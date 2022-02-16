Преимущества этого путешествия:
Прилет, встреча в аэропорту города Елизово, трансфер в гостевой дом с посещением памятника «Здесь начинается Россия».
После заселения в номера вас ждет обед и отдых после перелета.
Брифинг по программе пройдет за ужином в этот же день.
Завтрак в гостевом доме, трансфер в морской порт, заселение на парусный катамаран KOSATKA, где вы познакомитесь с экипажем.
Сегодня вас ждет переход в бухту Русская, который занимает около 6 часов.
Смотрите в оба!
Ведь прямо по курсу могут быть косатки и киты!
К вечеру вы войдете в воды бухты, протяженность которой около 8 км.
Здесь катамаран встанет на причал у судна под названием «Уда».
Обед и ужин пройдут на борту катамарана.
Утро в бухте Русская начнется с завтрака, а далее вас ждет морской каякинг.
Наши гиды расскажут основы этой активности и обеспечат безопасность во время прогулки.
Если повезет, вы увидите пятнистых тюленей, которые с июня часто отдыхают на отмелях в бухте.
После обеда на борту катамарана вы посетите мыс Кекурный, где располагается круглогодичное лежбище морских львов, и будете держать курс на город.
Ужин и ночь в городе в гостевом доме.
После завтрака в гостевом доме вы отправитесь к озеру ледникового происхождения – Начикинское.
В него впадает много рек и ручьев, поэтому озеро стало крупным нерестилищем лососевых рыб, а также местом притяжения бурых медведей.
Дорога займет около 2,5 часов.
После чего вы пройдете на лодке по акватории озера, наблюдая за ходом нереста и охотой медведей.
Пообедаете в лагере на берегу озера и вернётесь в гостевой дом.
Завтрак в гостевом доме.
Переезд до озера займет около 3 часов, часть дороги проходит по ягодным полям, куда иногда заходит медведь, чтобы полакомиться голубикой и брусникой.
По приезде на озеро вы разместитесь в уютных домиках и пообедаете.
Надеемся, что закат на озере будет лучшим в вашей жизни, поэтому при хорошей погоде вы насладитесь им во время прогулки на каяках.
Ужин и ночь в лагере на берегу озера.
После завтрака вы совершите прогулку по акватории озера на небольшом надувном парусном катамаране на дикий берег, где обитают медведи.
Недалеко от озера есть две воронки взрыва, на языке геологов – маары.
Пообедав в уютной столовой, вы посетите один из мааров, в котором образовалось озеро Медвежья чаша, глубина которого около 100 метров.
Возвращение в гостевой дом в Петропавловске-Камчатском, где вас будет ждать горячий ужин.
Завтрак в гостевом доме.
Выезд на джипе высокой проходимости к вулкану Мутновский.
После инструктажа от гида у подножия вулкана вы начнете восхождение в кратер.
Вам предстоит совершить несложный подъем по утоптанной тропе, возможно, пройти по небольшому снежнику, прежде чем вы достигнете первой фумарольной площадки.
Поднявшись наверх, вы сможете вплотную подойти к парящим фумаролам, кипящим котлам, увидите кратерное озеро, которое летом приобретает изумрудно-зеленый цвет.
В завершении вы поднимитесь на кромку активной воронки, откуда с шумом вырываются клубы пара и газа.
После горячего перекуса у подножия вулкана вы отправитесь в гостевой дом.
Завтрак в гостевом доме.
Свободный день или запасной на случай непогоды.
Если программа выполнена, есть возможность выбрать дополнительную активность.
Ужин и ночь в гостевом доме.
Завтрак в гостевом доме.
Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок и сувенирную лавку.
В туре предусмотрено 2-х местное размещение в гостевом доме «Bay House» или Granin House в г. Петропавловск-Камчатский, а также ночевки в каютах на катамаране и домиках на озере Толмачева.
Иностранным гражданам необходима доплата в размере 25 000 рублей:
Поскольку отдых на Камчатке активен, а климат своеобразен, помимо обычных дорожных вещей рекомендуем иметь при себе следующие вещи дополнительно:
Для участия в туре необходимо:
Стоимость тура для иностранцев: + 25 000 рублей. Расчёт по курсу банка в день перевода.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Климат Камчатки очень своеобразен. Его особенности обусловлены рельефом местности, большой протяженностью полуострова с севера на юг, близостью громадных водных пространств и движением циклонов.
Лето здесь непродолжительное, в некоторых районах оно длится около двух месяцев, особенно в северной материковой части края и в горах.
Средние температуры во многих районах не превышают плюс 10-15°С. Жарких дней немного. Дней, когда температура воздуха поднимается выше 20°С, на побережье бывает не больше 2-3 недель. В удаленных от моря районах число таких дней резко увеличивается. Наиболее теплый месяц на побережье – июль, в центральной части полуострова – июль, август.
Теплые дни чередуются с дождливыми. В теплое время осадков выпадает больше, чем в холодное. Грозовые облака образуются редко. При большой влажности воздуха для образования грозовых облаков не хватает тепла.
В связи с близостью океана и гористым рельефом за один день на Камчатке можно испытать перепад температуры от +25 в долинах, до +5 в горах. В конце августа – начале сентябре на вершинах вулканов появляется первый снег, а у подножия вулканов температура воздуха ночью может опускаться до отрицательных значений.
Перед поездкой рекомендуем заключить договор медицинского страхования и страхования от несчастного случая на время пребывания на маршруте.
Если вы отказываетесь от приобретения страхового полиса, то расходы, возникшие в результате несчастного случая или внезапно наступившего заболевания, вы несете самостоятельно.
Медицинская помощь оказывается в соответствии с законом о медицинском страховании. При этом расходы по экстренной транспортировке к медицинскому учреждению вам придётся полностью возместить самостоятельно.
Не забудьте предупредить туроператора об имеющихся у вас хронических болезнях во избежание неприятных случаев на маршруте.
Для предупреждения солнечного и теплового ударов следует носить одежду из натуральных тканей, а также головной убор.
Перед поездкой сформируйте личную аптечку, поскольку большинство лекарств у нас продаются только по рецептам. В аптечку могут входить:
На маршруте избегайте употребления в пищу незнакомых грибов и ягод, а также воды из рек, поскольку действительно чистой вода может быть только в родниках и мелких ручейках.
Выполняйте все требования гида-проводника по обеспечению безопасности на маршруте:
Пешим порядком:
При преодолении водных преград:
При встречи с медведем:
В горах:
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Это активный тур на Камчатку, поэтому необходимо придерживаться следующих критериев: