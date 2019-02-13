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порадовало это комфортный автобус и прекрасный водитель, который в целости и сохранности отвёз и привёз нас. во время не очень то и хорошей погоды Наш гид Александр это просто что-то, на столько мастерски погрузил нас в историю, что хотелось его слушать и слушать, поэтому дорога казалось не такой уж и долгой!)) При этом Александр не только поражал нас огромным пластом исторических познаний, но и с чувством юмора и житейскими рассказами в тему скрашивал нашу дорогу, за что большое спасибо! Я много узнала интересного и полезного Так же мы были предупреждены о том что возможно будет укачивать в дороге и что не стоит боятся об этом сказать, так вот, это произошло со мной. Было не ловко, но автобус без проблем остановили, мы подышали воздухом и отправились дальше, мелочь, но приятно Так же посещая различные магазины, Александр не оставил нас без своих советов к которым мы с удовольствием прислушивались и наш выбор при покупке чего либо был не таким сложным. Обед был просто супер, не пожалели что купили комплекс, это было очень вкусно, сытно и по адекватной цене, за одно ознакомились с национальной кухней, что тоже было интересно. Все организованно, четко, всегда оговаривали время встречи и если кто припаздывал, Александр доставал золотой рог и созывал опаздывающих, что нам тоже запомнилось, это прикольно и необычно. В самой Карелии безумно понравилось, эти виды, природа, чистый воздух, просто сказка, поездка оставила яркие впечатления, вот только мало! Теперь знаем что нужно ехать на несколько дней. Понравилось что у нас была обзорная экскурсия по парку где нам все подробно рассказали, а потом после того как мы погрелись в уютном кафе на территории парка мы смогли сами сходить туда где ещё не были. По дороге домой подвели итоги всей поездки, что тоже не мало важно, ведь должна быть какая то законченностью экскурсии) Я была с родителями и молодым человеком и мы благодарим за это маленькое,но насыщенное путешествие.