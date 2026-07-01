Приглашаем вас в путешествие, где величественная природа и архитектурные
Программа тура по дням
Отправление из Москвы
Самостоятельная посадка в туристский поезд №928 (номер вагона, места будут указаны в ваучере).
21:05 Отправление поезда №928 Ленинградского вокзала г. Москвы.
Петрозаводск. Остров Кижи. Медвежьегорск
Завтрак в поезде.
07:50 Прибытие поезда № 928 в г. Петрозаводск.
08:00 Встреча с гидом на перроне. Номер группы указан в Вашем ваучере.
Автобусная обзорная экскурсия по городу Петрозаводску.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску – городу, в котором северная суровость идеально сочетается со спокойной, скандинавской взвешенной харизмой.
Вы познакомитесь с историей и современным обликом столицы Прионежья, прогуляетесь по набережной, которая является визитной карточкой города. Это настоящая галерея современного искусства под открытым небом, где расположились удивительные скульптуры — дары городов-побратимов из Германии, Швеции, Финляндии, Франции, Норвегии, США и Латвии.
К примеру, композиция «Рыбаки» из Дулута (Миннесота, США) не раз попадала в списки самых необычных мировых памятников. Продолжительность около 1 часа.
09:00 Посадка на «комету», переход на остров Кижи (1 час 20 минут в пути по Онежскому озеру).
Остров Кижи — жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер. Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста.
Во время экскурсии по острову Вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера — церковь Воскрешения Лазаря. Продолжительность экскурсии около 1,5 часов.
Обед в кафе на острове Кижи.
14:00 Переход на судне «Иван Вересов» с о. Кижи до д. Оятивщина.
Переезд с д. Оятивщина до г. Медвежьегорска (130 км), в пути 2 часа.
По прибытии в г. Медвежьегорск — посетим знаменитый дом и место, в котором проводились съемки картины «Любовь и голуби». Вы сможете почувствовать себя героями картины и создать памятные фотографии.
Экскурсия в замок «Кархумяки». Экскурсия в музее финских фортификационных сооружений времен Великой Отечественной войны «Замок Кархумяки». Посещение уникального бункера, построенного под личным контролем Карла Маннергейма.
Трансфер на ж/д вокзал г. Медвежьегорска.
19:35 Отправление поезда № 900.
Ночь в поезде.
Экскурсия по Сортавале. Горный парк Рускеала. Выборг
Завтрак в поезде.
07:30 Прибытие поезда № 928 в Сортавалу, встреча с гидом на перроне.
Пешеходная обзорная экскурсия по историческому карельскому городу Сортавала, знакомство с достопримечательностями и архитектурой города.
Свободное время для самостоятельной прогулки и покупки сувениров.
Трансфер на автобусе до горного парка Рускеала.
Горный парк Рускеала – самая известная достопримечательность Карелии. Здесь начали выламывать волшебный мрамор «цвета белых ночей» еще в 1769 году по указу Екатерины II. Использовали его для украшения величественных храмов и дворцов Санкт-Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца.
Сегодня Рускеальский парк и его ландшафт — поражающие своей красотой рукотворные каньоны и хрустальные озера, лабиринты подземных штолен и живописные отвесные мраморные скалы. Природа и люди взаимодействуют здесь на протяжении трех веков. Великие труды поколений горных мастеров дали этому месту особую ауру.
Экскурсия по программе «Мраморный каньон» — вы узнаете, как добывали мрамор в этих магических местах, и познакомитесь с историей добычи и обработки северного камня.
Трансфер на автобусе из горного парка Рускеала до Сортавалы.
14:50 Отправление со ст. Сортавала в г. Выборг.
17:45 Прибытие поезда в г. Выборг.
Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса будет указан в ваучере).
Вас ждет увлекательная пешеходная обзорная экскурсия по Выборгу — единственному городу в России, где можно ощутить атмосферу средневековой Европы и оценить ожерельную нить площадей — Рыночная, Соборная, Петровская и, конечно, Торгильская, где стоит памятник основателю города Торгильсу Кнутссону. Вы увидите Ратушную площадь, Дом купеческой гильдии Святого Духа, Дом горожанина, Часовую башню, Усадьбу бюргера и Дом на скале.
И обязательно вам представится возможность для внешнего осмотра Выборгского замка на Замковом острове.
Самостоятельный трансфер на вокзал.
23:43 Отправление поезда № 928 в г. Москву.
Прибытие в Москву
10:16 Прибытие поезда №928 в г. Москву на Ленинградский вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проезд в вагонах поезда.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
Категория
Четырехместное купе
Для взрослых
54 200
Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)
53 200
Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)
25 000
Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе – 25 100 руб.
Варианты проживания
Туристический поезд
Вагоны двухэтажные, 1 душ + 3 туалета с раковинами на вагон), только четырёхместные купе.
Четырёхместное купе:
- 2 нижние + 2 верхние полки;
- 2 сейфа;
- возможно выставить температуру в самом купе;
- 1 среднее полотенце на 1 чел.;
- смена белья (за доп. плату);
- уборка купе каждый день;
- набор путешественника (тапочки, щетка + зубная паста, мыло).
Сервис в вагоне – чай/кофе с кофемашины в неограниченном количестве, бойлер с питьевой водой.
При полной загрузке в вагоне порядка 64 человека.
В составе поезда есть вагон-бистро.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в вагонах купе по маршруту
- Питание по программе
- Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
- Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 25 100 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть в туре?
- Доступность посадки и высадки пассажиров не на фиксированных остановках, по прибытию на которые осуществляется экскурсионное обслуживание, заранее знать невозможно (стоянка поезда может быть, но посадка/высадка может быть не разрешена. На то есть разные причины. Например, не позволяет длина платформы, поезд стоит на запасных путях, и платформы в принципе нет.). За посадку и высадку пассажиров при остановке поезда без экскурсионного обслуживания туроператор ответственность не несет.
- Туристы могут присоединиться к туристическому маршруту на любом его участке, где есть стоянка поезда с экскурсионным днем обслуживания. Но без перерасчета стоимости тура в части ж/д перевозки. Т. к. ж/д билет в круизный поезд оформляется от точки начала тура до точки конца тура — перерасчета стоимости ж/д проезда в таком случае не будет. За экскурсионные дни, в которых туристы не будут присутствовать на экскурсиях, мы перерасчет стоимости произведем.
- В 4-местном купе для двух человек предоставляется размещение верх+низ. Размещение на двух нижних полках возможно только в 2-местном купе или СВ.
- Выкуп четвертого места в купе необязателен, возможно размещение с подселением.
- В турах по территории РФ не подразумевается наличие нотариально-заверенного согласия от одного из родителей / законного представителя на путешествие ребенка в сопровождении третьего лица. Но мы рекомендуем рукописное согласие одного из родителей / законных представителей на принятие решения в случае необходимости медицинской помощи ребенку + копия первой страницы и страницы с пропиской родителя / законного представителя, дающего рукописное согласие.
- Курение в поезде запрещено (и электронных, и простых сигарет; штраф от 1500 до 2500 рублей). Курить можно на стоянках поезда, при возможности выхода из поезда в специально отведенных на платформах курительных зонах.
- Туроператор оформляет ж/д билеты по тарифу без провоза животных (по групповой ж/д перевозке туристов этот тариф невозможен для оформления). Кроме того, заходить с животными в экскурсионный автобус не разрешено (в группе могут быть аллергики). Вход в музеи также с животными не разрешен.