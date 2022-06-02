Сплав на катамаранах по реке Лоймола, 4 дня

Экскурсионный тур «Сплав на катамаранах по реке Лоймола, 4 дня» на 4 дня

5
3 отзыва
Сплав на катамаранах по реке Лоймола, 4 дня
Сплав на катамаранах по реке Лоймола, 4 дня
Сплав на катамаранах по реке Лоймола, 4 дня
Сплав на катамаранах по реке Лоймола, 4 дня
Сплав на катамаранах по реке Лоймола, 4 дня
Сплав на катамаранах по реке Лоймола, 4 дня
Сплав на катамаранах по реке Лоймола, 4 дня
Сплав на катамаранах по реке Лоймола, 4 дня
Сплав на катамаранах по реке Лоймола, 4 дня
Сплав на катамаранах по реке Лоймола, 4 дня
Сплав на катамаранах по реке Лоймола, 4 дня
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Описание

Сплав на катамаранах на майские праздники по реке Лоймола – это прекрасная возможность насладиться карельской природой. На маршруте нет большого количества туристических групп. При этом по большой воде (в мае) несколько порогов Лоймолы ничуть не уступают порогам на реке Укса.

Преимущества этого путешествия:

  • будут пройдены пороги 1-4 к. с.;
  • испытаете свои силы;
  • наберетесь опыта  в прохождении более сложных порогов.

При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.

Программа тура по дням

1 день
Начало сплава: от пос. Лоймола – через оз. Корпиярви – до оз. Сарияври

Сбор группы в Петрозаводске, под часами на основном здании ж.д. вокзала со стороны перрона, сразу после прибытия поезда № 18 (Москва-Петрозаводск).

Завтрака в кафе.

Трансфер до места начала маршрута: Петрозаводск – п. Лоймола, 170 км.  

Подготовка снаряжения к выходу на воду.

Обед в полевых условиях.

Инструктаж по технике безопасности.

Сплав на катамаранах по маршруту: п. Лоймола – 6 шивер (1 и 2 к.с.) – старый мост (урочище Вярякоски) –  2 шиверы (1 к.с.) – 2 шиверы (1 к.с.) – пор. Веер (3 к.с.) – порог (1 к.с.) – оз. Корпиярви шивера (1 к.с.) – порог «Ядрена вошь» 4 шиверы (1 к.с.) – пор. «Раякоски»шивера (1 к.с.) – оз. Сарияври 21 км.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

2 день
Продолжение сплава: пор. «Цис» – порог «Табун» – оз. Ораваярви – оз. Хисъярви

Завтрак.

Сплав на катамаранах по маршруту: оз. Сариярвишивера (1 к.с.) – порог «Цис» (2 к.с.) – 2 шиверы (1 к.с.) – порог «Табун» (3-4 к.с.) – 3 шиверы (1 к.с.) – оз. Ораваярви –  оз. Хисъярви 14 км.

В пути перекус.

Порог Табун самый сильный порог на реке Лоймола, общая протяженность 250-300 м.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

Питание включено: завтрак, обед (перекус), ужин.

3 день
Продолжение сплава: оз. Калаярви – оз. Ивкожское

Завтрак.

Сплав на катамаранах по маршруту: оз. Хисъярви оз. Калаярвиоз. Ивкожское,  13 км.

В пути перекус.

Переход по озерам под мотором.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

Питание включено: завтрак, обед (перекус), ужин.

4 день
Завершение сплава: порог «Осиновый каньон» – мост автодороги

Завтрак.

Сплав на катамаранах  по маршруту: оз. Ивкожское – порог «Осиновый каньон» – шивера (1 к.с.) – порог (1 к.с.) – мост автодороги.

В пути перекус.

Сдача снаряжения, трансфер в г. Петрозаводск.

18:30 Прибытие в г. Петрозаводск, отправление вечерними поездами.

Ужин в кафе.

Питание включено: завтрак, обед (перекус), ужин.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Питание, указанное в программе
  • Работа инструкторов
  • Прокат снаряжения для сплава: катамаранов, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок, мотор + ГСМ
  • Прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в прграмме тура
  • Спальный мешок (температура комфорт 0°, экстрим -5°) – 500 руб. /тур (на майские праздники), оплачивается при бронировании тура
  • Неопреновый костюм – 1 500 руб. /тур
  • Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов – от 100 руб. /чел. /сутки
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Рюкзак без станка или дорожная сумка.

2. Спальный мешок (если нет личного, можно взять его в фирме в аренду, оплата при бронировании путевки).

3. Комплект одежды для переодевания после сплава:

  • комплект сухой удобной верхней одежды.
  • сухая удобная обувь и носки.
  • шапочка/бандана/баф.
  • комплект запасного нижнего белья.

4. Одежда для ночлега в палатке:

  • теплая свободная одежда (если есть, термобелье).
  • теплые носки (можно шерстяные) и тонкая шапочка (ночи бывают прохладными).
  • на вечер флисовая кофта/толстовка/куртка.

5. Для похода в туристскую баню:

  • индивидуальное полотенце,
  • купальник (в баню мальчики/девочки идут все вместе, группы по 8-10 человек),
  • сланцы/сандали спортивные.

6. Удобная обувь без каблуков, 3 пары:

  • одна для сплава по реке,
  • вторая для лагеря (можно взять резиновые сапоги, если по прогнозу дождь),
  • третья – "городская".

7. Личные вещи:

  • наколенники – не обязательно,
  • репелленты (комары, мошка),
  • фонарик с комплектом запасных батареек,
  • солнцезащитные очки и крем от загара и после загара, если по прогнозу солнечно,
  • средства личной гигиены (в том числе туалетную бумагу),
  • индивидуальная аптечка,
  • небольшой полиуретановый коврик для сидения,
  • портативное зарядное устройство,
  • личная посуда (кружку, глубокую миску, ложку).

8. Документы – паспорт, страховой медицинский полис (можно ксерокопию) в герметичной упаковке.

9. Деньги.
Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.

10. Можно взять фотоаппарат, на рафтах будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога.

Будет ли мобильная связь на маршруте?

Устойчивый сигнал в точке начала и окончания сплава. На маршруте местами мобильная связь будет пропадать.

Просьба заранее предупредить родных. Более устойчивый сигнал у операторов «Мегафон» и «МТС».

Как обеспечивается безопасность на маршруте?

Маршрут заявлен в МЧС.

В мае в личном снаряжении рекомендуется иметь неопреновый костюм.

В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется. Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков и не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников.

На воде участники всегда находятся в спасжилетах, а при прохождении опасных порогов – в касках.

Руководство группой осуществляет инструктор. Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.

При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.

Каковы требования к физической подготовке и возрасту участников тура?

На наших турах для длительного нахождения на природе, на сплаве нужна физическая подготовка. Туры рассчитаны на обычных городских людей, готовых к походным условиям.

На маршрут допускаются дети с 12 лет в сопровождении родителей.

Навык плавания не обязателен для участников водных походов, но желателен. На каждом участнике будет надет спасательный жилет, инструктор подробно расскажет перед выходом на маршрут, как вести себя при попадании в воду. Если Вы не умеете плавать, но отправиться в водный поход очень хочется, рекомендуем выбирать сплав на рафтах по реке Шуя, т.к. это один из самых спокойных маршрутов, идеально подходящий для новичков.

Как организовано питание на маршруте?

Питание трехразовое. Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом. Готовит пищу инструктор, помощь туристов не возбраняется. В меню включены свежие овощи, супы.

Если вы вегетарианец, просим при бронировании указать это в заявке. При приготовлении пищи на маршруте инструктор сначала будет давать пищу Вам, а затем добавлять в нее тушенку и готовить для всех остальных членов группы.

Если у Вас есть аллергия на какие-то продукты, также просим проинформировать нас заранее. Если мы не сможем предложить аналоги, то, возможно, какие-то специфичные продукты питания мы попросим Вас привезти самостоятельно.

Можно ли приехать на личном транспорте?

Можно приехать на личном автомобиле, городская платная стоянка, ближайшая к ж/д вокзалу: ул. Коммунальная 15а.

Какие есть рекомендации по выбору одежды и обуви для сплава?

На ногах должны быть носки (не тонкие х/б, поплотнее). Обувь, которую не жалко намочить (кеды – идеально). Если есть неопреновые носки или неопреновые ботинки – это приветствуется.

Резиновые сапоги запрещены, т.к. при попадании в воду они тянут участника вниз.

В качестве верхней одежды: удобная спортивная по погоде либо неопреновый костюм (при наличии). Желательно, чтобы одежда была быстросохнущей. Рекомендуем не брать джинсы, вместо них подойдут любые спортивные штаны.

Рекомендовано: надеть на одежду легкий болоневый костюм (защита от ветра и влаги). Можно использовать дождевики из плотных материалов.

На руки можно взять тонкие х/б перчатки или неопреновые перчатки (не обязательно).

На голове будет каска, под нее можно надеть бандану.

Если Вы носите очки, постарайтесь придумать для них цепочку (чтобы не утерять) или надеть на время сплава линзы.

Какое предоставляется снаряжение для сплава?

Катамараны – специальные, беспалубные надувные суда для сплава по бурной воде. Посадка коленная.

Весла, спасжилеты, спасконцы, каски – проверенное, удобное в использовании снаряжение.

Какое предоставляется снаряжение для лагеря?

Палатки – четырехместные. Заселение в палатки – по 3 человека. Каждому участнику выдаётся индивидуальный теплоизоляционный коврик.

Посуда – личную посуду нужно иметь каждому. Предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи.

Вы предоставляете неопреновый костюм напрокат?

Мы придерживаемся позиции, что неопреновый костюм – вещь индивидуальная, личного пользования. Если у вас нет возможности приобрести неопреновый костюм, сообщите нам об этом. Возможно мы сможем найти его для вас в аренду.

Можно ли где-то подзарядить телефон на протяжении тура?

На турах с размещением в палатках нет источников электричества, поэтому если Вам необходимо постоянно пользоваться телефоном, рекомендуем брать запасной аккумулятор или портативное зарядное устройство. Аналогично с фотоаппаратами, фонариками и любой иной техникой.

Если у меня есть своя палатка и спальник, полагается ли мне скидка?

Нет, так как в случае необходимости мы всегда готовы предоставить Вам данное снаряжение. Однако просим Вас сообщить о наличии личного спальника/коврика/палатки при бронировании путевки, чтобы на Вашем туре не оказалось лишнего ненужного снаряжения.

Каковы правила поведения на воде?

Несоблюдение правил техники безопасности (личной безопасности) при нахождении на воде вызывает повышенные риски для жизни и здоровья. Поэтому соблюдайте данную инструкцию.

Перед выходом на воду:

  • прослушайте инструктаж по технике безопасности от инструктора, распишитесь в его получении;
  • подберите по размеру спасательный жилет и каску, подгоните все застежки;
  • займите место в судне так, чтобы это было удобно и безопасно.

Общие правила на воде:

  • не курите в судне;
  • не распивайте спиртные напитки на воде;
  • всегда собирайте свободные веревки;
  • следите за герметичностью упаковки вещей, и их надежном закреплении на судне;
  • тщательно упаковывайте колюще-режущие предметы;
  • не перемещайтесь по судну без предупреждения инструктора;
  • всегда зачаливайте (привязывайте) судно при выходе на берег;
  • закрепляйте весла, каски, спасжилеты при выходе на берег;
  • на берег сходите осторожно, избегая падения в воду, а также на берегу на мокрых камнях, при необходимости просите о помощи инструктора или других участников группы;
  • запрещается купаться и нырять с судна;
  • соблюдайте интервал и очередность движения судов, установленные инструктором;
  • можно расстегивать и снимать спасжилет и каску только с разрешения инструктора;
  • выполняйте команды и распоряжения инструктора;
  • не превышать нормативное количество человек в судне;
  • при нахождении на воде в солнечную погоду используйте солнцезащитные очки, крем от загара и прикрывайте открытые участки тела и голову;
  • не находитесь на воде во время грозы.

При прохождении порогов:

  • каждый может отказаться от прохождения порога;
  • перед порогом проверьте надежность закрепления вещей, собранность веревок, степень накачки судна, если что-то не так сообщите инструктору;
  • обязательно застегните спасжилет и каску;
  • проверьте соответствие своей одежды рекомендациям (неопрен, закрытые локти и колени, обувь, закрепленная на ноге);
  • закрепите ноги так, чтобы Вы надежно держались, но могли легко освободиться при перевороте судна;
  • не привязывайте себя к судну, не привязывайте к себе весло и т.п.;
  • выполняйте команды инструктора, при этом не совершая самовольных действий;
  • не перемещайтесь по судну;
  • не отталкивайтесь веслом от камней без команды инструктора;
  • не выскакивайте на камни, и в воду без команды инструктора.

При попадании в воду:

  • Перед сложными порогами еще раз подробно расспросите инструктора о Ваших действиях. Если есть возможность, заранее потренируйтесь вылезать на судно с воды самостоятельно, поплавайте в спасжилете и т.п.
  • оцените обстановку, не поддавайтесь панике (помните, что Вы находитесь в спасательном жилете);
  • если Ваше или страховочное судно рядом – подплывите к нему так, чтобы Вы оказались выше по течению, возьмитесь за обвязку (леер);
  • если судно далеко, но Вам метнули спасконец – возьмите спасконец и крепко удерживайте, не закрепляя его на себе и не наматывая на руку;
  • если Вы плывете по струе, и порог не заканчивается – развернитесь на спину, ногами вниз по течению, немного согнув их в коленях, и плывите, управляя веслом;
  • если Вас не отпускает «бочка» – задержите дыхание и пытайтесь поднырнуть вниз, где есть струя;
  • не отпускайте весло, оно пригодится для управления на струе, для выхода на берег;
  • не пытайтесь вставать на дно на сильной струе, избегайте заклинивания ног в камнях;
  • если Вы ловите спасконец, избегайте его наматывания вокруг Вашего тела, шеи и т.п.
Как я могу подготовиться к туру?

Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Поэтому для безопасного прохождения маршрута рекомендуем:

  • оценить свои физические возможности при выборе тура;
  • пройти медицинское обследование, выполнить рекомендации врачей;
  • взять с собой личное снаряжение в соответствии с рекомендациями турфирмы;
  • взять с собой личную аптечку;
  • пройти профилактику клещевого энцефалита;
  • при необходимости проконсультироваться у туроператора.
Как обезопасить себя от укуса клеща?

Пик активности клещей весной и в начале лета, ареал распространения Южная и Средняя Карелия.

Для профилактики клещевого энцефалита необходимо находиться на берегу в одежде, плотно обхватывающей запястья, поясницу, лодыжки, надевать капюшон.

Избегайте хождения по лиственным участкам леса, сухой траве.

Необходимо осматривать одежду каждые два часа.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
2 июня 2022
Всё супер
П
10 янв 2022
Все очень хорошо. Был перенос места старта, но предупредили заранее и "вели" до самого начала тура. Ребята молодцы. Спасибо большое.
И
28 дек 2021
Все ок

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