Покататься на джипах в Петрозаводске

Найдено 3 экскурсии в категории «Джиппинг» в Петрозаводске, цены от 20 000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Джип-тур «Тайны горы Воттоваара»
Джиппинг
На машине
8 отзывов
14 часов
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия на Воттоваару - загадочную гору Карелии
Отправьтесь в путешествие на Воттоваару - высшую точку Западно-Карельской возвышенности. Узнайте о древних саамах, мистических сейдах и необъяснимых явлениях
Начало: Петрозаводск
12 мая в 07:00
13 мая в 07:00
от 32 000 за человека
Джип-тур «Внедорожное приключение»
Джиппинг
На машине
2 отзыва
7 часов
Индивидуальная
Джип-тур «Внедорожное приключение»
Начало: По договоренности
«А незабываемый пикник на природе, с приготовлением ароматного мяса и овощей на углях и рассказы о внедорожных приключениях, сделает наш джип-тур еще интереснее и позволит вам полностью погрузиться в удивительную атмосферу путешествия»
Расписание: Любые даты c Мая по Ноябрь с 10:00 до 17:00
1 мая в 10:00
2 мая в 10:00
от 20 000 за человека
Джип-тур «К подножию вулкана Гирвас»
Джиппинг
11 отзывов
7 часов
Индивидуальная
Джип-тур «К подножию вулкана Гирвас»
Начало: По договоренности
«Мы будем преодолевать бездорожье на подготовленных джипах»
Расписание: Любые даты c Мая по Ноябрь с 10:00 до 18:00
1 мая в 10:00
2 мая в 10:00
от 22 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    17 августа 2024
    Джип-тур «Тайны горы Воттоваара»
    Тур впечатляющий. Ездили двое взрослых и двое детей 10 и 13 лет. Детям не очень интересно. Взрослым очень понравилось. .
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    Большая благодарность Илье, организатору тура. Забрал утром от дома и туда же доставил вечером. Есть свой автомобиль, но на нём было бы очень затруднительно добраться самим. У Ильи отличный просторный джип, легко справляющийся со всеми препятствиями и трудными дорогами. Илья нам рассказал много исторических фактов и в общем много интересного про Карелию.. Очень душевно и впечатляюще!

  • О
    Оксана
    17 августа 2024
    Джип-тур «Тайны горы Воттоваара»
    Огромная благодарность нашему гиду Илье! С Вами экскурсия прошла замечательно! Чувствовалась Ваше искреннее отношение и желание сделать для нас эту
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    поездку максимально интересной и комфортной! Отдельно спасибо за чай. Сама гора Воттаваара неописуема и удивительна. Путь к ней, конечно, лучше сразу на джипах)

  • И
    Ирина
    1 июля 2024
    Джип-тур «Внедорожное приключение»
    Это было круто!! Большое спасибо вам Илья. Интересные беседы, много чего узнали нового. Шикарные виды, фотографий просто уйма. Шашлык в сосновом бору на берегу озера - прекрасен.
  • Н
    Наталья
    18 сентября 2023
    Джип-тур «К подножию вулкана Гирвас»
    Прекрасный тур: и организация/сервис, отношение к гостю, и маршрут с потрясающими местами - очень понравились! Каждая локация - Вдохновляющее приключение и невероятная красота! Большое спасибо и гиду Илье, и всем причастным!
  • М
    Маргарита
    6 сентября 2023
    Джип-тур «К подножию вулкана Гирвас»
    За один день увидели все достопримечательности в окрестностях Петрозаводска. Места необыкновенные по красоте, силе природы и зарядом вдохновения еще на
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    целый год до следующего отпуска. Однозначный плюс в джиппинге, так как на автобусе половину мест не увидели бы точно. Пикник в уникальном месте на природе, а самое главное с заботой о природе, был великолепен. Гид и водитель Илья максимально заботлив и внимателен к пассажирам его комфортабельного и везде проходимого внедорожника.

  • П
    Петр
    21 августа 2023
    Джип-тур «К подножию вулкана Гирвас»
    Джип-тур, в рамках одного дня весьма содержательный, при этом абсолютно не утомительный, включает в себя наскально-заячий, исторический, вулканический, гастрономический, внедорожный,
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    природно-ландшафтный и водопадные этапы. Илья - замечательный экскурсовод, водитель,, историк, кулинар и неимоверно коммуникабельный и эрудированный человек! Обязательно поедем ещё в подобные туры, как только вновь доберёмся до Карелии!

  • К
    Кисляк Инна Викторовна
    7 января 2023
    Ладожские лабиринты. Комбинированный тур с проживанием в глэмпинге
    Здравствуйте, с радостью побывали в этом волшебном путешествии. Гиды Анна и Серафима просто чудо, прекрасные профессионалы, Вика замечательный массовик затейник,
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    Марина шеф повар сказочно готовила вместе со своей командой. Ребята весь персонал во главе с Любой, вежливые, добрые, отзывчивые, 🥰 помогают в любой ситуации. Конечно мы очень расстроились что ситуация с водителем не позволила нам покататься на хаски. И впервые за 3 года сломался поезд из за чего мы не побывали в парке Рускеала, но это только добавляет калорита приключениям.

  • И
    Инна Гальченко
    10 декабря 2022
    Ладожские лабиринты. Комбинированный тур с проживанием в глэмпинге
    Компания Большая страна надёжный партнёр при выборе места отдыха!!!
  • Т
    Татьяна
    15 июня 2022
    Ладожские лабиринты. Комбинированный тур с проживанием в глэмпинге
    Все прошло отлично!

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Джиппинг»

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  1. Джип-тур «Тайны горы Воттоваара»
  2. Джип-тур «Внедорожное приключение»
  3. Джип-тур «К подножию вулкана Гирвас»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Онежская набережная
  2. Набережная
  3. Марциальные воды
  4. Самое главное
  5. Водопад Кивач
  6. Рускеала
  7. Кивач
  8. Площадь Кирова
  9. Палеовулкан Гирвас
  10. Губернаторский парк
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в марте 2025
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