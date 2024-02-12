Приглашаем вас на захватывающее путешествие по льдам Онежского озера на комфортабельном судне «Хивус-6». Вас ждет уникальный маршрут к Ивановскому острову, где вы сможете насладиться величественными голубыми торосами и заснять эти чудеса природы на память. Ваш личный гид расскажет интересные факты о местной истории и особенностях озера, а также об историческом маяке, возвышающемся на острове. После насыщенной экскурсии вы сможете расслабиться у костра, наслаждаясь ароматом традиционного иван-чая и отведывая местные кулинарные изыски. Это идеальный способ познакомиться с красотами Карелии и узнать много нового о её природе и истории

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать

за 1-5 человек или 2900 руб. за человека, если вас больше

Описание

Что вас ожидает

На закате мы устроим для вас поездку на катере на воздушной подушке по замёрзшему Онежскому озеру. На судне установлено мощное освещение, которое позволит видеть всё вокруг. По пути к острову капитан развлечёт вас рассказами про острова, озеро и лёд.

На Ивановском острове вы увидите действующий 27-метровый маяк и финские укрепления со времен ВОВ. Рядом с островом образуются высокие голубые торосы — на их фоне у вас получатся чудесные снимки! А после осмотра пейзажей вы отдохнёте у небольшого костра с карельскими калитками и иван-чаем собственного сбора.

Организационные детали