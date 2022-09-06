Камчатка - главное путешествие в жизни

В этом путешествии знакомство с Камчаткой будет комфортным и незабываемым приключением

5
3 отзыва
В этом путешествии знакомство с Камчаткой будет комфортным и незабываемым приключением.

Оно не потребует от вас ни специальной подготовки, ни чрезмерных физических усилий, но навсегда останется в памяти.
Камчатка - главное путешествие в жизни
Камчатка - главное путешествие в жизни
Камчатка - главное путешествие в жизни
Камчатка - главное путешествие в жизни
Камчатка - главное путешествие в жизни
Камчатка - главное путешествие в жизни
Камчатка - главное путешествие в жизни
Камчатка - главное путешествие в жизни
Камчатка - главное путешествие в жизни
Камчатка - главное путешествие в жизни
Камчатка - главное путешествие в жизни
Камчатка - главное путешествие в жизни
Камчатка - главное путешествие в жизни
Камчатка - главное путешествие в жизни
Камчатка - главное путешествие в жизни
Камчатка - главное путешествие в жизни
Камчатка - главное путешествие в жизни
Камчатка - главное путешествие в жизни
Камчатка - главное путешествие в жизни
Камчатка - главное путешествие в жизни
Камчатка - главное путешествие в жизни
Камчатка - главное путешествие в жизни
Камчатка - главное путешествие в жизни
Камчатка - главное путешествие в жизни
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Что вас ожидает 🤩

Акватория Авачинской бухты
Акватория Авачинской бухты
Выйдем в Тихий океан на морскую прогулку. А еще увидим всю прелесть Камчатки с воды
Вачкажец
Вачкажец
Совершим прогулку в горный цирк, на озеро и водопад. Пройдем около 13 км.
Рафты
Рафты
Сплавимся по реке Быстрая, а еще устроим рыбалку
Термальные источники
Термальные источники
Покупаемся в диких горячих источниках, наполнимся энергией и восстановим силы
Халактырский пляж
Халактырский пляж
Побродим по берегу океана с черным песком
Дополнительные экскурсии
Дополнительные экскурсии
Совершим вертолетные экскурсии в необжитые уголки Камчатки (по желанию)

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Петропавловск-Камчатский

Прибытие в аэропорт города Елизово.

Встреча в аэропорту после получения багажа, водитель с табличкой.

Трансфер в гостиницу в Паратунке или Петропавловске-Камчатском.

Размещение (после 14:00).

Свободное время.

Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при размещении в Паратунке).

Прибытие в Петропавловск-КамчатскийПрибытие в Петропавловск-КамчатскийПрибытие в Петропавловск-Камчатский
2 день

Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому. Морская прогулка к острову Старичков

Завтрак в гостинице.

Трансфер в Петропавловск-Камчатский.

Обзорная экскурсия по городу с посещением Краеведческого музея.

Бизнес-ланч в кафе города.

Трансфер в морской порт г. Петропавловска-Камчатского.

Морская прогулка по акватории Авачинской бухты с выходом в Тихий океан к острову Старичков (около 5 часов).

Ужин на борту катера.

Возвращение в гостиницу.

Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому. Морская прогулка к острову СтаричковОбзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому. Морская прогулка к острову СтаричковОбзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому. Морская прогулка к острову Старичков
3 день

Поездка к горному массиву Вачкажец

Завтрак в гостинице.

Переезд к горному массиву Вачкажец.

Прогулка в горный цирк с посещением, озера и водопада (трекинг около 13 км.).

ВНИМАНИЕ! По состоянию проездной дороги и погодным условиям, время трекинга к озеру и водопадам может быть дольше указанного в программе. Также из-за разного уровня физической подготовки участников группы гидом может быть принято решение изменить и (или) сократить маршрут.

Обед – пикник.

Возвращение в гостиницу.

Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при проживании в Паратунке).

Поездка к горному массиву ВачкажецПоездка к горному массиву Вачкажец
4 день

Сплав с рыбалкой по реке Быстрой. Купание в диких горячих источниках

Завтрак (возможно гостиница предоставит сухой паёк).

Переезд на реку Быструю (около 2 часов).

Сплав со спортивной рыбалкой по реке Быстрой (2,5 - 3 часа).

Рафтами управляют гиды.

Обед в палаточном лагере.

Переезд в посёлок Малка, купание в диких горячих источниках.

Возвращение в гостиницу.

Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при размещении в Паратунке).

Сплав с рыбалкой по реке Быстрой. Купание в диких горячих источникахСплав с рыбалкой по реке Быстрой. Купание в диких горячих источникахСплав с рыбалкой по реке Быстрой. Купание в диких горячих источникахСплав с рыбалкой по реке Быстрой. Купание в диких горячих источниках
5 день

Поездка к подножию Авачинского вулкана. Гора Верблюд

Завтрак в гостинице.

Переезд к подножию Авачинского вулкана на внедорожном транспорте (около 2-х часов).

Прибытие на туристическую базу, инструктаж перед выходом к горе Верблюд.

Трекинг около 7 км, перепад высот около 320 м.

Обед в базовом лагере.

Возвращение в гостиницу.

Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при размещении в Паратунке).

Поездка к подножию Авачинского вулкана. Гора ВерблюдПоездка к подножию Авачинского вулкана. Гора ВерблюдПоездка к подножию Авачинского вулкана. Гора ВерблюдПоездка к подножию Авачинского вулкана. Гора ВерблюдПоездка к подножию Авачинского вулкана. Гора Верблюд
6 день

Свободный день или дополнительные активности

Завтрак.

Свободное время для дополнительных туров.

Дополнительные туры на выбор:

1. Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров.

Переезд на вертолетную площадку.

Регистрация на рейс.

Вылет в Долину Гейзеров с облетом действующих вулканов Карымского и Малого Семячика (полетное время 1 час 15 мин.).

Посадка в Долине Гейзеров.

Полуторачасовая пешеходная экскурсия в Долине Гейзеров.

Перелет в кальдеру вулкана Узон (полетное время 5-7 мин.)

Пешеходная экскурсия (1 час).

Перелет в Налычевскую долину, обед-пикник, купание в горячих источниках.

Возвращение на вертолетную площадку (полетное время 35 мин.).

Трансфер в гостиницу.

2. Вертолетная экскурсия на Курильское озеро.

Переезд на машине на вертолетную площадку.

Регистрация на рейс, посадка в вертолет.

Вылет на Курильское озеро с посадкой в кратере потухшего вулкана Ксудач (полетное время 1 час 10 мин.).

Посадка на Курильском озере.

Пешеходная экскурсия для наблюдения за медведями, катание на лодке по озеру (не гарантировано).

Посадка на Ходуткинских горячих источниках, купание.

Обед-пикник.

Возвращение на вертолетную площадку (полетное время 1 час 10 мин).

Трансфер в гостиницу.

3. Экскурсия в этнический комплекспитомник ездовых собак.

Переезд на машине в этнический комплекс (не входит в этническую экскурсию).

Экскурсия по питомнику ездовых собак.

Встреча с представителями коренных народов Камчатки.

Обед, фотосессия.

Возвращение в гостиницу, отдых.

Свободный день или дополнительные активностиСвободный день или дополнительные активностиСвободный день или дополнительные активности
7 день

Поездка на берег Тихого океана, посещение рыбного рынка, сувенирного магазина

Завтрак в гостинице.

Поездка на берег Тихого океана, прогулка по Халактырскому пляжу.

Переезд в Петропавловск-Камчатский.

Обед (бизнес-ланч).

Посещение рыбного рынка, сувенирного магазина.

Возможна организация дополнительных экскурсий (уточняйте при бронировании).

Возвращение в гостиницу.

Поездка на берег Тихого океана, посещение рыбного рынка, сувенирного магазинаПоездка на берег Тихого океана, посещение рыбного рынка, сувенирного магазинаПоездка на берег Тихого океана, посещение рыбного рынка, сувенирного магазина
8 день

Отъезд

Завтрак.

Выписка из гостиницы (до 12:00).

Трансфер в аэропорт.

Вылет.

Проживание

В туре предусмотрено размещение в одноместных и двухместных номерах на базе отдыха или в гостинице в п. Паратунка или в г. Петропавловске-Камчатском.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

Гостиницы

Двухместное
размещение

Одноместное
размещение

База отдыха «Гелиос» 2* Паратунка

86 000

120 000

Гостиница «Лесная Поляна» 3* Паратунка

96 500

128 000

Гостиница «Спутник-Камчатка» («Бел-Кам-Тур») 3* Паратунка (для заездов с 1 июля)

97 000

137 000

Гостиница «Спутник» 4* Паратунка

105 000

155 000

Гостиница «Лагуна» 4* корпус «Голубое Озеро» Паратунка

110 000

160 000

Гостиница «Лагуна» 4* корпус «Гостевая Деревня», «Форест», «Глазастики» Паратунка

117 000

186 000

Гостиница «Авача» 3* Петропавловск-Камчатский

92 500

124 500

Гостиница в Петропавловске-Камчатском («Начальник Камчатки», «Командор», «Арсеньев», «Ключотель»)

92 500

124 500

Дети до 12 лет на доп. кровати с двумя взрослыми

40 000

Скидка на ребенка до 12 лет при проживании вторым в номере

- 20 000

В период с 01.04.2023 по 31.05.2023 в "Лагуне" аквацентр полностью закрывается на ремонт (нельзя посетить бассейны). Но в SPA-центре есть бассейн с термальной водой, посещение оплачивается отдельно туристами по прибытии, стоимость посещения SPA-центра - 700 руб. /чел. за 2 часа.

Варианты проживания

База отдыха «Гелиос»

7 ночей

Расположена в п. Паратунка. К услугам гостей ресторан, открытый бассейн, бар.
Номера со всеми удобствами.

База отдыха «Гелиос»База отдыха «Гелиос»База отдыха «Гелиос»База отдыха «Гелиос»База отдыха «Гелиос»База отдыха «Гелиос»База отдыха «Гелиос»База отдыха «Гелиос»

Гостиница «Авача»

7 ночей

К услугам гостей этого разместившегося в самом центре Петропавловска-Камчатского отеля спа-салон с сауной и тренажерным залом. В каждом номере установлен телевизор с плоским экраном, до автобусной остановки "Комсомольская площадь" 5 минут ходьбы.

Классически оформленные номера отеля "Авача" оснащены холодильником и располагают собственной ванной комнатой с туалетно-косметическими принадлежностями. За дополнительную плату предоставляется Wi-Fi.

В 2 ресторанах отеля "Авача" сервируют фирменные блюда европейской и азиатской кухонь, а в баре, оформленном в загородном стиле, подают напитки. Ежедневно для гостей накрывают континентальный завтрак.

В 10 минутах езды от отеля находятся лыжные курорты "Красная сопка" и "Эдельвейс". После дня катания на лыжах гости могут посетить сеанс массажа или косметические процедуры в салоне отеля.

На круглосуточной стойке регистрации организуют трансфер от/до аэропорта Елизово, расстояние до которого составляет 30 км.

Гостиница «Авача»Гостиница «Авача»Гостиница «Авача»Гостиница «Авача»Гостиница «Авача»Гостиница «Авача»Гостиница «Авача»Гостиница «Авача»

Гостиница «Лесная Поляна»

7 ночей

Курортный отель База отдыха «Лесная Поляна» с рестораном, открытым бассейном, баром и общим лаунджем расположен в селе Паратунка. В распоряжении гостей комплекса круглосуточная стойка регистрации, детский клуб и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Гости могут отдохнуть на террасе.

К услугам гостей номера со шкафом для одежды, балконом с видом на горы, телевизором с плоским экраном и собственной ванной комнатой. Для комфортного отдыха предоставляются полотенца и постельное белье. В каждом номере установлен сейф. Из некоторых номеров открывается вид на бассейн. Все номера оснащены холодильником.

По утрам в курортном отеле База отдыха «Лесная Поляна» сервируют континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».

Гостиница «Лесная Поляна»Гостиница «Лесная Поляна»Гостиница «Лесная Поляна»Гостиница «Лесная Поляна»Гостиница «Лесная Поляна»

Гостиница "Спутник-Камчатка" ("Бел-Кам-Тур")

7 ночей

Гостиничный комплекс «СПУТНИК» – это идеальное место для отдыха в одном из самых удивительных мест Камчатки. Комплекс расположен на бальнеологическом термальном курорте Паратунка, в окружении сопок и деревьев, вдали от шума и суеты. Несмотря на уединенность комплекса, гостям доступна инфраструктура курорта – до центра Паратунки можно дойти пешком всего за 20 минут.

Номера двухместные, есть варианты с одной двуспальной кроватью или с двумя односпальными кроватями. Все номера без балконов, из окон открывается вид на прилегающую территорию.

Гости могут пользоваться всей инфраструктурой гостиничного комплекса: посещать ресторан и паб, открытые бассейны, спа, готовить блюда на мангале в беседках на территории. Также доступен заказ блюд в номер из ресторана «Спутник».

Гостиница "Спутник-Камчатка" ("Бел-Кам-Тур")Гостиница "Спутник-Камчатка" ("Бел-Кам-Тур")Гостиница "Спутник-Камчатка" ("Бел-Кам-Тур")Гостиница "Спутник-Камчатка" ("Бел-Кам-Тур")Гостиница "Спутник-Камчатка" ("Бел-Кам-Тур")

Гостиница «Спутник» 4*

7 ночей

Гостиничный комплекс «СПУТНИК» – это идеальное место для отдыха в одном из самых удивительных мест Камчатки. Комплекс расположен на бальнеологическом термальном курорте Паратунка, в окружении сопок и деревьев, вдали от шума и суеты. Несмотря на уединенность комплекса, гостям доступна инфраструктура курорта – до центра Паратунки можно дойти пешком всего за 20 минут.

Корпус «Спутник» – это современный отель с качественным номерным фондом и комфортными условиями проживания. Корпус окружен деревьями, на прилегающей территории находятся бассейны, детская площадка, места для прогулок и отдыха.

Все номера оснащены сейфом, одной двуспальной кроватью или двумя односпальными кроватями, телевизором со спутниковыми каналами, холодильником, феном. В ванной есть гигиенические принадлежности, одноразовые тапочки, халаты, полотенца.

Гостиница «Спутник» 4*Гостиница «Спутник» 4*Гостиница «Спутник» 4*Гостиница «Спутник» 4*Гостиница «Спутник» 4*

Гостиница «Лагуна»

7 ночей

Трехзвездочный отель «Лагуна» расположен в поселке Паратунка. К услугам гостей бар и терраса, а также ресторан, круглосуточная стойка регистрации, услуги консьержа и бесплатный Wi-Fi. Кроме того, гости могут отдохнуть в гидромассажной ванне. В отеле проводят развлекательные мероприятия и можно забронировать семейные номера.

По утрам для гостей отеля сервируют завтрак «шведский стол».

Гостиница «Лагуна»Гостиница «Лагуна»Гостиница «Лагуна»Гостиница «Лагуна»

Гостиница «Начальник Камчатки»

7 ночей

Отель «Начальник Камчатки» расположен в историческом центре Петропавловска-Камчатского. К услугам гостей экскурсионное бюро, бесплатный WiFi и бесплатная парковка.

В номерах предоставляется фен и установлен телевизор с плоским экраном и кабельными каналами.

Гости могут самостоятельно приготовить еду на общей кухне или посетить одно из кафе и ресторанов поблизости.

Гостиница «Начальник Камчатки»Гостиница «Начальник Камчатки»Гостиница «Начальник Камчатки»Гостиница «Начальник Камчатки»Гостиница «Начальник Камчатки»

Гостиница «Командор»

7 ночей

Отель типа «постель и завтрак» «Командор» расположен рядом с центром Петропавловска-Камчатского — сердца Камчатского края. В распоряжении гостей бесплатная частная парковка и бесплатный Wi-Fi.

В каждом номере имеется телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем, укомплектованная тапочками и халатами.

По утрам в отеле «Командор» сервируют континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».

Гостиница «Командор»Гостиница «Командор»Гостиница «Командор»Гостиница «Командор»Гостиница «Командор»

Гостиница «Арсеньев»

7 ночей

Отель «Арсеньев» расположен в Петропавловске-Камчатском, в 2,4 км от Авачи. К услугам гостей — бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Отель расположен в 2,5 км от Моховой и Высокого, а также в 3,7 км от Сероглазки. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Гости могут воспользоваться камерой хранения багажа.

По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».

Гостиница «Арсеньев»Гостиница «Арсеньев»Гостиница «Арсеньев»Гостиница «Арсеньев»

Гостиница «Ключотель»

7 ночей

Гостевой дом «Ключотель» расположен в Петропавловске-Камчатском. В 3-звездочном гостевом доме оборудована камера хранения багажа. К услугам гостей принадлежности для барбекю, бесплатный Wi-Fi на всей территории, а также круглосуточная стойка регистрации.

Во всех номерах гостевого дома с собственной ванной комнатой установлены письменный стол и телевизор с плоским экраном, предоставляются постельное белье и полотенца. Каждый номер оснащен сейфом. В некоторых номерах есть балкон, а из других открывается вид на море. В числе удобств также шкаф для одежды и чайник.

По утрам в гостевом доме «Ключотель» предлагают завтрак «шведский стол».

Гостиница «Ключотель»Гостиница «Ключотель»Гостиница «Ключотель»Гостиница «Ключотель»

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице в Паратунке или Петропавловске-Камчатском
  • Питание по программе
  • Услуги гидов
  • Услуги экскурсовода-координатора (5 дней)
  • Трансферы по программе (трансферы в/ из аэропорта только по вторникам. В другие дни трансфер за дополнительную плату (зависит от размера группы), деньги за неиспользование трансферов во вторники не возвращаются)
  • Экскурсии по программе (кроме дополнительных в дни 6, 7)
  • Купание в термальных источниках (при проживании в Паратунке)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Трансферы в/из аэропорта (кроме вторника)
  • Ужины в гостинице
  • Блесны в случае утери или порчи
  • Дополнительные экскурсии в день 6, 7:долина Гейзеров + Узон + Налычево
  • 52 000 руб., курильское озеро + Ксудач + Ходутка:
  • 52 000 руб., этнический комплекс – от 5 000 руб. (трансфер не включен)
  • Долина Гейзеров + Узон + Налычево
  • 52 000 руб.
  • Курильское озеро + Ксудач + Ходутка:
  • Этнический комплекс – от 5 000 руб. (трансфер не включен)
  • При проживании в гостинице «Лагуна» купание в бассейне оплачивается дополнительно согласно прайс-листа аквацентра
  • Страховка
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Какие вещи взять с собой?

Общий список вещей:

  • удобная одежда и обувь (спортивная одежда, джинсы, спортивная удобная обувь);
  • купальные принадлежности;
  • легкая непродуваемая и непромокаемая куртка с капюшоном;
  • небольшой рюкзак для личных вещей (до 25 литров);
  • средство от укачивания для морской прогулки;
  • средство защиты от насекомых, солнечных ожогов;
  • гигиеническая помада;
  • личная аптечка;
  • солнечные очки;
  • ёмкость для питья;
  • фото и видеоаппаратура.

Список вещей для трекингов и восхождений:

  • трекинговые разношенные ботинки или трекинговые кроссовки;
  • небольшой рюкзак для личных вещей, воды, перекуса (до 25 литров), дождевая накидка на рюкзак;
  • беговое термобелье (тонкое);
  • спортивные штаны, флисовая кофта;
  • бафф, тонкие перчатки, кепка или тонкая шапка;
  • непродуваемая и непромокаемая куртка с капюшоном;
  • легкая («летняя») пуховка;
  • запасная одежда на случай непогоды на маршруте;
  • личная аптечка, средства от солнечных ожогов, гигиеническая помада, солнечные очки.
Техника безопасности при пользовании вертолетом

Вертолет является источником повышенной опасности. Поэтому при пользовании услугами вертолета в целях безопасности для жизни людей, сохранения материальной части необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

На земле
– не приближайтесь к вертолету до полной остановки вращения лопастей несущего и хвостового винта, так же запрещается выходить из вертолета до полной остановки винтов;
– не производить посадку в вертолет и загрузку в него без разрешения бортмеханика или другого члена экипажа;
– КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается приближаться к вертолету и уходить от него со стороны хвостового винта.

В воздухе
– не курите в вертолете, как в воздухе, так и на земле;
– передвижение людей и груза по вертолету во время полета запрещается;
– в полете не подходите к дверям во избежание их открытия, это грозит безопасности пассажиров.

Правила поведения на территории базовых лагерей и на маршруте следования

– не покидайте территорию базового лагеря, не поставив в известность начальника лагеря или старшего гида-проводника;
– соблюдайте режим дня в соответствии с программой тура;
– не засоряйте территорию базового лагеря и не сорите на маршруте. Мусор выбрасывать в специально отведенных местах.
– не заходите на территорию служебных помещений;
– на маршруте выполняйте требования гида-проводника. В случае отклонения от маршрута и неподчинения гиду-проводнику, вам будет предложено заполнить расписку о том, что с гида снимается ответственность за жизнь и здоровье туриста.
– в случае невозможности продолжения движения по маршруту, поставьте в известность руководителя группы и гида-проводника;
– на остановках на маршруте не отходите от группы в одиночку;
– если экипировка туриста не соответствует погодным условиям на маршруте, гид имеет право запретить туристу выход на маршрут;
– при возникновении каких-либо вопросов обращайтесь к гиду-проводнику или начальнику лагеря.
– при недомогании немедленно поставьте в известность начальника лагеря или гида-проводника;
– в соответствии с правилами противопожарной безопасности запрещается курить в домиках базовых лагерей. Костры можно разжигать только в отведенных для этого местах (на территории лагерей имеются костровища), предварительно поставив в известность начальника лагеря или гида;
– в соответствии с правилами безопасности приготовление пищи в домиках базовых лагерей строго запрещено (приготовление горячей пищи разрешается только на кострах, в отведенных для этого местах).

Правила поведения в заповедниках и на особо охраняемых территориях

– Все экскурсии и наблюдения проводятся только в составе группы и обязательном сопровождении сотрудника Заповедника и гида-экскурсовода.
– Наблюдение и фотографирование птиц и зверей осуществляются с отдельных стационарных точек, согласованных с госинспектором Заповедника.
– Запрещается заготавливать дрова в окрестностях лагеря или по маршруту. Дрова должны быть завезены заранее.
– Экскурсантам запрещается брать с собой собак.
– Бытовой мусор и пищевые остатки собираются в специальный контейнер в базовом лагере и в дальнейшем вывозятся с территории.
– Запрещается проводить наблюдения у птичьих гнезд в дождливую и холодную погоду, а также с расстояния ближе 50 м.
– Запрещено целенаправленно преследовать животных, в том числе с целью наблюдений и фотографирования.

Правила безопасности на активных маршрутах

Выполняйте все требования гида-проводника по обеспечению безопасности на маршруте:
– будьте осторожны при движении по труднопроходимым участкам местности, при преодолении бродов рек и ручьев;
– не отлучайтесь от группы без разрешения гида, находитесь в пределах видимости других участников путешествия;
– соблюдайте меры предосторожности вблизи открытого огня (костер, примус, газовая горелка);
– без разрешения гида-проводника не пейте воду из открытых водоемов;
– не употребляйте в пищу незнакомые грибы, ягоды и прочие растения;
– внимательно следите за своим физическим состоянием, соблюдайте санитарные нормы и личную гигиену; при малейшем недомогании немедленно сообщите об этом гиду-проводнику.

Пешим порядком:
– поддерживайте дистанцию между участниками в зоне прямой видимости;
– идите по тропе по одному, не отставая и не забегая вперед;
– помните об идущем сзади: придерживайте ветки и предупреждайте о препятствиях;
– не курите во время движения;
– при движении через заросли крапивы и борщевика во избежание ожогов идите одетыми в брюки и рубашку (футболку) с длинным рукавом;
– при движении на термальных площадках следуйте строго за гидом-проводником по одному, ни в коем случае не сходите с тропы, останавливайтесь только в указанном месте;
– самостоятельный осмотр и одиночное пребывание на термальных площадках недопустимо.

При преодолении водных преград:
– не устраивайте переправ без разрешения гида-проводника;
– переправу вброд осуществляйте только в обуви;
– при переправе по камням не прыгайте – переступайте осторожно с камня на камень;
– при переправе вброд обязательно расстегните поясной ремень рюкзака и ослабьте лямки;

При встречи с медведем:
– в большинстве случаев медведь старается первым уйти от человека и проявляет агрессию, как правило, лишь при защите добычи или потомства;
– не рекомендуется убегать, проявлять агрессивность, рекомендуется уйти незамеченным;
– рекомендуется отпугивать медведя шумом: лязганьем металла, свистом, фальшфейером, выстрелом вверх, огнем;
– чтобы казаться больше размером, поднимите вверх руки, желательно с рюкзаком, при этом слегка раскачиваясь, у медведя слабое зрение, а с соперником больше себя он, как правило, не связывается;
– если животное ревом предупреждает издали, что Вы зашли на его территорию, то немедленно вернитесь обратно;
– от бурого медведя можно укрыться на дереве, т. к. он не лазает по деревьям;
– особенно опасна медведица с медвежонком, если Вы увидели одинокого медвежонка, немедленно вернитесь обратно, т. к. медведица где-то рядом;
– если во время рыбалки к вам приближается медведь, прекратите ловлю. Если на леске рыба, не допускайте, чтобы она плескалась. Если это невозможно, обрежьте леску, т. к. если медведь поймет, что может получить рыбу, только приблизившись к рыбаку, он вернется опять.

В горах:
– в горах следует иметь в виду, что резкий крик, выстрел, запуск ракеты, громкое пение могут вызвать обвал, лавину, камнепад;
– подниматься по осыпям и крутым травяным склонам нужно на максимально близком друг к другу расстоянии и серпантином;
– не рекомендуется заходить в ледниковые гроты на «языке» ледника, спускаться в ледовые трещины;
– если лавина сорвалась достаточно высоко, ускоренным шагом или бегом уйдите с пути лавины в безопасное место или укройтесь за выступом скалы, в выемке (нельзя прятаться за молодыми деревьями).

Если вас застигла лавина:
– если от лавины невозможно уйти, освободитесь от рюкзака, примите горизонтальное положение, поджав колени к животу и сориентировав свое тело по направлению движения лавины;
– закройте нос и рот рукавицей, шарфом, воротником;
– двигаясь в лавине, с помощью плавательных движений рук старайтесь держаться на поверхности лавины, перемещаясь к краю, где скорость ниже;
– когда лавина остановилась, попробуйте создать пространство около лица и груди, оно поможет дышать. Если можете, двигайтесь в сторону верха (верх можно определить по направлению слюны, дав ей вытечь изо рта);
– оказавшись в лавине, не кричите – снег полностью поглощает звуки, а крики и бессмысленные движения только лишают сил;
– не теряйте самообладания и не давайте себе уснуть.

Правила безопасности при купании в горячих источниках

– не купайтесь в горячих источниках сразу после еды, а также после приема алкоголя;
– не допускайте длительного купания в горячих источниках, опасайтесь перегрева;
– не купайтесь в горячих источниках в ночное время и в одиночку, а так же в необорудованных для этого водоемах и реках.
– не рекомендуется продолжительное пребывание в бассейнах с термальной водой, оптимальное время 5-10 минут; если Вы себя плохо чувствуете, покиньте бассейн и немедленно обратитесь к Вашему гиду.
– не рекомендуется нырять в горячей термальной воде;
– при купании в облагороженных горячих источниках и на базах отдыха сдавайте документы, деньги и ценные вещи администраторам; не забывайте закрывать на ключ шкафчик для одежды; покидая бассейн, проверьте, не забыли ли Вы свои личные вещи.

Правила безопасного поведения на сплаве

– перед посадкой на плавсредство, наденьте спасательный жилет, подгоните его по длине и застегните;
– осуществляйте посадку на судно, после того как будет получено соответствующее разрешение от гида-проводника и на указанное им место;
– во время сплава не передвигайтесь по судну без необходимости;
– при прохождении порогов, сливов, шивер и пр. водных препятствий внимательно слушайте команды гида и держитесь за плавсредство;
– не создавайте ситуаций мешающих гиду управлять судном;

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Климат

Климат Камчатки очень своеобразен. Его особенности обусловлены рельефом местности, большой протяженностью полуострова с севера на юг, близостью громадных водных пространств и движением циклонов.
Лето здесь непродолжительное, в некоторых районах оно длится около двух месяцев, особенно в северной материковой части края и в горах.
Средние температуры во многих районах не превышают плюс 10-15°С. Жарких дней немного. Дней, когда температура воздуха поднимается выше 20°С, на побережье бывает не больше 2-3 недель. В удаленных от моря районах число таких дней резко увеличивается. Наиболее теплый месяц на побережье – июль, в центральной части полуострова – июль, август.
Теплые дни чередуются с дождливыми. В теплое время осадков выпадает больше, чем в холодное. Грозовые облака образуются редко. При большой влажности воздуха для образования грозовых облаков не хватает тепла.
В связи с близостью океана и гористым рельефом за один день на Камчатке можно испытать перепад температуры от +25 в долинах, до +5 в горах. В конце августа – начале сентябре на вершинах вулканов появляется первый снег, а у подножия вулканов температура воздуха ночью может опускаться до отрицательных значений.

Меры личной безопасности, экипировка и аптечка

Перед поездкой рекомендуем заключить договор медицинского страхования и страхования от несчастного случая на время пребывания на маршруте. Если вы отказываетесь от приобретения страхового полиса, то расходы, возникшие в результате несчастного случая или внезапно наступившего заболевания, вы несете самостоятельно.

Медицинская помощь оказывается в соответствии с законом о медицинском страховании. При этом расходы по экстренной транспортировке к медицинскому учреждению вам придётся полностью возместить самостоятельно.

Не забудьте предупредить туроператора об имеющихся у вас хронических болезнях во избежание неприятных случаев на маршруте.

Для предупреждения солнечного и теплового ударов следует носить одежду из натуральных тканей, а также головной убор.

Перед поездкой сформируйте личную аптечку, поскольку большинство лекарств у нас продаются только по рецептам. В аптечку могут входить:

– препараты от укачивания в транспорте и на воде;
– болеутоляющие средства;
– средства от сердечнососудистых заболеваний;
– желудочные средства;
– перевязочный материал (бинты, ватные шарики, лейкопластырь);
– средства для защиты от насекомых (имеется в виду средства от комаров и мошки, на Камчатке нет энцефалитного клеща);
– солнцезащитные кремы и кремы для ухода за кожей после пребывания на солнце.

На маршруте избегайте употребления в пищу незнакомых грибов и ягод, а также воды из рек, поскольку действительно чистой вода может быть только в родниках и мелких ручейках.

Какие есть особенности тура?
  • Количество человек в группе может меняться каждый день и быть от 1 до 20-30 человек.
  • Трансферы в/из аэропорта проводятся только по вторникам, в другие дни возможна организация индивидуального трансфера за дополнительную плату (цена зависит от количества человек), в этом случае деньги за групповой трансфер возврату не подлежат.
  • Заселение в гостиницы происходит после 14:00, выписка из гостиницы до 12:00. Раннее заселение или поздняя выписка должны бронироваться и оплачиваться заранее.
  • В день прилёта основной части гостей создаётся группа в WhatsApp для информирования туристов, где гид или дежурные менеджеры компании объявляют об изменениях в программе, подтверждают время выезда.
  • Время начала экскурсий может меняться, сообщается гидом накануне каждой экскурсии.
  • Все экскурсии зависят от погоды и могут меняться местами.
  • Все экскурсии за пределы Петропавловска-Камчатского проходят на вахтовых автобусах на базе КАМАЗ.
  • В случае раннего выезда некоторые гостиницы могут предоставить на завтрак только сухой паек.
  • Дополнительные туры рекомендуется бронировать заранее, до приезда на Камчатку. Заказ и оплата доп. туров на месте возможны только в первые два дня пребывания и при наличии свободных мест.
  • Время выезда на вертолетную площадку и время вылета может изменяться в зависимости от погодных условий.
  • Программа тура не рассчитана на профессиональных фотографов и подчиняется групповому расписанию (без длительных простоев группы на точках просмотра достопримечательностей).
  • Смешанная группа. В туре участвуют люди разных возрастов, физической подготовки, национальностей.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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1
Д
6 сен 2022
Сказать, что мы довольны нашей поездкой на Камчатку, значит ничего не сказать! Сердце переполняет восторг! Прекрасная природа, погода радовала все время (конец августа-начало сентября), интересная информация от гидов, четкая организация каждой поездки.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за доверие к нашей компании, будем рады видеть вас в числе наших постоянных клиентов! У нас еще много регионов и туров, можно планировать отдых на несколько лет вперед:)
Л
27 авг 2022
08.08 -15.08.2022 Камчатка - главное путешествие в жизни
Очень насыщенная и интересная программа. Всё, что было в программе тура - все места посетили. К сожалению, погодные условия внесли свои корректировки: камчатские вулканы спрятались в туманах. Да и мечта - посетить Долину Гейзеров (доп. экскурсия) - осталась мечтой, т. к. по погодным условиям все полеты отменили. Но, это погода… И, да, порядок экскурсий и походов поменяли из-за неблагоприятных погодных условий в целях обеспечения безопасности туристов.
О
10 авг 2022
Поездка получилась замечательной! Организация достойна похвалы, никаких проблем и нареканий. Гиды восхитительные!!! Есть огромное желание повторить поездку на Камчатку! Спасибо вам большое!

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