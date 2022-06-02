Сплав на катамаранах на майские праздники по реке Лоймола – это прекрасная возможность насладиться карельской природой. На маршруте нет большого количества туристических групп. При этом по большой воде (в мае) несколько порогов Лоймолы ничуть не уступают порогам на реке Укса.
Преимущества этого путешествия:
При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.
Сбор группы в Петрозаводске, под часами на основном здании ж.д. вокзала со стороны перрона, сразу после прибытия поезда № 18 (Москва-Петрозаводск).
Завтрака в кафе.
Трансфер до места начала маршрута: Петрозаводск – п. Лоймола, 170 км.
Подготовка снаряжения к выходу на воду.
Обед в полевых условиях.
Инструктаж по технике безопасности.
Сплав на катамаранах по маршруту: п. Лоймола – 6 шивер (1 и 2 к.с.) – старый мост (урочище Вярякоски) – 2 шиверы (1 к.с.) – 2 шиверы (1 к.с.) – пор. Веер (3 к.с.) – порог (1 к.с.) – оз. Корпиярви – шивера (1 к.с.) – порог «Ядрена вошь» – 4 шиверы (1 к.с.) – пор. «Раякоски» – шивера (1 к.с.) – оз. Сарияври 21 км.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Завтрак.
Сплав на катамаранах по маршруту: оз. Сариярви – шивера (1 к.с.) – порог «Цис» (2 к.с.) – 2 шиверы (1 к.с.) – порог «Табун» (3-4 к.с.) – 3 шиверы (1 к.с.) – оз. Ораваярви – оз. Хисъярви 14 км.
В пути перекус.
Порог Табун самый сильный порог на реке Лоймола, общая протяженность 250-300 м.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Питание включено: завтрак, обед (перекус), ужин.
Завтрак.
Сплав на катамаранах по маршруту: оз. Хисъярви – оз. Калаярви – оз. Ивкожское, 13 км.
В пути перекус.
Переход по озерам под мотором.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Питание включено: завтрак, обед (перекус), ужин.
Завтрак.
Сплав на катамаранах по маршруту: оз. Ивкожское – порог «Осиновый каньон» – шивера (1 к.с.) – порог (1 к.с.) – мост автодороги.
В пути перекус.
Сдача снаряжения, трансфер в г. Петрозаводск.
18:30 Прибытие в г. Петрозаводск, отправление вечерними поездами.
Ужин в кафе.
Питание включено: завтрак, обед (перекус), ужин.
1. Рюкзак без станка или дорожная сумка.
2. Спальный мешок (если нет личного, можно взять его в фирме в аренду, оплата при бронировании путевки).
3. Комплект одежды для переодевания после сплава:
4. Одежда для ночлега в палатке:
5. Для похода в туристскую баню:
6. Удобная обувь без каблуков, 3 пары:
7. Личные вещи:
8. Документы – паспорт, страховой медицинский полис (можно ксерокопию) в герметичной упаковке.
9. Деньги.
Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
10. Можно взять фотоаппарат, на рафтах будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога.
Устойчивый сигнал в точке начала и окончания сплава. На маршруте местами мобильная связь будет пропадать.
Просьба заранее предупредить родных. Более устойчивый сигнал у операторов «Мегафон» и «МТС».
Маршрут заявлен в МЧС.
В мае в личном снаряжении рекомендуется иметь неопреновый костюм.
В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется. Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков и не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников.
На воде участники всегда находятся в спасжилетах, а при прохождении опасных порогов – в касках.
Руководство группой осуществляет инструктор. Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.
При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.
На наших турах для длительного нахождения на природе, на сплаве нужна физическая подготовка. Туры рассчитаны на обычных городских людей, готовых к походным условиям.
На маршрут допускаются дети с 12 лет в сопровождении родителей.
Навык плавания не обязателен для участников водных походов, но желателен. На каждом участнике будет надет спасательный жилет, инструктор подробно расскажет перед выходом на маршрут, как вести себя при попадании в воду. Если Вы не умеете плавать, но отправиться в водный поход очень хочется, рекомендуем выбирать сплав на рафтах по реке Шуя, т.к. это один из самых спокойных маршрутов, идеально подходящий для новичков.
Питание трехразовое. Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом. Готовит пищу инструктор, помощь туристов не возбраняется. В меню включены свежие овощи, супы.
Если вы вегетарианец, просим при бронировании указать это в заявке. При приготовлении пищи на маршруте инструктор сначала будет давать пищу Вам, а затем добавлять в нее тушенку и готовить для всех остальных членов группы.
Если у Вас есть аллергия на какие-то продукты, также просим проинформировать нас заранее. Если мы не сможем предложить аналоги, то, возможно, какие-то специфичные продукты питания мы попросим Вас привезти самостоятельно.
Можно приехать на личном автомобиле, городская платная стоянка, ближайшая к ж/д вокзалу: ул. Коммунальная 15а.
На ногах должны быть носки (не тонкие х/б, поплотнее). Обувь, которую не жалко намочить (кеды – идеально). Если есть неопреновые носки или неопреновые ботинки – это приветствуется.
Резиновые сапоги запрещены, т.к. при попадании в воду они тянут участника вниз.
В качестве верхней одежды: удобная спортивная по погоде либо неопреновый костюм (при наличии). Желательно, чтобы одежда была быстросохнущей. Рекомендуем не брать джинсы, вместо них подойдут любые спортивные штаны.
Рекомендовано: надеть на одежду легкий болоневый костюм (защита от ветра и влаги). Можно использовать дождевики из плотных материалов.
На руки можно взять тонкие х/б перчатки или неопреновые перчатки (не обязательно).
На голове будет каска, под нее можно надеть бандану.
Если Вы носите очки, постарайтесь придумать для них цепочку (чтобы не утерять) или надеть на время сплава линзы.
Катамараны – специальные, беспалубные надувные суда для сплава по бурной воде. Посадка коленная.
Весла, спасжилеты, спасконцы, каски – проверенное, удобное в использовании снаряжение.
Палатки – четырехместные. Заселение в палатки – по 3 человека. Каждому участнику выдаётся индивидуальный теплоизоляционный коврик.
Посуда – личную посуду нужно иметь каждому. Предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи.
Мы придерживаемся позиции, что неопреновый костюм – вещь индивидуальная, личного пользования. Если у вас нет возможности приобрести неопреновый костюм, сообщите нам об этом. Возможно мы сможем найти его для вас в аренду.
На турах с размещением в палатках нет источников электричества, поэтому если Вам необходимо постоянно пользоваться телефоном, рекомендуем брать запасной аккумулятор или портативное зарядное устройство. Аналогично с фотоаппаратами, фонариками и любой иной техникой.
Нет, так как в случае необходимости мы всегда готовы предоставить Вам данное снаряжение. Однако просим Вас сообщить о наличии личного спальника/коврика/палатки при бронировании путевки, чтобы на Вашем туре не оказалось лишнего ненужного снаряжения.
Несоблюдение правил техники безопасности (личной безопасности) при нахождении на воде вызывает повышенные риски для жизни и здоровья. Поэтому соблюдайте данную инструкцию.
Перед выходом на воду:
Общие правила на воде:
При прохождении порогов:
При попадании в воду:
Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Поэтому для безопасного прохождения маршрута рекомендуем:
Пик активности клещей весной и в начале лета, ареал распространения Южная и Средняя Карелия.
Для профилактики клещевого энцефалита необходимо находиться на берегу в одежде, плотно обхватывающей запястья, поясницу, лодыжки, надевать капюшон.
Избегайте хождения по лиственным участкам леса, сухой траве.
Необходимо осматривать одежду каждые два часа.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.