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По страницам истории Плёса, вслед за кистью Левитана

Пройти по булыжным улочкам и увидеть места, которые вдохновляли художников
Плёс — это музей под открытым небом.

Мы без спешки погуляем по заповедному волжскому городку и встретим памятники архитектуры и деревянного зодчества. Вместе пролистаем самые любопытные страницы его истории. Я расскажу о событиях, фестивалях, музеях, популярных местах и многом другом.
По страницам истории Плёса, вслед за кистью Левитана
По страницам истории Плёса, вслед за кистью Левитана
По страницам истории Плёса, вслед за кистью Левитана

Описание экскурсии

Вы побываете в сердце Плёса — на Соборной горе, будете покорены видами на Волгу, Троицкую слободу, живописное Заречье и гору Левитана. Прогуляетесь по купеческой набережной и Торговой площади.

На прогулке мы поговорим:

  • о военной крепости и о том, почему однажды Плёс утратил значение купеческого центра и превратился в здравницу
  • как он стал местом притяжения туристов, музеем и мастерской под открытым небом
  • как связан с нашими местами мастер «пейзажа настроения» И. И. Левитан
  • какие воспоминания хранят плесяне (именно так называют местных жителей) об артисте Ф. И. Шаляпине
  • о том, чем живёт город сегодня

Организационные детали

  • Вы будете гулять по холмистой местности со старинными булыжными улицами, выбирайте удобную обувь
  • Будьте внимательны: город закрыт для проезда на транспорте. Историческая часть — пешеходная зона
  • Мы только гуляем по городу, музеи вы можете посетить самостоятельно

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Плёсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 33 туристов
Я родилась в Ивановской области, а с 2008 года живу в прекрасном Плёсе. Моя профессиональная деятельность началась в Плёсском музее-заповеднике, где я, будучи ещё студенткой, получила бесценный опыт от лучших наставников
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в области экскурсионной, музейной и экспозиционно-выставочной работы. Мне посчастливилось быть гидом и научным сотрудником в уникальных отделах музея-заповедника — единственном в России Музее пейзажа, музее Художественные промыслы Ивановского края и мемориальном Доме-музее И. И. Левитана. С 2010 года знакомлю путешественников с любимым городом на неспешных обзорных экскурсиях.

Отзывы и рейтинг

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Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ефремов
Начну с главного открытия для нас в Плесе. это не великолепие природы и ее мощь, это даже невероятная атмосфера и сказочная архитектура, это не гастрономия. все Оказалось проще и глубже,
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это люди простые плесяне. Юлия очень светлый человек и отличный гид, потому что она любит даже не то что и делает, ни даже сам Плес, она любит маленький и огромный мир вокруг Плеса, его дух и атмосферу провинциальной жемчужины, это атмосфера наполнена историей огромной страны, теплом свечей величественных храмов, единением с первозданной природой и звенящей тишины, наполненной пением птиц. можно долго писать вдохновляясь и наполняясь видами Плеса. мы не будем писать какой Юлия прекрасный гид, мы просто скажем огромное спасибо что показала нам свой мир, свою душу, за честность, открытость и доброту. было интересно, познавательно, тепло и по домашнему. спасибо от души.

Начну с главного открытия для нас в Плесе. это не великолепие природы и ее мощь, это
Начну с главного открытия для нас в Плесе. это не великолепие природы и ее мощь, это
Начну с главного открытия для нас в Плесе. это не великолепие природы и ее мощь, это
Начну с главного открытия для нас в Плесе. это не великолепие природы и ее мощь, это
Начну с главного открытия для нас в Плесе. это не великолепие природы и ее мощь, это
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Ирина
Спасибо большое Юлии за сегодняшний чудесный день! Очень милая девушка и прекрасный рассказчик! Вот такими и должны быть экскурсоводы! Красивый тембр голоса, который завораживает с первой секунды общения, чистая речь,
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и, самое главное, адекватная реакция на вопросы, после ответа на которые, легко возвращается в русло рассказа! Помимо исторических фактов, Юлия прекрасно владеет информацией о сегодняшнем Плесе, что тоже немаловажно и безумно интересно! Мы в восторге от сегодняшнего дня, от экскурсии и чудесного Плеса!! СПАСИБО!!!

Спасибо большое Юлии за сегодняшний чудесный день! Очень милая девушка и прекрасный рассказчик! Вот такими и
Спасибо большое Юлии за сегодняшний чудесный день! Очень милая девушка и прекрасный рассказчик! Вот такими и
Спасибо большое Юлии за сегодняшний чудесный день! Очень милая девушка и прекрасный рассказчик! Вот такими и
Спасибо большое Юлии за сегодняшний чудесный день! Очень милая девушка и прекрасный рассказчик! Вот такими и
Спасибо большое Юлии за сегодняшний чудесный день! Очень милая девушка и прекрасный рассказчик! Вот такими и
Спасибо большое Юлии за сегодняшний чудесный день! Очень милая девушка и прекрасный рассказчик! Вот такими и
Спасибо большое Юлии за сегодняшний чудесный день! Очень милая девушка и прекрасный рассказчик! Вот такими и
Спасибо большое Юлии за сегодняшний чудесный день! Очень милая девушка и прекрасный рассказчик! Вот такими и
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М
Состоялась наша замечательная прогулка по Плёсу с Юлей. От всей души рекомендуем всем рассмотреть именно Юлю как проводника по этому замечательному городу. Очень спокойно, душевно, завораживающе. Юля невероятно приятно ведет
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рассказ, слушать одно удовольствие, ее история не нагружена датами и цифрами, только интересная и понятная информация, действительно та, что точно отложится в голове. Отдельное спасибо за красивые кадры и за рекомендацию где купить вкуснейшую копченую рыбу. Вернемся в Плес - будем рады прогуляться по новым маршрутам.

Состоялась наша замечательная прогулка по Плёсу с Юлей. От всей души рекомендуем всем рассмотреть именно Юлю
Состоялась наша замечательная прогулка по Плёсу с Юлей. От всей души рекомендуем всем рассмотреть именно Юлю
Состоялась наша замечательная прогулка по Плёсу с Юлей. От всей души рекомендуем всем рассмотреть именно Юлю
Состоялась наша замечательная прогулка по Плёсу с Юлей. От всей души рекомендуем всем рассмотреть именно Юлю
Состоялась наша замечательная прогулка по Плёсу с Юлей. От всей души рекомендуем всем рассмотреть именно Юлю
Состоялась наша замечательная прогулка по Плёсу с Юлей. От всей души рекомендуем всем рассмотреть именно Юлю
Состоялась наша замечательная прогулка по Плёсу с Юлей. От всей души рекомендуем всем рассмотреть именно Юлю
Состоялась наша замечательная прогулка по Плёсу с Юлей. От всей души рекомендуем всем рассмотреть именно Юлю
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Татьяна
В Плесе были впервые. От Юли узнали красивую история о Плесе. Начали во время, рекомендую будет интересно.
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Б
Юлия провела экскурсию с огромным энтузиазмом. Есть знания, чувствуется любовь к Плесу, его жителям и истории.
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О
Юлия, очень интересный экскурсовод. Профессионал своего дела. Погрузила нас в историю Плеса, что захотелось снова приехать в этот уютный, спокойный городок
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