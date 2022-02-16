Почувствуйте полное единение с камчатской природой и ее силу, наблюдая за дикими животными края. Вас ждет девятидневный отдых в компании единомышленников под чутким присмотром опытной команды.

Программа тура по дням

1 день Прибытие на Камчатку

Прилет, встреча в аэропорту города Елизово, трансфер в гостевой дом с посещением памятника «Здесь начинается Россия». После заселения в номера вас ждет обед и отдых после перелета. Брифинг по программе пройдет за ужином в этот же день.

2 день Двухдневный круиз в бухту Русская

Завтрак в гостевом доме, трансфер в морской порт, заселение на парусный катамаран KOSATKA, где вы познакомитесь с экипажем. Сегодня вас ждет переход в бухту Русская, который занимает около 6 часов. Смотрите в оба! Ведь прямо по курсу могут быть косатки и киты! К вечеру вы войдете в воды бухты, протяженность которой около 8 км. Здесь катамаран встанет на причал у судна под названием «Уда». Обед и ужин пройдут на борту катамарана.

3 день Каякинг

Утро в бухте Русская начнется с завтрака, а далее вас ждет морской каякинг. Наши гиды расскажут основы этой активности и обеспечат безопасность во время прогулки. Если повезет, вы увидите пятнистых тюленей, которые с июня часто отдыхают на отмелях в бухте. После обеда на борту катамарана вы посетите мыс Кекурный, где располагается круглогодичное лежбище морских львов, и будете держать курс на город. Ужин и ночь в городе в гостевом доме.

4 день Посещение нерестового озера Начикинское

После завтрака в гостевом доме вы отправитесь к озеру ледникового происхождения – Начикинское. В него впадает много рек и ручьев, поэтому озеро стало крупным нерестилищем лососевых рыб, а также местом притяжения бурых медведей. Дорога займет около 2,5 часов. После чего вы пройдете на лодке по акватории озера, наблюдая за ходом нереста и охотой медведей. Пообедаете в лагере на берегу озера и вернётесь в гостевой дом.

5 день Переезд на озеро Толмачева, каякинг

Завтрак в гостевом доме. Переезд до озера займет около 3 часов, часть дороги проходит по ягодным полям, куда иногда заходит медведь, чтобы полакомиться голубикой и брусникой. По приезде на озеро вы разместитесь в уютных домиках и пообедаете. Надеемся, что закат на озере будет лучшим в вашей жизни, поэтому при хорошей погоде вы насладитесь им во время прогулки на каяках. Ужин и ночь в лагере на берегу озера.

6 день Прогулка по озеру, возвращение в город

После завтрака вы совершите прогулку по акватории озера на небольшом надувном парусном катамаране на дикий берег, где обитают медведи. Недалеко от озера есть две воронки взрыва, на языке геологов – маары. Пообедав в уютной столовой, вы посетите один из мааров, в котором образовалось озеро Медвежья чаша, глубина которого около 100 метров. Возвращение в гостевой дом в Петропавловске-Камчатском, где вас будет ждать горячий ужин.

7 день Джип-тур в кратер вулкана Мутновский

Завтрак в гостевом доме. Выезд на джипе высокой проходимости к вулкану Мутновский. После инструктажа от гида у подножия вулкана вы начнете восхождение в кратер. Вам предстоит совершить несложный подъем по утоптанной тропе, возможно, пройти по небольшому снежнику, прежде чем вы достигнете первой фумарольной площадки. Поднявшись наверх, вы сможете вплотную подойти к парящим фумаролам, кипящим котлам, увидите кратерное озеро, которое летом приобретает изумрудно-зеленый цвет. В завершении вы поднимитесь на кромку активной воронки, откуда с шумом вырываются клубы пара и газа. После горячего перекуса у подножия вулкана вы отправитесь в гостевой дом.

8 день Свободный день или дополнительные активности

Завтрак в гостевом доме. Свободный день или запасной на случай непогоды. Если программа выполнена, есть возможность выбрать дополнительную активность. Ужин и ночь в гостевом доме.

9 день Отъезд