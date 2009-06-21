Недалеко от Верхнечусовских городков расположен один из самых древних монастырей Урала – Успенский монастырь. На вершине холма возвышается Храм 19 века. Спуститесь и Вам откроется вся красота этих мест, много веков назад выбранных Трифоном для молитв и проповеднической деятельности. У подножия холма – часовня на месте святого источника Трифона.

На правом берегу реки Чусовой стоит святая обитель - Верхнечусовская Казанская Трифонова женская пустынь. Главная святыня обители - чудотворная икона Казанская Божья Матерь