Путешествие по Золотому кольцу Карелии

Послушать водопад Кивач, пройти по лавовым полям Гирваса и посетить Марциальные воды за один день

5
1 отзыв
В этом маршруте мы собрали природные символы Карелии, которые помогут вам за один день проникнуться красотой хвойного края.

Вы перенесетесь на миллиарды лет назад у кратера потухшего вулкана Гирвас, выпьете целебной воды в Марциальных водах и увидите старинные церкви.

А в национальном парке «Кивач» послушаете песню крупнейшего водопада Карелии.
Путешествие по Золотому кольцу Карелии
Путешествие по Золотому кольцу Карелии
Путешествие по Золотому кольцу Карелии
Путешествие по Золотому кольцу Карелии
Путешествие по Золотому кольцу Карелии
Путешествие по Золотому кольцу Карелии
Путешествие по Золотому кольцу Карелии
Путешествие по Золотому кольцу Карелии
Путешествие по Золотому кольцу Карелии

Что вас ожидает

Истории Марциальных вод

Наша первая цель — старейший российский курорт, основанный Петром I, где вас со всех сторон вас обступят сказочные северные пейзажи. На территории Марциальных вод вы рассмотрите сохранившиеся храмы: среди них церковь 18 века, которую построили по чертежам императора. Поговорим и о создании комплекса, и о свойствах минеральных источников, из которых вы сможете набрать с собой целебной воды.

Ландшафты древнего вулкана

Следом нас встретит Гирвас — потухший вулкан возрастом около 2 млрд лет. Вы окажетесь среди застывших лавовых потоков, которые напомнят о фотографиях с поверхности Луны. Отыщете остатки кратера в окружении могучего соснового леса и прикоснетесь к доисторическим камням, которые помнят древнейшие эпохи нашей планеты.

Лесной Кивач: прогулка по экотропам

И наконец, перед нами один из символов Карелии — национальный парк, где шумит один из крупнейших равнинных водопадов Европы, 11-метровый великан-Кивач. Здесь вы услышите легенду про реки-сестры Шую и Суну. Сможете посетить музей Природы Карелии, музей Камня и ботанический сад с деревьями из разных уголков мира. А еще пройдете по экотропе «1500 шагов в природу», которая охватит самые интересные места парка.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные расходы

  • Транспортное обслуживание (если вы не на своей машине) — 5000 руб. /легковой автомобиль
  • Входные билеты: музей курорта Марциальные воды — 100 руб., Гирвас — 100 руб., территория заповедника Кивач — 200 руб.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Оксана
Оксана
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведем для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
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1 реальный отзыв

С
25 окт 2021
Спасибо нашему гиду - Маргарите! Выбирали экскурсию которую сможет выдержать ребёнок 2-х лет, брали машину на прокат и заказали индивидуальную экскурсию. Маргарита оказалась не молодой но очень активной женщиной! Помимо беспрерывной загрузи в нас информации о Карелии, окрестностях, истории и т. д. очень помогла нам с ребёнком, - развлекала его пока мы фотографировались! Старайтесь выезжать на экскурсию утром как можно раньше, так как увидите много красивых мест и все надо успеть сфотографировать! Перед заказом изучите прогноз погоды, дождь может испортить все впечатление! Очень рекомендую Маргариту особенно семьям с маленьким ребёнком!

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