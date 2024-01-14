Экскурсия из Петрозаводска: покатайтесь на снегоходах или собачьих упряжках
Кроме того, при желании сможем пройти маршрут на снегоходах, побывать в удивительном горном парке Рускеала или на острове Кижи.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Петрозаводск, Киндасово
Встреча поездов № 018, № 092.
Если Вы приезжаете раньше — ожидание прибытия основной группы.
Если Вы приезжаете позже — трансфер за доп. плату и корректировка программы.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по Новогоднему Петрозаводску.
Вас ждет знакомство со столицей Карелии.
Вы узнаете, почему во времена Екатерины II Петрозаводск был известен на всю Российскую империю, прогуляетесь по уютному центру и увидите, как удачно сочетаются история и современность в облике города.
Мы приглашаем вас посетить удивительную старинную карельскую деревушку Киндасово.
Здесь уникальным образом сочетаются культура карелов люддиков и своеобразный Киндасовский юмор.
Только здесь сможете попробовать старинное карельское лакомство tönčöi, вкус которого не забудете никогда, угоститесь настоящими карельскими пирогами и ароматным чаем с травами!
Вы услышите чарующие звуки кантеле и йоухикко, узнаете, что такое ёйга, зачем карелу большой дом и кто на деревне главный.
Возвращение в г. Петрозаводск.
Размещение в выбранной гостинице с 15:00.
Свободное время.
Питание: завтрак.
Питомник ездовых собак, водопад Кивач
Завтрак в кафе гостиницы.
Отправление в питомник ездовых собак на программу «Дыхание севера»: экскурсия по питомнику, кормление оленей, катание на собачьей упряжке 2,5 км.
По окончании программы — согреваемся чаем в беседке «кота-гриль» у живого огня.
Продолжительность программы ~2 часа.
Отправление к знаменитому водопаду Кивач.
В переводе с карельского «Кивач» — «снежная гора», в переводе с финского — «мощный».
В любом случае, эта «мощная снежная гора» никого не оставит равнодушным.
Во все времена о водопаде слагали стихи поэты, сюда едут на пленэры художники, а скольких фотографов привлекают уникальные виды Кивача!
Не зря он является визитной карточкой Карелии.
Ужин в кафе.
Возвращение в Петрозаводск.
Питание: завтрак, чаепитие, ужин.
Свободный день или дополнительные экскурсии
Завтрак в кафе гостиницы.
Экскурсии на выбор.
В свободное время Вы можете посетить дополнительные экскурсии (заказ при бронировании тура):
1. Экскурсия в горный парк «Рускеала» с обедом.
Рускеала, пожалуй, самая известная и посещаемая современная достопримечательность Карелии.
Ни одно столетие здесь добывали мрамор, а сегодня это горный парк, в центре которого находится удивительный каньон с отвесными серебристыми стенами.
Вас ждет приятная прогулка вокруг искусственного озера, с остановками на смотровых площадках и рассказ об интересных фактах из истории карьера и добыче мрамора.
Возвращение в Петрозаводск (продолжительность экскурсии ~12 часов).
2. Экскурсия на о. Кижи.
Автобусная экскурсия из Петрозаводска до с. Великая Губа познакомит Вас с интересными фактами из истории края, его традициями, природой и примечательными местами Заонежья.
Из с. Великая Губа гостей доставят на остров Кижи на суднах на воздушной подушке, где ждет знакомство с ансамблем Кижского погоста: обзорная экскурсия по основной экспозиции и знакомство с традициями чаепития Олонецкой губернии.
Возвращение в Петрозаводск (продолжительность экскурсии ~14 часов).
Питание: завтрак.
Свободный день или катание на снегоходах
Завтрак в кафе гостиницы.
Вещи оставляем в камере хранения.
Экскурсии на выбор.
В свободное время Вы можете посетить дополнительные экскурсии (заказ при бронировании тура): Катание на снегоходах в резиденции Талвиукко (трансфер не входит в стоимость, проведение программ до 30 км от г. Петрозаводска).
20:00 Сбор в гостинице для группового трансфера на вокзал.
Трансфер на вокзал.
Возвращение домой с приятными воспоминаниями о прекрасных днях в Карелии и полным чемоданом сувениров от карельских мастеров.
Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводска.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|«Фрегат» / «Северная»
|«Питер Инн»
|«Карелия Спа»
|2-местный стандарт
|30 000
|28 000
|25 300
|1-местный стандарт
|40 700
|38 600
|30 550
|Доп. место
|23 050
|22 600
|—
Скидка детям до 12 лет — 1 800 рублей.
Варианты проживания
Отель «Фрегат» 4
Отель «Фрегат» 4* расположен в тихом месте в центре Петрозаводска, на живописном берегу Онежского озера. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей ресторан и охраняемая парковка.
Номера оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и технологией Smart TV. В числе удобств рабочий стол, телефон и сейф. Современная собственная ванная комната с полом с подогревом укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане отеля сервируют завтрак «шведский стол», а также предлагают блюда европейской и русской кухни. Тренажерный зал и лобби-бар отеля «Фрегат» работают круглосуточно.
Отель «Карелия СПА»
Всё, что вы ищете, — в одном месте. «Отель Карелия & СПА» расположен в Петрозаводске. Этот курорт находится 2 км от центра города.
Для гостей работает бар. Для гостей работает ресторан. Бесплатный Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи. Для путешественников на машине организована парковка.
Гостям также доступны следующие услуги: массажный кабинет, сауна, спа-центр и хамам. Специально к услугам гостей, не упускающих возможность заняться спортом, тренажёрный зал. Здесь будем баловать себя водными процедурами: есть крытый бассейн. Можно организовать деловую встречу, переговоры и даже собеседование. Для этого предусмотрен конференц-зал.
В путешествие можно взять питомца. На курорте возможно бесплатное размещение с домашним любимцем. Для простоты передвижения возможна организация трансфера. Удобно для гостей с ограниченными возможностями: на верхние этажи гостей поднимает лифт.
Гостям доступны и другие услуги. Например, химчистка, банкомат и гладильные услуги. Персонал курорта говорит на английском и русском.
В номере гостей ждут телевизор. Оснащение зависит от выбранной категории номера.
Гостиница «Северная»
Гостиница «Северная» располагается в самом центре Петрозаводска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры. Гости могут воспользоваться качественным сервисом — бесплатный Wi-Fi, камера хранения багажа и тренажерный зал.
В номерном фонде представлены уютные и современные номера, которые полностью укомплектованы всем необходимым. В каждой комнате есть все, что нужно — эргономичная мебель, современная техника и индивидуальный санузел. Везде проводится регулярная уборка.
Отель «Питер Инн»
Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.
Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице
- Питание, указанное в программе тура (4 завтрака, чаепитие, ужин)
- Входные билеты в музеи
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводск и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Посещение горного парка «Рускеала» (бронь при заказе тура, цена при покупке тура (на месте цена может быть выше) ):взрослый - 4 000 руб. /чел. ребенок до 16 лет - 3 600 руб. /чел
- Взрослый - 4 000 руб. /чел
- Ребенок до 16 лет - 3 600 руб. /чел
- Экскурсия на о. Кижи (бронь при заказе тура, цена при покупке тура (на месте цена может быть выше) ):взрослый - 6 500 руб. /чел. ребенок до 16 лет - 6 200 руб. /чел
- Взрослый - 6 500 руб. /чел
- Ребенок до 16 лет - 6 200 руб. /чел
- Катание на снегоходах в резиденции Талвиукко (бронь при заказе тура, трансфер не входит в стоимость, проведение программ до 30 км от г. Петрозаводска):двое на снегоходе - 3 400 руб. /чел. один на снегоходе - 5 000 руб. /чел. ребенок до 12 лет (при посадке с родителями) - 3 000 руб. /чел
- Двое на снегоходе - 3 400 руб. /чел
- Один на снегоходе - 5 000 руб. /чел
- Ребенок до 12 лет (при посадке с родителями) - 3 000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая погода в Петрозаводске?
Погода в Карелии в зимнее время не всегда стабильна. Средняя температура -15°C, но морозы могут достигать и -30°C. Снегопады наиболее часты в феврале и марте, самые крепкие морозы в конце января.
Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?
Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой. В двухместных номерах подселения нет.
Есть ли скидки для детей?
Детям до 12 лет предоставляется скидка — 1 800 рублей.
Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программу в целом.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Большое спасибо за обратную связь. Мы очень рады, что природа Карелии вам понравилась.
Действительно в даты вашего тура в Карелии была аномально холодная погода и к сожалению, это сказалось на качестве вашего путешествия. В свою очередь мы передали ваши замечания коллегам в регион. Что касается замечаний по инфраструктуре некоторых объектов, то безусловно, каждый год она развивается. Надеемся, что в будущем туристы будут посещать эти места с большим комфортом.
Приносим извинения за небольшие недочеты. Будем рады вам помочь в организации вашего следующего путешествия по России.