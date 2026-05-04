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Дорога оказалась легкой и познавательной. В Печорах мы посетили Свято-Успенский Псково-Печорский монастырь,. Монастырь потрясает своей историей и красотой. В монастыре мы побывали в Богом забытых пещерах. Это было незабываемое впечатление. Увидели, как живут монахи, познакомились с их бытом. И конечно помолились и подали прошения за своих близких. Также мы купили книги, копченую форель из хозяйства монастыря. После Печор мы отправились в Изборск. По дороге к крепости побывали в Труворовом городище IX века, попили воды из святого источника у Лебяжьего озера с красивыми лебядями, цаплями и редким видом черных уток. Главная достопримечательность Изборска - это его крепость. Такая мощная и монументальная! Стены достигают высоты до 20-ти метров. Огромные башни. Крепость выдержала множество осад и ведёт свою историю с XVI века. Интересные истории о Псковском крае не прекращались и по возвращении в отель.

Хотим выразить большую благодарность нашему экскурсоводу Ларисе. Это человек, который очень любит свой край и знает всё об его истории. Рекомендуем эту экскурсию и этого экскурсовода на все 100%.👍😊