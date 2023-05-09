Путешествие к самой мистической горе Карелии. За один день мы успеем посетить загадочный скальный массив Воттоваара.
Гора духов, мост в иной мир, языческое капище, остатки внеземной цивилизации - вот лишь некоторые из множества эпитетов присущих этому месту. Чем станет Воттоваара для вас?
Гора духов, мост в иной мир, языческое капище, остатки внеземной цивилизации - вот лишь некоторые из множества эпитетов присущих этому месту. Чем станет Воттоваара для вас?
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Гора Воттоваара
- Древний вулкан Гирвас
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Описание
Воттоваара — ландшафтный памятник природы регионального значения
Конечной целью нашего путешествия является Воттоваара — ландшафтный памятник природы регионального значения. Это наивысшая точка Западно-Карельской возвышенности — ее высота составляет 417,3 м. над уровнем моря. Плато на вершине горы площадью порядка 6 квадратных километров примечательно скоплением большого количества камней, разбросанных самым причудливым образом.
Сейды
По одной из версий эти каменные скопления — «сейды» искусственного происхождения, имеют культовое предназначение и напрямую связаны с культурой древних саамов. Иными словами гора является языческим капищем или «горой духов», местом силы, мостом в иной мир. Этим обусловлен огромный интерес к горе со стороны последователей различных мистических течений. И именно с этим местные жители связывают необъяснимые для человека вещи, например, скрюченные деревья, растущие неестественным образом, а также регулярные пожары, которые происходят здесь по непонятным причинам.
Легенды и слухи
Вокруг горы Воттоваара ходит немало легенд и слухов, среди которых слухи о ритуальных жертвоприношениях в этой местности, различных аномалиях, таких как частые отказы электроники и техники, частых наблюдениях за НЛО. Существует и другая — официальная версия, согласно которой, все объекты на горе имеют естественное происхождение и являются результатом деятельности ледника и сильнейшего землетрясения, произошедшего здесь порядка 9000 лет назад, и разбросавшего огромные глыбы самым невообразимым образом.
Невероятные пейзажи
Все эти невероятные пейзажи вы сможете увидеть собственными глазами, окунувшись в историю этого древнего места. Можно верить или не верить мифам и легендам, которые ходят об этой горе, в любом случае Воттоваара остается интереснейшим и уникальным природным объектом, где каждый сможет найти для себя что-то особенное, открытое только ему. Каждый кто посетил гору хоть однажды хочет вернуться сюда снова.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Аренда подготовленных внедорожников с опытными инструкторами-гидами.
- Пикник на природе или обед в кемпинге (в зависимости от времени года и погодных условий)
- Что не входит
- Ужин в кафе
- Место начала и завершения?
- Петрозаводск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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