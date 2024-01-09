Снегоходное сафари. Двухчасовое приключение

Групповой тур в Петрозаводске
4.7
3 отзыва
«Снегоходное сафари» подходит для тех, у кого нет большого запаса времени на полноценные снегоходные туры. Вас ждет 2-часовая программа катания на снегоходах недалеко от Петрозаводска. Опытные инструкторы научат управлять снегоходом и поедут с вами на зимнюю прогулку. Современная экипировка не позволит вам замерзнуть во время маршрута и обеспечит полную безопасность.
Снегоходное сафари. Двухчасовое приключение
Снегоходное сафари. Двухчасовое приключение
Снегоходное сафари. Двухчасовое приключение
Ближайшие даты:
1
янв
2
янв
3
янв
4
янв
5
янв
6
янв
7
янв
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даты

Что вас ожидает:

Снежная сказка
Снежная сказка
Полюбуемся зимним карельским лесом и его очаровательными пейзажами
Снегоходный вираж
Снегоходный вираж
Прокатимся с ветерком и ощутим все прелести управления снегоходом
Профессиональный инструктаж
Профессиональный инструктаж
Пройдем обучение от опытных инструкторов

Программа тура по дням

1 день

Сафари на снегоходах

Старт программы: База отдыха «ALDI-Karelia», оз. Сямозеро, 65 км от Петрозаводска, Республика Карелия, Пряжинский район, поселок Сяпся, мыс Шапнаволок. Сюда вы добираетесь самостоятельно.

10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 Время начала программы.

Подбор экипировки (костюмов, шлемов, снегоходной обуви).

Инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности.

Выход на маршрут.

Вас ждет сафари на снегоходах в Карелии по лесной трассе и красивейшему озеру Сямозеро.

Завершение программы.

Переодевание.

Отъезд в город.

Сафари на снегоходахСафари на снегоходахСафари на снегоходахСафари на снегоходах

Проживание

Тур не предусматривает проживание.

Проведение программы ежедневно при наличии мест.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от посадки на снегоход:

  • 1 человек на снегоходе — 7 000 руб. /чел.;
  • 2 человека на снегоходе — 5 000 руб. /чел.;

Скидка детям до 12 лет — 10%.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Аренда снегохода
  • Топливо
  • Экипировка для сафари (теплые костюмы, шлемы с забралом, подшлемник, снегоходная обувь)
  • Работа инструктора
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Сколько времени занимает инструктаж?

Инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности, а также обучение навыкам управления снегоходом занимает 30 минут. В это же время входит подбор экипировки.

С какого возраста разрешается управлять снегоходом?

К управлению снегоходом допускаются лица старше 18 лет.

Можно ли детям прокатиться на снегоходе?

Можно, дети, ростом от 120 см могут сесть сзади за водителем и держаться за специальные ручки. Дети, ростом ниже 120 см могут сесть перед водителем и держаться за специальную стропу на руле.

Сколько времени занимает чистое катание на снегоходе?

Чистое катание по маршруту на снегоходе занимает ровно 1 час, все остальное время — это инструктаж и переодевание. Если же удалось проехать по маршруту быстрее, чем за 1 час, тогда дается оставшееся время на свободное катание по озеру.

Есть ли остановки во время катания на снегоходах?

Предусмотрена 1-2 остановки на снегоходном маршруте на отдых и фотографирование.

Время остановок около 5 минут.

Как одеться для катания на снегоходе?

Для катания на снегоходе мы предоставим вам теплые сапоги, костюм, подшлемник и шлем. Перчатки у вас должны быть свои. А также советуем иметь свой подшлемник и обувь с целью гигиены.

Какие модели снегоходов вы используете?

Наши снегоходы: BRP Ski-Doo Grand Touring 600 ace и Tundra WT 550 F.

Каковы особенности бронирования тура?

В туре предусмотрен возвратный залог 5 000 руб. /чел. за снегоход (наличными на месте).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Т
9 янв 2024
Поездка на снегоходах просто супер!!! Очень советую. Выдают всë обмундирование, в котором тепло. Катались по лесу и озеру, впечатлений масса 👍👍👍
Инструкторы Анатолий и Софья очень ответственные, отзывчивые. Я забыла в комбинезоне кошелëк, позвонила и мне его привезли прямо в гостиницу в Петрозаводск, хотя сама поездка проходила в 70 км от города!!
Огромная благодарность ❤❤❤
Сама организация на высоте👍👍👍
О
15 авг 2023
Все четко, информация полная и понятная.
Все четко, информация полная и понятная.Все четко, информация полная и понятная.Все четко, информация полная и понятная.Все четко, информация полная и понятная.Все четко, информация полная и понятная.Все четко, информация полная и понятная.Все четко, информация полная и понятная.Все четко, информация полная и понятная.
М
15 авг 2023
Все было хорошо, но немного не хватило первичного инструктажа. А так еда была очень вкусной, на сплавах не было нужды прилагать множество усилий.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

Все турыНа снегоходахПрирода и пейзажиСафари

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