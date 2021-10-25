Что вас ожидает

Истории Марциальных вод

Наша первая цель — старейший российский курорт, основанный Петром I, где вас со всех сторон вас обступят сказочные северные пейзажи. На территории Марциальных вод вы рассмотрите сохранившиеся храмы: среди них церковь 18 века, которую построили по чертежам императора. Поговорим и о создании комплекса, и о свойствах минеральных источников, из которых вы сможете набрать с собой целебной воды.

Ландшафты древнего вулкана

Следом нас встретит Гирвас — потухший вулкан возрастом около 2 млрд лет. Вы окажетесь среди застывших лавовых потоков, которые напомнят о фотографиях с поверхности Луны. Отыщете остатки кратера в окружении могучего соснового леса и прикоснетесь к доисторическим камням, которые помнят древнейшие эпохи нашей планеты.

Лесной Кивач: прогулка по экотропам

И наконец, перед нами один из символов Карелии — национальный парк, где шумит один из крупнейших равнинных водопадов Европы, 11-метровый великан-Кивач. Здесь вы услышите легенду про реки-сестры Шую и Суну. Сможете посетить музей Природы Карелии, музей Камня и ботанический сад с деревьями из разных уголков мира. А еще пройдете по экотропе «1500 шагов в природу», которая охватит самые интересные места парка.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные расходы