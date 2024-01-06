«С Кремля начинается земля»: обзорная экскурсия по Пскову

Влюбиться в архитектуру средневековых православных памятников
Древнерусский город невозможно красив и обаятелен, и особенно сильно это ощущается в его сердце, Псковском кремле.

Вы исследуете средневековую крепость, а также целую россыпь белокаменных церквей, которые тянутся вереницей с Крещения Руси до наших дней.

Узнаете, как формировалась школа псковских зодчих, рассмотрите домонгольские фрески и редкие звонницы.
4.43
7 отзывов
«С Кремля начинается земля»: обзорная экскурсия по Пскову
«С Кремля начинается земля»: обзорная экскурсия по Пскову
«С Кремля начинается земля»: обзорная экскурсия по Пскову
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Истоки православного Пскова

Экскурсия начнется с самого сердца города — Псковского кремля. Вы узнаете о зарождении Пскова и его основательнице — великой княгине Ольге, первой из правителей Руси, принявшей христианство. О средневековом быте псковичей и археологических раскопках, которые продолжаются до сих пор. Осмотрите один из самых красивых храмов на Северо-Западе России, Свято-Троицкий кафедральный собор, построенный по велению Ольги. А по пути к следующей обители я познакомлю вас с ранними образцами православной архитектурной школы псковских мастеров.

Сказочный город белокаменных церквей

Затем вы отправитесь в Спасо-Преображенский Мирожский монастырь, где изучите ценные аутентичные фрески домонгольской Руси. Посетите храм Михаила Архангела с Городца с шатровой колокольней и узнаете о его особом статусе в начале 20 века. Также я расскажу, чем примечательная звонница церкви Успения с Пароменья и в чем уникальность архитектуры храма Николы со Усохи. Кроме того, вы побываете в старинных церквях Василия Великого и Георгия с Буя. А в храме Петра и Павла с Буя услышите предание о визите Петра I.

В завершение экскурсии я познакомлю вас с религиозным объектом уже 20 века — Воинским храмом Александра Невского, вторым по значимости после главного кафедрального собора и построенным как мемориал погибшим десантникам.

Организационные детали

  • Эту экскурсию я могу провести в пешеходном формате, на автомобиле заказчика или на арендованном транспорте
  • Дополнительно оплачивается вход в Мирожский монастырь — 100 руб. /человека и трансфер (при необходимости) — 700 руб. /час за аренду минивена

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Евгения
6 янв 2024
Экскурсию проводил Вадим, он приехал за нами на своей машине в -22 градуса, что было очень приятно, знающий историю очень приятный человек, провел с нами даже больше времени, чем отводилось
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по экскурсии! Показал деревню Выбуты -родину княгини Ольги, спасибо огромное, я не знала про это прекрасное место! Но не понравилось, что рассказ был не системный, не было выделено кратко главное, не поставлен голос как у экскурсовода, я половину не слышала в машине…

Татьяна
Татьяна
Ответ организатора:
Спасибо огромное за обратную связь! Команде очень важно знать и понимать с кем имеем дело, и в какой системе ценностей живет каждый!
В эти радостные дни для всех желаем, чтобы все совершенствовались, и всегда было место для любви и добра!
И
3 сен 2021
Хороший город, хорошие люди, богатая история, хороший рассказчик, положительные эмоции… спасибо.
Юлия
4 янв 2021
Были на экскурсии 31 декабря. Татьяна -приятная девушка, чувствуется, что знаний много, но она еще не научилась преподносить эти знания экскурсантам. Голосок тихий, часто смотрит в сторону объекта рассказа, поэтому приходится прислушиваться все время, фразы иногда не окончены. Но материал интересный. Прогулка по центру города не плохая в целом.
Татьяна
Татьяна
Ответ организатора:
Здравствуйте! Всегда радуйтесь и за все благодарите! Вот и я благодарна всем, кто посещает удивительный Псков.
Л
4 дек 2020
Спасибо за то, что познакомили с Татьяной) Замечательная экскурсия с внимательной, милой Татьяной открыла для меня душевный, богатый на исторические события Псков. Татьяна отличный экскурсовод! Спасибо за чудесную, информативную, душевную экскурсию!
Наталья
17 июня 2020
Татьяна очень чуткий и деликатный экскурсовод, глубоко понимающий и оценивающий. Вся древняя история и основы православия предстал перед нами.
Н
24 мар 2020
Спасибо, все понравилось
Е
9 мар 2020
Отлично ориентируется в теме. Замечательно излагает. Рекомендую всем. Через историю мы познаем себя

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