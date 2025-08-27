Показать всё
Групповая
Автобусная экскурсия на Талабские острова
Поплавать на катере по Псковскому озеру и посетить Спасо-Елеазаровский женский монастырь
Начало: На площади Ленина в г. Псков
««Есть в озере Псковском три острова чудных», — пишут старинные книги о Талабах»
20 июл в 10:30
27 июл в 10:30
4750 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Талабские острова из Пскова: на автобусе и катере
Откройте для себя Талабские острова: час пути из Пскова, древние храмы и уникальная природа в сопровождении опытного гида
Начало: В центре города Пскова
Завтра в 09:00
23 июл в 09:00
4400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Из центра Пскова на катере - к Талабским островам
Отправиться к древним святыням и дикой природе Псковского озера
Начало: От стен кремля
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
от 30 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Т
Дата посещения: 25 авг 2025
Понравилась подача материала. Экскурсовод Юлия дала достаточно много интересной информации. В восторге от поездки на Талабские острова. Остров Белова особенно восхитил своей растительностью. Прекрасно ловит интернет и стабильная мобильная, связь. Хотела бы там дачу)
Вам был полезен этот отзыв?
Ч
Дата посещения: 18 июл 2025
Спасибо за прекрасную экскурсию! Просто превзошла все ожидания. Поразительно: столько просмотрели, столько узнали, успели пообедать. И я даже мин 40 купалась! Отдельное спасибо за посещение монастыря.
Экскурсовод Юлия замечательный рассказчик и организатор.
Экскурсовод Юлия замечательный рассказчик и организатор.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Дата посещения: 17 июл 2025
Все очень красиво, организовано хорошо.
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Прекрасный экскурсовод! Экскурсия интересная, много фактов об "островной" жизни, исторических фактов. Рекомендую удобную одежду и обувь, т. к. много ходить. И рекомендую при бронировании экскурсии заказывать обед.
+2
Вам был полезен этот отзыв?
М
Прямо от стен Кремля, что очень удобно, отправились к островам. Все прошло гладко и увлекательно
Вам был полезен этот отзыв?
одна из лучших экскурсий! не ожидали многого, просто было интересно увидеть Толабские острова, но экскурсия действительно вышла классной! гид Юлия
Вам был полезен этот отзыв?
Т
В прошлом году ездила с Юлией в Изборск и Печоры. Повезло встретиться ещё раз на экскурсии на Талабы. Юлия замечательный рассказчик, отличный организатор, настоящий профессионал.
Понравилось поездка на катере, прогулки, виды
Понравилось поездка на катере, прогулки, виды
Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскурсия на Талабские острова была для меня сочетанием водной прогулки, знакомством с историей жизни на этих островах, прекрасными природными видами
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Все прошло отлично!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Приехав в Псковскую область решили посетить Талабские острова, купив путевку турфирмы, чтобы послушать опытного гида и побольше узнать. Со стороны
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 116 отзывов в Пскове в категории "Озера"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Озера»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июле 2026
Сейчас в Пскове в категории "Озера" можно забронировать 3 экскурсии от 4400 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 116 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Пскове на 2026 год по теме «Озера», 116 ⭐ отзывов, цены от 4400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь