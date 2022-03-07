Добрый день.

Хотелось бы поделитесь впечатлениями о нашем славном путешествии в удивительное место -Карелия.

Мы с супругой ездили на пару дней, но на какие пару дней…

Все дни были сверхнасыщенными: катания весь день на снегоходах по дикому карельскому лесу с неожиданными встречами с дикими животными, с нами всегда были опытные гиды. Второй день был не менее богат на впечатления, потому что у нас была экскурсия в питомник хаски и с возможностью тесного общения с этими удивительными собаками.

Затем нас ждало путешествие на собачей упряжке с пикником в лесу и очень вкусным обедом.

Отдельное спасибо хотелось бы сказать администрации комплекса Husky moa. Прекрасная забота о своих гостях!!! На 5+

А какое трёхразовое питание… пальчики оближешь 😋

Все очень понравилось, рекомендуем к обязательному посещению.