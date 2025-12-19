Мои заказы

Карелия за 2 дня: из Петрозаводска в завопедник "Кивач" и парк "Рускеала"

Зимний маршрут от Онеги до Ладоги с экскурсиями, активным отдыхом и гастрономией
Подарите себе яркое зимнее приключение в Карелии! За 2 дня вы побываете на берегах двух великих озёр — Онежского и Ладожского, познакомитесь с хаски и северными оленями, а дивные зимние пейзажи станут вашим постоянным спутником. Кульминацией тура станет посещение горного парка «Рускеала» — настоящей жемчужины Севера.
Описание экскурсии

День 1: Петрозаводск, Кивач, Талвиукко

8:00 — завтрак (доп. плата) в ресторане «Паулайнер» у вокзала
9:00 — встреча с гидом
9:30 — обзорная экскурсия по Петрозаводску с посещением набережной Онежского озера
11:30 — заповедник «Кивач». Второй по величине равнинный водопад Европы, не замерзающий зимой
14:00 — обед в туркомплексе (по желанию, доп. плата)
15:00 — резиденция Талвиукко. Посещение питомника хаски, оленьей фермы и саамской деревни. Прогулка с собаками, катание на упряжках (доп. плата)
17:00 — Интерактивная программа «Вселенная Калевала» в музее. Погружение в мифы и звуки Карелии
18:30 — Заселение в отель. Свободный вечер.

День 2: Рускеала и водопады

8:00 — завтрак в отеле (кроме тарифа «бюджет»), освобождение номеров
9:00 — переезд к горному парку «Рускеала»
12:30 — водопады Ахвенкоски. Экотропа с «Аллеей сказок» и подвесными мостиками (доп. плата)
14:00 — горный парк «Рускеала». Экскурсия по Мраморному каньону. Свободное время для:
— прогулок по тропам
— активностей: троллей или экскурсии «Подземный космос» (доп. плата)
— посещения сувенирных рядов
— самостоятельного обеда в кафе парка
17:00/17:30 — отправление в Сортавалу:
— 17:00 — на ретропоезде (по желанию, билеты по предварительной оплате)
— 17:30 — на автобусе с гидом
18:30 — прибытие на ж/д вокзал Сортавалы
Отправление домой:
— 18:45 — «Ласточка» № 822 в Санкт-Петербург
— 20:37 — поезд № 160А в Москву

Организационные детали

  • Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги. На объектах могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет
    Для предоставления льготы возьмите с собой подтверждающие документы: свидетельство о рождении РФ, паспорт, пенсионное удостоверение и т. д. Задать вопросы о льготах вы можете в переписке
  • Путешествие детей без сопровождения родителя или законного представителя запрещено
  • При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения указано ориентировочное!
  • В поездке с вами будет гид из нашей команды

В стоимость входит

  • Входные билеты в заповедник «Кивач»
  • Входные билеты в Музей изобразительных искусств
  • Интерактивная программа «Вселенная «Калевала» в Музее изобразительных искусств Республики Карелия.
  • Входные билеты в горный парк «Рускеала»
  • Экскурсия «Мраморный каньон» с аттестованным местным гидом
  • Входные билеты в парк «Вотчина Талвиукко» и экскурсия «Северная сага»

Оплачивается самостоятельно до начала поездки

Ж/д билеты до Петрозаводска и из Сортавалы
Ж/д билеты на ретропоезд Рускеала — Сортавала

Оплачивается по желанию на месте

  • Завтрак (день 1): 800 ₽ с чел.
  • Комплексный обед (день 1): 800-1200 ₽ с чел. в зависимости от даты
  • Активные развлечения в горном парке «Рускеала» (экскурсия «Подземный космос» по пещерам «Рускеалы», прокат лодок, троллей, веревочный парк и др.): по ценам парка
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет — 500 ₽ с чел., дети от 7 до 14 лет, студенты, пенсионеры — 400 ₽ с чел.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые15 950 ₽
Дети до 7 лет14 850 ₽
Школьники15 200 ₽
Студенты15 600 ₽
Люди 60+ лет15 350 ₽
Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды14 850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Гагарина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — Организатор в Петрозаводске
Провёл экскурсии для 1544 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200
читать дальше

экскурсионных программ и стали экспертами в области туризма. Для нас важно, чтобы каждый путешественник нашёл тур по душе и интересам, увидел самые интересные достопримечательности, познакомился с историей, этнической культурой, насладился природным миром, разнообразными экскурсиями, отлично отдохнул и зарядился положительными эмоциями! Мы открываем путешественникам волшебный природный мир республики Карелия, знакомим с богатой историей, этнической культурой и разнообразными достопримечательностями региона. Мы хотим, чтобы каждый гость нашёл тур по душе и интересам, отлично отдохнул, насладился удивительной атмосферой края тысячи озёр, лесов и водопадов и полюбил Карелию так же, как любим её мы!

Входит в следующие категории Петрозаводска

