За два дня вы увидите уникальные чудеса уральской природы. Погуляете по Каменному городу — визитной карточке Прикамья. Покорите Усьвинские столбы и насладитесь видом на бескрайние заснеженные леса. Подниметесь на Помянённый камень — одну из самых живописных вершин Северного Урала. И конечно, познакомитесь с историей этих мест.

Описание экскурсии

День 1

7:00 — выезд из Перми

7:15–10:30 — дорога до Каменного города. Знакомство, путевая экскурсия, прохождение инструктажа по технике безопасности. Остановка в кафе (завтрак, перекус и кофе с собой — по желанию)

10:30–11:00 — прибытие в Каменный город

11:00–12:00 — треккинг по оборудованной тропе к Каменному городу

12.00–14:00 — прогулка по Каменному городу

14:00–14:30 — переезд в Усьву

14:30–15:00 — поездка на снегоходах к Усьвинским столбам

15.40–17.30 — прогулка по вершинам Усьвинских столбов, осмотр грота Столбовой

17:30–17:45 — возвращение в посёлок Усьва

18:00–21.00 — переезд в Красновишерск

21.00 — ужин и свободное время

День 2

8:00 — 9:00 — выезд из Красновишерска

10:00-10:30 — дорога до начала маршрута

11:00 — поездка на снегоходе (8 км) к месту начала подъёма на Колчимский камень

12.00-16:00 — осмотр Колчимского камня

16:00-21:30 — дорога в Пермь

Организационные детали