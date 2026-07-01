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Гранд Карелия. Железнодорожный круиз Медвежьегорск - Кижи - Петрозаводск - Сортавала - Выборг

Готовы сменить привычные места на величие карельских просторов и звон колоколов? Этот тур — ваш билет в сказку, где история оживает в дереве, камне и воде. Приглашаем в путешествие, где
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суровая красота природы встречается с величием архитектуры. Вас ждет полное погружение: от атмосферных поездок на поезде до интересных экскурсий. Вы пройдете сквозь века — от экскурсии в замок «Кархумяки» до рукотворных каньонов Рускеала. Это не просто путешествие, а коллекция моментов, которые останутся в вашем сердце навсегда.

Гранд Карелия. Железнодорожный круиз Медвежьегорск - Кижи - Петрозаводск - Сортавала - ВыборгФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Гранд Карелия. Железнодорожный круиз Медвежьегорск - Кижи - Петрозаводск - Сортавала - ВыборгФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Гранд Карелия. Железнодорожный круиз Медвежьегорск - Кижи - Петрозаводск - Сортавала - ВыборгФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Москвы

Самостоятельная посадка в туристский поезд №928 (номер вагона, места будут указаны в ваучере).

21:05 Отправление поезда №928 Ленинградского вокзала г. Москвы.

Отправление из МосквыОтправление из МосквыОтправление из МосквыОтправление из МосквыОтправление из Москвы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Медвежьегорск. Остров Кижи. Петрозаводск

Завтрак в поезде.

11:35 Прибытие поезда № 928 в г. Медвежьегорск.

Встреча с гидом на перроне. Номер группы указан в Вашем ваучере.

По прибытии в г. Медвежьегорск — посетим знаменитый дом и место, в котором проводились съемки картины «Любовь и голуби». Вы сможете почувствовать себя героями картины и создать памятные фотографии.

Экскурсия в замок «Кархумяки». Экскурсия в музее финских фортификационных сооружений времен Великой Отечественной войны «Замок Кархумяки». Посещение уникального бункера, построенного под личным контролем Карла Маннергейма.

Переезд из г. Медвежьегорска д. Оятивщина (130 км), в пути 2 часа.

Переход на судне «Иван Вересов» с д. Оятивщина до о. Кижи.

Остров Кижи – жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер. Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста.

Во время экскурсии по острову Вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера – церковь Воскрешения Лазаря.

Ужин на о. Кижи.

Посадка на «Комету», переход с острова Кижи до г. Петрозаводска.

Автобусная обзорная экскурсия по городу Петрозаводску.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску – городу, в котором северная суровость идеально сочетается со спокойной скандинавской взвешенной харизмой.

Вы познакомитесь с историей и современным обликом столицы Прионежья, прогуляетесь по набережной, которая является визитной карточкой города. Это настоящая галерея современного искусства под открытым небом, где расположились удивительные скульптуры — дары городов-побратимов из Германии, Швеции, Финляндии, Франции, Норвегии, США и Латвии.

К примеру, композиция «Рыбаки» из Дулута (Миннесота, США) не раз попадала в списки самых необычных мировых памятников. Продолжительность около 1 часа.

Трансфер на ж/д вокзал г. Петрозаводска.

Свободное время.

01:20 16.08.2026 Отправление поезда № 928 в Петрозаводск.

Ночь в поезде.

Медвежьегорск. Остров Кижи. ПетрозаводскМедвежьегорск. Остров Кижи. ПетрозаводскМедвежьегорск. Остров Кижи. ПетрозаводскМедвежьегорск. Остров Кижи. ПетрозаводскМедвежьегорск. Остров Кижи. ПетрозаводскМедвежьегорск. Остров Кижи. Петрозаводск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Экскурсия по Сортавале. Горный парк Рускеала. Выборг

Завтрак в поезде.

07:30 Прибытие поезда № 928 в Сортавалу, встреча с гидом на перроне.

Пешеходная обзорная экскурсия по историческому карельскому городу Сортавала, знакомство с достопримечательностями и архитектурой города.

Свободное время для самостоятельной прогулки и покупки сувениров.

Трансфер на автобусе до горного парка Рускеала.

Горный парк Рускеала – самая известная достопримечательность Карелии. Здесь начали выламывать волшебный мрамор «цвета белых ночей» еще в 1769 году по указу Екатерины II. Использовали его для украшения величественных храмов и дворцов Санкт-Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца.

Сегодня Рускеальский парк и его ландшафт — поражающие своей красотой рукотворные каньоны и хрустальные озера, лабиринты подземных штолен и живописные отвесные мраморные скалы. Природа и люди взаимодействуют здесь на протяжении трех веков. Великие труды поколений горных мастеров дали этому месту особую ауру.

Экскурсия по программе «Мраморный каньон» — вы узнаете, как добывали мрамор в этих магических местах, и познакомитесь с историей добычи и обработки северного камня.

Трансфер на автобусе из горного парка Рускеала до Сортавалы.

14:50 Отправление со ст. Сортавала в г. Выборг.

17:45 Прибытие поезда в г. Выборг.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса будет указан в ваучере).

Вас ждет увлекательная пешеходная обзорная экскурсия по Выборгу — единственному городу в России, где можно ощутить атмосферу средневековой Европы и оценить ожерельную нить площадей — Рыночная, Соборная, Петровская и, конечно, Торгильская, где стоит памятник основателю города Торгильсу Кнутссону. Вы увидите Ратушную площадь, Дом купеческой гильдии Святого Духа, Дом горожанина, Часовую башню, Усадьбу бюргера и Дом на скале.

И обязательно вам представится возможность для внешнего осмотра Выборгского замка на Замковом острове.

Самостоятельный трансфер на вокзал.

23:43 Отправление поезда № 928 в г. Москву.

Экскурсия по Сортавале. Горный парк Рускеала. ВыборгЭкскурсия по Сортавале. Горный парк Рускеала. ВыборгЭкскурсия по Сортавале. Горный парк Рускеала. ВыборгЭкскурсия по Сортавале. Горный парк Рускеала. ВыборгЭкскурсия по Сортавале. Горный парк Рускеала. ВыборгЭкскурсия по Сортавале. Горный парк Рускеала. ВыборгЭкскурсия по Сортавале. Горный парк Рускеала. Выборг
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Прибытие в Москву

10:16 Прибытие поезда №928 в г. Москву на Ленинградский вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагонах поезда.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

Категория

Четырехместное купе

Для взрослых

54 200

Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)

53 200

Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)

25 000

Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе – 25 100 руб.

Варианты проживания

Туристический поезд

3 ночи

Вагоны двухэтажные, 1 душ + 3 туалета с раковинами на вагон), только четырёхместные купе.

Четырёхместное купе:

  • 2 нижние + 2 верхние полки;
  • 2 сейфа;
  • возможно выставить температуру в самом купе;
  • 1 среднее полотенце на 1 чел.;
  • смена белья (за доп. плату);
  • уборка купе каждый день;
  • набор путешественника (тапочки, щетка + зубная паста, мыло).

Сервис в вагоне – чай/кофе с кофемашины в неограниченном количестве, бойлер с питьевой водой.

При полной загрузке в вагоне порядка 64 человека.

В составе поезда есть вагон-бистро.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в вагонах купе по маршруту
  • Питание по программе
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
  • Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 25 100 руб
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая важная информация есть в туре?
  1. Доступность посадки и высадки пассажиров не на фиксированных остановках, по прибытию на которые осуществляется экскурсионное обслуживание, заранее знать невозможно (стоянка поезда может быть, но посадка/высадка может быть не разрешена. На то есть разные причины. Например, не позволяет длина платформы, поезд стоит на запасных путях, и платформы в принципе нет.). За посадку и высадку пассажиров при остановке поезда без экскурсионного обслуживания туроператор ответственность не несет.
  2. Туристы могут присоединиться к туристическому маршруту на любом его участке, где есть стоянка поезда с экскурсионным днем обслуживания. Но без перерасчета стоимости тура в части ж/д перевозки. Т. к. ж/д билет в круизный поезд оформляется от точки начала тура до точки конца тура — перерасчета стоимости ж/д проезда в таком случае не будет. За экскурсионные дни, в которых туристы не будут присутствовать на экскурсиях, мы перерасчет стоимости произведем.
  3. В 4-местном купе для двух человек предоставляется размещение верх+низ. Размещение на двух нижних полках возможно только в 2-местном купе или СВ.
  4. Выкуп четвертого места в купе необязателен, возможно размещение с подселением.
  5. В турах по территории РФ не подразумевается наличие нотариально-заверенного согласия от одного из родителей / законного представителя на путешествие ребенка в сопровождении третьего лица. Но мы рекомендуем рукописное согласие одного из родителей / законных представителей на принятие решения в случае необходимости медицинской помощи ребенку + копия первой страницы и страницы с пропиской родителя / законного представителя, дающего рукописное согласие.
  6. Курение в поезде запрещено (и электронных, и простых сигарет; штраф от 1500 до 2500 рублей). Курить можно на стоянках поезда, при возможности выхода из поезда в специально отведенных на платформах курительных зонах.
  7. Туроператор оформляет ж/д билеты по тарифу без провоза животных (по групповой ж/д перевозке туристов этот тариф невозможен для оформления). Кроме того, заходить с животными в экскурсионный автобус не разрешено (в группе могут быть аллергики). Вход в музеи также с животными не разрешен.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
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Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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