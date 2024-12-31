Такой Новый год вы точно запомните! Яркая карусель праздничных событий – вот что ждет вас в этом туре.
Мы продумали все до мельчайших деталей, чтобы главный зимний праздник превратился в настоящее
Мы продумали все до мельчайших деталей, чтобы главный зимний праздник превратился в настоящее
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание тура
Что вас ждет
Эта поездка в Карелию без сомнения станет вашим лучшим путешествием. Мы отобрали топовые локации, которыми славится знаменитый северный край. Ничего лишнего: только те места, посетить которые обязан каждый уважающий себя турист, ведь именно они передают всю неуловимую атмосферу и красоту Карелии! Такой Новый год вы точно запомните! Яркая карусель праздничных событий – вот что ждет вас в этом туре. Мы продумали все до мельчайших деталей, чтобы главный зимний праздник превратился в настоящее приключение для взрослых и детей! Предлагаем сменить шум и суету новогодней Москвы на уютное праздничное очарование столицы карельской республики.
Вас ждет полное погружение в атмосферу Нового года – встреча с главным зимним волшебником Карелии Талви
Укко, прогулки в компании северных оленей и задорных хаски, поездка в гости к жителям самой веселой карельской деревни и многое другое. И все это на фоне чарующих пейзажей – заснеженных лесов, незамерзающих водопадов и застывших древних скал! Важно знать- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки; - Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель «Оптима». Цена за человека в 2-х местном номере
|32 100 ₽
|Отель «Оптима». Одноместный номер
|41 700 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Петрозаводск
- Заповедник «Кивач»
- Вотчина карельского Деда Мороза
- Питомник хаски и северных оленей
- Деревня Киндасово
- Минеральный центр карельского шунгита
- Сортавала
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Исторический парк «Бастiонъ»
- Лахденпохья
Что включено
- Услуги квалифицированного гида на протяжении всего маршрута
- Трансфер на комфортабельном современном автобусе
- Проживание в отеле выбранной категории в регионе города Сортавала (1 ночь)
- Проживание в лучших отелях выбранной категории в Петрозаводске (2 ночи)
- Завтраки в отеле
- Осмотр водопадов Ахвенкоски
- Чаепитие «по-карельски» в карельской деревне
- Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства
- Увлекательные трассовые экскурсии о Карелии
- Входные билеты и экскурсия в парк «Рускеала»
- Обзорные экскурсии по Сортавала и Петрозаводску
- Авторская экскурсия "Загадки парка /"Ваккосалми/" "
- Входные билеты в заповедник «Кивач»
- Интерактивная программа «Не кремлевская ёлка» в деревне Киндасово
- Экскурсия по минеральному центру карельского шунгита с посещением шунгитовой комнаты
- Входные билеты в Карельский зоопарк
- Входные билеты и экскурсия в парк истории «Бастiонъ»
- Дегустация «Хмельного меда» или сбитня (старинный медовый безалкогольный напиток)
- Интерактивная программа в резиденции карельского Деда Мороза - ТалвиУкко и экскурсия «Северная сага»
Что не входит в цену
- ВАЖНО! ПОДСЕЛЕНИЯ НЕТ. Турист, путешествующий один, бронирует одноместный номер.
- Ж/Д билеты до Петрозаводска и обратно
- Участие в новогоднем банкете: место проведения и стоимость уточняется
- Комплексные обеды: 750-950 руб. /чел.
- Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: 400 руб. /взр., 300 руб./шк., студ. дети до 7 лет - бесплатно
- Активные развлечения в вотчине ТалвиУкко: по ценам парка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Гагарина, д. 1
Завершение: Санкт-Петербург, СТ.М. «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Петрозаводска
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