Я живу в центре Сетомаа и стану вашим проводником по дивному краю. Вы увидите пейзажи Изборска с открыток и доберётесь до затерянной в лесах деревни сето — этот народ говорит на своём наречии, исповедует православие, но чтит бога праотцов-язычников, и бережно хранит свою культуру. Сможете заглянуть в гости к современным хуторянам и при желании остаться на деревенский ужин.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Изборск, что древнее Пскова и Москвы

Путешествие начнётся в Изборске, где издревле соседствовали славяне и финны. На Труворовом Городище вы полюбуетесь живописными видами, узнаете о призвании сюда на княжение варяга Трувора и отыщите древний каменный крест — возможную могилу легендарного князя. По каменистой тропе спуститесь к Словенским ключам — водопадам, шумящим у холодного озера, где круглый год плавают белые лебеди. И конечно, исследуете Изборскую крепость — неприступную 7-вековую цитадель на отвесной скале.

Как живут полуверцы-сето?

Лесная дорога выведет нас к сетосской деревушке Сигово на полпути от Изборска к границе с Эстонией. Двор одной из здешних семей — старинный дом, каменный амбар, окрестные сады и огороды — превратился в интереснейший этнографический музей. Экскурсии здесь проводят женщины-сето, для которых традиционная культура — не теория, почерпнутая из книг, но часть жизни, помноженная на опыт предков. Вам расскажут, сколько варежек вяжет девушка-сето перед свадьбой, дадут примерить традиционный костюм, споют песню для розжига печи и при желании научат эту печь топить, а заодно варить на ней сетосский сыр с тмином. После рассказа угостят травяным чаем с традиционным пирогом.

Также вы сможете заглянуть в гости к нынешним жителям деревни в ремесленную мастерскую и при желании остаться на ужин на соседнем лесном хуторе — уточняйте возможность у организатора.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия начинается и заканчивается в Пскове

Между основными пунктами перемещаемся на машине (самый большой — 45 мин.), но при этом довольно много ходим пешком по деревенским тропам — выбирайте одежду и обувь для загородных прогулок, асфальта не будет

Программа не проводится на праздниках и каникулах

Дополнительные расходы