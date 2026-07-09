Едем туда, где ледник тысячи лет назад создал необычный рельеф, а в земле до сих пор скрываются самоцветы.
Будем гулять по живописным лесным тропам, выйдем на сап-бордах на тихое озеро, а затем вы попробуете себя в роли искателя сокровищ на Кительском гранатовом месторождении.
Завершим день подъёмом на гору Хийденвуори, чтобы полюбоваться красотой Ладожского озера и карельских шхер.
Будем гулять по живописным лесным тропам, выйдем на сап-бордах на тихое озеро, а затем вы попробуете себя в роли искателя сокровищ на Кительском гранатовом месторождении.
Завершим день подъёмом на гору Хийденвуори, чтобы полюбоваться красотой Ладожского озера и карельских шхер.
Описание экскурсии
Уксинская озовая гряда
Мы окажемся среди необычных холмов, которые сформировались во время отступления древнего ледника. Прогуляемся по природной тропе и полюбуемся суровыми северными пейзажами.
Сап-прогулка по лесному озеру
Пройдём между гранитными валунами и сосновыми берегами, наслаждаясь тишиной и прозрачной водой одного из самых красивых уголков Карелии.
Кительское гранатовое месторождение
Вы узнаете историю добычи самоцветов и отыщете гранат в горной породе.
Гора Хийденвуори
Завершим путешествие лёгким треккингом на вершину, с которой открываются великолепные виды на Ладожское озеро, острова и карельские шхеры.
Примерный тайминг
- 8:00 — выезд из Петрозаводска
- 10:30 — прогулка по Уксинской озовой гряде и на сапах по лесному озеру
- 13:00 — походный обед на природе
- 14:00 — переезд к Кительскому гранатовому месторождению
- 16:00 — лёгкий треккинг на гору Хийденвуори
- 20:00–20:30 — возвращение в Петрозаводск
Организационные детали
- Аренда сап-борда, весла и спасательного жилета, а также походный обед входят в стоимость
- Программа не требует специальной подготовки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я всю жизнь в Карелии, и для меня это не просто родной край — это место любви и вдохновения. Здесь я выросла, здесь знаю лесные тропы, тихие озёра, красивые природные уголки
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