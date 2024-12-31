Что вас ждет

Эта поездка в Карелию без сомнения станет вашим лучшим путешествием. Мы отобрали топовые локации, которыми славится знаменитый северный край. Ничего лишнего: только те места, посетить которые обязан каждый уважающий себя турист, ведь именно они передают всю неуловимую атмосферу и красоту Карелии! Такой Новый год вы точно запомните! Яркая карусель праздничных событий – вот что ждет вас в этом туре. Мы продумали все до мельчайших деталей, чтобы главный зимний праздник превратился в настоящее приключение для взрослых и детей! Предлагаем сменить шум и суету новогодней Москвы на уютное праздничное очарование столицы карельской республики.

Вас ждет полное погружение в атмосферу Нового года – встреча с главным зимним волшебником Карелии Талви

Укко, прогулки в компании северных оленей и задорных хаски, поездка в гости к жителям самой веселой карельской деревни и многое другое. И все это на фоне чарующих пейзажей – заснеженных лесов, незамерзающих водопадов и застывших древних скал! Важно знать- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки; - Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.