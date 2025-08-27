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турагентства все было четко: подача автобуса, катеров и обеда. От Пскова до пристани ехать недолго. Добравшись, перешли в катера. На скорости преодолели узкую речку в камышах и оказались в огромном Псковском озере. Подплыли и высадились на первом острове Залита. Нас встречали старые баркасы, пристань с катерами. Мы обошли почти весь остров, посетили домик и могилку святого старца, церковь, в которой он служил. Церковь произвела особое впечатление, такая милая и уютная. Домик старца поразил скромностью и особой, приятной атмосферой. Пребывание на острове, заканчивалось обедом в ресторане Ерш, весьма вкусным. Погрузившись на катер, отправились на второй остров - остров Белова. Он просто удивил меня своей красотой. На острове всего лишь одна улочка, по обоим сторонам которой стоят домики. Но мы отправились по тропе, вдоль озера, прошлись по высоким берегам, мимо гнездовий серых цапель, внизу песчаные пляжи, оформленные огромными камнями. Очень понравились качели над озером. Представляю, какие там закаты. Увидели жилые и нежилые дома. Раньше на острове даже был медпункт, колонки с водой работали. Последним объектом посещения, был прекрасный храм, с секретом, под землей которого обнаружили еще одну церковь, очень и очень древнюю. На островах есть гостиница и гостевые дома, их легко найти в интернете. Посещение этих красивых и исторически ценных мест, оказалось целым приключением. Рекомендую экскурсию. Не пожалейте времени, приезжайте на Талабские острова.