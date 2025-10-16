Мы пройдём по главной достопримечательности Петрозаводска: набережной Онежского озера, которая растянулась на полтора километра. Рассмотрим причудливые памятники и, конечно, сделаем яркие фотографии. Наш тандем организует фотосессии с 2017 года, и мы подскажем лучшие ракурсы. В прошлом мы оба работали в журналистике и знаем о городе многое, что обычно остаётся за кадром.
Описание фото-прогулки
Онежская набережная — сердце Петрозаводска и настоящий музей современного искусства под открытым небом. Мы погуляем по карельскому граниту и малиновому кварциту, послушаем крики чаек и плеск волн. Если не устанем, то заглянем в квартал исторической застройки к домам 18–19 века.
Основной формат нашей встречи — фотосессия, но между делом мы расскажем:
- как кубинский скульптор в советское время умудрился подарить городу статую с глубоким религиозным подтекстом
- как старый канализационный коллектор помог набережной
- зачем посреди набережной стоит дерево с ухом
- и что означает загадочная аббревиатура «4С 3Е 2Б 1О»
Организационные детали
- Прогулка занимает от 1 часа до 1,5 часов
- По вашему желанию можно изменить программу — провести съёмку по разработанному для вас маршруту или в конкретной локации
- При плохой погоде мы предложим другую дату или отменим заказ с возвратом предоплаты
Детали съёмки
- Мы — семейная пара. Обычно мы работаем вдвоём, если никто не болеет или не занят
- Снимаем на Fujifilm X-T3
- В течение двух недель вы получите порядка 50–100 фото в формате jpg. Картинки передаём через облачный диск, ссылка на них будет действовать в течение месяца
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города на Онежской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса и Николай — ваш гид в Петрозаводске
С 2017 года лет мы проводим индивидуальные и семейные фотосессии, много снимаем гостей, которые приезжают в наш прекрасный город. Мы очень любим наш город и Карелию, хорошо их знаем. В прошлом
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
А
Адриана
16 окт 2025
Получилась прекрасная прогулка! Фотографии очень яркие, качественные. Бонусом приятное общение. Рекомендую однозначно!
