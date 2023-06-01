Джип-тур «К подножию вулкана Гирвас»

Этот тур также называют «Золотым кольцом Карелии»

Этот тур также называют «Золотым кольцом Карелии» — почти единственный однодневный маршрут, на протяжении которого можно увидеть большое количество достопримечательностей в окружении прекрасной карельской природы. Мы будем преодолевать бездорожье на подготовленных джипах. Увидим места съемок двух фильмов и продегустируем целебную воду из трех источников.

Устроим пикник на свежем воздухе, посетим заповедник Кивач и получим море прекрасных впечатлений в этом путешествии!
Джип-тур «К подножию вулкана Гирвас»
Джип-тур «К подножию вулкана Гирвас»
Джип-тур «К подножию вулкана Гирвас»
Джип-тур «К подножию вулкана Гирвас»
Джип-тур «К подножию вулкана Гирвас»
Джип-тур «К подножию вулкана Гирвас»
Джип-тур «К подножию вулкана Гирвас»

Что вас ожидает 🤩

  • Гора Сампо
  • Санаторий Марциальные воды
  • Храм Апостола Петра
  • Пальеозерская ГЭС
  • Древний вулкан Гирвас
  • Поор-Порог
  • Заброшенный аэродром
  • Водопад Кивач
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Описание

Гора Сампо

Мы поднимемся на гору, где в 1959 году снимался советско-финский одноименный фильм, созданный по мотивам карело-финского эпоса «Калевала». Сампо — чудесная мельница, волшебный артефакт, обладает магической силой и является источником счастья, благополучия, изобилия и богатства. Со смотровой площадки мы насладимся прекрасным видом на окрестности.

Курорт Марциальные воды и древний вулкан

Вас ожидает дегустация целебной воды из трех источников, осмотр церкви Апостола Петра, возведенной по чертежам Петра I в 1721 году. На территории курорта можно будет приобрести сувениры. После мы отправимся в поселок Гирвас, осмотрим Пальеозёрскую ГЭС и древний вулкан.

Внедорожная часть маршрута

Наш путь будет проходить вдоль Пионерного канала в сторону Пальеозера. В зависимости от времени года и погодных условий сложность трассы может сильно различаться. Добравшись до озера, мы устроим пикник на берегу (мясо и овощи на мангале, горячий чай). После вкусного обеда проедем по одному из спецучастков ежегодного автофестиваля по внедорожному спорту «Гирвас». Заедем на взлетно-посадочную полосу заброшенного военного аэродрома.
Посетим красивейший Поор-порог на реке Суна — места съемок современной версии фильма «А зори здесь тихие». В заповеднике Кивач осмотрим второй по величине в Европе водопад, где вода падает с четырех ступеней высотой почти 11 метров. Прогуляемся по дендрарию и заглянем в музей природы.

Важная информация:

Стоимость тура указана за один джип при посадке 3 человека в машину. При необходимости проведения корпоративного мероприятия можем предоставить до 15 машин.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда подготовленных внедорожников с опытными инструкторами-гидами.
  • Пикник на природе или обед в кемпинге (в зависимости от времени года и погодных условий).
  • Входные билеты в заповедник «Кивач»
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Любые даты c Мая по Ноябрь с 10:00 до 18:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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