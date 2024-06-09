Приглашаем на мастер-класс по созданию карельских калиток в первой пекарне Карелии, специализирующейся на национальных пирожках.
За 1,5 часа вы научитесь готовить калитки с картошкой и брусникой под руководством опытного мастера, узнаете историю этого блюда и секретный рецепт.
После чаепития с карельскими травами вы сможете насладиться собственноручно приготовленной выпечкой.
За 1,5 часа вы научитесь готовить калитки с картошкой и брусникой под руководством опытного мастера, узнаете историю этого блюда и секретный рецепт.
После чаепития с карельскими травами вы сможете насладиться собственноручно приготовленной выпечкой.
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00, 18:00
Описание мастер-класса
Вкусный мастер-класс и ароматное чаепитиеПогрузитесь в мир народного творчества и кулинарии на мастер-классе по созданию калиток! За 1,5 часа вы научитесь делать традиционное лакомство с картошкой и брусникой, под руководством опытного мастера. В стоимость включена аренда помещения, участие в мастер-классе и чаепитие. А после творчества сможете насладиться собственными калитками! Приходите и погрузитесь в атмосферу карельской кухни и ремесла. Приглашаем гостей в нашу Калиточную — первую в Карелию пекарню, специализирующуюся на национальных пирожках! Мы научимся делать карельские калитки, наш гид расскажет Вам про историю калиток и поделится секретным рецептом. После того, как мы слепим калитки, нас ждет чаепитие с чаем на карельских травах и конечно же, мы съедим собственноручно слепленную и приготовленную выпечку. Важная информация:
- Ведущий — опытный мастер народного творчества.
- Место проведения: Калиточная — уютное помещение, создающее атмосферу творчества.
- Продолжительность: 1,5 часа. В летний туристический сезон — 2 мастер-класса в день (11:00 или 18:00 на выбор), в остальное время — согласно расписанию в форме бронирования на сайте.
Согласно расписанию
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|2 000 ₽
|билет
|1 500 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Мастре-класс
- Чаепитие
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пр. Ленина д. 26
Завершение: Петрозаводск пр Ленина д 26
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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