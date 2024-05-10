Что вас ожидает: Усьвинские столбы: кинолокации и природное изобилие Вас ждет удивительное место съемок знаменитых фильмов. Мы довезем вас практически до самой смотровой площадки, и лишь небольшая пешая прогулка в 300 метрах будет отделять вас от удивительной панорамы, открывающей взору реку Косьву, шпиль Чёртов Палец и другие примечательности Столбов. Во время вашего знакомства с панорамой, мы приготовим горячий обед на открытом огне. Вам также подарим фото и видео с квадрокоптера, чтобы сохранить незабываемые моменты этого путешествия. После экскурсии нас ждет разбитие походного лагеря, прогулки по берегу реки Усьва. Если погода позволяет, вы сможете освежиться в воде. Рыбалка также станет доступной. Вечером нас ожидает вкусный ужин и приятное время у костра. Ночевка в теплой и уютной палатке позволит вам окунуться в атмосферу настоящего приключения. После завтрака, выберите между посещением Каменного Города или Карстовой Воронки — природные чудеса, которые не оставят вас равнодушными. С утренними впечатлениями мы отправляемся обратно, чтобы вернуть вас к месту начала вашего увлекательного путешествия. Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.