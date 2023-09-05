1 день

Начало сплава: Игнольская ГЭС - пор. Кеняйкоски - пор. Валойне - пор. Сарикоски - пор. Кумио

Под шпилем ж/д вокзала г. Петрозаводска вас встречает сопровождающий с табличкой (по времени прибытия поезда №18 Москва — Петрозаводск).

Чтобы сразу настроиться на отличное приключение, идем завтракать в ресторан.

Завтрак придется по вкусу любому путешественнику — шведский стол к вашим услугам.

Знакомимся с сопровождающим и другими участниками группы, делимся первыми впечатлениями от Карелии.

Наше приключение начинается!

На автобусах отправляемся к месту старта сплава — к плотине Игнойльской ГЭС (130 км).

После долгой дороги и перед интенсивным сплавом надо подкрепиться.

А вы пробовали сырный суп с фрикадельками? Во время вкусного обеда инструкторы ознакомят вас с общей информацией по предстоящему маршруту, ответят на все интересующие вопросы.

После обеда на берегу начинаем готовиться к выходу на реку: надуваем рафты, инструкторы проводят обязательный инструктаж по технике безопасности на воде и технике гребли.

Получаем каски, спасательные жилеты и весла, все личные и общие вещи упаковываем в непромокаемые гермомешки.

Спускаем наши суда на воду, и уже на практике закрепляем теорию — тренировочные занятия на воде.

Наш маршрут сегодня: Игнольская ГЭС — пор. Кеняйкоски (3–4 к. с.) — пор. Валойне (1–2 к. с.) — пор. Сарикоски (1–2 к. с.) — пор. Кумио (2–3 к. с.), 15 км.

Самый сложный порог сегодня — порог Кеняйкоски (3–4 к. с.).

С карельского языка его название переводится как «Чёрный порог», а все потому что вода кажется чёрной из-за выходящих на поверхность каменных пород.

Его длина около километра, на выходе 2 метровых слива с большой бочкой (большой пенный вал с противотоком).

Решение об обносе порога Кеняйкоски и порога Кумио принимается инструктором в зависимости от готовности группы и уровня воды.

Прохождение порога обсуждаем вместе с инструкторами.

Страхуем друг друга с берега, и не забываем снимать прохождение порога на видео и фото, чтобы запечатлеть яркие события!

Следом идут несложные пороги Валойне (1–2 к. с.) и Сарикоски (1–2 к. с.).

На последнем, кстати, можно по-настоящему оторваться: прокатиться по валам, зайти боком или задом наперед, в общем, как вам ваша фантазия позволит. И пусть всё это сопровождается звонким смехом.

Второй сложный порог сегодня ждёт нас дальше — порог Кумио (2 к. с.).

Он же самый красивый на маршруте: здесь река петляет между берегов — огромных плоских скал.

Причаливаем к берегу, ставим лагерь.

Ужин у нас сегодня необычный — инструкторы проведут для нас мастер-класс по приготовлению карельской красной рыбки на бревне.

К ней мы поставим готовиться гарнир и нарежем свежие овощи.

Ночлег в полевых условиях.