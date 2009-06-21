Верхне Чусовские Городки

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2 отзыва
Верхне Чусовские Городки
Верхне Чусовские Городки
Верхне Чусовские Городки
Верхне Чусовские Городки
Верхне Чусовские Городки

Что вы увидите 🤩

  • Мы будем проезжать по уникальному мосту через одну из самых красивых и удивительных рек Урала – Чусовой. С высокой горы
  • где расположена часовня Трифона Вятского открывается красивый вид на реку Чусовая и памятник Ермаку. В женском монастыре вы посетите крипту протоиерея Николая Рогозина
Недалеко от Верхнечусовских городков расположен один из самых древних монастырей Урала – Успенский монастырь. На вершине холма возвышается Храм 19 века. Спуститесь и Вам откроется вся красота этих мест, много веков назад выбранных Трифоном для молитв и проповеднической деятельности. У подножия холма – часовня на месте святого источника Трифона.
На правом берегу реки Чусовой стоит святая обитель - Верхнечусовская Казанская Трифонова женская пустынь. Главная святыня обители - чудотворная икона Казанская Божья Матерь
🚩 Начало и место завершения: Комсомольский проспект, 27
 Что входит
  • трансфер
  • путевая экскурсия
  • экскурсии в Монастырях
  • посещение часовни Трифона Вятского и святого источника
 Что не входит
  • обед 100 руб.
Важная информация
  • При себе иметь:
  • женщинам платочки на голову
  • по желанию бутылочку под святую воду
Время проведения: Смотрите свободные даты
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Прикамье Т.
Прикамье Т.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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