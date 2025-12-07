Вы отправитесь к границе Ленинградской области и Карелии — туда, где среди озёр и лесов стоит одна из древнейших северных обителей. Здесь жил преподобный Александр Свирский.
По дороге поговорим об истории Карелии, её народах, обрядах и традициях, а на обратном пути заглянем в этнокультурный центр в Пряже, где вас ждут две экспозиции — культурная и военная.
Описание экскурсии
Дорога в обитель (~3 часа)
- Поедем по трассе «Кола», общее расстояние туда и обратно — около 400 км
- В пути я расскажу об истории Карелии, карельских обрядах и праздниках
- И обращу внимание на культурные и природные памятники, которые встречаются по дороге
Александро-Свирский монастырь (~3 часа)
- Монастырь расположен на берегу озера — это место хранит атмосферу тишины и духовного уединения
- Вы узнаете о жизни и подвигах преподобного Александра Свирского и о том, почему его называют Новозаветным Авраамом.
- Услышите историю монастыря от основания до наших дней
- Побываете у места, где, по преданию, святому явилась Святая Троица
- Увидите архитектурные памятники 16-17 веков
- По желанию можно пообедать в монастырской трапезной
Этнокультурный центр в Пряже (~1 часа)
Здесь вы познакомитесь с экспозицией, посвящённой карельской культуре, и с залом, где собраны военные реликвии.
Обратная дорога (~3 часа)
Организационные детали
- Трансфер по программе проходит на комфортабельном микроавтобусе Volkswagen Caravelle
- Обед оплачивается отдельно (500 ₽ с чел.)
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|11 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Петрозаводске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Петрозаводске
Провела экскурсии для 65 туристов
Аттестованный гид по Республике Карелия. Люблю свой край. Много путешествую, открываю новые локации и показываю их гостям. Мои экскурсии индивидуальные, вы увидите места, где нет толп туристов. Коммуникации, харизма, умение найти контакт с гостями делают мои экскурсии душевной прогулкой. Только отличные отзывы!
