Это всегда что-то особенное, время оптимистичных планов и немножко волшебства, которое мы сами создаем себе и другим, стараясь, чтобы праздник стал ярким и запоминающимся.
Для людей, которые в душе не перестали быть детьми и сохранили удивительный дар верить в чудеса мы создали нашу программу «Новый год в гостях у хаски».Даты проведения: ежедневно с 30 декабря до 8 января, начало программы с 10:00 до 16:00 каждый час.
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даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
В гостях у хаски
10:00–16:00 Начало программы в п. Матросы.
До места начала тура необходимо добраться самостоятельно.
Познакомитесь с северными ездовыми собаками 3 пород, узнаете истории любимца английского принца Гарри и собак-киноактеров, покорителей Арктики — участников арктических экспедиций.
80 питомцев подарят Вам свою безусловную любовь и безграничную доброту.
Задорно прокатитесь на собачьих упряжках по живописному снежному карельскому лесу.
Желающие (старше 18 лет) смогут почувствовать себя каюром, самостоятельно управляя собачьей упряжкой.
Со Снегурочкой в рамках развлекательной программы получите заряд праздничного настроения.
У вас будет возможность написать самое настоящее письмо на Северный полюс, которое донесет и отправит Вам известный путешественник-полярник в самой настоящей арктической экспедиции. Разве не чудо?!
Насладитесь ароматным обедом в традициях Карелии с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой в лучших традициях севера, морсом из северных ягод, травяными чаями и карельскими настойками разной крепости (лица старше 18 лет)
Длительность программы: 3–4 часа.
Проживание
Тур не предусматривает проживания.
Стоимость тура для детей:
- Дети от 5 до 12 лет — 3000 руб. /чел.
- Дети до 5 лет в сопровождении родителей — бесплатно.
Дети до 7 лет катаются в сопровождении родителей.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсия и Арктическое письмо на Северный полюс
- Сопровождение профессионального инструктора
- Обучение управлению упряжкой
- Катание на собачьих упряжках с Дедом морозом и его помощниками
- Праздничная программа со Снегурочкой
- Горячий обед с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой с чесночной помадкой, морсом из северных ягод, травяными чаями и дегустация напитков с северными травами и ягодами
- Предоставление специализированного снаряжения
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Трансфер
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к началу тура не входят в стоимость. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Длительность и график тура
Программа:
- проводится с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 года;
- начинается каждый час с 10:00 до 16:00 (ночная подсветка трассы и территории);
- длится 3–4 часа (без учета трансфера).
Маршрут катания на собачьих упряжках
2 км по карельскому лесу вдоль реки Шуя. Кататься можно в санях с инструктором или управлять упряжкой самостоятельно. 1 участник катается 1 раз.
Важно!
Организация оставляет за собой право менять порядок предоставления услуги, не уменьшая их объема, в зависимости от погодных условий.
Дети до 7 лет могут кататься только в сопровождении родителей.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
А еще очень порадовала принимающая сторона - вниманием и теплым отношением к гостям.
Спасибо за классный день