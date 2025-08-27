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Экскурсии к озерам из Пскова

Найдено 3 экскурсии в категории «Озера» в Пскове, цены от 4400 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Автобусная экскурсия на Талабские острова
На автобусе
На катере
8 часов
98 отзывов
Групповая
Автобусная экскурсия на Талабские острова
Поплавать на катере по Псковскому озеру и посетить Спасо-Елеазаровский женский монастырь
Начало: На площади Ленина в г. Псков
««Есть в озере Псковском три острова чудных», — пишут старинные книги о Талабах»
20 июл в 10:30
27 июл в 10:30
4750 ₽ за человека
Талабские острова из Пскова: на автобусе и катере
На автобусе
На катере
На микроавтобусе
6 часов
16 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Талабские острова из Пскова: на автобусе и катере
Откройте для себя Талабские острова: час пути из Пскова, древние храмы и уникальная природа в сопровождении опытного гида
Начало: В центре города Пскова
Завтра в 09:00
23 июл в 09:00
4400 ₽ за человека
Из центра Пскова на катере - к Талабским островам
На катере
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Из центра Пскова на катере - к Талабским островам
Отправиться к древним святыням и дикой природе Псковского озера
Начало: От стен кремля
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
от 30 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Т
Автобусная экскурсия на Талабские острова
Дата посещения: 25 авг 2025
Понравилась подача материала. Экскурсовод Юлия дала достаточно много интересной информации. В восторге от поездки на Талабские острова. Остров Белова особенно восхитил своей растительностью. Прекрасно ловит интернет и стабильная мобильная, связь. Хотела бы там дачу)
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Ч
Автобусная экскурсия на Талабские острова
Дата посещения: 18 июл 2025
Спасибо за прекрасную экскурсию! Просто превзошла все ожидания. Поразительно: столько просмотрели, столько узнали, успели пообедать. И я даже мин 40 купалась! Отдельное спасибо за посещение монастыря.
Экскурсовод Юлия замечательный рассказчик и организатор.
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С
Талабские острова из Пскова: на автобусе и катере
Дата посещения: 17 июл 2025
Все очень красиво, организовано хорошо.
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Р
Автобусная экскурсия на Талабские острова
Прекрасный экскурсовод! Экскурсия интересная, много фактов об "островной" жизни, исторических фактов. Рекомендую удобную одежду и обувь, т. к. много ходить. И рекомендую при бронировании экскурсии заказывать обед.
Прекрасный экскурсовод! Экскурсия интересная, много фактов об "островной" жизни, исторических фактов. Рекомендую удобную одежду и обувь,
Прекрасный экскурсовод! Экскурсия интересная, много фактов об "островной" жизни, исторических фактов. Рекомендую удобную одежду и обувь,
Прекрасный экскурсовод! Экскурсия интересная, много фактов об "островной" жизни, исторических фактов. Рекомендую удобную одежду и обувь,
Прекрасный экскурсовод! Экскурсия интересная, много фактов об "островной" жизни, исторических фактов. Рекомендую удобную одежду и обувь,+2
Прекрасный экскурсовод! Экскурсия интересная, много фактов об "островной" жизни, исторических фактов. Рекомендую удобную одежду и обувь,
Прекрасный экскурсовод! Экскурсия интересная, много фактов об "островной" жизни, исторических фактов. Рекомендую удобную одежду и обувь,
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М
Из центра Пскова на катере - к Талабским островам
Прямо от стен Кремля, что очень удобно, отправились к островам. Все прошло гладко и увлекательно
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Екатерина
Автобусная экскурсия на Талабские острова
одна из лучших экскурсий! не ожидали многого, просто было интересно увидеть Толабские острова, но экскурсия действительно вышла классной! гид Юлия
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отлично владеет материалом, видно, что Толабы для нее не просто очередной маршрут, а действительно значимое место. Рассказала не только о старце, но и о жизни островитян, все особенности, а ведь это действительно уникальное место нашей России! остались под очень большим впечатлением, очень рекомендую! обед в кафе был тоже вкусный, правда хотелось, чтобы горячее тоже было из рыбы, раз уж тут такая рыбная тематика, но это просто пожелание, вкусно было действительно 🙏🏻Все отлично, 100500 звезд!
автобус все отлично, по пути еще заезжали в монастырь, тоже все понравилось, в нем еще можно попить кофе. На Толабах туалет только на Залите, но все везде предупредят, все хорошо в этом плане)

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Т
Автобусная экскурсия на Талабские острова
В прошлом году ездила с Юлией в Изборск и Печоры. Повезло встретиться ещё раз на экскурсии на Талабы. Юлия замечательный рассказчик, отличный организатор, настоящий профессионал.
Понравилось поездка на катере, прогулки, виды
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А
Автобусная экскурсия на Талабские острова
Экскурсия на Талабские острова была для меня сочетанием водной прогулки, знакомством с историей жизни на этих островах, прекрасными природными видами
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и наполнена духовным содержанием. Все прекрасно организовано с заботой о всех категориях путешественников, было время и неспеша прогуляться по островам, полюбоваться природой, зайти в храмы и знаковые места, купить вкуснейшую рыбу. Короче, душевно, красиво и познавательно. Рекомендую.

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Л
Из центра Пскова на катере - к Талабским островам
Все прошло отлично!
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С
Автобусная экскурсия на Талабские острова
Приехав в Псковскую область решили посетить Талабские острова, купив путевку турфирмы, чтобы послушать опытного гида и побольше узнать. Со стороны
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турагентства все было четко: подача автобуса, катеров и обеда. От Пскова до пристани ехать недолго. Добравшись, перешли в катера. На скорости преодолели узкую речку в камышах и оказались в огромном Псковском озере. Подплыли и высадились на первом острове Залита. Нас встречали старые баркасы, пристань с катерами. Мы обошли почти весь остров, посетили домик и могилку святого старца, церковь, в которой он служил. Церковь произвела особое впечатление, такая милая и уютная. Домик старца поразил скромностью и особой, приятной атмосферой. Пребывание на острове, заканчивалось обедом в ресторане Ерш, весьма вкусным. Погрузившись на катер, отправились на второй остров - остров Белова. Он просто удивил меня своей красотой. На острове всего лишь одна улочка, по обоим сторонам которой стоят домики. Но мы отправились по тропе, вдоль озера, прошлись по высоким берегам, мимо гнездовий серых цапель, внизу песчаные пляжи, оформленные огромными камнями. Очень понравились качели над озером. Представляю, какие там закаты. Увидели жилые и нежилые дома. Раньше на острове даже был медпункт, колонки с водой работали. Последним объектом посещения, был прекрасный храм, с секретом, под землей которого обнаружили еще одну церковь, очень и очень древнюю. На островах есть гостиница и гостевые дома, их легко найти в интернете. Посещение этих красивых и исторически ценных мест, оказалось целым приключением. Рекомендую экскурсию. Не пожалейте времени, приезжайте на Талабские острова.

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Всего 116 отзывов в Пскове в категории "Озера"

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Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Озера»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Автобусная экскурсия на Талабские острова;
  2. Талабские острова из Пскова: на автобусе и катере;
  3. Из центра Пскова на катере - к Талабским островам.
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Псковский Кремль;
  2. Псково-Печерский монастырь;
  3. Изборск;
  4. Михайловское;
  5. Мирожский монастырь;
  6. Набережная;
  7. Памятник Александру Невскому;
  8. Поганкины Палаты;
  9. Остров;
  10. Гремячая башня.
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июле 2026
Сейчас в Пскове в категории "Озера" можно забронировать 3 экскурсии от 4400 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 116 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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