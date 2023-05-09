Воттоваара — ландшафтный памятник природы регионального значения

Конечной целью нашего путешествия является Воттоваара — ландшафтный памятник природы регионального значения. Это наивысшая точка Западно-Карельской возвышенности — ее высота составляет 417,3 м. над уровнем моря. Плато на вершине горы площадью порядка 6 квадратных километров примечательно скоплением большого количества камней, разбросанных самым причудливым образом.

Сейды

По одной из версий эти каменные скопления — «сейды» искусственного происхождения, имеют культовое предназначение и напрямую связаны с культурой древних саамов. Иными словами гора является языческим капищем или «горой духов», местом силы, мостом в иной мир. Этим обусловлен огромный интерес к горе со стороны последователей различных мистических течений. И именно с этим местные жители связывают необъяснимые для человека вещи, например, скрюченные деревья, растущие неестественным образом, а также регулярные пожары, которые происходят здесь по непонятным причинам.

Легенды и слухи

Вокруг горы Воттоваара ходит немало легенд и слухов, среди которых слухи о ритуальных жертвоприношениях в этой местности, различных аномалиях, таких как частые отказы электроники и техники, частых наблюдениях за НЛО. Существует и другая — официальная версия, согласно которой, все объекты на горе имеют естественное происхождение и являются результатом деятельности ледника и сильнейшего землетрясения, произошедшего здесь порядка 9000 лет назад, и разбросавшего огромные глыбы самым невообразимым образом.

Невероятные пейзажи

Все эти невероятные пейзажи вы сможете увидеть собственными глазами, окунувшись в историю этого древнего места. Можно верить или не верить мифам и легендам, которые ходят об этой горе, в любом случае Воттоваара остается интереснейшим и уникальным природным объектом, где каждый сможет найти для себя что-то особенное, открытое только ему. Каждый кто посетил гору хоть однажды хочет вернуться сюда снова.