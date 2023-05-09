Джип-тур «Тайны горы Воттоваара»

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Путешествие к самой мистической горе Карелии. За один день мы успеем посетить загадочный скальный массив Воттоваара.

Гора духов, мост в иной мир, языческое капище, остатки внеземной цивилизации - вот лишь некоторые из множества эпитетов присущих этому месту. Чем станет Воттоваара для вас?
Джип-тур «Тайны горы Воттоваара»
Джип-тур «Тайны горы Воттоваара»
Джип-тур «Тайны горы Воттоваара»
Джип-тур «Тайны горы Воттоваара»
Джип-тур «Тайны горы Воттоваара»
Джип-тур «Тайны горы Воттоваара»
Джип-тур «Тайны горы Воттоваара»
Джип-тур «Тайны горы Воттоваара»
Джип-тур «Тайны горы Воттоваара»
Джип-тур «Тайны горы Воттоваара»
Джип-тур «Тайны горы Воттоваара»
Джип-тур «Тайны горы Воттоваара»
Джип-тур «Тайны горы Воттоваара»
Джип-тур «Тайны горы Воттоваара»
Джип-тур «Тайны горы Воттоваара»
Джип-тур «Тайны горы Воттоваара»
Джип-тур «Тайны горы Воттоваара»
Джип-тур «Тайны горы Воттоваара»
Джип-тур «Тайны горы Воттоваара»
Джип-тур «Тайны горы Воттоваара»
Джип-тур «Тайны горы Воттоваара»
Ближайшие даты:
9
мая
10
мая
11
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Что вас ожидает:

  • Гора Воттоваара
  • Древний вулкан Гирвас
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Описание

Воттоваара — ландшафтный памятник природы регионального значения
Конечной целью нашего путешествия является Воттоваара — ландшафтный памятник природы регионального значения. Это наивысшая точка Западно-Карельской возвышенности — ее высота составляет 417,3 м. над уровнем моря. Плато на вершине горы площадью порядка 6 квадратных километров примечательно скоплением большого количества камней, разбросанных самым причудливым образом.

Сейды

По одной из версий эти каменные скопления — «сейды» искусственного происхождения, имеют культовое предназначение и напрямую связаны с культурой древних саамов. Иными словами гора является языческим капищем или «горой духов», местом силы, мостом в иной мир. Этим обусловлен огромный интерес к горе со стороны последователей различных мистических течений. И именно с этим местные жители связывают необъяснимые для человека вещи, например, скрюченные деревья, растущие неестественным образом, а также регулярные пожары, которые происходят здесь по непонятным причинам.

Легенды и слухи

Вокруг горы Воттоваара ходит немало легенд и слухов, среди которых слухи о ритуальных жертвоприношениях в этой местности, различных аномалиях, таких как частые отказы электроники и техники, частых наблюдениях за НЛО. Существует и другая — официальная версия, согласно которой, все объекты на горе имеют естественное происхождение и являются результатом деятельности ледника и сильнейшего землетрясения, произошедшего здесь порядка 9000 лет назад, и разбросавшего огромные глыбы самым невообразимым образом.

Невероятные пейзажи

Все эти невероятные пейзажи вы сможете увидеть собственными глазами, окунувшись в историю этого древнего места. Можно верить или не верить мифам и легендам, которые ходят об этой горе, в любом случае Воттоваара остается интереснейшим и уникальным природным объектом, где каждый сможет найти для себя что-то особенное, открытое только ему. Каждый кто посетил гору хоть однажды хочет вернуться сюда снова.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда подготовленных внедорожников с опытными инструкторами-гидами.
  • Пикник на природе или обед в кемпинге (в зависимости от времени года и погодных условий)
Что не входит
  • Ужин в кафе
Место начала и завершения?
Петрозаводск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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