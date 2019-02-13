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Карелия в миниатюре: водопад Кивач и Марциальные воды

Путешествие к водопаду Кивач и Марциальным водам - это возможность увидеть величие природы и ощутить целебные свойства минеральных источников
Эта экскурсия предлагает уникальное путешествие по Карелии. Участники смогут посетить водопад Кивач, один из крупнейших в Европе, и узнать о его истории.

Затем маршрут приведет к Марциальным водам, где гости смогут попробовать целебные минеральные источники. Завершает программу обзорная экскурсия по Петрозаводску, где откроются новые грани города. Программа насыщена и идеально подходит для тех, кто хочет погрузиться в природу и историю региона
4.2
147 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Водопад Кивач - один из крупнейших в Европе
  • 💧 Целебные Марциальные воды
  • 🏞️ Живописные природные пейзажи
  • 🏙️ Обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • 📚 Интересные исторические факты

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда природа оживает, а погода комфортна для прогулок. В октябре и ноябре можно насладиться осенними красками, но стоит быть готовым к прохладе. Зимой туры тоже возможны, но следует учитывать холодный климат и снегопады, которые могут ограничить доступ к некоторым местам.
Сейчас август — это идеальное время.
Карелия в миниатюре: водопад Кивач и Марциальные воды
Карелия в миниатюре: водопад Кивач и Марциальные воды
Карелия в миниатюре: водопад Кивач и Марциальные воды

Что можно увидеть

  • Водопад Кивач
  • Марциальные воды

Описание экскурсии

Описание экскурсии

Приглашаем вас в увлекательное путешествие! Мы предлагаем уникальную экскурсию, в которой вы сможете не только насладиться прекрасными видами, но и узнать множество увлекательных фактов о нашем городе.

Маршрут и что вас ждет

Наш маршрут пройдет через самые знаковые места, где вы увидите:

  • Исторические здания с богатой архитектурой;
  • Уютные улочки, наполненные атмосферой старины;
  • Живописные парки, идеально подходящие для отдыха;
  • Местные рынки с яркими цветами и ароматами.

Вы не только посетите эти места, но и получите ценную информацию об их истории и значении.

Почему выбор именно нашей экскурсии?

Что делает нашу экскурсию особенной? Вот несколько причин:

  1. Индивидуальный подход: Мы учитываем интересы каждого туриста, чтобы сделать тур максимально увлекательным.
  2. Профессиональный гид: Наши гиды - настоящие профессионалы, готовые поделиться интересными историями и секретами города.
  3. Нетуманные маршруты: Мы избегаем стандартных туристических троп, чтобы вы смогли увидеть город с новой стороны.

Почему стоит выбрать нас?

Путешествуя с нами, вы получите гораздо больше, чем просто прогулку по городу. Наша экскурсия - это полноценный опыт, который вы не сможете получить, читая путеводитель. Вы зададите вопросы, обсудите увиденное и познакомитесь с другими путешественниками, создавая незабываемые моменты.

Сделайте свой выбор с нами – откройте для себя новый мир в родном городе!

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Заповедник и водопад Кивач
  • Бальнеологические источники «Марциальные воды»
  • Онежскую набережную
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на последних 30 из 147 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
109
4
15
3
15
2
7
1
1
Е
Ездили в Карелию на 1 день 10 февраля с Александром, хотелось бы оставить отзыв Это была наша первая поездка в Карелию, поэтому мы не знали чего ожидать и что сразу
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порадовало это комфортный автобус и прекрасный водитель, который в целости и сохранности отвёз и привёз нас. во время не очень то и хорошей погоды Наш гид Александр это просто что-то, на столько мастерски погрузил нас в историю, что хотелось его слушать и слушать, поэтому дорога казалось не такой уж и долгой!)) При этом Александр не только поражал нас огромным пластом исторических познаний, но и с чувством юмора и житейскими рассказами в тему скрашивал нашу дорогу, за что большое спасибо! Я много узнала интересного и полезного Так же мы были предупреждены о том что возможно будет укачивать в дороге и что не стоит боятся об этом сказать, так вот, это произошло со мной. Было не ловко, но автобус без проблем остановили, мы подышали воздухом и отправились дальше, мелочь, но приятно Так же посещая различные магазины, Александр не оставил нас без своих советов к которым мы с удовольствием прислушивались и наш выбор при покупке чего либо был не таким сложным. Обед был просто супер, не пожалели что купили комплекс, это было очень вкусно, сытно и по адекватной цене, за одно ознакомились с национальной кухней, что тоже было интересно. Все организованно, четко, всегда оговаривали время встречи и если кто припаздывал, Александр доставал золотой рог и созывал опаздывающих, что нам тоже запомнилось, это прикольно и необычно. В самой Карелии безумно понравилось, эти виды, природа, чистый воздух, просто сказка, поездка оставила яркие впечатления, вот только мало! Теперь знаем что нужно ехать на несколько дней. Понравилось что у нас была обзорная экскурсия по парку где нам все подробно рассказали, а потом после того как мы погрелись в уютном кафе на территории парка мы смогли сами сходить туда где ещё не были. По дороге домой подвели итоги всей поездки, что тоже не мало важно, ведь должна быть какая то законченностью экскурсии) Я была с родителями и молодым человеком и мы благодарим за это маленькое,но насыщенное путешествие.

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Е
Ездили в Карелию на 1 день 10 февраля с Александром, хотелось бы оставить отзыв Это была наша первая поездка в Карелию, поэтому мы не знали чего ожидать и что сразу
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порадовало это комфортный автобус и прекрасный водитель, который в целости и сохранности отвёз и привёз нас. во время не очень то и хорошей погоды Наш гид Александр это просто что-то, на столько мастерски погрузил нас в историю, что хотелось его слушать и слушать, поэтому дорога казалось не такой уж и долгой!)) При этом Александр не только поражал нас огромным пластом исторических познаний, но и с чувством юмора и житейскими рассказами в тему скрашивал нашу дорогу, за что большое спасибо! Я много узнала интересного и полезного Так же мы были предупреждены о том что возможно будет укачивать в дороге и что не стоит боятся об этом сказать, так вот, это произошло со мной. Было не ловко, но автобус без проблем остановили, мы подышали воздухом и отправились дальше, мелочь, но приятно Так же посещая различные магазины, Александр не оставил нас без своих советов к которым мы с удовольствием прислушивались и наш выбор при покупке чего либо был не таким сложным. Обед был просто супер, не пожалели что купили комплекс, это было очень вкусно, сытно и по адекватной цене, за одно ознакомились с национальной кухней, что тоже было интересно. Все организованно, четко, всегда оговаривали время встречи и если кто припаздывал, Александр доставал золотой рог и созывал опаздывающих, что нам тоже запомнилось, это прикольно и необычно. В самой Карелии безумно понравилось, эти виды, природа, чистый воздух, просто сказка, поездка оставила яркие впечатления, вот только мало! Теперь знаем что нужно ехать на несколько дней. Понравилось что у нас была обзорная экскурсия по парку где нам все подробно рассказали, а потом после того как мы погрелись в уютном кафе на территории парка мы смогли сами сходить туда где ещё не были. По дороге домой подвели итоги всей поездки, что тоже не мало важно, ведь должна быть какая то законченностью экскурсии) Я была с родителями и молодым человеком и мы благодарим за это маленькое,но насыщенное путешествие.

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Н
Добрый день! Побывали на экскурсии 14 ноября. Хотелось бы выразить огромную благодарность нашему гиду Наталье и водителю Александру!!! Вся поездка прошла на высшем уровне! Наталья очень интересно, и в некоторых
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моментах с юмором, погрузила нас в историю, с удовольствием отвечала на все наши вопросы. Александр быстро и безопасно провез нас по маршруту! Вообщем, от поездки остались только самые положительные эмоции и желание продолжать знакомство с нашими земечательными и интересными местами только с вашей фирмой!!!

Вам был полезен этот отзыв?
Н
Добрый день! Побывали на экскурсии 14 ноября. Хотелось бы выразить огромную благодарность нашему гиду Наталье и водителю Александру!!! Вся поездка прошла на высшем уровне! Наталья очень интересно, и в некоторых
читать дальшеуменьшить

моментах с юмором, погрузила нас в историю, с удовольствием отвечала на все наши вопросы. Александр быстро и безопасно провез нас по маршруту! Вообщем, от поездки остались только самые положительные эмоции и желание продолжать знакомство с нашими земечательными и интересными местами только с вашей фирмой!!!

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K
За одну экскурсию увидели курорт "Марциальные воды", попробовали воду из разных источников, полазили по остаткам древнего вулкана Гирвас (наверное, самое сильное впечатление), посетили водапад Кивач и в заключение прослушали небольшую,
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но очень информативную обзорную экскурсию. Замечательно получилось, всё успели за комфортное время (примерно с 9 до 17). Удобно, что есть несколько мест посадки (у отелей) и высадки. По дороге, помимо экскурсии, слушали сказки и отгадывали загадки. Было здорово!

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В
Экскурсия была шедевральной! Экскурсовод Никита, со знанием дела,в больших подробностях,рассказывал обо всём! От истории появления курорта Марциальные воды,до истории самого Петрозаводска! Водитель автобуса,Александр,водитель-виртуоз!! Марциальные воды вкусные!! Мне понравилась скважина №4,более
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насыщенный вкус. Вулкан Гирвас. Осознание того,что очень давно здесь был вулкан и текла лава.. Как сказал Никита,что все камушки под ногами и есть куски лавы. Водопад Кивач хорош! Видна сила и мощь воды!!!

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