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Описание

Сплав на катамаранах на майские праздники по реке Лоймола – это прекрасная возможность насладиться карельской природой. На маршруте нет большого количества туристических групп. При этом по большой воде (в мае) несколько порогов Лоймолы ничуть не уступают порогам на реке Укса.

Преимущества этого путешествия:

будут пройдены пороги 1-4 к. с.;

испытаете свои силы;

наберетесь опыта в прохождении более сложных порогов.

При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.