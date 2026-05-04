Меньше чем за день мы с вами успеем побывать в одном из древнейших городов на Руси и старинной обители, основанной в XV веке. Прогуляемся по музею-заповеднику Изборск и посетим Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Обо всех этих местах вы узнаете много интересного из увлекательного рассказа опытного гида.
Описание экскурсииЧто вас ожидает Экскурсия проходит на Вашем автомобиле или транспорт оплачивается дополнительно. Обзор главных достопримечательностей, а также любопытные исторические факты и легенды. Вы посетите Изборск или «Железный град», расположенный всего в 25 км. от Пскова и впервые упоминающийся в летописи под 862 годом, а также Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь – главную святыню и «жемчужину» псковской земли. С 1473 года, с даты основания монастыря, служба там не прекращалась ни на день.
Ежедневно в 9:00 и 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Изборская крепость XIV века
- Труворово городище
- Словенские ключи и лебеди на Городищенском озере
- Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
Что включено
- Экскурсионное обслуживание по всему маршруту
Что не входит в цену
- Аренда транспорта при необходимости: легковая машина (2 чел.) - 8500 руб., минивен (3-6 чел.) - 12000 руб.
- Входные билеты в Изборске: 200 руб. - взрослые/ 100 руб. - дети старше 14 лет/бесплатно - до 14 лет
- Обед
- Обязательное туристическое пожертвование в Печорах: 1-5 чел. - 700 руб. /6-15 чел. - 1500 руб. /16-30 чел. - 2100 руб.
- При группе свыше 5 чел, каждый последующий турист оплачивается дополнительно - 400 руб. за чел.
Место начала и завершения?
Площадь Ленина, 1, Псков
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00 и 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 53 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
На экскурсию мы отправились на своём автомобиле. Нам так было удобно. Ещё по дороге в Печоры наш экскурсовод Лариса рассказывала об истории Пскова, Печор и о местах, которые мы проезжали.
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G
У нас была только суббота, чтобы поехать в Изборск и Печоры, туда мы не успели съездить в прошлом году. Групповых туров не было на этот день и я выбрала индивидуальный.
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К
Экскурсия была очень интересной и увлекательной. Брали индивидуальную экскурсию на нашем автомобиле. Гид Лариса Ивановна практически всю дорогу рассказывала историю края, городов, просто информацию про регион - время в пути пролетело совершенно незаметно. Сразу видно, что гид настоящий профессионал.
Нам с женой больше понравились Печоры, а детям Изборск.
Ларисе Ивановне большое спасибо!!!
Нам с женой больше понравились Печоры, а детям Изборск.
Ларисе Ивановне большое спасибо!!!
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С
Взяли экскурсию Изборск-Печеры. Экскурсовод была у нас Светлана. Мы были на своей машине, и Светлана ехала с нами. По пути она очень много интересного нам рассказала про историю Пскова. Затронули
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Е
Взяли экскурсию Изборск-Печеры. Экскурсовод была у нас Светлана. Мы были на своей машине, и Светлана ехала с нами. По пути она очень много интересного нам рассказала про историю Пскова. Затронули
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Т
7.07.2023 года мы были на экскурсии в Печорах и в Изборске. Экскурсию проводила Татьяна - увлеченный, эрудированный, начитанный, любящий своё дело и свой край!!! Труворово городище - это место силы, не иначе!!! Подземные ключи и Изборская крепость… всё безумно интересно. Компания нас обеспечила комфортным транспортом и спокойным уважительным водителем. Спасибо.
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