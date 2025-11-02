Карелия приглашает в увлекательное путешествие! Вас ждёт мистическая гора Сампо, величественный водопад Кивач и провинциальный Медвежьегорск. Не упустите шанс посетить финскую крепость «Замок Кархумяки» и попробовать ароматный лохикейто и калитки. Эта индивидуальная экскурсия обещает незабываемые впечатления и погружение в историю и культуру региона. Бронируйте и наслаждайтесь каждым моментом

Описание экскурсии

Начнём путешествие на север с арт-объекта «Долина зайцев» и мистической горы Сампо, откуда открываются чудесные виды на окрестности. Я поделюсь с вами легендой о волшебной мельнице, и мы вместе загадаем желание, которое должно сбыться!

Едем дальше! Вы увидите визитную карточку Карелии — Кивач, второй по величине равнинный водопад в Европе. Зайдём в небольшой музей, посмотрим на животных и птиц и попробуем мороженое с необычными вкусами — ряпушки или белых грибов.

Добро пожаловать в Медвежьегорск — провинциальный гостеприимный городок. Многие видели его в знаменитом фильме «Любовь и голуби». И конечно, все узнают фразу «Людк, а Людк!. .». Мы обязательно посетим голубятню, где снимали кино.

Заглянем в замок «Кархумяки» — финскую крепость, расположенную в горе Лысуха. Мы посмотрим, как 70 лет назад профессионалы-строители предусмотрели в скале и тёплый пол, и вентиляцию, и даже секретные пути отступления. А я расскажу про тяжёлые времена финской оккупации.

Обязательно пообедаем! Вы попробуете местную кухню: финский суп лохикейто из красной рыбы на сливках и калитки — открытые ржаные пирожки.

