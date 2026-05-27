Как насчёт насладиться не только видами, но и вкусами Карелии? За один день вы прочувствуете мощь одного из крупнейших равнинных водопадов Европы, подниметесь на гору из легенд «Калевалы», пройдёте по застывшей лаве древнего вулкана и завершите день дегустацией местной кухни.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Заповедник «Кивач»

Вы посетите один из старейших заповедников России и увидите водопад Кивач — мощный и живописный. Со смотровых площадок откроются разные ракурсы, а в музее природы вы узнаете о флоре и фауне региона.

Вулкан Гирвас

Отправитесь к вулкану возрастом более миллиарда лет. Перед вами предстанут застывшие лавовые потоки, скальные породы и северные пейзажи.

Гора Сампо

Подниметесь на живописную возвышенность, связанную с эпосом «Калевала». С вершины откроются виды на карельские леса и озёра.

Гастрономическое завершение

В музей-ресторане «ВКарелииЕсть» вас ждёт дегустация блюд из местных продуктов: рыбы, дичи, ягод и трав — с авторским подходом к карельской кухне.

Ориентировочный тайминг

9:00 — выезд из Петрозаводска

10:30 — заповедник «Кивач»

12:00 — вулкан Гирвас

13:00 — гора Сампо

15:00 — возвращение в Петрозаводск

16:30 — дегустация в ресторане «ВКарелииЕсть»

18:00 — окончание программы

Организационные детали

Трансфер — на комфортабельном автобусе

Входные билеты и дегустация в музей-ресторане включены в стоимость

С вами будет гид из нашей команды

