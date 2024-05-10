Индивидуальный тур из Перми: Джип-тур к Усьвинским столбам с регистрацией в МЧС
Встречаем вас и по лесным дорогам, просекам и болотам на комфортных внедорожниках (Гелендваген, Ниссан Патрол) довозим до уникальной природной локации «Усьвинские столбы» — место съёмок таких знаменитых фильмов, как «Географ глобус пропил», «Сердце Пармы», «Одна» и др. В отличие от других туров — мы довозим почти до самой смотровой площадки, нужно подняться в гору пешком только около 300 м. Пока вы осматриваете панораму реки Косьва, шпиль Чёртов Палец и другие достопримечательности Столбов — для вас готовится горячий обед (еда на огне). Фото и видео с квадрокоптера в подарок!
Ближайшие даты:
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|41 900 ₽
|VIP-тур на Гелендвагене (до 3-х человек)
|59 900 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Что вас ожидает:
- Усьвинские столбы
- Шпиль Чертов палец
- Река Усьва
- Каменный город или Карстовая воронка (на выбор)
Описание
Что вас ожидает: Усьвинские столбы: кинолокации и природное изобилие Вас ждет удивительное место съемок знаменитых фильмов. Мы довезем вас практически до самой смотровой площадки, и лишь небольшая пешая прогулка в 300 метрах будет отделять вас от удивительной панорамы, открывающей взору реку Косьву, шпиль Чёртов Палец и другие примечательности Столбов. Во время вашего знакомства с панорамой, мы приготовим горячий обед на открытом огне. Вам также подарим фото и видео с квадрокоптера, чтобы сохранить незабываемые моменты этого путешествия. После экскурсии нас ждет разбитие походного лагеря, прогулки по берегу реки Усьва. Если погода позволяет, вы сможете освежиться в воде. Рыбалка также станет доступной. Вечером нас ожидает вкусный ужин и приятное время у костра. Ночевка в теплой и уютной палатке позволит вам окунуться в атмосферу настоящего приключения. После завтрака, выберите между посещением Каменного Города или Карстовой Воронки — природные чудеса, которые не оставят вас равнодушными. С утренними впечатлениями мы отправляемся обратно, чтобы вернуть вас к месту начала вашего увлекательного путешествия. Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Понедельник - пятница с 15:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Усьвинские столбы
- Шпиль Чертов палец
- Река Усьва
- Каменный город или Карстовая воронка (на выбор)
Что включено
- Джипинг по лесным дорогам на комфортных внедорожниках
- Обзорная экскурсия на смотровую площадку
- Горячее 3-разовое питание (еда на огне)
- Проживание в палатках
- Туристический сбор за посещение ООПТ «Природный парк Пермский»
- Регистрация тура в МЧС
- Фото//видео с квадрокоптера
Что не входит в цену
- Походная баня (+ 3600 руб.)
Место начала и завершения?
Россия, Пермский край, Губаха, ул. Суворова, д. 42
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник - пятница с 15:00
Экскурсия длится около 1 дня 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 240 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Встречаем вас в г. Губаха (или п. Нагорнский) Пермский край. Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Перми
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