Аудиоспектакль-променад «Волны Плёса. История города от первого лица»

Окунитесь в прошлое Плёса с аудиоспектаклем-променадом, где история оживает через легенды и творческое переосмысление событий
Погрузитесь в аудиоспектакль-променад «Волны Плёса. История города от первого лица», чтобы узнать о значении Плёса в истории России. Голоса актёров и музыка перенесут вас в разные эпохи, рассказывая о жизни города. Маршрут включает набережную, дом купца Солодовникова, Соборную гору и другие исторические места. Это не просто экскурсия, а уникальное путешествие, которое длится почти два часа

5 причин купить этот аудиогид

  • 🎭 Уникальный формат аудиоспектакля
  • 🎧 Погружение в атмосферу эпох
  • 📜 Исторические факты и легенды
  • 🎨 Искусство site-specific
  • 🏞 Прекрасные виды Плёса
Аудиоспектакль-променад «Волны Плёса. История города от первого лица»
Аудиоспектакль-променад «Волны Плёса. История города от первого лица»
Аудиоспектакль-променад «Волны Плёса. История города от первого лица»
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Что можно увидеть

  • Набережная
  • Дом купца Солодовникова
  • Уличная галерея картин Левитана
  • Соборная гора
  • Успенский собор
  • Торговая площадь
  • Воскресенская церковь
  • Памятник Шаляпину

Описание аудиогида

О чём спектакль

В 1797 году первый губернатор Костромского наместничества Борис Островский лично объезжает несколько городов и принимает решение об административном уничтожении Плёса по причине его «неудобства». Эта несправедливость пробуждает Дух города.

Ещё через 100 лет появляются путеводители по Волге, в которых значение Плёса сильно занижается или он вовсе не упоминается. Дух города не может такое стерпеть: он начинает бродить в историческом эфире и рассказывать, как всё было на самом деле.

Его голос слышат молодые учёные во время экспериментов с волнами эфира Плёса. Постепенно им удается поймать волны разных исторических эпох и личностей — О. Ключевского, Д. Лихачева, митрополита Фотия и других.

Из таких волн и складывается наш аудиоспектакль. Он рассказывает о предназначении города на протяжении 600 лет, определяя роль Плёса в становлении Московского княжества, в развитии русского пейзажа и в сохранении культуры русской провинции.

Вы наденете наушники, погрузитесь в придуманную нами историю и увидите:

  • Набережную — древнюю улицу Плёса
  • «Портал», где произойдёт погружение в «поток сознания» Исаака Левитана
  • Дом купца Солодовникова, где жил Левитан с друзьями
  • Уличную галерею картин Левитана, посвящённых Плёсу
  • Средневековые улицы Плёса: Никольскую и Юрьевскую.
  • Соборную гору (подъём по крутой дороге), где раньше был захаб — вход в Плёсскую крепость
  • Хрестоматийный вид на гору Левитана
  • Фрагмент реконструкции башни Плёсской крепости
  • Символ расцвета Плёса — присутственные места
  • Успенский собор, Торговую площадь и Воскресенскую церковь
  • Памятник Шаляпину

Что важно знать об аудиоспектакле

Это не аудиогид с обзорной экскурсией, поэтому не все объекты туристического показа города будут представлены. А некоторые эпизоды расскажут о географических местах, которые находятся за тысячу верст от Плёса и за тысячи лет до наших дней.

Это не аудиокнига, поскольку слушатель связан с маршрутом. На некоторых остановках, одна из которых 7 мин, зрителю потребуется погрузиться в «поток сознания Левитана». Далеко не всем может хватить терпения.

Это спектакль, и он не может остановиться. Проводник не может отвечать на вопросы во время спектакля.

А ещё это долго — почти 2 часа. И трудно — надо подниматься по «козьей тропе», где находился средневековый вход в крепость (захаб). Рассчитывайте свои силы.

Наш аудиоспектакль занял первое место на XI Всероссийской туристской премии «Маршрут года» в номинации «Лучшая экскурсия в городе» 2024.

Организационные детали

  • Маршрут предполагает подъём на Соборную гору по крутой булыжной дороге. Поэтому во время сильного дождя спектакль не проводится
  • Вашим проводником по маршруту будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У отеля «Шаляпин»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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