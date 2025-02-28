Экскурсии по заповедникам из Петрозаводска

Найдено 3 экскурсии в категории «Заповедники» в Петрозаводске, цены от 690 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Заповедник Кивач - Карелия в миниатюре
На машине
4 часа
32 отзыва
Индивидуальная
до 18 чел.
Заповедник Кивач - Карелия в миниатюре
Увидеть самобытные уголки карельской природы: от водопада Кивач до палеовулкана Гирвас
«Именно так называют заповедник Кивач, где вы в полной мере проникнетесь природой Карелии и увидите её главные красоты — мшистые скалы, хвойные леса и серебристые нити рек»
1 ноя в 09:00
2 ноя в 09:00
от 8000 ₽ за всё до 18 чел.
Путешествие по Карелии из Петрозаводска
На машине
7 часов
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Карелии из Петрозаводска
Волшебная гора, древний вулкан и заповедник
Начало: У вашего отеля
«Жемчужина нашего путешествия — «Кивач», один из старейших заповедников России»
21 июн в 08:00
22 июн в 08:00
12 065 ₽12 700 ₽ за всё до 4 чел.
Музей-заповедник «Кижи» с аудиоэкскурсией в приложении
Пешая
3 часа
Билеты
Музей-заповедник «Кижи» с аудиоэкскурсией в приложении
Начало: Вход в музей-заповедник Кижи
Расписание: 11:20 —17:30 ежедневно. Смотрите расписание "Метеора" на сайте.
Завтра в 00:00
6 июн в 00:00
690 ₽ за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    28 февраля 2025
    Заповедник Кивач - Карелия в миниатюре
    Наше путешествие прошло замечательно. Ездили с маленькими детьми 4 и 7 лет, было предоставлено кресло. Артем интересно рассказывает, соблюдалась пунктуальность. При планировании поездки все точки маршрута были оговорены и мы их посетили. Рекомендую!
  • Н
    Наталья
    24 февраля 2025
    Заповедник Кивач - Карелия в миниатюре
    Спасибо большое Артёму за экскурсию! Артём- человек энциклопедических знаний и при этом очень интеллигентный и внимательный. Он нас влюбил в
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    Карелию! Много рассказывал, ответил на все наши вопросы, дал возможность без спешки осмотреть все посещаемые объекты, предоставил свою скидочную карту в кафе, где мы обедали. Ещё раз большое спасибо!

    Спасибо большое Артёму за экскурсию! Артём- человек энциклопедических знаний и при этом очень интеллигентный и внимательныйСпасибо большое Артёму за экскурсию! Артём- человек энциклопедических знаний и при этом очень интеллигентный и внимательныйСпасибо большое Артёму за экскурсию! Артём- человек энциклопедических знаний и при этом очень интеллигентный и внимательныйСпасибо большое Артёму за экскурсию! Артём- человек энциклопедических знаний и при этом очень интеллигентный и внимательный
  • Л
    Людмила
    5 июня 2024
    Заповедник Кивач - Карелия в миниатюре
    Вчера посетили водопад Кивач с экскурсоводом Ольгой. Спасибо за оперативность. Выбора у нас небыло, так как путешествовали на теплоходе и
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    в Петрозаводске была остановка на 5 часов. Вечером забронировали и уже в 8 утра встретились с Ольгой. Душевный не навязчивый человек. 4 часа пролетели за разговорами. Вернемся обязательно.

  • О
    Ольга Дуденко
    25 февраля 2023
    Заповедник Кивач, Марциальные воды и центр Шунгита
    Спасибо большое за организованную экскурсию. Красота природы, профессиональный водитель и очень грамотный и доброжелательный экскурсовод Лада (да и просто очень милая девушка «86 лет») не оставили шансов плохим впечатлениям!!! Спасибо!
  • О
    Ольга
    4 февраля 2023
    Заповедник Кивач, Марциальные воды и центр Шунгита
    Огромное спасибо, Марине. Все было супер и интересно.
  • N
    Nataly Kirichun
    7 января 2023
    Заповедник Кивач, Марциальные воды и центр Шунгита
    Замечательный гид Галина Ивановна, огромное ей спасибо! Все показала, все рассказала. Информации море, впечатления крайне положительные! Огромное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Заповедники»

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  3. Музей-заповедник «Кижи» с аудиоэкскурсией в приложении
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  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Самое главное
  4. Марциальные воды
  5. Водопад Кивач
  6. Рускеала
  7. Кивач
  8. Площадь Кирова
  9. Палеовулкан Гирвас
  10. Резиденция Талви Укко
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июне 2025
Сейчас в Петрозаводске в категории "Заповедники" можно забронировать 3 экскурсии от 690 до 12 065 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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