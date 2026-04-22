Изборск и Сетомаа на авто: где Русь встречается с Чудью
Путешествие вглубь Изборского края в компании журналиста-дауншифтера
Я живу в центре Сетомаа и стану вашим проводником по дивному краю.
Вы увидите пейзажи Изборска с открыток и доберётесь до затерянной в лесах деревни сето — этот народ говорит на своём наречии, исповедует православие, но чтит бога праотцов-язычников, и бережно хранит свою культуру. Сможете заглянуть в гости к современным хуторянам и при желании остаться на деревенский ужин.
Описание экскурсии
Изборск, что древнее Пскова и Москвы
Путешествие начнётся в Изборске, где издревле соседствовали славяне и финны. На Труворовом Городище вы полюбуетесь живописными видами, узнаете о призвании сюда на княжение варяга Трувора и отыщите древний каменный крест — возможную могилу легендарного князя. По каменистой тропе спуститесь к Словенским ключам — водопадам, шумящим у холодного озера, где круглый год плавают белые лебеди. И конечно, исследуете Изборскую крепость — неприступную 7-вековую цитадель на отвесной скале.
Как живут полуверцы-сето?
Лесная дорога выведет нас к сетосской деревушке Сигово на полпути от Изборска к границе с Эстонией. Двор одной из здешних семей — старинный дом, каменный амбар, окрестные сады и огороды — превратился в интереснейший этнографический музей. Экскурсии здесь проводят женщины-сето, для которых традиционная культура — не теория, почерпнутая из книг, но часть жизни, помноженная на опыт предков. Вам расскажут, сколько варежек вяжет девушка-сето перед свадьбой, дадут примерить традиционный костюм, споют песню для розжига печи и при желании научат эту печь топить, а заодно варить на ней сетосский сыр с тмином. После рассказа угостят травяным чаем с традиционным пирогом.
Также вы сможете заглянуть в гости к нынешним жителям деревни в ремесленную мастерскую и при желании остаться на ужин на соседнем лесном хуторе — уточняйте возможность у организатора.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Экскурсия начинается и заканчивается в Пскове
Между основными пунктами перемещаемся на машине (самый большой — 45 мин.), но при этом довольно много ходим пешком по деревенским тропам — выбирайте одежду и обувь для загородных прогулок, асфальта не будет
Программа не проводится на праздниках и каникулах
Дополнительные расходы
Билеты в Изборскую крепость: 200 ₽ полный, 100 ₽ школьники с 14 лет и студенты
Экскурсия, билеты и чаепитие в музее сето (за чел.): 500 ₽ взрослые, 400 ₽ дети с 14 лет и студенты, 350 ₽ дети до 14 лет
Можно заказать ужин на лесном хуторе — уточняйте у организатора
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Пскове у Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данил — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провёл экскурсии для 7952 туристов
Переехал из Петербурга на хутор под Изборск. Живу в столетнем доме с печкой и котом. Сейчас провожу экскурсии. Раньше писал для GEO и National Geographic, поэтому знаю толк в интересных читать дальшеуменьшить
историях и красивых видах.
Показываю и рассказываю лишь то, что действительно впечатляет. Помогаю понять место и избавиться от хаоса в голове. Не трачу ваше время на лишние даты, «ещё одну церковь» и всякую дичь.
Влюбляю в Изборск.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 0 отзывах
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Сергей
Отличная экскурсия! Много нового, интересного, необычного и познавательного. Спасибо большое!
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Елена
Красота мест неописуемая. Данил умело распределяет точки любования этой красотой и легко, не перегружая, рассказывает такие исторические детали, которые вы запомните навсегда. Редко встречаются гиды, за разговором с которыми не читать дальшеуменьшить
замечаешь дождь или крутой подъем. Кажется, он знает все про места, куда ведёт гостей. Про историю каждого дома и холма, даже когда лебеди меняют пух:). Вся экскурсия- одна эмоция какой то детской радости от узнавания нового. Решительно рекомендую. Часто пользуюсь услугами гидов, но такие, увы, встречаются редко.
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Л
Людмила
Зимние экскурсии – это всегда немножко экстрим) Но желание посетить новые места (Сигово) победило страх перед морозом))) Экскурсия прошла «на одном дыхании». У Данила яркая образная речь и, просто, энциклопедические знания. Потрясающей читать дальшеуменьшить
красоты места, интересный рассказ и веселая и милая Мария Николаевна (гид в усадьбе сето) оставили незабываемые впечатления.
PS Мы не устали и не замерзли (правда, попросили перерыв на обед). PPS Летом обязательно посетим усадьбу Сето с детьми.
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Э
Элиза
Это было гораздо больше, чем экскурсия! Целый день неторопливых прогулок по интересным местам с богатой историей и увлекательнейших рассказов. Пейзажи такой красоты, которую нельзя описать! Спасибо Данилу за самые лучшие впечатления от погружения в мир Псковской земли, где уникальные памятники средневековья по-прежнему живы и неотделимы от современности.
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М
Мария
Не экскурсия, а настоящее путешествие, где мы прекрасно провели время всей компанией. Вспомнили историю, услышали множество новых для нас интересных историй, провели время на свежем воздухе, увидели очень красивые места и познакомились с замечательными людьми. Мы отлично провели время, отдохнули и хотели бы вернуться снова) Спасибо!
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Мария
Увлекательное путешествие, которое понравится и любителям истории, и ценителям красивой природы, и страждущим узнать нечто новое и необычное. В рамках экскурсии вы сможете окунуться сразу в несколько эпох и культур. Данил - опытный гид, способный ответить на любые вопросы и оперативно решить непредвиденные проблемы.
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