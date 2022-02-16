Камчатка: горы и океан

Почувствуйте полное единение с камчатской природой и ее силу, наблюдая за дикими животными края. Вас ждет девятидневный

4.7
3 отзыва
Почувствуйте полное единение с камчатской природой и ее силу, наблюдая за дикими животными края. Вас ждет девятидневный отдых в компании единомышленников под чутким присмотром опытной команды.
Камчатка: горы и океан
Камчатка: горы и океан
Камчатка: горы и океан
Камчатка: горы и океан
Камчатка: горы и океан
Камчатка: горы и океан
Камчатка: горы и океан
Камчатка: горы и океан
Камчатка: горы и океан
Камчатка: горы и океан
Камчатка: горы и океан
Камчатка: горы и океан
Камчатка: горы и океан
Камчатка: горы и океан
Камчатка: горы и океан
Камчатка: горы и океан
Камчатка: горы и океан
Камчатка: горы и океан
Камчатка: горы и океан
Камчатка: горы и океан
Камчатка: горы и океан
Камчатка: горы и океан
Ближайшие даты:
13
июл
21
июл
06
авг
14
авг
22
авг

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • обследуем бухту Русскую;
  • встретим морских львов и любопытных нерп, если повезет – косаток и даже китов, увидим главного жителя полуострова – бурого медведя;
  • посетим нерестовое озеро Начикинское;
  • пройдем на каяках живописное озеро Толмачёва;
  • взойдём на действующий вулкан Мутновский.

Программа тура по дням

1 день
Прибытие на Камчатку

Прилет, встреча в аэропорту города Елизово, трансфер в гостевой дом с посещением памятника «Здесь начинается Россия».

После заселения в номера вас ждет обед и отдых после перелета.

Брифинг по программе пройдет за ужином в этот же день.

Прибытие на КамчаткуПрибытие на Камчатку
2 день
Двухдневный круиз в бухту Русская

Завтрак в гостевом доме, трансфер в морской порт, заселение на парусный катамаран KOSATKA, где вы познакомитесь с экипажем.

Сегодня вас ждет переход в бухту Русская, который занимает около 6 часов.

Смотрите в оба!

Ведь прямо по курсу могут быть косатки и киты!

К вечеру вы войдете в воды бухты, протяженность которой около 8 км.

Здесь катамаран встанет на причал у судна под названием «Уда».

Обед и ужин пройдут на борту катамарана.

Двухдневный круиз в бухту РусскаяДвухдневный круиз в бухту РусскаяДвухдневный круиз в бухту РусскаяДвухдневный круиз в бухту Русская
3 день
Каякинг

Утро в бухте Русская начнется с завтрака, а далее вас ждет морской каякинг.

Наши гиды расскажут основы этой активности и обеспечат безопасность во время прогулки.

Если повезет, вы увидите пятнистых тюленей, которые с июня часто отдыхают на отмелях в бухте.

После обеда на борту катамарана вы посетите мыс Кекурный, где располагается круглогодичное лежбище морских львов, и будете держать курс на город.

Ужин и ночь в городе в гостевом доме.

КаякингКаякинг
4 день
Посещение нерестового озера Начикинское

После завтрака в гостевом доме вы отправитесь к озеру ледникового происхождения – Начикинское.

В него впадает много рек и ручьев, поэтому озеро стало крупным нерестилищем лососевых рыб, а также местом притяжения бурых медведей.

Дорога займет около 2,5 часов.

После чего вы пройдете на лодке по акватории озера, наблюдая за ходом нереста и охотой медведей.

Пообедаете в лагере на берегу озера и вернётесь в гостевой дом.

Посещение нерестового озера Начикинское
5 день
Переезд на озеро Толмачева, каякинг

Завтрак в гостевом доме.

Переезд до озера займет около 3 часов, часть дороги проходит по ягодным полям, куда иногда заходит медведь, чтобы полакомиться голубикой и брусникой.

По приезде на озеро вы разместитесь в уютных домиках и пообедаете.

Надеемся, что закат на озере будет лучшим в вашей жизни, поэтому при хорошей погоде вы насладитесь им во время прогулки на каяках.

Ужин и ночь в лагере на берегу озера.

Переезд на озеро Толмачева, каякинг
6 день
Прогулка по озеру, возвращение в город

После завтрака вы совершите прогулку по акватории озера на небольшом надувном парусном катамаране на дикий берег, где обитают медведи.

Недалеко от озера есть две воронки взрыва, на языке геологов – маары.

Пообедав в уютной столовой, вы посетите один из мааров, в котором образовалось озеро Медвежья чаша, глубина которого около 100 метров.

Возвращение в гостевой дом в Петропавловске-Камчатском, где вас будет ждать горячий ужин.

Прогулка по озеру, возвращение в город
7 день
Джип-тур в кратер вулкана Мутновский

Завтрак в гостевом доме.

Выезд на джипе высокой проходимости к вулкану Мутновский.

После инструктажа от гида у подножия вулкана вы начнете восхождение в кратер.

Вам предстоит совершить несложный подъем по утоптанной тропе, возможно, пройти по небольшому снежнику, прежде чем вы достигнете первой фумарольной площадки.

Поднявшись наверх, вы сможете вплотную подойти к парящим фумаролам, кипящим котлам, увидите кратерное озеро, которое летом приобретает изумрудно-зеленый цвет.

В завершении вы поднимитесь на кромку активной воронки, откуда с шумом вырываются клубы пара и газа.

После горячего перекуса у подножия вулкана вы отправитесь в гостевой дом.

Джип-тур в кратер вулкана МутновскийДжип-тур в кратер вулкана МутновскийДжип-тур в кратер вулкана МутновскийДжип-тур в кратер вулкана Мутновский
8 день
Свободный день или дополнительные активности

Завтрак в гостевом доме.

Свободный день или запасной на случай непогоды.

Если программа выполнена, есть возможность выбрать дополнительную активность.

Ужин и ночь в гостевом доме.

9 день
Отъезд

Завтрак в гостевом доме.

Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок и сувенирную лавку.

Отъезд

Проживание

В туре предусмотрено 2-х местное размещение в гостевом доме «Bay House» или Granin House в г. Петропавловск-Камчатский, а также ночевки в каютах на катамаране и домиках на озере Толмачева.

Иностранным гражданам необходима доплата в размере 25 000 рублей:

  • оформление необходимых документов для получения виз и разрешений для пребывания в районах путешествий;
  • англоговорящий сопровождающий и гид;
  • другие дополнительные расходы, связанные с организацией и проведением программы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча и проводы в аэропорту
  • Все трансферы по программе
  • Сопровождение менеджером
  • Проживание на весь период программы
  • Питание, указанное в программе тура (завтраки и ужины, ланчи на маршрутах, обед в день прилёта)
  • Сопровождение гидов
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (обеды в свободные дни)
  • Доп. услуги
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Поскольку отдых на Камчатке активен, а климат своеобразен, помимо обычных дорожных вещей рекомендуем иметь при себе следующие вещи дополнительно:

  1. Обувь:
    • для походов и восхождений более всего подойдут непромокаемые треккинговые ботинки (лучше со стельками «Gore-Tex» и/или со специальной водоотталкивающей пропиткой). Ботинки должны быть хорошо разношены и удобны.
  2. Верхняя одежда:
    • непромокаемая ветрозащитная куртка с капюшоном, теплые штаны;
    • теплый головной убор и перчатки;
    • теплый свитер и нательное белье (желательно термо-белье).
  3. Рюкзак:
    • для однодневных путешествий вам понадобится небольшой рюкзак для бутылки воды, запасной одежды и личных вещей.
  4. Личные вещи:
    • солнцезащитные очки;
    • гигиеническая губная помада;
    • средство для защиты от солнечных ожогов;
    • рукавицы или перчатки для треккингов и восхождений;
    • емкость для питья (пластиковая бутылка, легкая фляжка);
    • панама или кепка + спортивная шапка;
    • купальные принадлежности;
    • фонарик с запасными батарейками;
    • средство от насекомых;
    • фото и/или видеоаппаратура.
  5. Документы:
    • паспорт;
    • авиабилет;
    • страховой полис;
    • свидетельство о рождении, если с вами летит ребёнок.
Информация для иностранных туристов

Для участия в туре необходимо:

  • оформление необходимых документов для получения виз и разрешений для пребывания в районах путешествий;
  • англоговорящий сопровождающий и гид;
  • другие дополнительные расходы, связанные с организацией и проведением программы.

Стоимость тура для иностранцев: + 25 000 рублей. Расчёт по курсу банка в день перевода.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Климат

Климат Камчатки очень своеобразен. Его особенности обусловлены рельефом местности, большой протяженностью полуострова с севера на юг, близостью громадных водных пространств и движением циклонов.

Лето здесь непродолжительное, в некоторых районах оно длится около двух месяцев, особенно в северной материковой части края и в горах.

Средние температуры во многих районах не превышают плюс 10-15°С. Жарких дней немного. Дней, когда температура воздуха поднимается выше 20°С, на побережье бывает не больше 2-3 недель. В удаленных от моря районах число таких дней резко увеличивается. Наиболее теплый месяц на побережье – июль, в центральной части полуострова – июль, август.

Теплые дни чередуются с дождливыми. В теплое время осадков выпадает больше, чем в холодное. Грозовые облака образуются редко. При большой влажности воздуха для образования грозовых облаков не хватает тепла.

В связи с близостью океана и гористым рельефом за один день на Камчатке можно испытать перепад температуры от +25 в долинах, до +5 в горах. В конце августа – начале сентябре на вершинах вулканов появляется первый снег, а у подножия вулканов температура воздуха ночью может опускаться до отрицательных значений.

Меры личной безопасности, экипировка и аптечка

Перед поездкой рекомендуем заключить договор медицинского страхования и страхования от несчастного случая на время пребывания на маршруте.

Если вы отказываетесь от приобретения страхового полиса, то расходы, возникшие в результате несчастного случая или внезапно наступившего заболевания, вы несете самостоятельно.

Медицинская помощь оказывается в соответствии с законом о медицинском страховании. При этом расходы по экстренной транспортировке к медицинскому учреждению вам придётся полностью возместить самостоятельно.

Не забудьте предупредить туроператора об имеющихся у вас хронических болезнях во избежание неприятных случаев на маршруте.

Для предупреждения солнечного и теплового ударов следует носить одежду из натуральных тканей, а также головной убор.

Перед поездкой сформируйте личную аптечку, поскольку большинство лекарств у нас продаются только по рецептам. В аптечку могут входить:

  • препараты от укачивания в транспорте и на воде;
  • болеутоляющие средства;
  • средства от сердечнососудистых заболеваний;
  • желудочные средства;
  • перевязочный материал (бинты, ватные шарики, лейкопластырь);
  • средства для защиты от насекомых (имеется в виду средства от комаров и мошки, на Камчатке нет энцефалитного клеща);
  • солнцезащитные кремы и кремы для ухода за кожей после пребывания на солнце.

На маршруте избегайте употребления в пищу незнакомых грибов и ягод, а также воды из рек, поскольку действительно чистой вода может быть только в родниках и мелких ручейках.

Правила безопасности на активных маршрутах

Выполняйте все требования гида-проводника по обеспечению безопасности на маршруте:

  • будьте осторожны при движении по труднопроходимым участкам местности, при преодолении бродов рек и ручьев;
  • не отлучайтесь от группы без разрешения гида, находитесь в пределах видимости других участников путешествия;
  • соблюдайте меры предосторожности вблизи открытого огня (костер, примус, газовая горелка);
  • без разрешения гида-проводника не пейте воду из открытых водоемов;
  • не употребляйте в пищу незнакомые грибы, ягоды и прочие растения;
  • внимательно следите за своим физическим состоянием, соблюдайте санитарные нормы и личную гигиену; при малейшем недомогании немедленно сообщите об этом гиду-проводнику.

Пешим порядком:

  • поддерживайте дистанцию между участниками в зоне прямой видимости;
  • идите по тропе по одному, не отставая и не забегая вперед;
  • помните об идущем сзади: придерживайте ветки и предупреждайте о препятствиях;
  • не курите во время движения;
  • при движении через заросли крапивы и борщевика во избежание ожогов идите одетыми в брюки и рубашку (футболку) с длинным рукавом;
  • при движении на термальных площадках следуйте строго за гидом-проводником по одному, ни в коем случае не сходите с тропы, останавливайтесь только в указанном месте;
  • самостоятельный осмотр и одиночное пребывание на термальных площадках недопустимо.

При преодолении водных преград:

  • не устраивайте переправ без разрешения гида-проводника;
  • переправу вброд осуществляйте только в обуви;
  • при переправе по камням не прыгайте – переступайте осторожно с камня на камень;
  • при переправе вброд обязательно расстегните поясной ремень рюкзака и ослабьте лямки;

При встречи с медведем:

  • в большинстве случаев медведь старается первым уйти от человека и проявляет агрессию, как правило, лишь при защите добычи или потомства;
  • не рекомендуется убегать, проявлять агрессивность, рекомендуется уйти незамеченным;
  • рекомендуется отпугивать медведя шумом: лязганьем металла, свистом, фальшфейером, выстрелом вверх, огнем;
  • чтобы казаться больше размером, поднимите вверх руки, желательно с рюкзаком, при этом слегка раскачиваясь, у медведя слабое зрение, а с соперником больше себя он, как правило, не связывается;
  • если животное ревом предупреждает издали, что Вы зашли на его территорию, то немедленно вернитесь обратно;
  • от бурого медведя можно укрыться на дереве, т. к. он не лазает по деревьям;
  • особенно опасна медведица с медвежонком, если Вы увидели одинокого медвежонка, немедленно вернитесь обратно, т. к. медведица где-то рядом;
  • если во время рыбалки к вам приближается медведь, прекратите ловлю. Если на леске рыба, не допускайте, чтобы она плескалась. Если это невозможно, обрежьте леску, т. к. если медведь поймет, что может получить рыбу, только приблизившись к рыбаку, он вернется опять.

В горах:

  • в горах следует иметь в виду, что резкий крик, выстрел, запуск ракеты, громкое пение могут вызвать обвал, лавину, камнепад;
  • подниматься по осыпям и крутым травяным склонам нужно на максимально близком друг к другу расстоянии и серпантином;
  • не рекомендуется заходить в ледниковые гроты на «языке» ледника, спускаться в ледовые трещины;
  • если лавина сорвалась достаточно высоко, ускоренным шагом или бегом уйдите с пути лавины в безопасное место или укройтесь за выступом скалы, в выемке (нельзя прятаться за молодыми деревьями).
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Правила безопасности при купании в горячих источниках
  • не купайтесь в горячих источниках сразу после еды, а также после приема алкоголя;
  • не допускайте длительного купания в горячих источниках, опасайтесь перегрева;
  • не купайтесь в горячих источниках в ночное время и в одиночку, а так же в необорудованных для этого водоемах и реках.
  • не рекомендуется продолжительное пребывание в бассейнах с термальной водой, оптимальное время 5-10 минут; если Вы себя плохо чувствуете, покиньте бассейн и немедленно обратитесь к Вашему гиду.
  • не рекомендуется нырять в горячей термальной воде;
  • при купании в облагороженных горячих источниках и на базах отдыха сдавайте документы, деньги и ценные вещи администраторам; не забывайте закрывать на ключ шкафчик для одежды; покидая бассейн, проверьте, не забыли ли Вы свои личные вещи.
Ограничения по участию в туре

Это активный тур на Камчатку, поэтому необходимо придерживаться следующих критериев:

  • Возраст участников – до 50 лет;
  • Физическая подготовка – начальная, средняя;
  • Состояние здоровья – хорошее, отсутствие противопоказаний в активному отдыху, готовность к пешим и морским прогулкам.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
16 фев 2022
Отлично
И
12 окт 2021
Сами активности организованы отлично! Отличные активные гиды стараются сделать все возможное, чтобы туристу было интересно и комфортно. Чего стоят только перекусы на природе! Машины все суперпроходимые, в отличном состоянии, так что вопроса доедем ли даже не стояло. отдельное спасибо гиду Алексею, с котоым мы путешествовали в каньен Опасный и на Вачкажец! Интересная беседа, потрясающие рассказы об истории и быте коренного населения и вкуснейший домашний обед оставили неизгладимые впечатления от путешествий!
Хотелось бы лучшего планирования в компоновке активностей по дням от менеджера на месте. К сожалению, из-за неправильной, на мой взгляд, логистики мы не успели подняться на вулкан, тк он был отложен на конец недели, когда погода уже окончательно испортилась. В остальном все было отлично.
К
14 июля 2021
Всё отлично!

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