Душевная Карелия: к соснам, скалам и воде

Увидеть не только «открыточные» места под Петрозаводском, но и малоизвестные локации
Приглашаю провести день среди сосновых боров, пройтись по причудливым скалам древнего вулкана Гирвас, услышать мощь водопада Кивач и насладиться тишиной мест, где природа сохранила свой первозданный облик.

Добавлю в поездку немного истории, геологии и местного колорита, чтобы вы не просто увидели достопримечательности, а прочувствовали ритм Карелии.
Описание экскурсии

Маршрут подстраивается под сезон, чтобы показать вам лучшее в любое время года.

  • Весна-лето (май—ноябрь): акцент на водные прогулки, зелень лесов и паромные переправы
  • Осень-зима (ноябрь—май): заснеженные скалы, хрустальный лёд озёр и уютные этнопарки
  • Если вы планируете поездку в межсезонье, детали лучше уточнить заранее в переписке

Летний маршрут

  • Долина зайцев (1 ч) — арт-объект, который неизменно вызывает улыбку и задаёт лёгкое настроение на весь день.
  • Парк «Белая гора» (2 ч) — здесь с екатерининских времен добывали розовый мрамор. В программе:
    — прогулка по парку;
    — паромная переправа — добавим легкую водную прогулку;
    — чаепитие с местной выпечкой на фоне вдохновляющих видов.
  • Вулкан Гирвас (1 ч): готовьтесь к неожиданным ландшафтам и необычным геологическим формам
  • Водопад Кивач (1 ч) — мощь воды, шум и величие, ради которых сюда стремились путешественники еще пару столетий назад

Зимний маршрут

  • Долина зайцев (1 ч) — зимой арт-объект смотрится особенно сказочно
  • Курорт «Марциальные воды» (1 ч) — здесь пил целебную железистую воду сам Пётр Первый
  • Секретная панорамная точка (1 ч) — место для души, куда редко заезжают туристические группы
  • Этнопарк «Гора Сампо» (1 ч) — зимой с местных скал открываются захватывающие виды
  • Прогулка по озеру и чаепитие (30 мин)
  • Водопад Кивач (1 ч)

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном 6-местном автомобиле, есть детские кресла
  • Рекомендуемый возраст детей — 5+
  • На маршруте есть подъёмы по лестницам, переходы по скалам — рассчитывайте свои силы

Дополнительные расходы (летний маршрут)

  • Паромная переправа в парке «Белая гора» — 550 ₽ (взрослый)
  • Вход в заповедник «Кивач» — 320 ₽ (взрослый, есть льготы)
  • Вход в парк Гирвас — 250 ₽ (по желанию, основная экскурсия проходит без посещения парка)

Дополнительные расходы (зимний маршрут)

  • Вход в заповедник «Кивач» — 320 ₽ (взрослый)
  • Вход в этнопарк «Гора Сампо» — 400 ₽ (взрослый), 250 ₽ (дети до 17 лет)

Стоимость входных билетов может меняться в течение сезона. Актуальные цены всегда можно уточнить в переписке перед бронированием.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжелика
Анжелика — ваш гид в Петрозаводске
Провела экскурсии для 2958 туристов
Меня зовут Анжелика. Люблю Карелию и Петрозаводск, уже более 15 лет знакомлю гостей с нашим краем. Особенно люблю нестандартные маршруты, экспедиции по незаезженным местам Карелии. Стараюсь наполнить каждую прогулку по Петрозаводску открытиями для вас и для себя. Хорошо знаю Петрозаводск, с радостью поделюсь лайфхаками для путешествий по Карелии!

