5 причин купить этот аудиогид
- 🎭 Уникальный формат аудиоспектакля
- 🎧 Погружение в атмосферу эпох
- 📜 Исторические факты и легенды
- 🎨 Искусство site-specific
- 🏞 Прекрасные виды Плёса
Что можно увидеть
- Набережная
- Дом купца Солодовникова
- Уличная галерея картин Левитана
- Соборная гора
- Успенский собор
- Торговая площадь
- Воскресенская церковь
- Памятник Шаляпину
Описание аудиогида
О чём спектакль
В 1797 году первый губернатор Костромского наместничества Борис Островский лично объезжает несколько городов и принимает решение об административном уничтожении Плёса по причине его «неудобства». Эта несправедливость пробуждает Дух города.
Ещё через 100 лет появляются путеводители по Волге, в которых значение Плёса сильно занижается или он вовсе не упоминается. Дух города не может такое стерпеть: он начинает бродить в историческом эфире и рассказывать, как всё было на самом деле.
Его голос слышат молодые учёные во время экспериментов с волнами эфира Плёса. Постепенно им удается поймать волны разных исторических эпох и личностей — О. Ключевского, Д. Лихачева, митрополита Фотия и других.
Из таких волн и складывается наш аудиоспектакль. Он рассказывает о предназначении города на протяжении 600 лет, определяя роль Плёса в становлении Московского княжества, в развитии русского пейзажа и в сохранении культуры русской провинции.
Вы наденете наушники, погрузитесь в придуманную нами историю и увидите:
- Набережную — древнюю улицу Плёса
- «Портал», где произойдёт погружение в «поток сознания» Исаака Левитана
- Дом купца Солодовникова, где жил Левитан с друзьями
- Уличную галерею картин Левитана, посвящённых Плёсу
- Средневековые улицы Плёса: Никольскую и Юрьевскую.
- Соборную гору (подъём по крутой дороге), где раньше был захаб — вход в Плёсскую крепость
- Хрестоматийный вид на гору Левитана
- Фрагмент реконструкции башни Плёсской крепости
- Символ расцвета Плёса — присутственные места
- Успенский собор, Торговую площадь и Воскресенскую церковь
- Памятник Шаляпину
Что важно знать об аудиоспектакле
Это не аудиогид с обзорной экскурсией, поэтому не все объекты туристического показа города будут представлены. А некоторые эпизоды расскажут о географических местах, которые находятся за тысячу верст от Плёса и за тысячи лет до наших дней.
Это не аудиокнига, поскольку слушатель связан с маршрутом. На некоторых остановках, одна из которых 7 мин, зрителю потребуется погрузиться в «поток сознания Левитана». Далеко не всем может хватить терпения.
Это спектакль, и он не может остановиться. Проводник не может отвечать на вопросы во время спектакля.
А ещё это долго — почти 2 часа. И трудно — надо подниматься по «козьей тропе», где находился средневековый вход в крепость (захаб). Рассчитывайте свои силы.
Наш аудиоспектакль занял первое место на XI Всероссийской туристской премии «Маршрут года» в номинации «Лучшая экскурсия в городе» 2024.
Организационные детали
- Маршрут предполагает подъём на Соборную гору по крутой булыжной дороге. Поэтому во время сильного дождя спектакль не проводится
- Вашим проводником по маршруту будет один из гидов нашей команды