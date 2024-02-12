Окунитесь в зимнее волшебство Онежского озера, путешествуя на судне на воздушной подушке к живописному Ивановскому острову
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по льдам Онежского озера на комфортабельном судне «Хивус-6».
Вас ждет уникальный маршрут к Ивановскому острову, где вы сможете насладиться величественными голубыми торосами и заснять эти чудеса природы на память.
Ваш личный гид расскажет интересные факты о местной истории и особенностях озера, а также об историческом маяке, возвышающемся на острове.
После насыщенной экскурсии вы сможете расслабиться у костра, наслаждаясь ароматом традиционного иван-чая и отведывая местные кулинарные изыски. Это идеальный способ познакомиться с красотами Карелии и узнать много нового о её природе и истории
Вас ждет уникальный маршрут к Ивановскому острову, где вы сможете насладиться величественными голубыми торосами и заснять эти чудеса природы на память.
Ваш личный гид расскажет интересные факты о местной истории и особенностях озера, а также об историческом маяке, возвышающемся на острове.
После насыщенной экскурсии вы сможете расслабиться у костра, наслаждаясь ароматом традиционного иван-чая и отведывая местные кулинарные изыски. Это идеальный способ познакомиться с красотами Карелии и узнать много нового о её природе и истории
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
На закате мы устроим для вас поездку на катере на воздушной подушке по замёрзшему Онежскому озеру. На судне установлено мощное освещение, которое позволит видеть всё вокруг. По пути к острову капитан развлечёт вас рассказами про острова, озеро и лёд.
На Ивановском острове вы увидите действующий 27-метровый маяк и финские укрепления со времен ВОВ. Рядом с островом образуются высокие голубые торосы — на их фоне у вас получатся чудесные снимки! А после осмотра пейзажей вы отдохнёте у небольшого костра с карельскими калитками и иван-чаем собственного сбора.
Организационные детали
- Перелёт проходит на всепроходимом судне «Хивус-6» с закрытой и тёплой кабиной. Перелёт до острова занимает 15–20 минут.
- По погодным условиям поездка может проходить чуть дольше. Пожалуйста, учитывайте это, если после экскурсии у вас поезд или самолёт.
- С вами будет один из гидов нашей команды и капитан судна
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Онежской флотилии
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Петрозаводске
Провела экскурсии для 704 туристов
Мы — семейная компания, которая уже более 11 лет занимается активными видами отдыха в Карелии. Зимой проводим ледяное сафари по Онежскому озеру к разным островам и маякам. Летом проводим водные путешествия по Онежскому озеру на ладье Хийси и быстроходных катерах, а также организовываем джип-сафари на гору Воттоваара, вулкан Гирвас, сплавы по реке Шуя и другие наземные экскурсии.
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