Что вы увидите
- Изборскую крепость 14 века
- Труворово Городище
- Словеские ключи и лебедей на Городищенском озере
- Свято- Успенский Псково - Печеский монастырь
- Музей малочисленного народа Сето (с мастер- классом по сыроварению и дегустацией)
Хотите увидеть историю 📖 своими глазами? Тогда эта экскурсия ⛳ для Вас.
Изборск или "Железный град" расположен всего в 25 км от Пскова и впервые упоминается в летописи под 862 годом.
Свято- Успенский Псково - Печеский монастырь - главная святыня и "жемчужина" псковской земли. С 1473 года (с даты основания монастыря) служба там не прекращалась ни на день.
Сето. Кто они? При посещении музея Вы познакомитесь с этим малочисленным народом и научитесь варить сыр по традиционному рецепту и попробуете угощения (сыр, чай, пироги).
Что входит
- В стоимость входит:
- транспортное обслуживание на автобусе туристического класса
- экскурсионная программа Изборск - Печоры
Что не входит
- Дополнительно оплачивается:
- входной билет в Изборскую крепость: 100 руб. - взрослый, 50 руб. - школьники, пенсионеры
- комплексный обед - 450 руб.
- входной билет на экскурсию и мастер- класс по сыроварению с дегустацией в музее Сето - 600 руб. - взрослые, 450 руб. - дети до 16 лет.
Начало и место завершения
🚩 площадь Ленина, д. 1 (памятник Ленину)
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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