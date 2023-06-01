Гора Сампо

Мы поднимемся на гору, где в 1959 году снимался советско-финский одноименный фильм, созданный по мотивам карело-финского эпоса «Калевала». Сампо — чудесная мельница, волшебный артефакт, обладает магической силой и является источником счастья, благополучия, изобилия и богатства. Со смотровой площадки мы насладимся прекрасным видом на окрестности.

Курорт Марциальные воды и древний вулкан

Вас ожидает дегустация целебной воды из трех источников, осмотр церкви Апостола Петра, возведенной по чертежам Петра I в 1721 году. На территории курорта можно будет приобрести сувениры. После мы отправимся в поселок Гирвас, осмотрим Пальеозёрскую ГЭС и древний вулкан.

Внедорожная часть маршрута

Наш путь будет проходить вдоль Пионерного канала в сторону Пальеозера. В зависимости от времени года и погодных условий сложность трассы может сильно различаться. Добравшись до озера, мы устроим пикник на берегу (мясо и овощи на мангале, горячий чай). После вкусного обеда проедем по одному из спецучастков ежегодного автофестиваля по внедорожному спорту «Гирвас». Заедем на взлетно-посадочную полосу заброшенного военного аэродрома.

Посетим красивейший Поор-порог на реке Суна — места съемок современной версии фильма «А зори здесь тихие». В заповеднике Кивач осмотрим второй по величине в Европе водопад, где вода падает с четырех ступеней высотой почти 11 метров. Прогуляемся по дендрарию и заглянем в музей природы.

Важная информация:

Стоимость тура указана за один джип при посадке 3 человека в машину. При необходимости проведения корпоративного мероприятия можем предоставить до 15 машин.