Вкусный мастер-класс и ароматное чаепитие

Ведущий — опытный мастер народного творчества.

Место проведения: Калиточная — уютное помещение, создающее атмосферу творчества.

Продолжительность: 1,5 часа. В летний туристический сезон — 2 мастер-класса в день (11:00 или 18:00 на выбор), в остальное время — согласно расписанию в форме бронирования на сайте.

Погрузитесь в мир народного творчества и кулинарии на мастер-классе по созданию калиток! За 1,5 часа вы научитесь делать традиционное лакомство с картошкой и брусникой, под руководством опытного мастера. В стоимость включена аренда помещения, участие в мастер-классе и чаепитие. А после творчества сможете насладиться собственными калитками! Приходите и погрузитесь в атмосферу карельской кухни и ремесла. Приглашаем гостей в нашу Калиточную — первую в Карелию пекарню, специализирующуюся на национальных пирожках! Мы научимся делать карельские калитки, наш гид расскажет Вам про историю калиток и поделится секретным рецептом. После того, как мы слепим калитки, нас ждет чаепитие с чаем на карельских травах и конечно же, мы съедим собственноручно слепленную и приготовленную выпечку. Важная информация: