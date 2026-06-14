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Джип-тур «Тайны горы Воттоваара»

Гора Воттоваара: языческое капище и мост в иной мир - экскурсия из Петрозаводска
Путешествие к самой мистической горе Карелии. За один день мы успеем посетить загадочный скальный массив Воттоваара.

Гора духов, мост в иной мир, языческое капище, остатки внеземной цивилизации - вот лишь некоторые из множества эпитетов присущих этому месту. Чем станет Воттоваара для вас?
5
18 отзывов
Джип-тур «Тайны горы Воттоваара»
Джип-тур «Тайны горы Воттоваара»
Джип-тур «Тайны горы Воттоваара»

Описание экскурсии

Воттоваара — ландшафтный памятник природы регионального значения Конечной целью нашего путешествия является Воттоваара — ландшафтный памятник природы регионального значения. Это наивысшая точка Западно-Карельской возвышенности — ее высота составляет 417,3 м. над уровнем моря. Плато на вершине горы площадью порядка 6 квадратных километров примечательно скоплением большого количества камней, разбросанных самым причудливым образом. Сейды По одной из версий эти каменные скопления — «сейды» искусственного происхождения, имеют культовое предназначение и напрямую связаны с культурой древних саамов. Иными словами гора является языческим капищем или «горой духов», местом силы, мостом в иной мир. Этим обусловлен огромный интерес к горе со стороны последователей различных мистических течений. И именно с этим местные жители связывают необъяснимые для человека вещи, например, скрюченные деревья, растущие неестественным образом, а также регулярные пожары, которые происходят здесь по непонятным причинам. Легенды и слухи Вокруг горы Воттоваара ходит немало легенд и слухов, среди которых слухи о ритуальных жертвоприношениях в этой местности, различных аномалиях, таких как частые отказы электроники и техники, частых наблюдениях за НЛО. Существует и другая — официальная версия, согласно которой, все объекты на горе имеют естественное происхождение и являются результатом деятельности ледника и сильнейшего землетрясения, произошедшего здесь порядка 9000 лет назад, и разбросавшего огромные глыбы самым невообразимым образом. Невероятные пейзажи Все эти невероятные пейзажи вы сможете увидеть собственными глазами, окунувшись в историю этого древнего места. Можно верить или не верить мифам и легендам, которые ходят об этой горе, в любом случае Воттоваара остается интереснейшим и уникальным природным объектом, где каждый сможет найти для себя что-то особенное, открытое только ему. Каждый кто посетил гору хоть однажды хочет вернуться сюда снова. Важная информация Убедительная просьба уточнять возможность проведения экскурсии в выбранные даты. Важная информация: Убедительная просьба, прежде чем забронировать экскурсию, уточняйте возможность ее проведения в выбранную Вами дату. Если система не дает Вам забронировать экскурсию на желаемую дату, Вы можете написать мне сообщение, и я обязательно постараюсь Вам помочь.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гора Воттоваара
  • Древний вулкан Гирвас
Что включено
  • Аренда подготовленных внедорожников с опытными инструкторами-гидами.
  • Чаепитие на природе.
Что не входит в цену
  • Ужин в кафе
Место начала и завершения?
Петрозаводск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Убедительная просьба, прежде чем забронировать экскурсию, уточняйте возможность ее проведения в выбранную Вами дату
  • Если система не дает Вам забронировать экскурсию на желаемую дату, Вы можете написать мне сообщение, и я обязательно постараюсь Вам помочь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
3
2
1
И
Прекрасная экскурсия, хотя дорога довольно утомительна. По дороге на Воттваару заехали в Марциальные воды и к вулкану Гирвас. В ходе поездки Илья рассказал много интересного о Карелии, о местах, которые
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мы проезжали, ну и конечно, собственно о горе. Понравилось, что Илья преподносил нам только проверенные факты, без всякой эзотерической чепухи, хотя познакомил нас и с альтернативными мнениями о происхождении и значении явлений, происходящих на Воттовааре. А сама Воттоваара - это то, что нужно увидеть своими глазами! Загадочные сейды, причудливо изогнутые сосны, удивительные геометрические фигуры, созданные природой (по другим версиям - древними цивилизациями или инопланетянами). С помощью Ильи гора приоткрыла нам свои тайны. Дорога, хотя и утомительная, была довольно комфортной, несмотря на 130 километров асфальта, 100 с лишним километров грунтовки и 25 километров бездорожья, благодаря удобному и надежному автомобилю и хорошему водителю.

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И
Как мы и предполагали гора будет полна причудливыми формами выхода породы и положениями камней на плато. Ощущение, что природа в благодарность за преодоление достаточно крутого подъема дарит нам возможность полюбоваться
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своим богатством не покидало нас на протяжении всей экскурсии. Остатки мертвого леса придавали ландшафту сказочную атмосферу, наполняя лично меня детской радостью. Спасибо гиду-Илье за интересный рассказ и возможность делиться впечатлением от увиденного. Мы замечательно провели день. Спасибо всем: природе, погоде и Спутнику!

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К
10.09.2025 побывали на экскурсии на гору Воттоваара с Ильёй, и это было настоящее приключение! Почитали отзывы и очень переживали за сложную дорогу и сам подъем, но, спасибо Илье, мы ЭТО
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сделали!!! Хотя мужчины у нас далекооо не спортивные)))
Илья оказался не просто уникальным водителем и гидом, но интересным собеседником с богатым и красивым русским языком, что теперь редкость- насладились грамотной речью и историческими фактами: всю дорогу он делился историями, легендами и забавными случаями из своей практики. Его джип уверенно справился со всеми сложными участками дороги, даже там, где другие машины стояли у луж и горевали - как же ЭТО одолеть? … На Воттоваара мы узнали массу интересных фактов, почувствовали атмосферу этого загадочного места и увидели потайные уголки, скрытые от большинства туристов. Дорога пролетела легко и весело — с эмоциями, смехом и ощущением настоящего приключения!
Илья, спасибо за интересный тур и массу полученного позитива! Очень рекомендуем всем, кто хочет увидеть гору Воттоваара и получить от этого максимум впечатлений; и добраться до места с комфортом и безопасно!

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Е
Тур впечатляющий. Ездили двое взрослых и двое детей 10 и 13 лет. Детям не очень интересно. Взрослым очень понравилось. . Большая благодарность Илье, организатору тура. Забрал утром от дома и
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туда же доставил вечером. Есть свой автомобиль, но на нём было бы очень затруднительно добраться самим. У Ильи отличный просторный джип, легко справляющийся со всеми препятствиями и трудными дорогами. Илья нам рассказал много исторических фактов и в общем много интересного про Карелию.. Очень душевно и впечатляюще!

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М
Тур - выезд на природу Карелии. Тут и насыпные дороги на десятки км, и лесные грунтовки с преодолением ям с водой, подъём лесной тропинкой в гору и прогулка по открывшемуся плато. Наверху - своеобразные, иногда почти рукотворные структуры.
К природе также прилагаются кусачие комары в лесу и мошки наверху.
Илья - увлекательный рассказчик. Узнали от него много интересных историй.
Получили отличные впечатления, спасибо!
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М
Тур - выезд на природу Карелии. Тут и насыпные дороги на десятки км, и лесные грунтовки с преодолением ям с водой, подъём лесной тропинкой в гору и прогулка по открывшемуся плато. Наверху - своеобразные, иногда почти рукотворные структуры.
К природе также прилагаются кусачие комары в лесу и мошки наверху.
Илья - увлекательный рассказчик. Узнали от него много интересных историй.
Получили отличные впечатления, спасибо!
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Входит в следующие категории Петрозаводска

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