2 день

Медвежьегорск. Остров Кижи. Петрозаводск

Завтрак в поезде.

11:35 Прибытие поезда № 928 в г. Медвежьегорск.

Встреча с гидом на перроне. Номер группы указан в Вашем ваучере.

По прибытии в г. Медвежьегорск — посетим знаменитый дом и место, в котором проводились съемки картины «Любовь и голуби». Вы сможете почувствовать себя героями картины и создать памятные фотографии.

Экскурсия в замок «Кархумяки». Экскурсия в музее финских фортификационных сооружений времен Великой Отечественной войны «Замок Кархумяки». Посещение уникального бункера, построенного под личным контролем Карла Маннергейма.

Переезд из г. Медвежьегорска д. Оятивщина (130 км), в пути 2 часа.

Переход на судне «Иван Вересов» с д. Оятивщина до о. Кижи.

Остров Кижи – жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер. Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста.

Во время экскурсии по острову Вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера – церковь Воскрешения Лазаря.

Ужин на о. Кижи.

Посадка на «Комету», переход с острова Кижи до г. Петрозаводска.

Автобусная обзорная экскурсия по городу Петрозаводску.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску – городу, в котором северная суровость идеально сочетается со спокойной скандинавской взвешенной харизмой.

Вы познакомитесь с историей и современным обликом столицы Прионежья, прогуляетесь по набережной, которая является визитной карточкой города. Это настоящая галерея современного искусства под открытым небом, где расположились удивительные скульптуры — дары городов-побратимов из Германии, Швеции, Финляндии, Франции, Норвегии, США и Латвии.

К примеру, композиция «Рыбаки» из Дулута (Миннесота, США) не раз попадала в списки самых необычных мировых памятников. Продолжительность около 1 часа.

Трансфер на ж/д вокзал г. Петрозаводска.

Свободное время.

01:20 16.08.2026 Отправление поезда № 928 в Петрозаводск.

Ночь в поезде.

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