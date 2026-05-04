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Изборск - Печоры: индивидуальная экскурсия (транспорт не входит в стоимость)

Изборск и Печеры: экскурсия в историю за городом Псков
Меньше чем за день мы с вами успеем побывать в одном из древнейших городов на Руси и старинной обители, основанной в XV веке. Прогуляемся по музею-заповеднику Изборск и посетим Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Обо всех этих местах вы узнаете много интересного из увлекательного рассказа опытного гида.
5
53 отзыва
Изборск - Печоры: индивидуальная экскурсия (транспорт не входит в стоимость)
Изборск - Печоры: индивидуальная экскурсия (транспорт не входит в стоимость)
Изборск - Печоры: индивидуальная экскурсия (транспорт не входит в стоимость)

Описание экскурсии

Что вас ожидает Экскурсия проходит на Вашем автомобиле или транспорт оплачивается дополнительно. Обзор главных достопримечательностей, а также любопытные исторические факты и легенды. Вы посетите Изборск или «Железный град», расположенный всего в 25 км. от Пскова и впервые упоминающийся в летописи под 862 годом, а также Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь – главную святыню и «жемчужину» псковской земли. С 1473 года, с даты основания монастыря, служба там не прекращалась ни на день.

Ежедневно в 9:00 и 15:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Изборская крепость XIV века
  • Труворово городище
  • Словенские ключи и лебеди на Городищенском озере
  • Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание по всему маршруту
Что не входит в цену
  • Аренда транспорта при необходимости: легковая машина (2 чел.) - 8500 руб., минивен (3-6 чел.) - 12000 руб.
  • Входные билеты в Изборске: 200 руб. - взрослые/ 100 руб. - дети старше 14 лет/бесплатно - до 14 лет
  • Обед
  • Обязательное туристическое пожертвование в Печорах: 1-5 чел. - 700 руб. /6-15 чел. - 1500 руб. /16-30 чел. - 2100 руб.
  • При группе свыше 5 чел, каждый последующий турист оплачивается дополнительно - 400 руб. за чел.
Место начала и завершения?
Площадь Ленина, 1, Псков
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00 и 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 53 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
На экскурсию мы отправились на своём автомобиле. Нам так было удобно. Ещё по дороге в Печоры наш экскурсовод Лариса рассказывала об истории Пскова, Печор и о местах, которые мы проезжали.
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Дорога оказалась легкой и познавательной. В Печорах мы посетили Свято-Успенский Псково-Печорский монастырь,. Монастырь потрясает своей историей и красотой. В монастыре мы побывали в Богом забытых пещерах. Это было незабываемое впечатление. Увидели, как живут монахи, познакомились с их бытом. И конечно помолились и подали прошения за своих близких. Также мы купили книги, копченую форель из хозяйства монастыря. После Печор мы отправились в Изборск. По дороге к крепости побывали в Труворовом городище IX века, попили воды из святого источника у Лебяжьего озера с красивыми лебядями, цаплями и редким видом черных уток. Главная достопримечательность Изборска - это его крепость. Такая мощная и монументальная! Стены достигают высоты до 20-ти метров. Огромные башни. Крепость выдержала множество осад и ведёт свою историю с XVI века. Интересные истории о Псковском крае не прекращались и по возвращении в отель.
Хотим выразить большую благодарность нашему экскурсоводу Ларисе. Это человек, который очень любит свой край и знает всё об его истории. Рекомендуем эту экскурсию и этого экскурсовода на все 100%.👍😊

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G
У нас была только суббота, чтобы поехать в Изборск и Печоры, туда мы не успели съездить в прошлом году. Групповых туров не было на этот день и я выбрала индивидуальный.
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Ни разу не пожалела! Ольга - гид от бога, безумно влюбленный в Псковщину. На протяжении всей поездки мы открывали для себя новые факты из истории Псковской земли. И это касалось не только объектов маршрута, но и других достопримечательностей Пскова и области. Потрясающая поездка! Ольга очень внимательный, позитивный и эрудированный гид, настоящий профессионал своего дела. Мы остались супердовольны.

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К
Экскурсия была очень интересной и увлекательной. Брали индивидуальную экскурсию на нашем автомобиле. Гид Лариса Ивановна практически всю дорогу рассказывала историю края, городов, просто информацию про регион - время в пути пролетело совершенно незаметно. Сразу видно, что гид настоящий профессионал.
Нам с женой больше понравились Печоры, а детям Изборск.

Ларисе Ивановне большое спасибо!!!
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С
Взяли экскурсию Изборск-Печеры. Экскурсовод была у нас Светлана. Мы были на своей машине, и Светлана ехала с нами. По пути она очень много интересного нам рассказала про историю Пскова. Затронули
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и Великую Отечественную войну. Ехать было интересно. Ну а когда добрались до места, то там конечно узнали много интересного про монастырь. Светлана еще рассказывала интересные легенды, которые скрашивали историю. Рекомендую. 👍

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Е
Взяли экскурсию Изборск-Печеры. Экскурсовод была у нас Светлана. Мы были на своей машине, и Светлана ехала с нами. По пути она очень много интересного нам рассказала про историю Пскова. Затронули
читать дальшеуменьшить

и Великую Отечественную войну. Ехать было интересно. Ну а когда добрались до места, то там конечно узнали много интересного про монастырь. Светлана еще рассказывала интересные легенды, которые скрашивали историю. Рекомендую. 👍

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Т
7.07.2023 года мы были на экскурсии в Печорах и в Изборске. Экскурсию проводила Татьяна - увлеченный, эрудированный, начитанный, любящий своё дело и свой край!!! Труворово городище - это место силы, не иначе!!! Подземные ключи и Изборская крепость… всё безумно интересно. Компания нас обеспечила комфортным транспортом и спокойным уважительным водителем. Спасибо.
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