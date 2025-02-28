Индивидуальная
до 18 чел.
Заповедник Кивач - Карелия в миниатюре
Увидеть самобытные уголки карельской природы: от водопада Кивач до палеовулкана Гирвас
«Именно так называют заповедник Кивач, где вы в полной мере проникнетесь природой Карелии и увидите её главные красоты — мшистые скалы, хвойные леса и серебристые нити рек»
1 ноя в 09:00
2 ноя в 09:00
от 8000 ₽ за всё до 18 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Карелии из Петрозаводска
Волшебная гора, древний вулкан и заповедник
Начало: У вашего отеля
«Жемчужина нашего путешествия — «Кивач», один из старейших заповедников России»
21 июн в 08:00
22 июн в 08:00
12 065 ₽
12 700 ₽ за всё до 4 чел.
Билеты
Музей-заповедник «Кижи» с аудиоэкскурсией в приложении
Начало: Вход в музей-заповедник Кижи
Расписание: 11:20 —17:30 ежедневно. Смотрите расписание "Метеора" на сайте.
Завтра в 00:00
6 июн в 00:00
690 ₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина28 февраля 2025Наше путешествие прошло замечательно. Ездили с маленькими детьми 4 и 7 лет, было предоставлено кресло. Артем интересно рассказывает, соблюдалась пунктуальность. При планировании поездки все точки маршрута были оговорены и мы их посетили. Рекомендую!
- ННаталья24 февраля 2025Спасибо большое Артёму за экскурсию! Артём- человек энциклопедических знаний и при этом очень интеллигентный и внимательный. Он нас влюбил в
- ЛЛюдмила5 июня 2024Вчера посетили водопад Кивач с экскурсоводом Ольгой. Спасибо за оперативность. Выбора у нас небыло, так как путешествовали на теплоходе и
- ООльга Дуденко25 февраля 2023Заповедник Кивач, Марциальные воды и центр ШунгитаСпасибо большое за организованную экскурсию. Красота природы, профессиональный водитель и очень грамотный и доброжелательный экскурсовод Лада (да и просто очень милая девушка «86 лет») не оставили шансов плохим впечатлениям!!! Спасибо!
- ООльга4 февраля 2023Заповедник Кивач, Марциальные воды и центр ШунгитаОгромное спасибо, Марине. Все было супер и интересно.
- NNataly Kirichun7 января 2023Заповедник Кивач, Марциальные воды и центр ШунгитаЗамечательный гид Галина Ивановна, огромное ей спасибо! Все показала, все рассказала. Информации море, впечатления крайне положительные! Огромное спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Заповедники»
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