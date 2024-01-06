Древнерусский город невозможно красив и обаятелен, и особенно сильно это ощущается в его сердце, Псковском кремле. Вы исследуете средневековую крепость, а также целую россыпь белокаменных церквей, которые тянутся вереницей с Крещения Руси до наших дней. Узнаете, как формировалась школа псковских зодчих, рассмотрите домонгольские фрески и редкие звонницы.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Истоки православного Пскова

Экскурсия начнется с самого сердца города — Псковского кремля. Вы узнаете о зарождении Пскова и его основательнице — великой княгине Ольге, первой из правителей Руси, принявшей христианство. О средневековом быте псковичей и археологических раскопках, которые продолжаются до сих пор. Осмотрите один из самых красивых храмов на Северо-Западе России, Свято-Троицкий кафедральный собор, построенный по велению Ольги. А по пути к следующей обители я познакомлю вас с ранними образцами православной архитектурной школы псковских мастеров.

Сказочный город белокаменных церквей

Затем вы отправитесь в Спасо-Преображенский Мирожский монастырь, где изучите ценные аутентичные фрески домонгольской Руси. Посетите храм Михаила Архангела с Городца с шатровой колокольней и узнаете о его особом статусе в начале 20 века. Также я расскажу, чем примечательная звонница церкви Успения с Пароменья и в чем уникальность архитектуры храма Николы со Усохи. Кроме того, вы побываете в старинных церквях Василия Великого и Георгия с Буя. А в храме Петра и Павла с Буя услышите предание о визите Петра I.

В завершение экскурсии я познакомлю вас с религиозным объектом уже 20 века — Воинским храмом Александра Невского, вторым по значимости после главного кафедрального собора и построенным как мемориал погибшим десантникам.

Организационные детали