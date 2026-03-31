Приглашаю провести день среди сосновых боров, пройтись по причудливым скалам древнего вулкана Гирвас, услышать мощь водопада Кивач и насладиться тишиной мест, где природа сохранила свой первозданный облик.
Добавлю в поездку немного истории, геологии и местного колорита, чтобы вы не просто увидели достопримечательности, а прочувствовали ритм Карелии.
Описание экскурсии
Маршрут подстраивается под сезон, чтобы показать вам лучшее в любое время года.
- Весна-лето (май—ноябрь): акцент на водные прогулки, зелень лесов и паромные переправы
- Осень-зима (ноябрь—май): заснеженные скалы, хрустальный лёд озёр и уютные этнопарки
- Если вы планируете поездку в межсезонье, детали лучше уточнить заранее в переписке
Летний маршрут
- Долина зайцев (1 ч) — арт-объект, который неизменно вызывает улыбку и задаёт лёгкое настроение на весь день.
- Парк «Белая гора» (2 ч) — здесь с екатерининских времен добывали розовый мрамор. В программе:
— прогулка по парку;
— паромная переправа — добавим легкую водную прогулку;
— чаепитие с местной выпечкой на фоне вдохновляющих видов.
- Вулкан Гирвас (1 ч): готовьтесь к неожиданным ландшафтам и необычным геологическим формам
- Водопад Кивач (1 ч) — мощь воды, шум и величие, ради которых сюда стремились путешественники еще пару столетий назад
Зимний маршрут
- Долина зайцев (1 ч) — зимой арт-объект смотрится особенно сказочно
- Курорт «Марциальные воды» (1 ч) — здесь пил целебную железистую воду сам Пётр Первый
- Секретная панорамная точка (1 ч) — место для души, куда редко заезжают туристические группы
- Этнопарк «Гора Сампо» (1 ч) — зимой с местных скал открываются захватывающие виды
- Прогулка по озеру и чаепитие (30 мин)
- Водопад Кивач (1 ч)
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном 6-местном автомобиле, есть детские кресла
- Рекомендуемый возраст детей — 5+
- На маршруте есть подъёмы по лестницам, переходы по скалам — рассчитывайте свои силы
Дополнительные расходы (летний маршрут)
- Паромная переправа в парке «Белая гора» — 550 ₽ (взрослый)
- Вход в заповедник «Кивач» — 320 ₽ (взрослый, есть льготы)
- Вход в парк Гирвас — 250 ₽ (по желанию, основная экскурсия проходит без посещения парка)
Дополнительные расходы (зимний маршрут)
- Вход в заповедник «Кивач» — 320 ₽ (взрослый)
- Вход в этнопарк «Гора Сампо» — 400 ₽ (взрослый), 250 ₽ (дети до 17 лет)
Стоимость входных билетов может меняться в течение сезона. Актуальные цены всегда можно уточнить в переписке перед бронированием.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжелика — ваш гид в Петрозаводске
Провела экскурсии для 2958 туристов
Меня зовут Анжелика. Люблю Карелию и Петрозаводск, уже более 15 лет знакомлю гостей с нашим краем. Особенно люблю нестандартные маршруты, экспедиции по незаезженным местам Карелии. Стараюсь наполнить каждую прогулку по Петрозаводску открытиями для вас и для себя. Хорошо знаю Петрозаводск, с радостью поделюсь лайфхаками для путешествий по Карелии!
