Увидеть водопад, древний вулкан и попробовать гастрономию региона
Как насчёт насладиться не только видами, но и вкусами Карелии? За один день вы прочувствуете мощь одного из крупнейших равнинных водопадов Европы, подниметесь на гору из легенд «Калевалы», пройдёте по застывшей лаве древнего вулкана и завершите день дегустацией местной кухни.
Описание экскурсии
Заповедник «Кивач»
Вы посетите один из старейших заповедников России и увидите водопад Кивач — мощный и живописный. Со смотровых площадок откроются разные ракурсы, а в музее природы вы узнаете о флоре и фауне региона.
Вулкан Гирвас
Отправитесь к вулкану возрастом более миллиарда лет. Перед вами предстанут застывшие лавовые потоки, скальные породы и северные пейзажи.
Гора Сампо
Подниметесь на живописную возвышенность, связанную с эпосом «Калевала». С вершины откроются виды на карельские леса и озёра.
Гастрономическое завершение
В музей-ресторане «ВКарелииЕсть» вас ждёт дегустация блюд из местных продуктов: рыбы, дичи, ягод и трав — с авторским подходом к карельской кухне.
Ориентировочный тайминг
9:00 — выезд из Петрозаводска 10:30 — заповедник «Кивач» 12:00 — вулкан Гирвас 13:00 — гора Сампо 15:00 — возвращение в Петрозаводск 16:30 — дегустация в ресторане «ВКарелииЕсть» 18:00 — окончание программы
Организационные детали
Трансфер — на комфортабельном автобусе
Входные билеты и дегустация в музей-ресторане включены в стоимость
С вами будет гид из нашей команды
Важно
Для бронирования потребуются паспортные данные
Если вы путешествуете компанией, сообщите об этом заранее — чтобы мы распределили вас в один автобус
Остаток оплаты нужно внести в день бронирования
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
3000 ₽
Дети до 12 лет
2600 ₽
Пенсионеры
2600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Петрозаводска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 3242 туристов
Мы разделяем идею о том, что путешествия по России должны быть популярны и доступны каждому. Наша родина для нас — источник нескончаемого вдохновения. Поэтому, пока другие возят людей туда, где читать дальшеуменьшить
прошли уже миллионы, мы развиваем туризм там, где в северной красоте черпал вдохновение Николай Рерих, где из-под пера Гавриила Державина вышла непревзойдённая ода водопаду, где Пётр Первый создал первый российский курорт — в Карелии. В 2015 году, благодаря нашим достижениям, мы стали первыми официальными представителями Горного парка Рускеала в г. Санкт-Петербург, и наши туры в Карелию были признаны лучшими.
Входит в следующие категории Петрозаводска
Похожие экскурсии на «Природа и вкусы Карелии - из Петрозаводска»