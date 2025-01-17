Вы добровольно приобрели путевку и знаете, что река, лес являются местами повышенной опасности для здоровья и жизни городских жителей, попавших в условия природной среды. Здесь бывают дожди, сильные ветры, затяжная непогода, низкие и высокие температуры воздуха, резкая смена погоды, пожары, паводки. На человека влияет перепад температур, повышенная ультрафиолетовая активность солнца и другие факторы.

Перед выходом на активную часть маршрута гидами-проводниками проводится инструктаж по технике безопасности. Турист обязан соблюдать осторожность и личную безопасность. Выполнять правила, изложенные в инструкции по ТБ, выполнять указания и команды гида-проводника.

В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется. Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков, не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников. На воде участники всегда находятся в спасательных жилетах, при прохождении порогов — в касках. При прохождении порогов выставляется страховка с воды или с берега.

На воде сильное солнечное отражение, поэтому необходимо использовать солнцезащитные очки, крем от загара и прикрывать открытые участки тела и голову.

На случай мелких травм у гида-проводника имеется аптечка.