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Предлагаем раскрасить отдых яркими красками.



В прямом смысле этого слова! Мы отправимся с вами на пленэр, где вы будете рисовать с натуры под открытым небом. Чтобы пленэр действительно удался, мы подобрали для вас живописные места города. Что нарисовать — выберете сами, а опытный мастер подскажет, как лучше воплотить задумку.