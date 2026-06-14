Путешествие к самой мистической горе Карелии. За один день мы успеем посетить загадочный скальный массив Воттоваара.
Гора духов, мост в иной мир, языческое капище, остатки внеземной цивилизации - вот лишь некоторые из множества эпитетов присущих этому месту. Чем станет Воттоваара для вас?
Гора духов, мост в иной мир, языческое капище, остатки внеземной цивилизации - вот лишь некоторые из множества эпитетов присущих этому месту. Чем станет Воттоваара для вас?
Описание экскурсииВоттоваара — ландшафтный памятник природы регионального значения Конечной целью нашего путешествия является Воттоваара — ландшафтный памятник природы регионального значения. Это наивысшая точка Западно-Карельской возвышенности — ее высота составляет 417,3 м. над уровнем моря. Плато на вершине горы площадью порядка 6 квадратных километров примечательно скоплением большого количества камней, разбросанных самым причудливым образом. Сейды По одной из версий эти каменные скопления — «сейды» искусственного происхождения, имеют культовое предназначение и напрямую связаны с культурой древних саамов. Иными словами гора является языческим капищем или «горой духов», местом силы, мостом в иной мир. Этим обусловлен огромный интерес к горе со стороны последователей различных мистических течений. И именно с этим местные жители связывают необъяснимые для человека вещи, например, скрюченные деревья, растущие неестественным образом, а также регулярные пожары, которые происходят здесь по непонятным причинам. Легенды и слухи Вокруг горы Воттоваара ходит немало легенд и слухов, среди которых слухи о ритуальных жертвоприношениях в этой местности, различных аномалиях, таких как частые отказы электроники и техники, частых наблюдениях за НЛО. Существует и другая — официальная версия, согласно которой, все объекты на горе имеют естественное происхождение и являются результатом деятельности ледника и сильнейшего землетрясения, произошедшего здесь порядка 9000 лет назад, и разбросавшего огромные глыбы самым невообразимым образом. Невероятные пейзажи Все эти невероятные пейзажи вы сможете увидеть собственными глазами, окунувшись в историю этого древнего места. Можно верить или не верить мифам и легендам, которые ходят об этой горе, в любом случае Воттоваара остается интереснейшим и уникальным природным объектом, где каждый сможет найти для себя что-то особенное, открытое только ему. Каждый кто посетил гору хоть однажды хочет вернуться сюда снова. Важная информация Убедительная просьба уточнять возможность проведения экскурсии в выбранные даты. Важная информация: Убедительная просьба, прежде чем забронировать экскурсию, уточняйте возможность ее проведения в выбранную Вами дату. Если система не дает Вам забронировать экскурсию на желаемую дату, Вы можете написать мне сообщение, и я обязательно постараюсь Вам помочь.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Воттоваара
- Древний вулкан Гирвас
Что включено
- Аренда подготовленных внедорожников с опытными инструкторами-гидами.
- Чаепитие на природе.
Что не входит в цену
- Ужин в кафе
Место начала и завершения?
Петрозаводск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Убедительная просьба, прежде чем забронировать экскурсию, уточняйте возможность ее проведения в выбранную Вами дату
- Если система не дает Вам забронировать экскурсию на желаемую дату, Вы можете написать мне сообщение, и я обязательно постараюсь Вам помочь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Прекрасная экскурсия, хотя дорога довольно утомительна. По дороге на Воттваару заехали в Марциальные воды и к вулкану Гирвас. В ходе поездки Илья рассказал много интересного о Карелии, о местах, которые
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И
Как мы и предполагали гора будет полна причудливыми формами выхода породы и положениями камней на плато. Ощущение, что природа в благодарность за преодоление достаточно крутого подъема дарит нам возможность полюбоваться
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К
10.09.2025 побывали на экскурсии на гору Воттоваара с Ильёй, и это было настоящее приключение! Почитали отзывы и очень переживали за сложную дорогу и сам подъем, но, спасибо Илье, мы ЭТО
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Е
Тур впечатляющий. Ездили двое взрослых и двое детей 10 и 13 лет. Детям не очень интересно. Взрослым очень понравилось. . Большая благодарность Илье, организатору тура. Забрал утром от дома и
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М
Тур - выезд на природу Карелии. Тут и насыпные дороги на десятки км, и лесные грунтовки с преодолением ям с водой, подъём лесной тропинкой в гору и прогулка по открывшемуся плато. Наверху - своеобразные, иногда почти рукотворные структуры.
К природе также прилагаются кусачие комары в лесу и мошки наверху.
Илья - увлекательный рассказчик. Узнали от него много интересных историй.
Получили отличные впечатления, спасибо!
К природе также прилагаются кусачие комары в лесу и мошки наверху.
Илья - увлекательный рассказчик. Узнали от него много интересных историй.
Получили отличные впечатления, спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Тур - выезд на природу Карелии. Тут и насыпные дороги на десятки км, и лесные грунтовки с преодолением ям с водой, подъём лесной тропинкой в гору и прогулка по открывшемуся плато. Наверху - своеобразные, иногда почти рукотворные структуры.
К природе также прилагаются кусачие комары в лесу и мошки наверху.
Илья - увлекательный рассказчик. Узнали от него много интересных историй.
Получили отличные впечатления, спасибо!
К природе также прилагаются кусачие комары в лесу и мошки наверху.
Илья - увлекательный рассказчик. Узнали от него много интересных историй.
Получили отличные впечатления, спасибо!
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