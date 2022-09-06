Прибытие в аэропорт города Елизово.
Встреча в аэропорту после получения багажа, водитель с табличкой.
Трансфер в гостиницу в Паратунке или Петропавловске-Камчатском.
Размещение (после 14:00).
Свободное время.
Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при размещении в Паратунке).
Завтрак в гостинице.
Трансфер в Петропавловск-Камчатский.
Обзорная экскурсия по городу с посещением Краеведческого музея.
Бизнес-ланч в кафе города.
Трансфер в морской порт г. Петропавловска-Камчатского.
Морская прогулка по акватории Авачинской бухты с выходом в Тихий океан к острову Старичков (около 5 часов).
Ужин на борту катера.
Возвращение в гостиницу.
Завтрак в гостинице.
Переезд к горному массиву Вачкажец.
Прогулка в горный цирк с посещением, озера и водопада (трекинг около 13 км.).
ВНИМАНИЕ! По состоянию проездной дороги и погодным условиям, время трекинга к озеру и водопадам может быть дольше указанного в программе. Также из-за разного уровня физической подготовки участников группы гидом может быть принято решение изменить и (или) сократить маршрут.
Обед – пикник.
Возвращение в гостиницу.
Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при проживании в Паратунке).
Завтрак (возможно гостиница предоставит сухой паёк).
Переезд на реку Быструю (около 2 часов).
Сплав со спортивной рыбалкой по реке Быстрой (2,5 - 3 часа).
Рафтами управляют гиды.
Обед в палаточном лагере.
Переезд в посёлок Малка, купание в диких горячих источниках.
Возвращение в гостиницу.
Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при размещении в Паратунке).
Завтрак в гостинице.
Переезд к подножию Авачинского вулкана на внедорожном транспорте (около 2-х часов).
Прибытие на туристическую базу, инструктаж перед выходом к горе Верблюд.
Трекинг около 7 км, перепад высот около 320 м.
Обед в базовом лагере.
Возвращение в гостиницу.
Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при размещении в Паратунке).
Завтрак.
Свободное время для дополнительных туров.
Дополнительные туры на выбор:
1. Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров.
Переезд на вертолетную площадку.
Регистрация на рейс.
Вылет в Долину Гейзеров с облетом действующих вулканов Карымского и Малого Семячика (полетное время 1 час 15 мин.).
Посадка в Долине Гейзеров.
Полуторачасовая пешеходная экскурсия в Долине Гейзеров.
Перелет в кальдеру вулкана Узон (полетное время 5-7 мин.)
Пешеходная экскурсия (1 час).
Перелет в Налычевскую долину, обед-пикник, купание в горячих источниках.
Возвращение на вертолетную площадку (полетное время 35 мин.).
Трансфер в гостиницу.
2. Вертолетная экскурсия на Курильское озеро.
Переезд на машине на вертолетную площадку.
Регистрация на рейс, посадка в вертолет.
Вылет на Курильское озеро с посадкой в кратере потухшего вулкана Ксудач (полетное время 1 час 10 мин.).
Посадка на Курильском озере.
Пешеходная экскурсия для наблюдения за медведями, катание на лодке по озеру (не гарантировано).
Посадка на Ходуткинских горячих источниках, купание.
Обед-пикник.
Возвращение на вертолетную площадку (полетное время 1 час 10 мин).
Трансфер в гостиницу.
3. Экскурсия в этнический комплекс – питомник ездовых собак.
Переезд на машине в этнический комплекс (не входит в этническую экскурсию).
Экскурсия по питомнику ездовых собак.
Встреча с представителями коренных народов Камчатки.
Обед, фотосессия.
Возвращение в гостиницу, отдых.
Завтрак в гостинице.
Поездка на берег Тихого океана, прогулка по Халактырскому пляжу.
Переезд в Петропавловск-Камчатский.
Обед (бизнес-ланч).
Посещение рыбного рынка, сувенирного магазина.
Возможна организация дополнительных экскурсий (уточняйте при бронировании).
Возвращение в гостиницу.
Завтрак.
Выписка из гостиницы (до 12:00).
Трансфер в аэропорт.
Вылет.
В туре предусмотрено размещение в одноместных и двухместных номерах на базе отдыха или в гостинице в п. Паратунка или в г. Петропавловске-Камчатском.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
|Гостиницы
Двухместное
Одноместное
База отдыха «Гелиос» 2* Паратунка
86 000
120 000
Гостиница «Лесная Поляна» 3* Паратунка
96 500
128 000
Гостиница «Спутник-Камчатка» («Бел-Кам-Тур») 3* Паратунка (для заездов с 1 июля)
97 000
137 000
Гостиница «Спутник» 4* Паратунка
105 000
155 000
Гостиница «Лагуна» 4* корпус «Голубое Озеро» Паратунка
110 000
160 000
Гостиница «Лагуна» 4* корпус «Гостевая Деревня», «Форест», «Глазастики» Паратунка
117 000
186 000
Гостиница «Авача» 3* Петропавловск-Камчатский
92 500
124 500
Гостиница в Петропавловске-Камчатском («Начальник Камчатки», «Командор», «Арсеньев», «Ключотель»)
92 500
124 500
Дети до 12 лет на доп. кровати с двумя взрослыми
40 000
Скидка на ребенка до 12 лет при проживании вторым в номере
- 20 000
В период с 01.04.2023 по 31.05.2023 в "Лагуне" аквацентр полностью закрывается на ремонт (нельзя посетить бассейны). Но в SPA-центре есть бассейн с термальной водой, посещение оплачивается отдельно туристами по прибытии, стоимость посещения SPA-центра - 700 руб. /чел. за 2 часа.
Расположена в п. Паратунка. К услугам гостей ресторан, открытый бассейн, бар.
Номера со всеми удобствами.
К услугам гостей этого разместившегося в самом центре Петропавловска-Камчатского отеля спа-салон с сауной и тренажерным залом. В каждом номере установлен телевизор с плоским экраном, до автобусной остановки "Комсомольская площадь" 5 минут ходьбы.
Классически оформленные номера отеля "Авача" оснащены холодильником и располагают собственной ванной комнатой с туалетно-косметическими принадлежностями. За дополнительную плату предоставляется Wi-Fi.
В 2 ресторанах отеля "Авача" сервируют фирменные блюда европейской и азиатской кухонь, а в баре, оформленном в загородном стиле, подают напитки. Ежедневно для гостей накрывают континентальный завтрак.
В 10 минутах езды от отеля находятся лыжные курорты "Красная сопка" и "Эдельвейс". После дня катания на лыжах гости могут посетить сеанс массажа или косметические процедуры в салоне отеля.
На круглосуточной стойке регистрации организуют трансфер от/до аэропорта Елизово, расстояние до которого составляет 30 км.
Курортный отель База отдыха «Лесная Поляна» с рестораном, открытым бассейном, баром и общим лаунджем расположен в селе Паратунка. В распоряжении гостей комплекса круглосуточная стойка регистрации, детский клуб и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Гости могут отдохнуть на террасе.
К услугам гостей номера со шкафом для одежды, балконом с видом на горы, телевизором с плоским экраном и собственной ванной комнатой. Для комфортного отдыха предоставляются полотенца и постельное белье. В каждом номере установлен сейф. Из некоторых номеров открывается вид на бассейн. Все номера оснащены холодильником.
По утрам в курортном отеле База отдыха «Лесная Поляна» сервируют континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
Гостиничный комплекс «СПУТНИК» – это идеальное место для отдыха в одном из самых удивительных мест Камчатки. Комплекс расположен на бальнеологическом термальном курорте Паратунка, в окружении сопок и деревьев, вдали от шума и суеты. Несмотря на уединенность комплекса, гостям доступна инфраструктура курорта – до центра Паратунки можно дойти пешком всего за 20 минут.
Номера двухместные, есть варианты с одной двуспальной кроватью или с двумя односпальными кроватями. Все номера без балконов, из окон открывается вид на прилегающую территорию.
Гости могут пользоваться всей инфраструктурой гостиничного комплекса: посещать ресторан и паб, открытые бассейны, спа, готовить блюда на мангале в беседках на территории. Также доступен заказ блюд в номер из ресторана «Спутник».
Гостиничный комплекс «СПУТНИК» – это идеальное место для отдыха в одном из самых удивительных мест Камчатки. Комплекс расположен на бальнеологическом термальном курорте Паратунка, в окружении сопок и деревьев, вдали от шума и суеты. Несмотря на уединенность комплекса, гостям доступна инфраструктура курорта – до центра Паратунки можно дойти пешком всего за 20 минут.
Корпус «Спутник» – это современный отель с качественным номерным фондом и комфортными условиями проживания. Корпус окружен деревьями, на прилегающей территории находятся бассейны, детская площадка, места для прогулок и отдыха.
Все номера оснащены сейфом, одной двуспальной кроватью или двумя односпальными кроватями, телевизором со спутниковыми каналами, холодильником, феном. В ванной есть гигиенические принадлежности, одноразовые тапочки, халаты, полотенца.
Трехзвездочный отель «Лагуна» расположен в поселке Паратунка. К услугам гостей бар и терраса, а также ресторан, круглосуточная стойка регистрации, услуги консьержа и бесплатный Wi-Fi. Кроме того, гости могут отдохнуть в гидромассажной ванне. В отеле проводят развлекательные мероприятия и можно забронировать семейные номера.
По утрам для гостей отеля сервируют завтрак «шведский стол».
Отель «Начальник Камчатки» расположен в историческом центре Петропавловска-Камчатского. К услугам гостей экскурсионное бюро, бесплатный WiFi и бесплатная парковка.
В номерах предоставляется фен и установлен телевизор с плоским экраном и кабельными каналами.
Гости могут самостоятельно приготовить еду на общей кухне или посетить одно из кафе и ресторанов поблизости.
Отель типа «постель и завтрак» «Командор» расположен рядом с центром Петропавловска-Камчатского — сердца Камчатского края. В распоряжении гостей бесплатная частная парковка и бесплатный Wi-Fi.
В каждом номере имеется телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем, укомплектованная тапочками и халатами.
По утрам в отеле «Командор» сервируют континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
Отель «Арсеньев» расположен в Петропавловске-Камчатском, в 2,4 км от Авачи. К услугам гостей — бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Отель расположен в 2,5 км от Моховой и Высокого, а также в 3,7 км от Сероглазки. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Гости могут воспользоваться камерой хранения багажа.
По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».
Гостевой дом «Ключотель» расположен в Петропавловске-Камчатском. В 3-звездочном гостевом доме оборудована камера хранения багажа. К услугам гостей принадлежности для барбекю, бесплатный Wi-Fi на всей территории, а также круглосуточная стойка регистрации.
Во всех номерах гостевого дома с собственной ванной комнатой установлены письменный стол и телевизор с плоским экраном, предоставляются постельное белье и полотенца. Каждый номер оснащен сейфом. В некоторых номерах есть балкон, а из других открывается вид на море. В числе удобств также шкаф для одежды и чайник.
По утрам в гостевом доме «Ключотель» предлагают завтрак «шведский стол».
Общий список вещей:
Список вещей для трекингов и восхождений:
Вертолет является источником повышенной опасности. Поэтому при пользовании услугами вертолета в целях безопасности для жизни людей, сохранения материальной части необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
На земле
– не приближайтесь к вертолету до полной остановки вращения лопастей несущего и хвостового винта, так же запрещается выходить из вертолета до полной остановки винтов;
– не производить посадку в вертолет и загрузку в него без разрешения бортмеханика или другого члена экипажа;
– КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается приближаться к вертолету и уходить от него со стороны хвостового винта.
В воздухе
– не курите в вертолете, как в воздухе, так и на земле;
– передвижение людей и груза по вертолету во время полета запрещается;
– в полете не подходите к дверям во избежание их открытия, это грозит безопасности пассажиров.
– не покидайте территорию базового лагеря, не поставив в известность начальника лагеря или старшего гида-проводника;
– соблюдайте режим дня в соответствии с программой тура;
– не засоряйте территорию базового лагеря и не сорите на маршруте. Мусор выбрасывать в специально отведенных местах.
– не заходите на территорию служебных помещений;
– на маршруте выполняйте требования гида-проводника. В случае отклонения от маршрута и неподчинения гиду-проводнику, вам будет предложено заполнить расписку о том, что с гида снимается ответственность за жизнь и здоровье туриста.
– в случае невозможности продолжения движения по маршруту, поставьте в известность руководителя группы и гида-проводника;
– на остановках на маршруте не отходите от группы в одиночку;
– если экипировка туриста не соответствует погодным условиям на маршруте, гид имеет право запретить туристу выход на маршрут;
– при возникновении каких-либо вопросов обращайтесь к гиду-проводнику или начальнику лагеря.
– при недомогании немедленно поставьте в известность начальника лагеря или гида-проводника;
– в соответствии с правилами противопожарной безопасности запрещается курить в домиках базовых лагерей. Костры можно разжигать только в отведенных для этого местах (на территории лагерей имеются костровища), предварительно поставив в известность начальника лагеря или гида;
– в соответствии с правилами безопасности приготовление пищи в домиках базовых лагерей строго запрещено (приготовление горячей пищи разрешается только на кострах, в отведенных для этого местах).
– Все экскурсии и наблюдения проводятся только в составе группы и обязательном сопровождении сотрудника Заповедника и гида-экскурсовода.
– Наблюдение и фотографирование птиц и зверей осуществляются с отдельных стационарных точек, согласованных с госинспектором Заповедника.
– Запрещается заготавливать дрова в окрестностях лагеря или по маршруту. Дрова должны быть завезены заранее.
– Экскурсантам запрещается брать с собой собак.
– Бытовой мусор и пищевые остатки собираются в специальный контейнер в базовом лагере и в дальнейшем вывозятся с территории.
– Запрещается проводить наблюдения у птичьих гнезд в дождливую и холодную погоду, а также с расстояния ближе 50 м.
– Запрещено целенаправленно преследовать животных, в том числе с целью наблюдений и фотографирования.
Выполняйте все требования гида-проводника по обеспечению безопасности на маршруте:
– будьте осторожны при движении по труднопроходимым участкам местности, при преодолении бродов рек и ручьев;
– не отлучайтесь от группы без разрешения гида, находитесь в пределах видимости других участников путешествия;
– соблюдайте меры предосторожности вблизи открытого огня (костер, примус, газовая горелка);
– без разрешения гида-проводника не пейте воду из открытых водоемов;
– не употребляйте в пищу незнакомые грибы, ягоды и прочие растения;
– внимательно следите за своим физическим состоянием, соблюдайте санитарные нормы и личную гигиену; при малейшем недомогании немедленно сообщите об этом гиду-проводнику.
Пешим порядком:
– поддерживайте дистанцию между участниками в зоне прямой видимости;
– идите по тропе по одному, не отставая и не забегая вперед;
– помните об идущем сзади: придерживайте ветки и предупреждайте о препятствиях;
– не курите во время движения;
– при движении через заросли крапивы и борщевика во избежание ожогов идите одетыми в брюки и рубашку (футболку) с длинным рукавом;
– при движении на термальных площадках следуйте строго за гидом-проводником по одному, ни в коем случае не сходите с тропы, останавливайтесь только в указанном месте;
– самостоятельный осмотр и одиночное пребывание на термальных площадках недопустимо.
При преодолении водных преград:
– не устраивайте переправ без разрешения гида-проводника;
– переправу вброд осуществляйте только в обуви;
– при переправе по камням не прыгайте – переступайте осторожно с камня на камень;
– при переправе вброд обязательно расстегните поясной ремень рюкзака и ослабьте лямки;
При встречи с медведем:
– в большинстве случаев медведь старается первым уйти от человека и проявляет агрессию, как правило, лишь при защите добычи или потомства;
– не рекомендуется убегать, проявлять агрессивность, рекомендуется уйти незамеченным;
– рекомендуется отпугивать медведя шумом: лязганьем металла, свистом, фальшфейером, выстрелом вверх, огнем;
– чтобы казаться больше размером, поднимите вверх руки, желательно с рюкзаком, при этом слегка раскачиваясь, у медведя слабое зрение, а с соперником больше себя он, как правило, не связывается;
– если животное ревом предупреждает издали, что Вы зашли на его территорию, то немедленно вернитесь обратно;
– от бурого медведя можно укрыться на дереве, т. к. он не лазает по деревьям;
– особенно опасна медведица с медвежонком, если Вы увидели одинокого медвежонка, немедленно вернитесь обратно, т. к. медведица где-то рядом;
– если во время рыбалки к вам приближается медведь, прекратите ловлю. Если на леске рыба, не допускайте, чтобы она плескалась. Если это невозможно, обрежьте леску, т. к. если медведь поймет, что может получить рыбу, только приблизившись к рыбаку, он вернется опять.
В горах:
– в горах следует иметь в виду, что резкий крик, выстрел, запуск ракеты, громкое пение могут вызвать обвал, лавину, камнепад;
– подниматься по осыпям и крутым травяным склонам нужно на максимально близком друг к другу расстоянии и серпантином;
– не рекомендуется заходить в ледниковые гроты на «языке» ледника, спускаться в ледовые трещины;
– если лавина сорвалась достаточно высоко, ускоренным шагом или бегом уйдите с пути лавины в безопасное место или укройтесь за выступом скалы, в выемке (нельзя прятаться за молодыми деревьями).
Если вас застигла лавина:
– если от лавины невозможно уйти, освободитесь от рюкзака, примите горизонтальное положение, поджав колени к животу и сориентировав свое тело по направлению движения лавины;
– закройте нос и рот рукавицей, шарфом, воротником;
– двигаясь в лавине, с помощью плавательных движений рук старайтесь держаться на поверхности лавины, перемещаясь к краю, где скорость ниже;
– когда лавина остановилась, попробуйте создать пространство около лица и груди, оно поможет дышать. Если можете, двигайтесь в сторону верха (верх можно определить по направлению слюны, дав ей вытечь изо рта);
– оказавшись в лавине, не кричите – снег полностью поглощает звуки, а крики и бессмысленные движения только лишают сил;
– не теряйте самообладания и не давайте себе уснуть.
– не купайтесь в горячих источниках сразу после еды, а также после приема алкоголя;
– не допускайте длительного купания в горячих источниках, опасайтесь перегрева;
– не купайтесь в горячих источниках в ночное время и в одиночку, а так же в необорудованных для этого водоемах и реках.
– не рекомендуется продолжительное пребывание в бассейнах с термальной водой, оптимальное время 5-10 минут; если Вы себя плохо чувствуете, покиньте бассейн и немедленно обратитесь к Вашему гиду.
– не рекомендуется нырять в горячей термальной воде;
– при купании в облагороженных горячих источниках и на базах отдыха сдавайте документы, деньги и ценные вещи администраторам; не забывайте закрывать на ключ шкафчик для одежды; покидая бассейн, проверьте, не забыли ли Вы свои личные вещи.
– перед посадкой на плавсредство, наденьте спасательный жилет, подгоните его по длине и застегните;
– осуществляйте посадку на судно, после того как будет получено соответствующее разрешение от гида-проводника и на указанное им место;
– во время сплава не передвигайтесь по судну без необходимости;
– при прохождении порогов, сливов, шивер и пр. водных препятствий внимательно слушайте команды гида и держитесь за плавсредство;
– не создавайте ситуаций мешающих гиду управлять судном;
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Климат Камчатки очень своеобразен. Его особенности обусловлены рельефом местности, большой протяженностью полуострова с севера на юг, близостью громадных водных пространств и движением циклонов.
Лето здесь непродолжительное, в некоторых районах оно длится около двух месяцев, особенно в северной материковой части края и в горах.
Средние температуры во многих районах не превышают плюс 10-15°С. Жарких дней немного. Дней, когда температура воздуха поднимается выше 20°С, на побережье бывает не больше 2-3 недель. В удаленных от моря районах число таких дней резко увеличивается. Наиболее теплый месяц на побережье – июль, в центральной части полуострова – июль, август.
Теплые дни чередуются с дождливыми. В теплое время осадков выпадает больше, чем в холодное. Грозовые облака образуются редко. При большой влажности воздуха для образования грозовых облаков не хватает тепла.
В связи с близостью океана и гористым рельефом за один день на Камчатке можно испытать перепад температуры от +25 в долинах, до +5 в горах. В конце августа – начале сентябре на вершинах вулканов появляется первый снег, а у подножия вулканов температура воздуха ночью может опускаться до отрицательных значений.
Перед поездкой рекомендуем заключить договор медицинского страхования и страхования от несчастного случая на время пребывания на маршруте. Если вы отказываетесь от приобретения страхового полиса, то расходы, возникшие в результате несчастного случая или внезапно наступившего заболевания, вы несете самостоятельно.
Медицинская помощь оказывается в соответствии с законом о медицинском страховании. При этом расходы по экстренной транспортировке к медицинскому учреждению вам придётся полностью возместить самостоятельно.
Не забудьте предупредить туроператора об имеющихся у вас хронических болезнях во избежание неприятных случаев на маршруте.
Для предупреждения солнечного и теплового ударов следует носить одежду из натуральных тканей, а также головной убор.
Перед поездкой сформируйте личную аптечку, поскольку большинство лекарств у нас продаются только по рецептам. В аптечку могут входить:
– препараты от укачивания в транспорте и на воде;
– болеутоляющие средства;
– средства от сердечнососудистых заболеваний;
– желудочные средства;
– перевязочный материал (бинты, ватные шарики, лейкопластырь);
– средства для защиты от насекомых (имеется в виду средства от комаров и мошки, на Камчатке нет энцефалитного клеща);
– солнцезащитные кремы и кремы для ухода за кожей после пребывания на солнце.
На маршруте избегайте употребления в пищу незнакомых грибов и ягод, а также воды из рек, поскольку действительно чистой вода может быть только в родниках и мелких ручейках.