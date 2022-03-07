Преимущества этого путешествия:
Встреча в Петрозаводске или аэропорту.
Трансфер в Дом полярника.
Размещение в гостевом доме.
Завтрак.
Брифинг, знакомство с инструктором, информация по прохождению программы, инструктаж по технике безопасности.
Экскурсия в питомник северных ездовых собак (4 породы, 85 питомцев).
Прогулка с понравившимся питомцем к смотровой площадке одного из наиболее живописных порогов Карелии – Большой Толли на реке Шуя
Подбор снаряжения, инструктаж.
Обед в Доме полярника.
Старт путешествия на собачьих упряжках – выход на маршрут.
Финиш путешествия – возвращение в Дом полярника.
Ужин у камина – карельская кухня и дегустация карельских настоек на северных травах и ягодах:
Просмотр фильмов про Арктику из ленты международного арктического кинофестиваля «Arctic Open».
Баня на дровах.
Ночлег в гостевом доме.
Завтрак в Доме полярника.
Брифинг, инструктаж по технике безопасности.
Старт мини-экспедиции – движение на снегоходной технике по маршруту.
Привал, приготовление еды на костре.
Обед с «дымком».
Пикник в лесу.
Возвращение в Дом полярника.
Ужин – северная кухня у камина.
Завершение программы – вручение дипломов.
Трансфер в г. Петрозаводск / аэропорт.
Тур предусматривает проживание в пос. Матросы в гостевом доме Дом Хаски или Дом Полярника
Стоимость тура на 1 человека:
При путешествии 1-го человека в упряжке – доплата к программе 5 000 руб./день.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.