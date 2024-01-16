Новогодняя волшебная Карелия

Групповой тур в Петрозаводске
4.4
3 отзыва
Новогодняя и рождественская пора — время чудес! Вы проведете 4 дня в Карелии в атмосфере сказки, согреетесь у камина на дровах с живым огнем и глинтвейном под красивую живую музыку.

А также напишете самое настоящее письмо на Северный полюс, которое донесет и отправит вам известный путешественник-полярник в самой настоящей арктической экспедиции. Это возможность, которую могут осуществить в год не более 150 человек во всем мире. А теперь такая возможность есть и у вас! Разве не чудо?!
Новогодняя волшебная Карелия
Новогодняя волшебная Карелия
Новогодняя волшебная Карелия
Ближайшие даты:
2
янв
5
янв
8
янв
11
янв

Что вас ожидает:

Гастрономический восторг
Гастрономический восторг
Попробуем север на вкус: стейки из карельской форели, десерты из северных ягод, лохикейто, калитки, настройки и травяные чаи
Новый год в гостях у хаски
Новый год в гостях у хаски
Отправимся на экскурсию в питомник северных ездовых собак и покатаемся на собачьих упряжках
Зимний горный парк «Рускеала»
Зимний горный парк «Рускеала»
Насладимся красотами заснеженного мраморного каньона

Программа тура по дням

1 день

Петрозаводск

Прибытие в Петрозаводск.

Завтрак в кафе города.

Знакомство со столицей Карелии — г. Петрозаводскоми его жемчужиной — набережной Онежского озера.

Экскурсионная программа в Изобразительный музей Карелии на интерактивную выставку «Калевала» по главному карельскому эпосу — философия карельской земли.

Трансфер в эко-комплекс.

Знакомство с Домом полярника, размещение.

Обед в Доме Полярника.

Посещение порога Большой Толли — самого живописного в Южной Шуе, дерево желаний.

Ужин и музыкальный вечер у камина в Доме полярника.

ПетрозаводскПетрозаводскПетрозаводск
2 день

Горный парк Рускеала

Завтрак в Доме Полярника.

Посещение горного парка «Рускеала» — основой комплекса является объект культурного наследия, памятник истории — заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер на берегу реки Тохмайоки.

Карьер начали разрабатывать в 1765 году, в начале правления Екатерины II.

Мрамор Рускеалы использовался в сооружении значимых зданий Санкт-Петербурга и дворцовых пригородов.

Им облицован Исаакиевский собор, выложены полы Казанского собора, изготовлены подоконники Эрмитажа, обрамлены окна Мраморного дворца и фасад Михайловского замка.

Обед по маршруту.

Возвращение в Дом полярника.

Ужин у камина.

Развлекательная программа с ведущим, фейерверк (для заезда на Новый год).

Горный парк РускеалаГорный парк РускеалаГорный парк Рускеала
3 день

В гостях у хаски

Завтрак в Доме Полярника.

Программа «Новый год в гостях у хаски» с участием Деда Мороза и Снегурочки — экскурсия в питомник северных ездовых собак, катание на собачьих упряжках.

Горячий обед с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой — традиционный карельский пирожок, морсом из северных ягод, травяными чаями и карельскими настойками разной крепости (для лиц старше 18 лет).

Ужин — традиции северной кухни.

Просмотр художественного фильма про Арктику.

Баня на дровах для желающих.

Глинтвейн под треск камина и приятную музыку.

В гостях у хаскиВ гостях у хаскиВ гостях у хаски
4 день

Марциальные воды и водопад Кивач. Отъезд

Завтрак в Доме Полярника.

Экскурсия на водопад Кивач, посещение первого в истории России оздоровительного курорта «Марциальные воды».

Вы увидите Гору 1000 зайцев и гору «Сампо» — одно из самых легендарных мест Карелии, описанных в эпосах о Карелии.

Программа на целый день.

Обед в пути.

Мы заглянем в магазинчик карельской рыбы и сувенирные лавочки.

Заключительный ужин в ресторане г. Петрозаводска.

Марциальные воды и водопад Кивач. ОтъездМарциальные воды и водопад Кивач. ОтъездМарциальные воды и водопад Кивач. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в эко-комплексе в Доме полярника.

В туре возможно подселение. С доплатой возможно одноместное размещение.

Стоимость тура на 1 человека с размещением в Доме полярника:

Даты тураВзрослыйРебенок от 5 до 12 лет
(в сопровождении родителей)
30.12.23–02.01.2463 00036 900
остальные даты58 30031 900

В туре с датами 30.12.23–02.01.24 все номера в Домике Полярника заняты. В эти даты и в даты 2–5 января возможно альтернативное размещение неподалеку в уютных семейных домиках. Вся программа тура проходит на территории эко-комплекса, трансфер до места размещения включен в стоимость тура.

Стоимость тура на 1 человека с размещением в домиках на берегу реки:

Даты тураВзрослыйРебенок от 5 до 12 лет
(в сопровождении родителей)
30.12.23–02.01.2473 00046 900
02.01.24–05.01.2468 30041 900

Варианты проживания

Гостевой дом «Дом Полярника»

3 ночи

Гостевой дом «Дом Полярника»рассчитан на одновременное размещение 18 человек.

В доме 6 номеров — четыре трехместных, один двухместный, один четырехместный, одноместных номеров нет, два санузла и душевая кабина.

Обычно сюда заселяются гости, которые не готовят сами, а предпочитают питание с кухни.

Здесь находится администрация туркомплекса и кают-компания — уютный каминный зал с большим телевизором и Wi-Fi.

Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»

Домики на берегу реки

3 ночи

Месторасположение очень уютное, на берегу реки, домики новые, недавно сданы в эксплуатацию, свои удобства и небольшая сауна в доме.

Домики на берегу рекиДомики на берегу рекиДомики на берегу рекиДомики на берегу рекиДомики на берегу рекиДомики на берегу рекиДомики на берегу рекиДомики на берегу рекиДомики на берегу рекиДомики на берегу рекиДомики на берегу рекиДомики на берегу рекиДомики на берегу реки

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы в рамках программы, в том числе от аэропорта, ж/д вокзала и обратно
  • Проживание 4 дня/3 ночи в эко-комплексе HuskyMoa в Доме полярника или в домиках на берегу реки
  • Питание горячее 3 раза в день (завтрак, обед, ужин) + чаепития
  • Праздничный ужин с безалкогольными и алкогольными напитками разного уровня крепости и развлекательной программой с ведущими (заезд на Новый год)
  • Стоимость всех экскурсий по маршруту программы + сопровождение экскурсовода, мастер-классы
  • Катание на собачьих упряжках в сопровождении инструкторов и игровых персонажей (Дед Мороз и Снегурочка)
  • Музыкальный вечер с живой музыкой и кино-ужин с глинтвейном у камина
  • «Арктическое письмо» на Северный полюс
  • Баня
  • Страховка на катание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки для детей?

Да, детям предоставляются скидки.

Стоимость тура для ребенка от 5 до 12 лет (в сопровождении родителей) — 31 900 руб.

Стоимость тура с новогодним заездом (30 декабря 2023 – 2 января 2024) для ребенка от 5 до 12 лет (в сопровождении родителей) — 36 900 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
Е
16 янв 2024
Добрый день. Поездка понравилась. Потрясающе красивая природа, интересные экскурсии, вкусная еда. В домике уютно, настоящая семейная атмосфера. Очень понравился камин. Обязательно приеду еще раз в Карелию летом.
Добрый день. Поездка понравилась. Потрясающе красивая природа, интересные экскурсии, вкусная еда. В домике уютно, настоящая семейнаяДобрый день. Поездка понравилась. Потрясающе красивая природа, интересные экскурсии, вкусная еда. В домике уютно, настоящая семейнаяДобрый день. Поездка понравилась. Потрясающе красивая природа, интересные экскурсии, вкусная еда. В домике уютно, настоящая семейная
А
30 дек 2023
Тур понравился.
+ Очень красивый и уютный дом Полярника;
+ Катание и прогулка с Хаски. Они очень милые;
+ Очень хороший экскурсовод Вера Васильевна;
+ Программа тура, питание на программе;

- Администраторы в доме не всегда знали программу тура по времени, не сообщали об активностях;
- Финальный ужин был запланирован в ресторане Северный, но там был банкет человек на 500. Нам накрыли стол в другом зале, как в кладовой. Мы там были одни, ушли в другой ресторан, оплачивали ужин сами.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Анастасия!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией информирования и финального ужина в туре. Мы обязательно передадим ваш отзыв коллегам для улучшения организационных моментов в туре. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
А
30 дек 2023
Организация была хорошая, все подробно рассказали, даже прислали список вещей.
Из минусов - не было тайминга по времени, не всегда знали начало и окончание активностей.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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