда, семейная пара и профессиональные гиды по Пермскому краю. Мы хотим показать вам удивительную красоту и уникальность нашего родного края через природу, культуру и живыеЗадать вопрос
