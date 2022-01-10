Новый год в гостях у хаски

Групповой тур в Петрозаводске
5
3 отзыва
Новый год — время добра и веселья.

Это всегда что-то особенное, время оптимистичных планов и немножко волшебства, которое мы сами создаем себе и другим, стараясь, чтобы праздник стал ярким и запоминающимся.

Для людей, которые в душе не перестали быть детьми и сохранили удивительный дар верить в чудеса мы создали нашу программу «Новый год в гостях у хаски».Даты проведения: ежедневно с 30 декабря до 8 января, начало программы с 10:00 до 16:00 каждый час.
Новый год в гостях у хаски
Новый год в гостях у хаски
Новый год в гостях у хаски
Ближайшие даты:
1
янв
2
янв
3
янв
4
янв
5
янв
6
янв
7
янв
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даты

Что вас ожидает:

Горячий обед в чуме
Горячий обед в чуме
Отведаем блюда карельской кухни и северные настойки
Катание на собачьих упряжках
Катание на собачьих упряжках
Весело и с ветерком прокатимся по красивым карельским местам
Дед Мороз и Снегурочка
Дед Мороз и Снегурочка
Поучаствуем в развлекательных программах и квестах с приятными призами

Программа тура по дням

1 день

В гостях у хаски

10:00–16:00 Начало программы в п. Матросы.

До места начала тура необходимо добраться самостоятельно.

Познакомитесь с северными ездовыми собаками 3 пород, узнаете истории любимца английского принца Гарри и собак-киноактеров, покорителей Арктики — участников арктических экспедиций.

80 питомцев подарят Вам свою безусловную любовь и безграничную доброту.

Задорно прокатитесь на собачьих упряжках по живописному снежному карельскому лесу.

Желающие (старше 18 лет) смогут почувствовать себя каюром, самостоятельно управляя собачьей упряжкой.

Со Снегурочкой в рамках развлекательной программы получите заряд праздничного настроения.

У вас будет возможность написать самое настоящее письмо на Северный полюс, которое донесет и отправит Вам известный путешественник-полярник в самой настоящей арктической экспедиции. Разве не чудо?!

Насладитесь ароматным обедом в традициях Карелии с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой в лучших традициях севера, морсом из северных ягод, травяными чаями и карельскими настойками разной крепости (лица старше 18 лет)

Длительность программы: 3–4 часа.

В гостях у хаскиВ гостях у хаскиВ гостях у хаски

Проживание

Тур не предусматривает проживания.

Стоимость тура для детей:

  • Дети от 5 до 12 лет — 3000 руб. /чел.
  • Дети до 5 лет в сопровождении родителей — бесплатно.

Дети до 7 лет катаются в сопровождении родителей.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсия и Арктическое письмо на Северный полюс
  • Сопровождение профессионального инструктора
  • Обучение управлению упряжкой
  • Катание на собачьих упряжках с Дедом морозом и его помощниками
  • Праздничная программа со Снегурочкой
  • Горячий обед с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой с чесночной помадкой, морсом из северных ягод, травяными чаями и дегустация напитков с северными травами и ягодами
  • Предоставление специализированного снаряжения
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к началу тура не входят в стоимость. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Длительность и график тура

Программа:

  • проводится с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 года;
  • начинается каждый час с 10:00 до 16:00 (ночная подсветка трассы и территории);
  • длится 3–4 часа (без учета трансфера).
Маршрут катания на собачьих упряжках

2 км по карельскому лесу вдоль реки Шуя. Кататься можно в санях с инструктором или управлять упряжкой самостоятельно. 1 участник катается 1 раз.

Важно!

Организация оставляет за собой право менять порядок предоставления услуги, не уменьшая их объема, в зависимости от погодных условий.

Дети до 7 лет могут кататься только в сопровождении родителей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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В
10 янв 2022
Выражаем огромную благодарность за высочайшую организацию тура "Новый год в гостях у хаски". Получили массу положительных эмоций, заряд позитива и окунулись в настоящую снежную сказку "Морозко". Познакомились с живой легендой Виктором Симоновы, полярником и основателем питомника хаски. Надеемся, еще вернемся!
С
10 янв 2022
Очень интересный насыщенный тур. Всего 2 дня, но море впечатлений. День - катание и посещение питомника, второй день - катание на снегоходах к озеру лычный. Я поняла, что обязательно вернусь, а частичку моей души забрала Карелия. Очень интересная программа. Всем кто не был в Карелии советую начинать именно с этого??☺️
П
10 янв 2022
Интересно. особенно детям. Можно и на нартах покататься и собак потискать и интересные истории про них послушать от экскурсовода и письмо деду морозу написать:)
А еще очень порадовала принимающая сторона - вниманием и теплым отношением к гостям.

Спасибо за классный день

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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