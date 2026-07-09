Едем туда, где ледник тысячи лет назад создал необычный рельеф, а в земле до сих пор скрываются самоцветы. Будем гулять по живописным лесным тропам, выйдем на сап-бордах на тихое озеро, а затем вы попробуете себя в роли искателя сокровищ на Кительском гранатовом месторождении. Завершим день подъёмом на гору Хийденвуори, чтобы полюбоваться красотой Ладожского озера и карельских шхер.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 24 000 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Петрозаводске

Описание экскурсии

Уксинская озовая гряда

Мы окажемся среди необычных холмов, которые сформировались во время отступления древнего ледника. Прогуляемся по природной тропе и полюбуемся суровыми северными пейзажами.

Сап-прогулка по лесному озеру

Пройдём между гранитными валунами и сосновыми берегами, наслаждаясь тишиной и прозрачной водой одного из самых красивых уголков Карелии.

Кительское гранатовое месторождение

Вы узнаете историю добычи самоцветов и отыщете гранат в горной породе.

Гора Хийденвуори

Завершим путешествие лёгким треккингом на вершину, с которой открываются великолепные виды на Ладожское озеро, острова и карельские шхеры.

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Петрозаводска

10:30 — прогулка по Уксинской озовой гряде и на сапах по лесному озеру

13:00 — походный обед на природе

14:00 — переезд к Кительскому гранатовому месторождению

16:00 — лёгкий треккинг на гору Хийденвуори

20:00–20:30 — возвращение в Петрозаводск

Организационные детали