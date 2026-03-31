Приглашаю провести день среди сосновых боров, пройтись по причудливым скалам древнего вулкана Гирвас, услышать мощь водопада Кивач и насладиться тишиной мест, где природа сохранила свой первозданный облик. Добавлю в поездку немного истории, геологии и местного колорита, чтобы вы не просто увидели достопримечательности, а прочувствовали ритм Карелии.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Анжелика Ваш гид в Петрозаводске

Описание экскурсии

Маршрут подстраивается под сезон, чтобы показать вам лучшее в любое время года.

(ноябрь—май): заснеженные скалы, хрустальный лёд озёр и уютные этнопарки Если вы планируете поездку в межсезонье, детали лучше уточнить заранее в переписке

(ноябрь—май): заснеженные скалы, хрустальный лёд озёр и уютные этнопарки Если вы планируете поездку в межсезонье, детали лучше уточнить заранее в переписке

Летний маршрут

Долина зайцев (1 ч) — арт-объект, который неизменно вызывает улыбку и задаёт лёгкое настроение на весь день.

Парк «Белая гора» (2 ч) — здесь с екатерининских времен добывали розовый мрамор. В программе:

— прогулка по парку; — паромная переправа — добавим легкую водную прогулку; — чаепитие с местной выпечкой на фоне вдохновляющих видов. Вулкан Гирвас (1 ч): готовьтесь к неожиданным ландшафтам и необычным геологическим формам

Водопад Кивач (1 ч) — мощь воды, шум и величие, ради которых сюда стремились путешественники еще пару столетий назад

Зимний маршрут

Долина зайцев (1 ч) — зимой арт-объект смотрится особенно сказочно

Курорт «Марциальные воды» (1 ч) — здесь пил целебную железистую воду сам Пётр Первый

Секретная панорамная точка (1 ч) — место для души, куда редко заезжают туристические группы

Этнопарк «Гора Сампо» (1 ч) — зимой с местных скал открываются захватывающие виды

Прогулка по озеру и чаепитие (30 мин)

Водопад Кивач (1 ч)

Организационные детали

Поедем на комфортабельном 6-местном автомобиле, есть детские кресла

Рекомендуемый возраст детей — 5+

На маршруте есть подъёмы по лестницам, переходы по скалам — рассчитывайте свои силы

Дополнительные расходы (летний маршрут)

Паромная переправа в парке «Белая гора» — 550 ₽ (взрослый)

Вход в заповедник «Кивач» — 320 ₽ (взрослый, есть льготы)

Вход в парк Гирвас — 250 ₽ (по желанию, основная экскурсия проходит без посещения парка)

Дополнительные расходы (зимний маршрут)

Вход в заповедник «Кивач» — 320 ₽ (взрослый)

Вход в этнопарк «Гора Сампо» — 400 ₽ (взрослый), 250 ₽ (дети до 17 лет)

Стоимость входных билетов может меняться в течение сезона. Актуальные цены всегда можно уточнить в переписке перед бронированием.