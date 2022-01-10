1 день

В гостях у хаски

10:00–16:00 Начало программы в п. Матросы.

До места начала тура необходимо добраться самостоятельно.

Познакомитесь с северными ездовыми собаками 3 пород, узнаете истории любимца английского принца Гарри и собак-киноактеров, покорителей Арктики — участников арктических экспедиций.

80 питомцев подарят Вам свою безусловную любовь и безграничную доброту.

Задорно прокатитесь на собачьих упряжках по живописному снежному карельскому лесу.

Желающие (старше 18 лет) смогут почувствовать себя каюром, самостоятельно управляя собачьей упряжкой.

Со Снегурочкой в рамках развлекательной программы получите заряд праздничного настроения.

У вас будет возможность написать самое настоящее письмо на Северный полюс, которое донесет и отправит Вам известный путешественник-полярник в самой настоящей арктической экспедиции. Разве не чудо?!

Насладитесь ароматным обедом в традициях Карелии с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой в лучших традициях севера, морсом из северных ягод, травяными чаями и карельскими настойками разной крепости (лица старше 18 лет)

Длительность программы: 3–4 часа.