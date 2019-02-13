Затем маршрут приведет к Марциальным водам, где гости смогут попробовать целебные минеральные источники. Завершает программу обзорная экскурсия по Петрозаводску, где откроются новые грани города. Программа насыщена и идеально подходит для тех, кто хочет погрузиться в природу и историю региона
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Водопад Кивач - один из крупнейших в Европе
- 💧 Целебные Марциальные воды
- 🏞️ Живописные природные пейзажи
- 🏙️ Обзорная экскурсия по Петрозаводску
- 📚 Интересные исторические факты
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Водопад Кивач
- Марциальные воды
Описание экскурсии
Описание экскурсии
Приглашаем вас в увлекательное путешествие! Мы предлагаем уникальную экскурсию, в которой вы сможете не только насладиться прекрасными видами, но и узнать множество увлекательных фактов о нашем городе.
Маршрут и что вас ждет
Наш маршрут пройдет через самые знаковые места, где вы увидите:
- Исторические здания с богатой архитектурой;
- Уютные улочки, наполненные атмосферой старины;
- Живописные парки, идеально подходящие для отдыха;
- Местные рынки с яркими цветами и ароматами.
Вы не только посетите эти места, но и получите ценную информацию об их истории и значении.
Почему выбор именно нашей экскурсии?
Что делает нашу экскурсию особенной? Вот несколько причин:
- Индивидуальный подход: Мы учитываем интересы каждого туриста, чтобы сделать тур максимально увлекательным.
- Профессиональный гид: Наши гиды - настоящие профессионалы, готовые поделиться интересными историями и секретами города.
- Нетуманные маршруты: Мы избегаем стандартных туристических троп, чтобы вы смогли увидеть город с новой стороны.
Почему стоит выбрать нас?
Путешествуя с нами, вы получите гораздо больше, чем просто прогулку по городу. Наша экскурсия - это полноценный опыт, который вы не сможете получить, читая путеводитель. Вы зададите вопросы, обсудите увиденное и познакомитесь с другими путешественниками, создавая незабываемые моменты.
Сделайте свой выбор с нами – откройте для себя новый мир в родном городе!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Заповедник и водопад Кивач
- Бальнеологические источники «Марциальные воды»
- Онежскую набережную