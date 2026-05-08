Плёс — это музей под открытым небом.
Мы без спешки погуляем по заповедному волжскому городку и встретим памятники архитектуры и деревянного зодчества. Вместе пролистаем самые любопытные страницы его истории. Я расскажу о событиях, фестивалях, музеях, популярных местах и многом другом.
Мы без спешки погуляем по заповедному волжскому городку и встретим памятники архитектуры и деревянного зодчества. Вместе пролистаем самые любопытные страницы его истории. Я расскажу о событиях, фестивалях, музеях, популярных местах и многом другом.
Описание экскурсии
Вы побываете в сердце Плёса — на Соборной горе, будете покорены видами на Волгу, Троицкую слободу, живописное Заречье и гору Левитана. Прогуляетесь по купеческой набережной и Торговой площади.
На прогулке мы поговорим:
- о военной крепости и о том, почему однажды Плёс утратил значение купеческого центра и превратился в здравницу
- как он стал местом притяжения туристов, музеем и мастерской под открытым небом
- как связан с нашими местами мастер «пейзажа настроения» И. И. Левитан
- какие воспоминания хранят плесяне (именно так называют местных жителей) об артисте Ф. И. Шаляпине
- о том, чем живёт город сегодня
Организационные детали
- Вы будете гулять по холмистой местности со старинными булыжными улицами, выбирайте удобную обувь
- Будьте внимательны: город закрыт для проезда на транспорте. Историческая часть — пешеходная зона
- Мы только гуляем по городу, музеи вы можете посетить самостоятельно
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Плёсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 33 туристов
Я родилась в Ивановской области, а с 2008 года живу в прекрасном Плёсе. Моя профессиональная деятельность началась в Плёсском музее-заповеднике, где я, будучи ещё студенткой, получила бесценный опыт от лучших наставников
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Начну с главного открытия для нас в Плесе. это не великолепие природы и ее мощь, это даже невероятная атмосфера и сказочная архитектура, это не гастрономия. все Оказалось проще и глубже,
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Спасибо большое Юлии за сегодняшний чудесный день! Очень милая девушка и прекрасный рассказчик! Вот такими и должны быть экскурсоводы! Красивый тембр голоса, который завораживает с первой секунды общения, чистая речь,
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М
Состоялась наша замечательная прогулка по Плёсу с Юлей. От всей души рекомендуем всем рассмотреть именно Юлю как проводника по этому замечательному городу. Очень спокойно, душевно, завораживающе. Юля невероятно приятно ведет
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В Плесе были впервые. От Юли узнали красивую история о Плесе. Начали во время, рекомендую будет интересно.
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Б
Юлия провела экскурсию с огромным энтузиазмом. Есть знания, чувствуется любовь к Плесу, его жителям и истории.
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О
Юлия, очень интересный экскурсовод. Профессионал своего дела. Погрузила нас в историю Плеса, что захотелось снова приехать в этот уютный, спокойный городок
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