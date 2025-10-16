Мои заказы

Набережная Онежского озера: прогулка с фотографом

Увидеть визитную карточку Петрозаводска, найти интересности на каждом шагу и сделать до 100 снимков
Мы пройдём по главной достопримечательности Петрозаводска: набережной Онежского озера, которая растянулась на полтора километра. Рассмотрим причудливые памятники и, конечно, сделаем яркие фотографии. Наш тандем организует фотосессии с 2017 года, и мы подскажем лучшие ракурсы. В прошлом мы оба работали в журналистике и знаем о городе многое, что обычно остаётся за кадром.
5
1 отзыв
Набережная Онежского озера: прогулка с фотографом© Алиса и Николай
Набережная Онежского озера: прогулка с фотографом© Алиса и Николай
Набережная Онежского озера: прогулка с фотографом© Алиса и Николай

Описание фото-прогулки

Онежская набережная — сердце Петрозаводска и настоящий музей современного искусства под открытым небом. Мы погуляем по карельскому граниту и малиновому кварциту, послушаем крики чаек и плеск волн. Если не устанем, то заглянем в квартал исторической застройки к домам 18–19 века.

Основной формат нашей встречи — фотосессия, но между делом мы расскажем:

  • как кубинский скульптор в советское время умудрился подарить городу статую с глубоким религиозным подтекстом
  • как старый канализационный коллектор помог набережной
  • зачем посреди набережной стоит дерево с ухом
  • и что означает загадочная аббревиатура «4С 3Е 2Б 1О»

Организационные детали

  • Прогулка занимает от 1 часа до 1,5 часов
  • По вашему желанию можно изменить программу — провести съёмку по разработанному для вас маршруту или в конкретной локации
  • При плохой погоде мы предложим другую дату или отменим заказ с возвратом предоплаты

Детали съёмки

  • Мы — семейная пара. Обычно мы работаем вдвоём, если никто не болеет или не занят
  • Снимаем на Fujifilm X-T3
  • В течение двух недель вы получите порядка 50–100 фото в формате jpg. Картинки передаём через облачный диск, ссылка на них будет действовать в течение месяца

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города на Онежской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса и Николай
Алиса и Николай — ваш гид в Петрозаводске
С 2017 года лет мы проводим индивидуальные и семейные фотосессии, много снимаем гостей, которые приезжают в наш прекрасный город. Мы очень любим наш город и Карелию, хорошо их знаем. В прошлом
читать дальше

мы оба работали в журналистике и можем рассказать многое, о чём обычно не говорят гиды. И конечно, сделаем красивые яркие фотографии, которые сохранят память о вашей поездке в наш край. В перерывах между фотосессиями мы семейная пара. Обычно мы работаем вдвоём, если никто не болеет или не занят. Это немного необычно, но очень часто так гораздо удобнее, все остальное время — просто веселее. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Адриана
16 окт 2025
Получилась прекрасная прогулка! Фотографии очень яркие, качественные. Бонусом приятное общение. Рекомендую однозначно!
Получилась прекрасная прогулка! Фотографии очень яркие, качественные. Бонусом приятное общение. Рекомендую однозначно!Получилась прекрасная прогулка! Фотографии очень яркие, качественные. Бонусом приятное общение. Рекомендую однозначно!

Входит в следующие категории Петрозаводска

Похожие экскурсии из Петрозаводска

Обзорная экскурсия «Петрозаводск и мировой кинематограф»
Пешая
2 часа
72 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Обзорная экскурсия «Петрозаводск и мировой кинематограф»
Увидеть достопримечательности города и взглянуть на его историю с необычного ракурса
Начало: На набережной Онежского озера
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1200 ₽ за человека
Петрозаводск - с разных сторон и с пикником
На автобусе
5 часов
14 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Петрозаводск - с разных сторон и с пикником
Погрузитесь в атмосферу Петрозаводска, прогуляйтесь по набережной и насладитесь пикником с калитками. Откройте для себя город с новой стороны
Начало: На улице Еремеева
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3500 ₽ за человека
Петрозаводск. Прогулка по столице Карелии
Пешая
2.5 часа
104 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Петрозаводск. Прогулка по столице Карелии
Петрозаводск - город с богатой историей и культурой. Прогуляйтесь по старинным улицам, насладитесь видами на Онежское озеро и узнайте больше о его прошлом
Начало: На проспекте Карла Маркса
9 дек в 08:00
10 дек в 08:00
4000 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Петрозаводске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Петрозаводске