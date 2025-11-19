Зимний Урал за 2 дня: Усьвинские столбы, Каменный город, Помянённый камень
Увидеть три природных памятника и сполна насладиться красотой Пермского края
За два дня вы увидите уникальные чудеса уральской природы. Погуляете по Каменному городу — визитной карточке Прикамья. Покорите Усьвинские столбы и насладитесь видом на бескрайние заснеженные леса. Подниметесь на Помянённый камень — одну из самых живописных вершин Северного Урала. И конечно, познакомитесь с историей этих мест.
Описание экскурсии
День 1
7:00 — выезд из Перми 7:15–10:30 — дорога до Каменного города. Знакомство, путевая экскурсия, прохождение инструктажа по технике безопасности. Остановка в кафе (завтрак, перекус и кофе с собой — по желанию) 10:30–11:00 — прибытие в Каменный город 11:00–12:00 — треккинг по оборудованной тропе к Каменному городу 12.00–14:00 — прогулка по Каменному городу 14:00–14:30 — переезд в Усьву 14:30–15:00 — поездка на снегоходах к Усьвинским столбам 15.40–17.30 — прогулка по вершинам Усьвинских столбов, осмотр грота Столбовой 17:30–17:45 — возвращение в посёлок Усьва 18:00–21.00 — переезд в Красновишерск 21.00 — ужин и свободное время
День 2
8:00 — 9:00 — выезд из Красновишерска 10:00-10:30 — дорога до начала маршрута 11:00 — поездка на снегоходе (8 км) к месту начала подъёма на Колчимский камень 12.00-16:00 — осмотр Колчимского камня 16:00-21:30 — дорога в Пермь
Организационные детали
Поедем на микроавтобусе «Соболь» 4х4 с туристическим салоном
Дополнительно оплачивается питание, проживание — около 1500 ₽ за чел. (размещение 1–2 чел.), поездка на снегоходах — около 2000 ₽
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Перми
Провели экскурсии для 267 туристов
Здравствуйте! Мы — Константин и Надежда, семейная пара и профессиональные гиды по Пермскому краю. Мы хотим показать вам удивительную красоту и уникальность нашего родного края через природу, культуру и живые читать дальше
истории. Нас объединяет любовь к Пермскому краю и желание делиться этим богатством с каждым гостем. Константин с юношества увлекается краеведением, активным отдыхом и автотуризмом. Прошёл, проплыл и проехал, все горы, реки и пещеры Пермского края. Надежда историк по образованию, увлечённая археологией и этнографией, имеет официальную аккредитацию гида от министерства туризма. Для нас самое важное в работе — эмоции и впечатления, открытия и приключения, которые получают путешественники в моменте. Видеть это — настоящее удовольствие. Мы ставим во главу угла грамотную организацию и безопасность путешествий. Обращайтесь, будем рады провести познавательные экскурсии и треккинги, восхождения в горы и сплавы — с учётом ваших пожеланий и физических возможностей.