Мастер-класс по калиткам (карельским пирожкам)

Мастер-класс по калиткам
Приглашаем на мастер-класс по созданию карельских калиток в первой пекарне Карелии, специализирующейся на национальных пирожках.

За 1,5 часа вы научитесь готовить калитки с картошкой и брусникой под руководством опытного мастера, узнаете историю этого блюда и секретный рецепт.

После чаепития с карельскими травами вы сможете насладиться собственноручно приготовленной выпечкой.
Мастер-класс по калиткам (карельским пирожкам)
Мастер-класс по калиткам (карельским пирожкам)
Мастер-класс по калиткам (карельским пирожкам)
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00, 18:00

Описание мастер-класса

Вкусный мастер-класс и ароматное чаепитие

Погрузитесь в мир народного творчества и кулинарии на мастер-классе по созданию калиток! За 1,5 часа вы научитесь делать традиционное лакомство с картошкой и брусникой, под руководством опытного мастера. В стоимость включена аренда помещения, участие в мастер-классе и чаепитие. А после творчества сможете насладиться собственными калитками! Приходите и погрузитесь в атмосферу карельской кухни и ремесла. Приглашаем гостей в нашу Калиточную — первую в Карелию пекарню, специализирующуюся на национальных пирожках! Мы научимся делать карельские калитки, наш гид расскажет Вам про историю калиток и поделится секретным рецептом. После того, как мы слепим калитки, нас ждет чаепитие с чаем на карельских травах и конечно же, мы съедим собственноручно слепленную и приготовленную выпечку. Важная информация:
  • Ведущий — опытный мастер народного творчества.
  • Место проведения: Калиточная — уютное помещение, создающее атмосферу творчества.
  • Продолжительность: 1,5 часа. В летний туристический сезон — 2 мастер-класса в день (11:00 или 18:00 на выбор), в остальное время — согласно расписанию в форме бронирования на сайте.

Согласно расписанию

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Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Билет2 000 ₽
билет1 500 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Мастре-класс
  • Чаепитие
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пр. Ленина д. 26
Завершение: Петрозаводск пр Ленина д 26
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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