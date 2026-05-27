Природа и вкусы Карелии - из Петрозаводска

Увидеть водопад, древний вулкан и попробовать гастрономию региона
Как насчёт насладиться не только видами, но и вкусами Карелии? За один день вы прочувствуете мощь одного из крупнейших равнинных водопадов Европы, подниметесь на гору из легенд «Калевалы», пройдёте по застывшей лаве древнего вулкана и завершите день дегустацией местной кухни.
Описание экскурсии

Заповедник «Кивач»

Вы посетите один из старейших заповедников России и увидите водопад Кивач — мощный и живописный. Со смотровых площадок откроются разные ракурсы, а в музее природы вы узнаете о флоре и фауне региона.

Вулкан Гирвас

Отправитесь к вулкану возрастом более миллиарда лет. Перед вами предстанут застывшие лавовые потоки, скальные породы и северные пейзажи.

Гора Сампо

Подниметесь на живописную возвышенность, связанную с эпосом «Калевала». С вершины откроются виды на карельские леса и озёра.

Гастрономическое завершение

В музей-ресторане «ВКарелииЕсть» вас ждёт дегустация блюд из местных продуктов: рыбы, дичи, ягод и трав — с авторским подходом к карельской кухне.

Ориентировочный тайминг

9:00 — выезд из Петрозаводска
10:30 — заповедник «Кивач»
12:00 — вулкан Гирвас
13:00 — гора Сампо
15:00 — возвращение в Петрозаводск
16:30 — дегустация в ресторане «ВКарелииЕсть»
18:00 — окончание программы

Организационные детали

  • Трансфер — на комфортабельном автобусе
  • Входные билеты и дегустация в музей-ресторане включены в стоимость
  • С вами будет гид из нашей команды

Важно

  • Для бронирования потребуются паспортные данные
  • Если вы путешествуете компанией, сообщите об этом заранее — чтобы мы распределили вас в один автобус
  • Остаток оплаты нужно внести в день бронирования

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3000 ₽
Дети до 12 лет2600 ₽
Пенсионеры2600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Петрозаводска
Когда и сколько длится?
Экскурсия проводится по расписанию.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите купку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 3242 туристов
Мы разделяем идею о том, что путешествия по России должны быть популярны и доступны каждому. Наша родина для нас — источник нескончаемого вдохновения. Поэтому, пока другие возят людей туда, где
прошли уже миллионы, мы развиваем туризм там, где в северной красоте черпал вдохновение Николай Рерих, где из-под пера Гавриила Державина вышла непревзойдённая ода водопаду, где Пётр Первый создал первый российский курорт — в Карелии. В 2015 году, благодаря нашим достижениям, мы стали первыми официальными представителями Горного парка Рускеала в г. Санкт-Петербург, и наши туры в Карелию были признаны лучшими.

