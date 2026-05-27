Как благодаря шотландцу Петрозаводск превратился в инженерную столицу России? Куда исчез целый архитектурный ансамбль? Где загадать желание, чтобы оно обязательно исполнилось? А ещё — откуда у ели паспорт, болит ли голова у дятла и что такое «мокрое дело»? Мой город богат историями, и я ими поделюсь! А в финале — угощу травяным чаем с карельскими калитками.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- памятники Петру I и Карлу Гаскойну.
- Онежскую набережную.
- площади Гагарина, Ленина, Кирова.
- «Вечный огонь славы».
- собор Александра Невского и церковь Сретения Господня.
- Заозерский заказник.
Вы узнаете:
- как на берегу Онеги появился наш город и кто занялся его развитием.
- как шотландский изобретатель оказался в Петрозаводске и прославил его на всю империю.
- откуда на набережной арт-объекты и как их называют жители.
- какие тайны хранят площадь Гагарина и бывшая церковь рабочих Александровского завода.
- как Петрозаводск жил в период немецкой оккупации.
- какие здания уничтожены на бывшей Соборной площади и как они выглядели на старых фото.
- где находится самая большая в Карелии ель и почему в тайге такой чистый воздух.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на седане Volkswagen Polo (1-3 человека) или минивэне Mercedes-Benz Vito (4-7 участников).
- Могу провести экскурсию для большей компании, подробности уточняйте в переписке.
- По согласованию со всеми можем скорректировать программу.
- В стоимость включено чаепитие с калитками.
- Обувайтесь удобно — по экотропе пройдём 1,5 км. Маршрут минимальной сложности.
в среду в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3500 ₽
|Дети до 16 лет
|3200 ₽
|Пенсионеры
|3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 1379 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Виктория. Я родилась и выросла в столице республики Карелия — Петрозаводске. Больше всего на свете люблю делиться атмосферой и красотой своего края, пытаясь влюбить в
Входит в следующие категории Петрозаводска
Похожие экскурсии на «Петрозаводск - от памятника основателю до тайги»
Индивидуальная
до 4 чел.
Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
Познакомьтесь с Петрозаводском: центр города, история и современность, советы по гастрономии и сувенирам. Всё это в одной прогулке
Начало: На площади Гагарина, у ж/д вокзала
30 мая в 08:00
31 мая в 08:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Лучший выборИз Петрозаводска - в сердце северной природы
Прочувствовать Карелию через звуки воды, силу камня и северные панорамы
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 13 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Петрозаводск в памятниках - традиционных и необычных
Погрузитесь в уникальную атмосферу Петрозаводска, открывая истории, стоящие за каждым памятником и арт-объектом
Начало: На набережной Онежского озера
Сегодня в 08:30
Завтра в 14:30
4000 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 11 чел.
Лучший выборПрогулка на катере по Петрозаводской губе
Начните своё путешествие у памятника Петру I и отправляйтесь к острову Лой. Узнайте легенды Чёртова стула и насладитесь видами с катера
Начало: На Онежской набережной
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3500 ₽ за человека
3500 ₽ за человека