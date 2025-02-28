читать дальше Карелию! Много рассказывал, ответил на все наши вопросы, дал возможность без спешки осмотреть все посещаемые объекты, предоставил свою скидочную карту в кафе, где мы обедали. Ещё раз большое спасибо!

Спасибо большое Артёму за экскурсию! Артём- человек энциклопедических знаний и при этом очень интеллигентный и внимательный. Он нас влюбил в