«Снегоходное сафари» подходит для тех, у кого нет большого запаса времени на полноценные снегоходные туры. Вас ждет 2-часовая программа катания на снегоходах недалеко от Петрозаводска. Опытные инструкторы научат управлять снегоходом и поедут с вами на зимнюю прогулку. Современная экипировка не позволит вам замерзнуть во время маршрута и обеспечит полную безопасность.