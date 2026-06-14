Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Путешествие к самой мистической горе Карелии. За один день мы успеем посетить загадочный скальный массив Воттоваара.



Гора духов, мост в иной мир, языческое капище, остатки внеземной цивилизации - вот лишь некоторые из множества эпитетов присущих этому месту. Чем станет Воттоваара для вас? 5 18 отзывов

Илья Ваш гид в Петрозаводске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 38 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 18 отзывов более 12 часов 1-4 человека Джиппинг, автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Воттоваара — ландшафтный памятник природы регионального значения Конечной целью нашего путешествия является Воттоваара — ландшафтный памятник природы регионального значения. Это наивысшая точка Западно-Карельской возвышенности — ее высота составляет 417,3 м. над уровнем моря. Плато на вершине горы площадью порядка 6 квадратных километров примечательно скоплением большого количества камней, разбросанных самым причудливым образом. Сейды По одной из версий эти каменные скопления — «сейды» искусственного происхождения, имеют культовое предназначение и напрямую связаны с культурой древних саамов. Иными словами гора является языческим капищем или «горой духов», местом силы, мостом в иной мир. Этим обусловлен огромный интерес к горе со стороны последователей различных мистических течений. И именно с этим местные жители связывают необъяснимые для человека вещи, например, скрюченные деревья, растущие неестественным образом, а также регулярные пожары, которые происходят здесь по непонятным причинам. Легенды и слухи Вокруг горы Воттоваара ходит немало легенд и слухов, среди которых слухи о ритуальных жертвоприношениях в этой местности, различных аномалиях, таких как частые отказы электроники и техники, частых наблюдениях за НЛО. Существует и другая — официальная версия, согласно которой, все объекты на горе имеют естественное происхождение и являются результатом деятельности ледника и сильнейшего землетрясения, произошедшего здесь порядка 9000 лет назад, и разбросавшего огромные глыбы самым невообразимым образом. Невероятные пейзажи Все эти невероятные пейзажи вы сможете увидеть собственными глазами, окунувшись в историю этого древнего места. Можно верить или не верить мифам и легендам, которые ходят об этой горе, в любом случае Воттоваара остается интереснейшим и уникальным природным объектом, где каждый сможет найти для себя что-то особенное, открытое только ему. Каждый кто посетил гору хоть однажды хочет вернуться сюда снова. Важная информация Убедительная просьба уточнять возможность проведения экскурсии в выбранные даты. Важная информация: Убедительная просьба, прежде чем забронировать экскурсию, уточняйте возможность ее проведения в выбранную Вами дату. Если система не дает Вам забронировать экскурсию на желаемую дату, Вы можете написать мне сообщение, и я обязательно постараюсь Вам помочь.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Гора Воттоваара

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Чаепитие на природе. Что не входит в цену Ужин в кафе Место начала и завершения? Петрозаводск Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 14 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Важная информация Убедительная просьба, прежде чем забронировать экскурсию, уточняйте возможность ее проведения в выбранную Вами дату

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