Погрузитесь в аудиоспектакль-променад «Волны Плёса. История города от первого лица», чтобы узнать о значении Плёса в истории России. Голоса актёров и музыка перенесут вас в разные эпохи, рассказывая о жизни города. Маршрут включает набережную, дом купца Солодовникова, Соборную гору и другие исторические места. Это не просто экскурсия, а уникальное путешествие, которое длится почти два часа

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Описание аудиогида

О чём спектакль

В 1797 году первый губернатор Костромского наместничества Борис Островский лично объезжает несколько городов и принимает решение об административном уничтожении Плёса по причине его «неудобства». Эта несправедливость пробуждает Дух города.

Ещё через 100 лет появляются путеводители по Волге, в которых значение Плёса сильно занижается или он вовсе не упоминается. Дух города не может такое стерпеть: он начинает бродить в историческом эфире и рассказывать, как всё было на самом деле.

Его голос слышат молодые учёные во время экспериментов с волнами эфира Плёса. Постепенно им удается поймать волны разных исторических эпох и личностей — О. Ключевского, Д. Лихачева, митрополита Фотия и других.

Из таких волн и складывается наш аудиоспектакль. Он рассказывает о предназначении города на протяжении 600 лет, определяя роль Плёса в становлении Московского княжества, в развитии русского пейзажа и в сохранении культуры русской провинции.

Вы наденете наушники, погрузитесь в придуманную нами историю и увидите:

Набережную — древнюю улицу Плёса

«Портал», где произойдёт погружение в «поток сознания» Исаака Левитана

Дом купца Солодовникова, где жил Левитан с друзьями

Уличную галерею картин Левитана, посвящённых Плёсу

Средневековые улицы Плёса: Никольскую и Юрьевскую.

Соборную гору (подъём по крутой дороге), где раньше был захаб — вход в Плёсскую крепость

Хрестоматийный вид на гору Левитана

Фрагмент реконструкции башни Плёсской крепости

Символ расцвета Плёса — присутственные места

Успенский собор, Торговую площадь и Воскресенскую церковь

Памятник Шаляпину

Что важно знать об аудиоспектакле

Это не аудиогид с обзорной экскурсией, поэтому не все объекты туристического показа города будут представлены. А некоторые эпизоды расскажут о географических местах, которые находятся за тысячу верст от Плёса и за тысячи лет до наших дней.

Это не аудиокнига, поскольку слушатель связан с маршрутом. На некоторых остановках, одна из которых 7 мин, зрителю потребуется погрузиться в «поток сознания Левитана». Далеко не всем может хватить терпения.

Это спектакль, и он не может остановиться. Проводник не может отвечать на вопросы во время спектакля.

А ещё это долго — почти 2 часа. И трудно — надо подниматься по «козьей тропе», где находился средневековый вход в крепость (захаб). Рассчитывайте свои силы.

Наш аудиоспектакль занял первое место на XI Всероссийской туристской премии «Маршрут года» в номинации «Лучшая экскурсия в городе» 2024.

Организационные детали