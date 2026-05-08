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это люди простые плесяне. Юлия очень светлый человек и отличный гид, потому что она любит даже не то что и делает, ни даже сам Плес, она любит маленький и огромный мир вокруг Плеса, его дух и атмосферу провинциальной жемчужины, это атмосфера наполнена историей огромной страны, теплом свечей величественных храмов, единением с первозданной природой и звенящей тишины, наполненной пением птиц. можно долго писать вдохновляясь и наполняясь видами Плеса. мы не будем писать какой Юлия прекрасный гид, мы просто скажем огромное спасибо что показала нам свой мир, свою душу, за честность, открытость и доброту. было интересно, познавательно, тепло и по домашнему. спасибо от души.