«С Кремля начинается земля»: обзорная экскурсия по Пскову
Влюбиться в архитектуру средневековых православных памятников
Древнерусский город невозможно красив и обаятелен, и особенно сильно это ощущается в его сердце, Псковском кремле.
Вы исследуете средневековую крепость, а также целую россыпь белокаменных церквей, которые тянутся вереницей с Крещения Руси до наших дней.
Узнаете, как формировалась школа псковских зодчих, рассмотрите домонгольские фрески и редкие звонницы.
4.43
7 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Истоки православного Пскова
Экскурсия начнется с самого сердца города — Псковского кремля. Вы узнаете о зарождении Пскова и его основательнице — великой княгине Ольге, первой из правителей Руси, принявшей христианство. О средневековом быте псковичей и археологических раскопках, которые продолжаются до сих пор. Осмотрите один из самых красивых храмов на Северо-Западе России, Свято-Троицкий кафедральный собор, построенный по велению Ольги. А по пути к следующей обители я познакомлю вас с ранними образцами православной архитектурной школы псковских мастеров.
Сказочный город белокаменных церквей
Затем вы отправитесь в Спасо-Преображенский Мирожский монастырь, где изучите ценные аутентичные фрески домонгольской Руси. Посетите храм Михаила Архангела с Городца с шатровой колокольней и узнаете о его особом статусе в начале 20 века. Также я расскажу, чем примечательная звонница церкви Успения с Пароменья и в чем уникальность архитектуры храма Николы со Усохи. Кроме того, вы побываете в старинных церквях Василия Великого и Георгия с Буя. А в храме Петра и Павла с Буя услышите предание о визите Петра I.
В завершение экскурсии я познакомлю вас с религиозным объектом уже 20 века — Воинским храмом Александра Невского, вторым по значимости после главного кафедрального собора и построенным как мемориал погибшим десантникам.
Организационные детали
Эту экскурсию я могу провести в пешеходном формате, на автомобиле заказчика или на арендованном транспорте
Дополнительно оплачивается вход в Мирожский монастырь — 100 руб. /человека и трансфер (при необходимости) — 700 руб. /час за аренду минивена
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Пскове
Провели экскурсии для 806 туристов
Дорогие друзья! Меня зовут Татьяна, я работаю экскурсоводом и представляю команду гидов — профессионалов. Наше хобби — путешествия, краеведение эти сферы являются одним из факторов развития личности и глубоких знаний в нашей сфере. Занимаемся изучением истории древней Руси, историей Церкви, Будем рады знакомству и встрече в Пскове!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Евгения
6 янв 2024
Экскурсию проводил Вадим, он приехал за нами на своей машине в -22 градуса, что было очень приятно, знающий историю очень приятный человек, провел с нами даже больше времени, чем отводилось читать дальше
по экскурсии! Показал деревню Выбуты -родину княгини Ольги, спасибо огромное, я не знала про это прекрасное место! Но не понравилось, что рассказ был не системный, не было выделено кратко главное, не поставлен голос как у экскурсовода, я половину не слышала в машине…
Татьяна
Ответ организатора:
Спасибо огромное за обратную связь! Команде очень важно знать и понимать с кем имеем дело, и в какой системе ценностей живет каждый! В эти радостные дни для всех желаем, чтобы все совершенствовались, и всегда было место для любви и добра!
И
Игорь
3 сен 2021
Хороший город, хорошие люди, богатая история, хороший рассказчик, положительные эмоции… спасибо.
Юлия
4 янв 2021
Были на экскурсии 31 декабря. Татьяна -приятная девушка, чувствуется, что знаний много, но она еще не научилась преподносить эти знания экскурсантам. Голосок тихий, часто смотрит в сторону объекта рассказа, поэтому приходится прислушиваться все время, фразы иногда не окончены. Но материал интересный. Прогулка по центру города не плохая в целом.
Татьяна
Ответ организатора:
Здравствуйте! Всегда радуйтесь и за все благодарите! Вот и я благодарна всем, кто посещает удивительный Псков.
Л
Лариса
4 дек 2020
Спасибо за то, что познакомили с Татьяной) Замечательная экскурсия с внимательной, милой Татьяной открыла для меня душевный, богатый на исторические события Псков. Татьяна отличный экскурсовод! Спасибо за чудесную, информативную, душевную экскурсию!
Наталья
17 июня 2020
Татьяна очень чуткий и деликатный экскурсовод, глубоко понимающий и оценивающий. Вся древняя история и основы православия предстал перед нами.
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Наталья
24 мар 2020
Спасибо, все понравилось
Е
Елена
9 мар 2020
Отлично ориентируется в теме. Замечательно излагает. Рекомендую всем. Через историю мы познаем себя