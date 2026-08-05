Этот тур также называют «Золотым кольцом Карелии» — почти единственный однодневный маршрут, на протяжении которого можно увидеть большое количество достопримечательностей в окружении прекрасной карельской природы. Мы будем преодолевать бездорожье на подготовленных джипах. Увидим места съемок двух фильмов и продегустируем целебную воду из трех источников.
Устроим пикник на свежем воздухе, посетим заповедник Кивач и получим море прекрасных впечатлений в этом путешествии!
Устроим пикник на свежем воздухе, посетим заповедник Кивач и получим море прекрасных впечатлений в этом путешествии!
Описание экскурсииДолина зайцев Посещение уникального арт-объекта, находящегося недалеко от Петрозаводска. Скала с множеством вырезанных фигурок зайцев способна впечатлить как детей, так и взрослых. Курорт Марциальные воды и древний вулкан Вас ожидает дегустация целебной воды из трех источников, осмотр церкви Апостола Петра, возведенной по чертежам Петра I в 1721 году. На территории курорта можно будет приобрести сувениры. После мы отправимся в поселок Гирвас, осмотрим Пальеозёрскую ГЭС и древний вулкан. Внедорожная часть маршрута Наш путь будет проходить вдоль Пионерного канала в сторону Пальеозера. В зависимости от времени года и погодных условий сложность трассы может сильно различаться. Добравшись до озера, мы устроим пикник на берегу (мясо и овощи на мангале, горячий чай). После вкусного обеда проедем по одному из спецучастков ежегодного автофестиваля по внедорожному спорту «Гирвас». Заедем на взлетно-посадочную полосу заброшенного военного аэродрома. Посетим красивейший Поор-порог на реке Суна — места съемок современной версии фильма «А зори здесь тихие». В заповеднике Кивач осмотрим второй по величине в Европе водопад, где вода падает с четырех ступеней высотой почти 11 метров. Прогуляемся по дендрарию и заглянем в музей природы. Важная информация В зимнее время года, в зависимости от глубины снежного покрова, внедорожная программа может быть сильно сокращена, уточняйте при бронировании. В зависимости от погодных условий пикник на природе может быть заменен на обед в кафе. При необходимости проведения корпоративного мероприятия можем предоставить до 15 машин. Важная информация: Убедительная просьба, прежде чем забронировать экскурсию, уточняйте возможность ее проведения в выбранную Вами дату. Если система не дает Вам забронировать экскурсию на желаемую дату, Вы можете написать мне сообщение, и я обязательно постараюсь Вам помочь.
Любые даты c Мая по Ноябрь с 10:00 до 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Долина зайцев
- Санаторий Марциальные воды
- Храм Апостола Петра
- Пальеозерская ГЭС
- Древний вулкан Гирвас
- Поор-Порог
- Заброшенный аэродром
- Водопад Кивач
Что включено
- Аренда подготовленных внедорожников с опытными инструкторами-гидами.
- Пикник на природе или обед в кемпинге (в зависимости от времени года и погодных условий).
- Входные билеты в заповедник «Кивач».
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Любые даты c Мая по Ноябрь с 10:00 до 18:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
Важная информация
- Убедительная просьба, прежде чем забронировать экскурсию, уточняйте возможность ее проведения в выбранную Вами дату
- Если система не дает Вам забронировать экскурсию на желаемую дату, Вы можете написать мне сообщение, и я обязательно постараюсь Вам помочь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Доброе время суток! Илья - очень грамотный и интересный гид! Необычная подача вполне культурной программы! Немного бездорожья, красивейшего карельского леса, посещение не только общеизвестных пест, но и мест, не так истоптанных и насыщенных туристами мест) Когда я бронировала джип-тур, я очень опасалась, что это будет просто покатушки по лесу. Но была приятно удивлена высоким профессионализмом именно гида!
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М
За один день увидели все достопримечательности в окрестностях Петрозаводска. Места необыкновенные по красоте, силе природы и зарядом вдохновения еще на целый год до следующего отпуска. Однозначный плюс в джиппинге, так
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П
Джип-тур, в рамках одного дня весьма содержательный, при этом абсолютно не утомительный, включает в себя наскально-заячий, исторический, вулканический, гастрономический, внедорожный, природно-ландшафтный и водопадные этапы.
Илья - замечательный экскурсовод, водитель,, историк, кулинар и неимоверно коммуникабельный и эрудированный человек! Обязательно поедем ещё в подобные туры, как только вновь доберёмся до Карелии!
Илья - замечательный экскурсовод, водитель,, историк, кулинар и неимоверно коммуникабельный и эрудированный человек! Обязательно поедем ещё в подобные туры, как только вновь доберёмся до Карелии!
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Н
Очень насыщенная и интересная получилась экскурсия. Увидели несколько водопадов, посетили курорт Марциальные воды, попробовали лечебную воду. Погуляли по живописным местам Карелии. Гид Илья очень интересно рассказывал и отвечал на все наши вопросы, человек знает своё дело. Также прошли сложные участки бездорожья на проходимом автомобиле. В середине дня был обед, сытный и вкусный. Мы остались довольны! Спасибо!
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А
Отличная экскурсия по красивым местам! Настоящая зимняя сказка! Гид Илья отличный рассказчик и приятный собеседник! Маршрут был скорректирован согласно погодным условиям,при этом посмотрели всё самое интересное и получили массу удовольствия от поездки и приключений в дороге. Советую так же поездку на снегоходах с этим же гидом,все организованно четко,с комфортом,душой и гарантией получения положительных эмоций!
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А
Отличная экскурсия по красивым местам! Настоящая зимняя сказка! Гид Илья отличный рассказчик и приятный собеседник! Маршрут был скорректирован согласно погодным условиям,при этом посмотрели всё самое интересное и получили массу удовольствия от поездки и приключений в дороге. Советую так же поездку на снегоходах с этим же гидом,все организованно четко,с комфортом,душой и гарантией получения положительных эмоций!
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