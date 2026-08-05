Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Этот тур также называют «Золотым кольцом Карелии» — почти единственный однодневный маршрут, на протяжении которого можно увидеть большое количество достопримечательностей в окружении прекрасной карельской природы. Мы будем преодолевать бездорожье на подготовленных джипах. Увидим места съемок двух фильмов и продегустируем целебную воду из трех источников.



Устроим пикник на свежем воздухе, посетим заповедник Кивач и получим море прекрасных впечатлений в этом путешествии! 4.8 15 отзывов

Илья Ваш гид в Петрозаводске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 26 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-45 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.8 15 отзывов 7 часов Джиппинг Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Долина зайцев Посещение уникального арт-объекта, находящегося недалеко от Петрозаводска. Скала с множеством вырезанных фигурок зайцев способна впечатлить как детей, так и взрослых. Курорт Марциальные воды и древний вулкан Вас ожидает дегустация целебной воды из трех источников, осмотр церкви Апостола Петра, возведенной по чертежам Петра I в 1721 году. На территории курорта можно будет приобрести сувениры. После мы отправимся в поселок Гирвас, осмотрим Пальеозёрскую ГЭС и древний вулкан. Внедорожная часть маршрута Наш путь будет проходить вдоль Пионерного канала в сторону Пальеозера. В зависимости от времени года и погодных условий сложность трассы может сильно различаться. Добравшись до озера, мы устроим пикник на берегу (мясо и овощи на мангале, горячий чай). После вкусного обеда проедем по одному из спецучастков ежегодного автофестиваля по внедорожному спорту «Гирвас». Заедем на взлетно-посадочную полосу заброшенного военного аэродрома. Посетим красивейший Поор-порог на реке Суна — места съемок современной версии фильма «А зори здесь тихие». В заповеднике Кивач осмотрим второй по величине в Европе водопад, где вода падает с четырех ступеней высотой почти 11 метров. Прогуляемся по дендрарию и заглянем в музей природы. Важная информация В зимнее время года, в зависимости от глубины снежного покрова, внедорожная программа может быть сильно сокращена, уточняйте при бронировании. В зависимости от погодных условий пикник на природе может быть заменен на обед в кафе. При необходимости проведения корпоративного мероприятия можем предоставить до 15 машин. Важная информация: Убедительная просьба, прежде чем забронировать экскурсию, уточняйте возможность ее проведения в выбранную Вами дату. Если система не дает Вам забронировать экскурсию на желаемую дату, Вы можете написать мне сообщение, и я обязательно постараюсь Вам помочь.

Любые даты c Мая по Ноябрь с 10:00 до 18:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Долина зайцев

Санаторий Марциальные воды

Храм Апостола Петра

Пальеозерская ГЭС

Древний вулкан Гирвас

Поор-Порог

Заброшенный аэродром

Водопад Кивач Что включено Аренда подготовленных внедорожников с опытными инструкторами-гидами.

Пикник на природе или обед в кемпинге (в зависимости от времени года и погодных условий).

Входные билеты в заповедник «Кивач». Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Любые даты c Мая по Ноябрь с 10:00 до 18:00 Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел. Важная информация Убедительная просьба, прежде чем забронировать экскурсию, уточняйте возможность ее проведения в выбранную Вами дату

Если система не дает Вам забронировать экскурсию на желаемую дату, Вы можете написать мне сообщение, и я обязательно постараюсь Вам помочь Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.