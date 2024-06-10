Предлагаем раскрасить отдых яркими красками.
В прямом смысле этого слова! Мы отправимся с вами на пленэр, где вы будете рисовать с натуры под открытым небом. Чтобы пленэр действительно удался, мы подобрали для вас живописные места города. Что нарисовать — выберете сами, а опытный мастер подскажет, как лучше воплотить задумку.
В прямом смысле этого слова! Мы отправимся с вами на пленэр, где вы будете рисовать с натуры под открытым небом. Чтобы пленэр действительно удался, мы подобрали для вас живописные места города. Что нарисовать — выберете сами, а опытный мастер подскажет, как лучше воплотить задумку.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
- Мы встретимся с вами в назначенное время и отправимся в парк у набережной. Это идеальное место для пленэра: прекрасный вид на озеро — с одной стороны, и историческая часть города — с другой.
- Мы дадим вам акрил или сухую пастель, холст или лист пастельной бумаги — с чем захотите работать.
- Что рисовать с натуры, вы выбираете сами. Это могут быть деревья в парке, Онежское озеро с корабликами или уютные городские улочки.
- Художник поможет определиться с композицией и будет подсказывать в процессе.
- Под его руководством у вас получится собственный маленький шедевр.
- Мастер-класс длится в среднем 2 часа. Если вам понадобится больше времени, мы продлим занятие, чтобы вы закончили работу.
- Вы сможете забрать картину с собой сразу после пленэра.
Организационные детали
- Все материалы включены в стоимость.
- В мастер-классе могут принять участие взрослые и дети от 5 лет.
- По желанию можете взять с собой еду и напитки.
- Если погода подведёт нас, при необходимости изменим дату и время.
- Мастер-класс для вас проведу я или другой художник из моей команды.
ежедневно в 09:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе гостиницы «Северная»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Петрозаводске
Меня зовут Дарья, я художник, ивент-иллюстратор, организатор арт-мероприятий. Вместе со своей командой проведу для вас мастер-классы. Мне важно, чтобы у гостей получился не только отличный результат, но и чтобы сам процесс был расслабляющим, вдохновляющим, приносящим удовольствие и ощущение «жизни в моменте».Задать вопрос
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