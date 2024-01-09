янв
янв
янв
янв
янв
янв
янв
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Сафари на снегоходах
Старт программы: База отдыха «ALDI-Karelia», оз. Сямозеро, 65 км от Петрозаводска, Республика Карелия, Пряжинский район, поселок Сяпся, мыс Шапнаволок. Сюда вы добираетесь самостоятельно.
10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 Время начала программы.
Подбор экипировки (костюмов, шлемов, снегоходной обуви).
Инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности.
Выход на маршрут.
Вас ждет сафари на снегоходах в Карелии по лесной трассе и красивейшему озеру Сямозеро.
Завершение программы.
Переодевание.
Отъезд в город.
Проживание
Тур не предусматривает проживание.
Проведение программы ежедневно при наличии мест.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от посадки на снегоход:
- 1 человек на снегоходе — 7 000 руб. /чел.;
- 2 человека на снегоходе — 5 000 руб. /чел.;
Скидка детям до 12 лет — 10%.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Аренда снегохода
- Топливо
- Экипировка для сафари (теплые костюмы, шлемы с забралом, подшлемник, снегоходная обувь)
- Работа инструктора
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Сколько времени занимает инструктаж?
Инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности, а также обучение навыкам управления снегоходом занимает 30 минут. В это же время входит подбор экипировки.
С какого возраста разрешается управлять снегоходом?
К управлению снегоходом допускаются лица старше 18 лет.
Можно ли детям прокатиться на снегоходе?
Можно, дети, ростом от 120 см могут сесть сзади за водителем и держаться за специальные ручки. Дети, ростом ниже 120 см могут сесть перед водителем и держаться за специальную стропу на руле.
Сколько времени занимает чистое катание на снегоходе?
Чистое катание по маршруту на снегоходе занимает ровно 1 час, все остальное время — это инструктаж и переодевание. Если же удалось проехать по маршруту быстрее, чем за 1 час, тогда дается оставшееся время на свободное катание по озеру.
Есть ли остановки во время катания на снегоходах?
Предусмотрена 1-2 остановки на снегоходном маршруте на отдых и фотографирование.
Время остановок около 5 минут.
Как одеться для катания на снегоходе?
Для катания на снегоходе мы предоставим вам теплые сапоги, костюм, подшлемник и шлем. Перчатки у вас должны быть свои. А также советуем иметь свой подшлемник и обувь с целью гигиены.
Какие модели снегоходов вы используете?
Наши снегоходы: BRP Ski-Doo Grand Touring 600 ace и Tundra WT 550 F.
Каковы особенности бронирования тура?
В туре предусмотрен возвратный залог 5 000 руб. /чел. за снегоход (наличными на месте).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Инструкторы Анатолий и Софья очень ответственные, отзывчивые. Я забыла в комбинезоне кошелëк, позвонила и мне его привезли прямо в гостиницу в Петрозаводск, хотя сама поездка проходила в 70 км от города!!
Огромная благодарность ❤❤❤
Сама организация на высоте👍👍👍