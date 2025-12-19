Карелия за 2 дня: из Петрозаводска в завопедник "Кивач" и парк "Рускеала"
Зимний маршрут от Онеги до Ладоги с экскурсиями, активным отдыхом и гастрономией
Подарите себе яркое зимнее приключение в Карелии! За 2 дня вы побываете на берегах двух великих озёр — Онежского и Ладожского, познакомитесь с хаски и северными оленями, а дивные зимние пейзажи станут вашим постоянным спутником. Кульминацией тура станет посещение горного парка «Рускеала» — настоящей жемчужины Севера.
Описание экскурсии
День 1: Петрозаводск, Кивач, Талвиукко
8:00 — завтрак (доп. плата) в ресторане «Паулайнер» у вокзала 9:00 — встреча с гидом 9:30 — обзорная экскурсия по Петрозаводску с посещением набережной Онежского озера 11:30 — заповедник «Кивач». Второй по величине равнинный водопад Европы, не замерзающий зимой 14:00 — обед в туркомплексе (по желанию, доп. плата) 15:00 — резиденция Талвиукко. Посещение питомника хаски, оленьей фермы и саамской деревни. Прогулка с собаками, катание на упряжках (доп. плата) 17:00 — Интерактивная программа «Вселенная Калевала» в музее. Погружение в мифы и звуки Карелии 18:30 — Заселение в отель. Свободный вечер.
День 2: Рускеала и водопады
8:00 — завтрак в отеле (кроме тарифа «бюджет»), освобождение номеров 9:00 — переезд к горному парку «Рускеала» 12:30 — водопады Ахвенкоски. Экотропа с «Аллеей сказок» и подвесными мостиками (доп. плата) 14:00 — горный парк «Рускеала». Экскурсия по Мраморному каньону. Свободное время для: — прогулок по тропам — активностей: троллей или экскурсии «Подземный космос» (доп. плата) — посещения сувенирных рядов — самостоятельного обеда в кафе парка 17:00/17:30 — отправление в Сортавалу: — 17:00 — на ретропоезде (по желанию, билеты по предварительной оплате) — 17:30 — на автобусе с гидом 18:30 — прибытие на ж/д вокзал Сортавалы Отправление домой: — 18:45 — «Ласточка» № 822 в Санкт-Петербург — 20:37 — поезд № 160А в Москву
Организационные детали
Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги. На объектах могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет Для предоставления льготы возьмите с собой подтверждающие документы: свидетельство о рождении РФ, паспорт, пенсионное удостоверение и т. д. Задать вопросы о льготах вы можете в переписке
Путешествие детей без сопровождения родителя или законного представителя запрещено
При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения указано ориентировочное!
В поездке с вами будет гид из нашей команды
В стоимость входит
Входные билеты в заповедник «Кивач»
Входные билеты в Музей изобразительных искусств
Интерактивная программа «Вселенная «Калевала» в Музее изобразительных искусств Республики Карелия.
Входные билеты в горный парк «Рускеала»
Экскурсия «Мраморный каньон» с аттестованным местным гидом
Входные билеты в парк «Вотчина Талвиукко» и экскурсия «Северная сага»
Оплачивается самостоятельно до начала поездки
Ж/д билеты до Петрозаводска и из Сортавалы Ж/д билеты на ретропоезд Рускеала — Сортавала
Оплачивается по желанию на месте
Завтрак (день 1): 800 ₽ с чел.
Комплексный обед (день 1): 800-1200 ₽ с чел. в зависимости от даты
Активные развлечения в горном парке «Рускеала» (экскурсия «Подземный космос» по пещерам «Рускеалы», прокат лодок, троллей, веревочный парк и др.): по ценам парка
Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет — 500 ₽ с чел., дети от 7 до 14 лет, студенты, пенсионеры — 400 ₽ с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Взрослые
15 950 ₽
Дети до 7 лет
14 850 ₽
Школьники
15 200 ₽
Студенты
15 600 ₽
Люди 60+ лет
15 350 ₽
Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды
14 850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Гагарина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — Организатор в Петрозаводске
Провёл экскурсии для 1544 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200 экскурсионных программ и стали экспертами в области туризма.
экскурсионных программ и стали экспертами в области туризма.
Для нас важно, чтобы каждый путешественник нашёл тур по душе и интересам, увидел самые интересные достопримечательности, познакомился с историей, этнической культурой, насладился природным миром, разнообразными экскурсиями, отлично отдохнул и зарядился положительными эмоциями!
Мы открываем путешественникам волшебный природный мир республики Карелия, знакомим с богатой историей, этнической культурой и разнообразными достопримечательностями региона.
Мы хотим, чтобы каждый гость нашёл тур по душе и интересам, отлично отдохнул, насладился удивительной атмосферой края тысячи озёр, лесов и водопадов и полюбил Карелию так же, как любим её мы!