14 часов
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия на Воттоваару - загадочную гору Карелии
Отправьтесь в путешествие на Воттоваару - высшую точку Западно-Карельской возвышенности. Узнайте о древних саамах, мистических сейдах и необъяснимых явлениях
Начало: Петрозаводск
12 мая в 07:00
13 мая в 07:00
от 32 000₽ за человека
7 часов
Индивидуальная
Джип-тур «Внедорожное приключение»
Начало: По договоренности
«А незабываемый пикник на природе, с приготовлением ароматного мяса и овощей на углях и рассказы о внедорожных приключениях, сделает наш джип-тур еще интереснее и позволит вам полностью погрузиться в удивительную атмосферу путешествия»
Расписание: Любые даты c Мая по Ноябрь с 10:00 до 17:00
1 мая в 10:00
2 мая в 10:00
от 20 000₽ за человека
7 часов
Индивидуальная
Джип-тур «К подножию вулкана Гирвас»
Начало: По договоренности
«Мы будем преодолевать бездорожье на подготовленных джипах»
Расписание: Любые даты c Мая по Ноябрь с 10:00 до 18:00
1 мая в 10:00
2 мая в 10:00
от 22 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина17 августа 2024Тур впечатляющий. Ездили двое взрослых и двое детей 10 и 13 лет. Детям не очень интересно. Взрослым очень понравилось. .
- ООксана17 августа 2024Огромная благодарность нашему гиду Илье! С Вами экскурсия прошла замечательно! Чувствовалась Ваше искреннее отношение и желание сделать для нас эту
- ИИрина1 июля 2024Это было круто!! Большое спасибо вам Илья. Интересные беседы, много чего узнали нового. Шикарные виды, фотографий просто уйма. Шашлык в сосновом бору на берегу озера - прекрасен.
- ННаталья18 сентября 2023Джип-тур «К подножию вулкана Гирвас»Прекрасный тур: и организация/сервис, отношение к гостю, и маршрут с потрясающими местами - очень понравились! Каждая локация - Вдохновляющее приключение и невероятная красота! Большое спасибо и гиду Илье, и всем причастным!
- ММаргарита6 сентября 2023Джип-тур «К подножию вулкана Гирвас»За один день увидели все достопримечательности в окрестностях Петрозаводска. Места необыкновенные по красоте, силе природы и зарядом вдохновения еще на
- ППетр21 августа 2023Джип-тур «К подножию вулкана Гирвас»Джип-тур, в рамках одного дня весьма содержательный, при этом абсолютно не утомительный, включает в себя наскально-заячий, исторический, вулканический, гастрономический, внедорожный,
- ККисляк Инна Викторовна7 января 2023Ладожские лабиринты. Комбинированный тур с проживанием в глэмпингеЗдравствуйте, с радостью побывали в этом волшебном путешествии. Гиды Анна и Серафима просто чудо, прекрасные профессионалы, Вика замечательный массовик затейник,
- ИИнна Гальченко10 декабря 2022Ладожские лабиринты. Комбинированный тур с проживанием в глэмпингеКомпания Большая страна надёжный партнёр при выборе места отдыха!!!
- ТТатьяна15 июня 2022Ладожские лабиринты. Комбинированный тур с проживанием в глэмпингеВсе прошло отлично!
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Джиппинг»
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