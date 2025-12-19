Подарите себе яркое зимнее приключение в Карелии! За 2 дня вы побываете на берегах двух великих озёр — Онежского и Ладожского, познакомитесь с хаски и северными оленями, а дивные зимние пейзажи станут вашим постоянным спутником. Кульминацией тура станет посещение горного парка «Рускеала» — настоящей жемчужины Севера.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

День 1: Петрозаводск, Кивач, Талвиукко

8:00 — завтрак (доп. плата) в ресторане «Паулайнер» у вокзала

9:00 — встреча с гидом

9:30 — обзорная экскурсия по Петрозаводску с посещением набережной Онежского озера

11:30 — заповедник «Кивач». Второй по величине равнинный водопад Европы, не замерзающий зимой

14:00 — обед в туркомплексе (по желанию, доп. плата)

15:00 — резиденция Талвиукко. Посещение питомника хаски, оленьей фермы и саамской деревни. Прогулка с собаками, катание на упряжках (доп. плата)

17:00 — Интерактивная программа «Вселенная Калевала» в музее. Погружение в мифы и звуки Карелии

18:30 — Заселение в отель. Свободный вечер.

День 2: Рускеала и водопады

8:00 — завтрак в отеле (кроме тарифа «бюджет»), освобождение номеров

9:00 — переезд к горному парку «Рускеала»

12:30 — водопады Ахвенкоски. Экотропа с «Аллеей сказок» и подвесными мостиками (доп. плата)

14:00 — горный парк «Рускеала». Экскурсия по Мраморному каньону. Свободное время для:

— прогулок по тропам

— активностей: троллей или экскурсии «Подземный космос» (доп. плата)

— посещения сувенирных рядов

— самостоятельного обеда в кафе парка

17:00/17:30 — отправление в Сортавалу:

— 17:00 — на ретропоезде (по желанию, билеты по предварительной оплате)

— 17:30 — на автобусе с гидом

18:30 — прибытие на ж/д вокзал Сортавалы

Отправление домой:

— 18:45 — «Ласточка» № 822 в Санкт-Петербург

— 20:37 — поезд № 160А в Москву

Организационные детали

Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги. На объектах могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет

Для предоставления льготы возьмите с собой подтверждающие документы: свидетельство о рождении РФ, паспорт, пенсионное удостоверение и т. д. Задать вопросы о льготах вы можете в переписке

Для предоставления льготы возьмите с собой подтверждающие документы: свидетельство о рождении РФ, паспорт, пенсионное удостоверение и т. д. Задать вопросы о льготах вы можете в переписке Путешествие детей без сопровождения родителя или законного представителя запрещено

При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения указано ориентировочное!

В поездке с вами будет гид из нашей команды

В стоимость входит

Входные билеты в заповедник «Кивач»

Входные билеты в Музей изобразительных искусств

Интерактивная программа «Вселенная «Калевала» в Музее изобразительных искусств Республики Карелия.

Входные билеты в горный парк «Рускеала»

Экскурсия «Мраморный каньон» с аттестованным местным гидом

Входные билеты в парк «Вотчина Талвиукко» и экскурсия «Северная сага»

Оплачивается самостоятельно до начала поездки

Ж/д билеты до Петрозаводска и из Сортавалы

Ж/д билеты на ретропоезд Рускеала — Сортавала

Оплачивается по желанию на месте