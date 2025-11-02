Мои заказы

Погружение в Карелию: из Петрозаводска в Медвежьегорск

Приглашаем в увлекательное путешествие по Карелии! Вас ждут горы, водопады и старинные крепости, а также вкусные карельские блюда
Карелия приглашает в увлекательное путешествие! Вас ждёт мистическая гора Сампо, величественный водопад Кивач и провинциальный Медвежьегорск.

Не упустите шанс посетить финскую крепость «Замок Кархумяки» и попробовать ароматный лохикейто и калитки.

Эта индивидуальная экскурсия обещает незабываемые впечатления и погружение в историю и культуру региона. Бронируйте и наслаждайтесь каждым моментом
5
12 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Мистическая гора Сампо
  • 💦 Водопад Кивач
  • 🏰 Крепость Кархумяки
  • 🎬 Медвежьегорск из фильма
  • 🍲 Традиционная карельская кухня
Погружение в Карелию: из Петрозаводска в Медвежьегорск© Виктория
Погружение в Карелию: из Петрозаводска в Медвежьегорск© Виктория
Погружение в Карелию: из Петрозаводска в Медвежьегорск© Виктория
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя18
ноя20
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Что можно увидеть

  • Долина зайцев
  • Гора Сампо
  • Водопад Кивач
  • Замок Кархумяки

Описание экскурсии

Начнём путешествие на север с арт-объекта «Долина зайцев» и мистической горы Сампо, откуда открываются чудесные виды на окрестности. Я поделюсь с вами легендой о волшебной мельнице, и мы вместе загадаем желание, которое должно сбыться!

Едем дальше! Вы увидите визитную карточку Карелии — Кивач, второй по величине равнинный водопад в Европе. Зайдём в небольшой музей, посмотрим на животных и птиц и попробуем мороженое с необычными вкусами — ряпушки или белых грибов.

Добро пожаловать в Медвежьегорск — провинциальный гостеприимный городок. Многие видели его в знаменитом фильме «Любовь и голуби». И конечно, все узнают фразу «Людк, а Людк!. .». Мы обязательно посетим голубятню, где снимали кино.

Заглянем в замок «Кархумяки» — финскую крепость, расположенную в горе Лысуха. Мы посмотрим, как 70 лет назад профессионалы-строители предусмотрели в скале и тёплый пол, и вентиляцию, и даже секретные пути отступления. А я расскажу про тяжёлые времена финской оккупации.

Обязательно пообедаем! Вы попробуете местную кухню: финский суп лохикейто из красной рыбы на сливках и калитки — открытые ржаные пирожки.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном Kia Rio
  • Дополнительно оплачивается питание и входные билеты: на территорию заповедника «Кивач» — 320 ₽ за чел., в музей «Замок Кархумяки» — 500 ₽ за чел., место сьёмок к/ф «Любовь и голуби» — 300 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваш гид в Петрозаводске
Провела экскурсии для 446 туристов
Я родилась в Карелии и люблю наш край всем сердцем. С радостью показываю путешественникам популярные места и укромные уголки Петрозаводска. Делюсь его историей и современной жизнью. Со мной познавательно, интересно и легко.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
А
Анна
2 ноя 2025
Экскурсия и ее организация на высшем уровне! Ездила с сыном 10 лет, все комфортно и очень интересно!
V
Vladimir
23 сен 2025
Поездка понравилась. Виктории большое спасибо, заехали во много интересных мест и даже по ходу немного меняли маршрут, чтобы остановиться в дополнительных местах. Очень доволен поездкой
Н
Наталия
16 сен 2025
Были на данной экскурсии 3 сентября. Всё очень понравилось. Очень интересный маршрут, а Виктория хороший и грамотный рассказчик. Не всегда бывает комфортно с малознакомыми людьми, но это совсем не тот случай. Виктории очень быстро удалось создать вокруг себя комфортную обстановку. Прошло совсем немного времени и мы уже общались как старые знакомые. Рекомендую данную экскурсию и гида Викторию)
А
Алексей
7 сен 2025
Виктория, спасибо Вам за прекрасную поездку, интереснейшие рассказы, обсуждения, предложения! Понравилось всё: от начальных договоренностей до исполнения. Находились во всех местах столько сколько нам было нужно, получили несколько лайфхаков по чернике! Спасибо, наелись)))))))
С
Светлана
5 сен 2025
От всей души благодарим Викторию за нашу прекрасную поездку в Медвежьегорск 26.08.2025) Очень впечатлил финский бункер времен ВОВ. По дороге посетили долину зайцев, гору Сампо и водопад Кивач. А вечером с удовольствием пересмотрели "Любовь и голуби")))
Т
Татьяна
25 авг 2025
Мы впервые оказались в Карелии и хотели побольше узнать об этом крае. Нам очень повезло с гидом. Виктория не только замечательная девушка, но и очень интересный и увлекательный рассказчик, аккуратный
водитель. Путешествовали с Викторией в Медвежьегорск. Посетили долину Зайцев, гору Сампо, замок Кархумяки, водопад Кивач и конечно же дом где снимали легендарный фильм «Любовь и голуби». Будем рекомендовать этого гида нашим друзьям!

Ю
Юлия
17 авг 2025
Экскурсия прошла отлично. Мы в полном восторге. Будем обязательно рекомендовать Викторию как гида друзьям и знакомым😊
С
Светлана
4 авг 2025
Довольна нашим путешествием: чудесный гид- профессионал, приятный в общении и доброжелательный человек (Виктория- Вы лучшая!),прекрасная карельская природа и настоящий летний день +27!
Все составляющие долгожданного путешествия сложились. Даже иногда чувствовала себя,
как в декорациях: настолько ярко и красиво на скалах, душевно в тихом лесу… мечта! А в Медвежьегорске даже сплясала на деревянном настиле во дворе дома, где снимали любимый фильм « Любовь и голуби». Виктория, спасибо Вам огромное за этот сказочный день в Карелии.

Анастасия
Анастасия
13 июл 2025
🌟 От всей души благодарим нашего гида за потрясающий день в Карелии!

Экскурсия получилась невероятно насыщенной: мы почти не сидели в машине — всё время были в движении, гуляли, смотрели, слушали.
И всё это сопровождалось максимально подробным, живым и интересным рассказом. Нам повезло с гидом, который любит своё дело и умеет донести атмосферу каждого места — будь то Долина Зайцев, гора Сампо, вулкан Кирвас или легендарная Голубятня(Любовь и голуби).

💬 Благодаря ей мы не просто посмотрели на достопримечательности, а почувствовали их дух и историю. Всё было очень грамотно организовано, с заботой о каждом участнике.

✨ Мы уехали с ощущением, что день прошёл не зря — мы увидели, узнали и почувствовали Карелию по-настоящему. Спасибо вам большое за это путешествие!

В
Виктория
17 июн 2025
Это был шикарный день!!! Было идеально все. Мы выехали четко по времени. Виктория забрала нас от апартаментов и мы поехали. Водит Виктория очень аккуратно. Всю дорогу Виктория нам рассказывала про
Карелию, Петрозаводск, достопримечательности. Мы задавали кучу разных вопросов и ни один не поставил Викторию в тупик.
На пути обратно в моменте решили заехать на вулкан Гирвас, и там она тоже провела нас заповедными тропками.
С ней было очень тепло, душевно и интересно. А по итогу захотелось переехать в Карелию)))
Это тот случай когда человек на своем месте. Видно как ей комфортно в процессе, как она любит свою работу и гостей с которыми проводит экскурсии. Очень рекомендую этого гида!!! Если вернусь в Карелию - обязательно к ней обращусь!
Виктория, спасибо вам за этот день!

Ирина
Ирина
2 апр 2025
С мужем в Карелии впервые. Путешествовали с Викторией в Медвежьегорск. Посетили долину Зайцев, гору Сампо, замок Кархумяки, водопад Кивач и конечно же дом где снимали легендарный фильм «Любовь и голуби».
Очень содержательная экскурсия, Виктория на протяжении всей экскурсии погружала нас в историю Карелии. Узнали много нового и интересного. Рекомендую Вику в качестве экскурсовода, проведёте незабываемые интересные часы в обществе эрудированной девушки.

Н
Наталья
6 фев 2025
Большое спасибо, Виктории! Кто хочет побывать в интересных и очень красивых местах, то вам точно надо по этому маршруту.
