Рождественские хиты Карелии
Групповой тур в Петрозаводске

Экскурсия из Петрозаводска: покатайтесь на снегоходах или собачьих упряжках

4.4
3 отзыва
Север нашей Родины — отлично место для встречи Рождества! Приглашаем окунуться в дружескую атмосферу северного Петрозаводска, побывать на водопаде Кивач, прокатиться на собачьей упряжке и попробовать настоящую карельскую кухню.

Кроме того, при желании сможем пройти маршрут на снегоходах, побывать в удивительном горном парке Рускеала или на острове Кижи.
Рождественские хиты Карелии
Рождественские хиты Карелии
Рождественские хиты Карелии
Ближайшие даты:
4
янв

Что вас ожидает:

Новогодний Петрозаводск
Новогодний Петрозаводск
Прогуляемся по праздничной столице Карелии и полюбуемся красотами города
«Дыхание севера»
«Дыхание севера»
Побываем в питомнике ездовых собак, покормим оленей и прокатимся на собачьей упряжке
Программы на выбор
Программы на выбор
В свободное время сможем посетить горный парк Рускеала или отправиться на остров Кижи

Программа тура по дням

1 день

Петрозаводск, Киндасово

Встреча поездов № 018, № 092.

Если Вы приезжаете раньше — ожидание прибытия основной группы.

Если Вы приезжаете позже — трансфер за доп. плату и корректировка программы.

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по Новогоднему Петрозаводску.

Вас ждет знакомство со столицей Карелии.

Вы узнаете, почему во времена Екатерины II Петрозаводск был известен на всю Российскую империю, прогуляетесь по уютному центру и увидите, как удачно сочетаются история и современность в облике города.

Мы приглашаем вас посетить удивительную старинную карельскую деревушку Киндасово.

Здесь уникальным образом сочетаются культура карелов люддиков и своеобразный Киндасовский юмор.

Только здесь сможете попробовать старинное карельское лакомство tönčöi, вкус которого не забудете никогда, угоститесь настоящими карельскими пирогами и ароматным чаем с травами!

Вы услышите чарующие звуки кантеле и йоухикко, узнаете, что такое ёйга, зачем карелу большой дом и кто на деревне главный.

Возвращение в г. Петрозаводск.

Размещение в выбранной гостинице с 15:00.

Свободное время.

Питание: завтрак.

Петрозаводск, КиндасовоПетрозаводск, КиндасовоПетрозаводск, КиндасовоПетрозаводск, КиндасовоПетрозаводск, КиндасовоПетрозаводск, КиндасовоПетрозаводск, КиндасовоПетрозаводск, КиндасовоПетрозаводск, Киндасово
2 день

Питомник ездовых собак, водопад Кивач

Завтрак в кафе гостиницы.

Отправление в питомник ездовых собак на программу «Дыхание севера»: экскурсия по питомнику, кормление оленей, катание на собачьей упряжке 2,5 км.

По окончании программы — согреваемся чаем в беседке «кота-гриль» у живого огня.

Продолжительность программы ~2 часа.

Отправление к знаменитому водопаду Кивач.

В переводе с карельского «Кивач» — «снежная гора», в переводе с финского — «мощный».

В любом случае, эта «мощная снежная гора» никого не оставит равнодушным.

Во все времена о водопаде слагали стихи поэты, сюда едут на пленэры художники, а скольких фотографов привлекают уникальные виды Кивача!

Не зря он является визитной карточкой Карелии.

Ужин в кафе.

Возвращение в Петрозаводск.

Питание: завтрак, чаепитие, ужин.

Питомник ездовых собак, водопад КивачПитомник ездовых собак, водопад КивачПитомник ездовых собак, водопад КивачПитомник ездовых собак, водопад КивачПитомник ездовых собак, водопад Кивач
3 день

Свободный день или дополнительные экскурсии

Завтрак в кафе гостиницы.

Экскурсии на выбор.

В свободное время Вы можете посетить дополнительные экскурсии (заказ при бронировании тура):

1. Экскурсия в горный парк «Рускеала» с обедом.

Рускеала, пожалуй, самая известная и посещаемая современная достопримечательность Карелии.

Ни одно столетие здесь добывали мрамор, а сегодня это горный парк, в центре которого находится удивительный каньон с отвесными серебристыми стенами.

Вас ждет приятная прогулка вокруг искусственного озера, с остановками на смотровых площадках и рассказ об интересных фактах из истории карьера и добыче мрамора.

Возвращение в Петрозаводск (продолжительность экскурсии ~12 часов).

2. Экскурсия на о. Кижи.

Автобусная экскурсия из Петрозаводска до с. Великая Губа познакомит Вас с интересными фактами из истории края, его традициями, природой и примечательными местами Заонежья.

Из с. Великая Губа гостей доставят на остров Кижи на суднах на воздушной подушке, где ждет знакомство с ансамблем Кижского погоста: обзорная экскурсия по основной экспозиции и знакомство с традициями чаепития Олонецкой губернии.

Возвращение в Петрозаводск (продолжительность экскурсии ~14 часов).

Питание: завтрак.

Свободный день или дополнительные экскурсииСвободный день или дополнительные экскурсииСвободный день или дополнительные экскурсииСвободный день или дополнительные экскурсии
4 день

Свободный день или катание на снегоходах

Завтрак в кафе гостиницы.

Вещи оставляем в камере хранения.

Экскурсии на выбор.

В свободное время Вы можете посетить дополнительные экскурсии (заказ при бронировании тура): Катание на снегоходах в резиденции Талвиукко (трансфер не входит в стоимость, проведение программ до 30 км от г. Петрозаводска).

20:00 Сбор в гостинице для группового трансфера на вокзал.

Трансфер на вокзал.

Возвращение домой с приятными воспоминаниями о прекрасных днях в Карелии и полным чемоданом сувениров от карельских мастеров.

Питание: завтрак.

Свободный день или катание на снегоходахСвободный день или катание на снегоходахСвободный день или катание на снегоходахСвободный день или катание на снегоходах

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводска.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

«Фрегат» / «Северная»«Питер Инн»«Карелия Спа»
2-местный стандарт30 00028 00025 300
1-местный стандарт40 70038 60030 550
Доп. место23 05022 600

Скидка детям до 12 лет — 1 800 рублей.

Варианты проживания

Отель «Фрегат» 4

3 ночи

Отель «Фрегат» 4* расположен в тихом месте в центре Петрозаводска, на живописном берегу Онежского озера. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей ресторан и охраняемая парковка.

Номера оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и технологией Smart TV. В числе удобств рабочий стол, телефон и сейф. Современная собственная ванная комната с полом с подогревом укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

В ресторане отеля сервируют завтрак «шведский стол», а также предлагают блюда европейской и русской кухни. Тренажерный зал и лобби-бар отеля «Фрегат» работают круглосуточно.

Отель «Фрегат» 4Отель «Фрегат» 4Отель «Фрегат» 4Отель «Фрегат» 4Отель «Фрегат» 4Отель «Фрегат» 4Отель «Фрегат» 4Отель «Фрегат» 4Отель «Фрегат» 4

Отель «Карелия СПА»

3 ночи

Всё, что вы ищете, — в одном месте. «Отель Карелия & СПА» расположен в Петрозаводске. Этот курорт находится 2 км от центра города.

Для гостей работает бар. Для гостей работает ресторан. Бесплатный Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи. Для путешественников на машине организована парковка.

Гостям также доступны следующие услуги: массажный кабинет, сауна, спа-центр и хамам. Специально к услугам гостей, не упускающих возможность заняться спортом, тренажёрный зал. Здесь будем баловать себя водными процедурами: есть крытый бассейн. Можно организовать деловую встречу, переговоры и даже собеседование. Для этого предусмотрен конференц-зал.

В путешествие можно взять питомца. На курорте возможно бесплатное размещение с домашним любимцем. Для простоты передвижения возможна организация трансфера. Удобно для гостей с ограниченными возможностями: на верхние этажи гостей поднимает лифт.

Гостям доступны и другие услуги. Например, химчистка, банкомат и гладильные услуги. Персонал курорта говорит на английском и русском.

В номере гостей ждут телевизор. Оснащение зависит от выбранной категории номера.

Отель «Карелия СПА»Отель «Карелия СПА»Отель «Карелия СПА»Отель «Карелия СПА»Отель «Карелия СПА»

Гостиница «Северная»

3 ночи

Гостиница «Северная» располагается в самом центре Петрозаводска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры. Гости могут воспользоваться качественным сервисом — бесплатный Wi-Fi, камера хранения багажа и тренажерный зал.

В номерном фонде представлены уютные и современные номера, которые полностью укомплектованы всем необходимым. В каждой комнате есть все, что нужно — эргономичная мебель, современная техника и индивидуальный санузел. Везде проводится регулярная уборка.

Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»

Отель «Питер Инн»

3 ночи

Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.

Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.

Отель «Питер Инн»Отель «Питер Инн»Отель «Питер Инн»Отель «Питер Инн»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Питание, указанное в программе тура (4 завтрака, чаепитие, ужин)
  • Входные билеты в музеи
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводск и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Посещение горного парка «Рускеала» (бронь при заказе тура, цена при покупке тура (на месте цена может быть выше) ):взрослый - 4 000 руб. /чел. ребенок до 16 лет - 3 600 руб. /чел
  • Взрослый - 4 000 руб. /чел
  • Ребенок до 16 лет - 3 600 руб. /чел
  • Экскурсия на о. Кижи (бронь при заказе тура, цена при покупке тура (на месте цена может быть выше) ):взрослый - 6 500 руб. /чел. ребенок до 16 лет - 6 200 руб. /чел
  • Взрослый - 6 500 руб. /чел
  • Ребенок до 16 лет - 6 200 руб. /чел
  • Катание на снегоходах в резиденции Талвиукко (бронь при заказе тура, трансфер не входит в стоимость, проведение программ до 30 км от г. Петрозаводска):двое на снегоходе - 3 400 руб. /чел. один на снегоходе - 5 000 руб. /чел. ребенок до 12 лет (при посадке с родителями) - 3 000 руб. /чел
  • Двое на снегоходе - 3 400 руб. /чел
  • Один на снегоходе - 5 000 руб. /чел
  • Ребенок до 12 лет (при посадке с родителями) - 3 000 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая погода в Петрозаводске?

Погода в Карелии в зимнее время не всегда стабильна. Средняя температура -15°C, но морозы могут достигать и -30°C. Снегопады наиболее часты в феврале и марте, самые крепкие морозы в конце января.

Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?

Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой. В двухместных номерах подселения нет.

Есть ли скидки для детей?

Детям до 12 лет предоставляется скидка — 1 800 рублей.

Возможны ли изменения в программе?

Компания оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программу в целом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
1
2
1
В
14 янв 2024
В даты нашей поездки в Карелии были сильные холода - до -35. Мы волновались по этому поводу, но всё прошло хорошо, все экскурсии состоялись, организаторы на ходу адаптировали их под погодные условия. Программа хорошая, насыщенная, сбалансированная и рассчитанная на зиму и холодную погоду. В целом всё понравилось. В номере в отеле было прохладно, а на этаже и в холлах - очень холодно, но понимаем, что это тоже издержки экстремально низких температур, одевались теплее и всё было ок.
Е
10 янв 2024
Карелия зимой незабываемо!!! Все прекрасно и все очень понравилось!!!
А
8 янв 2024
Здравствуйте. Поездка оставила не самые лучшие впечатления: 1. микроавтобус для поездки в Рускеалу был холодным, все три часа мы ехали в шапках и в варежках. Температура на улице была -29. Входная дверь замерзла и не работала. Окна заледеневшие и ничего не было видно; 2. После трехчасовой езды, нас высадили на заправке, на дверях туалетов висели таблицы, о том, что туалеты не работают. Это полное издевательство над людьми! Тоже самое было обратно в другом месте. Я сняла таблицу и пошла в туалет. Других людей повели в противоположную сторону, через пешеходный переход на улицу. Как так можно?! Зачем обманывать людей, что туалеты не работают и причем в каждом заведении? 3. В Рускеале работали всего два кафе с огромными очередями, негде ни сесть, ни встать. Также, работал один туалет на весь парк и тоже с огромными очередями. Почему нельзя открыть больше теплых кафе, туалетов? В -29 ходить по парку и ждать включения подсветки не прикольно. Еще эту подсветку выключили, и через 30 минут включили, были перебои со светом; 4. В Кижуче тоже можно сделать больше кафе с сэндвичами, одними маленькими калитками не наешься, особенно с форелью по 250 руб. 5. В гостинице «Фрегат» ужасно холодно в ресторане, выданные пледы не спасли. Природа Карелии оставила положительные эмоции. Теперь нужно побывать летом.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Анита, здравствуйте!

Большое спасибо за обратную связь. Мы очень рады, что природа Карелии вам понравилась.

Действительно в даты вашего тура в Карелии была аномально холодная погода и к сожалению, это сказалось на качестве вашего путешествия. В свою очередь мы передали ваши замечания коллегам в регион. Что касается замечаний по инфраструктуре некоторых объектов, то безусловно, каждый год она развивается. Надеемся, что в будущем туристы будут посещать эти места с большим комфортом.

Приносим извинения за небольшие недочеты. Будем рады вам помочь в организации вашего следующего путешествия по России.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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