Зимний актив в Карелии: путешествие на снегоходах и собачьих упряжках

Двухдневное путешествие на снегоходах и собачьих упряжках по красивейшим безлюдным местам Южной Карелии с ночевкой

5
3 отзыва
Двухдневное путешествие на снегоходах и собачьих упряжках по красивейшим безлюдным местам Южной Карелии с ночевкой в уютном гостевом доме эко-комплекса.

Программа включает увлекательную экскурсию по питомнику северных ездовых собак, знакомство с настоящими арктическими ветеранами экспедиций на Северный полюс и другие маршруты Арктики.

Путешествие, в котором Вы прочувствуете настоящую тишину и безмятежность природы севера и получите незабываемый опыт.
Зимний актив в Карелии: путешествие на снегоходах и собачьих упряжках
Зимний актив в Карелии: путешествие на снегоходах и собачьих упряжках
Зимний актив в Карелии: путешествие на снегоходах и собачьих упряжках
Зимний актив в Карелии: путешествие на снегоходах и собачьих упряжках
Зимний актив в Карелии: путешествие на снегоходах и собачьих упряжках
Зимний актив в Карелии: путешествие на снегоходах и собачьих упряжках
Зимний актив в Карелии: путешествие на снегоходах и собачьих упряжках
Зимний актив в Карелии: путешествие на снегоходах и собачьих упряжках
Зимний актив в Карелии: путешествие на снегоходах и собачьих упряжках
Зимний актив в Карелии: путешествие на снегоходах и собачьих упряжках
Зимний актив в Карелии: путешествие на снегоходах и собачьих упряжках
Зимний актив в Карелии: путешествие на снегоходах и собачьих упряжках
Ближайшие даты:
11
янв
18
янв
25
янв
01
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08
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15
фев
22
фев
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даты

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • посетим Дом полярника, познакомитесь с легендарными экспедиционными собаками, покорившими Арктику и прогуляемся с одним из питомцев к живописному порогу Большой Толли;
  • отправимся в путешествие по живописным лесам Карелии на одной из упряжек;
  • совершим мини-экспедицию на снегоходах;
  • проведем вечер у камина, наслаждаясь танцем живого огня и карельской кухней;
  • осуществим дегустацию карельских настоек на северных травах и ягодах.

Программа тура по дням

1 день
Знакомство с ездовыми собаками и путешествие на собачьих упряжках

Встреча в Петрозаводске или аэропорту.

Трансфер в Дом полярника.

Размещение в гостевом доме.

Завтрак.

Брифинг, знакомство с инструктором, информация по прохождению программы, инструктаж по технике безопасности.

Экскурсия в питомник северных ездовых собак (4 породы, 85 питомцев).

Прогулка с понравившимся питомцем к смотровой площадке одного из наиболее живописных порогов Карелии – Большой Толли на реке Шуя

Подбор снаряжения, инструктаж.

Обед в Доме полярника.

Старт путешествия на собачьих упряжках – выход на маршрут.

Финиш путешествия – возвращение в Дом полярника.

Ужин у камина – карельская кухня и дегустация карельских настоек на северных травах и ягодах:

Просмотр фильмов про Арктику из ленты международного арктического кинофестиваля «Arctic Open».

Баня на дровах.

Ночлег в гостевом доме.

Знакомство с ездовыми собаками и путешествие на собачьих упряжкахЗнакомство с ездовыми собаками и путешествие на собачьих упряжкахЗнакомство с ездовыми собаками и путешествие на собачьих упряжках
2 день
Мини-экспедиция на снегоходах

Завтрак в Доме полярника.

Брифинг, инструктаж по технике безопасности.

Старт мини-экспедиции – движение на снегоходной технике по маршруту.

Привал, приготовление еды на костре.

Обед с «дымком».

Пикник в лесу.

Возвращение в Дом полярника.

Ужин – северная кухня у камина.

Завершение программы – вручение дипломов.

Трансфер в г. Петрозаводск / аэропорт.

Мини-экспедиция на снегоходахМини-экспедиция на снегоходахМини-экспедиция на снегоходах

Проживание

Тур предусматривает проживание в пос. Матросы в гостевом доме Дом Хаски или Дом Полярника

Стоимость тура на 1 человека:

  • взрослый – 25 700 руб.;
  • дети 12-18 лет – 25 700 руб.;
  • дети до 12 лет – скидка 50%.

При путешествии 1-го человека в упряжке – доплата к программе 5 000 руб./день.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все трансферы и экскурсии по программе
  • Предоставление специализированного снаряжения
  • Прохождение по маршрутам с оборудованными бивуаками (место стоянки)
  • Баня на дровах
  • Сопровождение профессионального инструктора
  • Питание в соответствии с программой, в том числе горячая походная еда на костре
  • Фото и видеосъемка на свою технику
  • Проживание в гостевых домах
  • Страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Музыкальный вечер у камина (скрипка/гитара/пианино на выбор) – 3 000 руб. /час (заказывать заранее)
  • Массаж классический – от 2 000 руб. /час
  • Фотосессия с профессиональным фотографом – от 2 500 руб.
  • Прогулка с собакой – 200 руб.
  • Чайная церемония – 500 руб. (до 5 чел)
  • Возможна организация дополнительного дня на снегоходах или собачьих упряжках – уточняйте у менеджера
  • При путешествии 1 чел-к в упряжке – доплата к программе 5 000 руб. /день
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
7 мар 2022
Очень довольны поездкой!
Спасибо большое за помощь и незабываемые впечатления!!! Желаем Вам успехов в работе! ⁠Получили массу положительных эмоций."Перезагрузились" от проблем.
Да благословит Вас Господь и сохранит Вас!
М
28 фев 2022
Брали тур «Зимний актив в Карелии: путешествие на снегоходах и собачьих упряжках» 22.02- 23.02.2022.
Очень понравилось, всем рекомендуем!! Работа персонала и внимание на самом высоком уровне.
Переживали за погоду т. к. в Москве дожди и мало снега. Попали в настоящую снежную сказку. Шикарный зимний лес. Чистота и свежесть-такое не увидишь в городе! Два насыщенных дня катания по зимнему лесу, а вечером-сауна с веником!
Администрация "Husky moa", все делает для удобства и комфорта отдыхающих. Трансфер; вкусное питание на 5++; комбинезоны, шлемы, валенки и даже перчатки можно взять напрокат.
Есть именитые собаки с различными наградами, которые работали в реальных экспедициях на Северном Полюсе.
Благодарим Ивана- инструктора по снегокатам, Дмитрия-каюра, Юрия-за трансфер и Алину-администратора "Husky moa".
Незабываемые впечатления!
И
30 янв 2022
Добрый день.
Хотелось бы поделитесь впечатлениями о нашем славном путешествии в удивительное место -Карелия.
Мы с супругой ездили на пару дней, но на какие пару дней…
Все дни были сверхнасыщенными: катания весь день на снегоходах по дикому карельскому лесу с неожиданными встречами с дикими животными, с нами всегда были опытные гиды. Второй день был не менее богат на впечатления, потому что у нас была экскурсия в питомник хаски и с возможностью тесного общения с этими удивительными собаками.
Затем нас ждало путешествие на собачей упряжке с пикником в лесу и очень вкусным обедом.
Отдельное спасибо хотелось бы сказать администрации комплекса Husky moa. Прекрасная забота о своих гостях!!! На 5+
А какое трёхразовое питание… пальчики оближешь 😋
Все очень понравилось, рекомендуем к обязательному посещению.

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