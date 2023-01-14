Отдых в Пскове. Осенний экскурсионный тур

Отдых в Пскове

5
3 отзыва
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Приглашаем Вас познакомиться с основными жемчужинами Пскова. Нас ждут экскурсии по музеям-заповедникам и родовое имение А. С. Пушкина, а также экскурсия в Никандрову пустынь. Псков – это место, где начинается Россия.
Отдых в Пскове. Осенний экскурсионный тур
Отдых в Пскове. Осенний экскурсионный тур
Отдых в Пскове. Осенний экскурсионный тур
Отдых в Пскове. Осенний экскурсионный тур
Отдых в Пскове. Осенний экскурсионный тур
Отдых в Пскове. Осенний экскурсионный тур
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Что вас ожидает:

Никандрова пустынь
Никандрова пустынь
Тишина и нетронутая природа, древние храмы и густые хвойные леса
Блюда по старинным русским рецептам
Блюда по старинным русским рецептам
Необычайно вкусная изборская похлебка, пельмени, блинчики, от которых не оторваться, ароматный чай на травах.
Пушкинские горы
Пушкинские горы
Усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен А. С. Пушкин

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия в Свято-Благовещенскою Никандрову пустынь

08:05 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва - Псков.

Встреча с гидом у вагона №16, табличка "ПСКОВ 4 дня".

Завтрак в кафе в центре города.

Экскурсия в Свято-Благовещенскою Никандрову пустынь — православный мужской монастырь в честь Преподобного Никандра пустынножителя.

Преподобный обладал дарами прозорливости и целительства, к нему за помощью обращались многие страждущие, но много искушений и бед пережил на тесном пути подвижничества святой Никандр.

Преподобный Никандр до конца жизни оставался пустынником…

На территории монастыря расположены: Благовещенский собор, храм Святых Царственных Мучеников и храм иконы Божией Матери "Взыскание погибших".

Целебные источники: в честь Казанской иконы Божией Матери ("глазной" источник), источник преподобного Александра Свирского (купальня с голубой радоновой водой +6С), источники Святых Апостолов Петра и Павла и Животворящего Креста Господня, источник преподобного Никандра, по преданию, был ископан самим преподобным и святой брал отсюда воду для своих нужд.

16:00 Возвращение в Псков.

Поздний обед в кафе.

Трансфер в гостиницу.

Размещение в номерах.

2 день

Обзорная экскурсия по городу Пскову

Завтрак.

Обзорная экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.

Обед в кафе в центре города.

14:00 Трансфер в гостиницу.

Обзорная экскурсия по городу ПсковуОбзорная экскурсия по городу Пскову
3 день

Пушкинские горы

Завтрак.

09:00 Отъезд в Пушкинские горы.

Экскурсия в музее – заповеднике А. С. Пушкина "Михайловское": усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.

Обед в кафе.

Продолжение экскурсии.

19:00 Возвращение в г. Псков.

Трансфер в гостиницу.

Пушкинские горыПушкинские горыПушкинские горы
4 день

Музей-заповедник «Изборск»

Завтрак.

Освобождение номеров.

11:00 Отъезд в Изборск.

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»:история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры.

Обед в кафе.

Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.

18:30 Возвращение в г. Псков.

Трансфер на вокзал к поезду №10 Псков – Москва, отправлением в 19:30.

Музей-заповедник «Изборск»Музей-заповедник «Изборск»Музей-заповедник «Изборск»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Пскове – 3 ночи.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения в обычные даты, руб:

Гостиницы

2-х мест. номер

1-но мест. номер

Доп. место для взрослого

Ребенок (с 14 до 17 лет) на основное место

Ребенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
Оазис 2**18 36022 78017 61018 16017 410
Арль 18 98023 40018 23018 78018 030
Old City18 71021 54017 21018 51017 010
Чемодан 3**20 30026 48018 05020 10017 850
Каркушин Дом 3** 21 53028 59018 53021 33018 330
Октябрьская 3**21 71022 42017 96021 51017 760
Рижская 3**21 71022 42020 96021 51020 760
Фаворит 3**22 42028 60019 27022 22019 070
Золотая набережная 3**21 71026 48017 96021 51017 760
Двор Подзноева 3**25 69034 43020 96525 49020 765
Двор Подзноева 3+ **26 12036 01021 02025 92020 820
Двор Подзноева 4**27 89038 48021 29027 69021 090
Покровский 4**27 36037 07020 61027 16020 410
OLD ESTATE 4**28 77040 25022 32028 57022 120

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения в праздничные даты (03.11.2023), руб:

Гостиницы

2-х мест. номер

1-но мест. номер

Доп. место для взрослого

Ребенок (с 14 до 17 лет) на основное место

Ребенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
Оазис 2**18 36024 54016 41018 16016 210
Арль 20 30026 48018 35020 10018 150
Old City20 30024 36018 95020 10018 750
Чемодан 3**21 18028 24018 18020 98017 980
Каркушин Дом 3** 21 53028 59018 53021 33018 330
Октябрьская 3**21 71022 42017 96021 51017 760
Рижская 3**21 71022 42020 96021 51020 760
Фаворит 3**22 42028 60019 27022 22019 070
Золотая набережная 3**21 71026 48017 96021 51017 760
Двор Подзноева 3**27 28037 61021 20527 08021 005
Двор Подзноева 3+ **27 89039 54021 29027 69021 090
Двор Подзноева 4**29 65042 01021 55029 45021 350
Покровский 4**28 24038 83020 74028 04020 540
OLD ESTATE 4**28 77040 25022 32028 57022 120

Дополнительные условия проживания уточняйте при бронировании тура.

Варианты проживания

Гостиница «Оазис»

3 ночи

Расположение: Гостиница расположена на окраине города в тихом спокойном месте в 20 минутах езды от исторического центра.

При отеле: кафе для завтраков, сауна, охраняемая парковка.

Номера:

Одноместный – однокомнатный номер с одной односпальной кроватью. В номере: WC, душ, TV.

Двухместный (Бронируются в составе сборных туров) – однокомнатный и двухкомнатный номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, TV.

Семейный – трехкомнатный номер с четырьмя полуторными кроватями. В номере: WC, душ, TV, телефон, холодильник, кондиционер.

Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»

Отель «Арль»

3 ночи

Отель «Арль» расположен на 4-м этаже в здании торгового комплекса в центре Пскова, в 10 - 12 минутах ходьбы от Псковского Кремля и Троицкого собора.

При отеле: ресторан "Le Terrasse". Рядом с отелем, в здании торгового центра, находится развлекательный комплекс «Лидер», где 25 караоке-залов, 20 дорожек боулинга, залы для проведения банкетов, корпоративов и конференций со всем необходимым оборудованием, ночной клуб.

Номера:

Эконом – двухместные номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, Wi-Fi (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля.)

Стандарт (Бронируются в составе сборных туров) – двухместные номера с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля.)

Улучшенный – двухместные номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi. (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля)

Семейный – двухместные номера с одной двуспальной кроватью и одной односпальной кроватью. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi. (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля).

Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»

Отель «Двор Подзноева» 4

3 ночи

Ресторанно-гостиничный комплекс «Двор Подзноева» 4* расположен в историческом центре Пскова. Он включает в себя два отреставрированных здания купеческих палат XVII века и гармонично соседствует с другими, расположенными вблизи, памятниками архитектуры древнего города. В отеле три корпуса: Главный корпус уровня 4**, Корпус Студии и Апартаменты уровня 3** + корпус оборудован лифтом, есть собственный ресторан для завтраков и кондиционеры во всех номерах, Бизнес- корпус уровня 3**.

При отеле: Ресторан "Двор Подзноева", состоящий из 5 залов (палат): Трапезные палаты, Пивные палаты. Кофейные палаты, Пироговы палаты и Винные палаты. Ресторан для завтраков в главном корпусе гостиницы и в корпусе студии и апартаменты. Банкетный зал и лобби-бар. Два конференц-зала (до 80 человек), бизнес-комната для проведения конференций и деловых встреч (до 40 человек), историческая экспозиция «О чём молчат летописи…». Spa-центр "СПА БЕЗ ДНА": парикмахер-стилист, маникюр, педикюр, бассейн, хамам, сауна, тренажерный зал, различные виды массажа, косметология, большой выбор спа - программ.

Номера:

STANDART Бизнес-корпус (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 16-20 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, ванна, фен, TV, телефон, мини-бар, сейф, Wi-Fi. Без доступа в аквазону СПА

STANDART Корпус Студии и Апратаменты (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 18 — 20 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, фен, TV, мини-бар, электрический чайник и чайный набор, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi. Без доступа в аквазону СПА

STANDART Главный корпус (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 18-22 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душевая кабина, фен,TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi. Посещение аквазоны СПА с 07.30 до 22.00.

Отель «Двор Подзноева» 4Отель «Двор Подзноева» 4Отель «Двор Подзноева» 4Отель «Двор Подзноева» 4Отель «Двор Подзноева» 4Отель «Двор Подзноева» 4

Отель «Покровский» 4

3 ночи

Отель "Покровский" 4* расположен в центре города в непосредственной близости от знаменитых архитектурных и главных исторических памятников и музеев. Из ряда номеров открывается вид на реку и город.

При отеле: ресторан русской и европейской кухни, лобби - бар, конференц-зал на 80 персон с необходимым оборудованием, переговорная комната на 10 - 20 персон, детская игровая комната, детская уличная площадка и специальное детское меню в ресторане отеля. Бесплатная парковка. Беспланый Wi-Fi. Spa-центр (бассейн, финская сауна и турецкая парная) и тренажерный зал.

Номера:

STANDART (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 16 — 17 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

COMFORT — двухместные номера площадью 16 — 17 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

SUPERIOR — двухместные номера площадью 18 — 20 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

FAMILY — номера для комфортного размещения 4 человек площадью 32 кв. м., состоящие из двух спален с одной двуспальной и двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

ЛЮКС — двухкомнатные номера площадью 36 км. м. включает в себя просторную спальню и гостиную, соединенные между собой внутренней дверью, две ванные комнаты (душ, туалет, фен, телевизор). В номере: WC, душ,фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

СЮИТ — двухкомнатные апартаменты для комфортного размещения до 4 — 6 человек, площадью 90 кв. м., состоящие из двух спален с одной двуспальной и двумя односпальными кроватями, кухни и гостиной. Натуральный паркет. В номере: WC, биде, ванна, душевая кабина, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, smart TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

По желанию гостей в любой номер может быть предоставлено дополнительное спальное место или детская кроватка.

Отель «Покровский» 4Отель «Покровский» 4Отель «Покровский» 4Отель «Покровский» 4Отель «Покровский» 4Отель «Покровский» 4

Отель «Old Estate Hotel & amp; SPA» 4

3 ночи

Отель "Old Estate Hotel & SPA" 4* расположен в центре города на берегу реки Псковы, в 5-7 минутах ходьбы от Псковского Кремля.

При отеле: ресторан "Аристократ", бар "Рублев", зал "Терраса", винный погреб, кондитерская, лобби-бар, Конференц-центр: переговорный зал на 100 персон, банкетный зал на 60 персон (банкет/фуршет), бизнес-центр, переговорная комната на 10 человек Spa-центр (более 250 видов Spa-процедур, в том числе оздоровительные, индийские, полинезийский, медовый, шоколадный, русский золотой и стоун-массажи. Сеансы гидро- и талассотерапии, душ Шарко, кабинет косметологии, кабинеты маникюра и педикюра, парикмахерский салон), Аква-центр (бассейн, джакузи с гидромассажем, финская сауна и турецкая парная).

Номера:

СТАНДАРТНЫЙ — двухместные номера площадью 19 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Расположены на I этаже гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

УЛУЧШЕННЫЙ (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 21-24 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. расположены на II и III этажах гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

ПОЛУЛЮКС — двухместные номера площадью 25-28 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Дополнительное место: диван-кровать или кресло-кровать. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

СТУДИЯ — двухместные номера площадью 26-36 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватям, с мягкими креслами (или диваном). В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

ЛЮКС («ПРЕЗИДЕНТ», «СЛАВИЯ», «КАЗАНОВА» — двухместные двухкомнатные номера площадью 52 -60 кв. м. Спальня: с одной большой двуспальной кроватью. Гостиная: круглый стол на 5-8 персон, журнальный столик, мягкие кресла, диван-кровать. В номере: WC, биде, душевая кабина, ванна или ванна-джакузи, сауна (в номерах «ПРЕЗИДЕНТ» и «СЛАВИЯ»), фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

Отель «Old Estate Hotel & amp; SPA» 4Отель «Old Estate Hotel & amp; SPA» 4Отель «Old Estate Hotel & amp; SPA» 4Отель «Old Estate Hotel & amp; SPA» 4Отель «Old Estate Hotel & amp; SPA» 4Отель «Old Estate Hotel & amp; SPA» 4

Отель «Чемодан»

3 ночи

Мини-отель «Чемодан» с бесплатным Wi-Fi, бесплатной парковкой и трансфером от/до аэропорта находится в городе Псков менее чем в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала «Псков-Пассажирский».

В распоряжении гостей номера с телевизором, полотенцами, постельным бельем и вентилятором.

Гости могут воспользоваться услугами прачечной и гладильными услугами, а также посетить кафе, расположенное в здании мини-отеля.

Отель «Чемодан»Отель «Чемодан»Отель «Чемодан»Отель «Чемодан»Отель «Чемодан»Отель «Чемодан»Отель «Чемодан»Отель «Чемодан»Отель «Чемодан»Отель «Чемодан»Отель «Чемодан»Отель «Чемодан»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице (расчетный час 12.00)
  • 2-х разовое питание (4 завтрака, 4 обеда)
  • Экскурсии по программе, услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Пскова и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
г. Псков
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменить количество дней в программе?

Количество дней отдыха может быть пересчитано по вашему запросу.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки в туре?

Скидка на детей до 14 лет – 400 руб. /чел.

Как организован трансфер в/из гостиницы и на экскурсии?

Забираем туристов от всех отелей (указанных в туре), кроме гостиницы «Фаворит». При заселении туристов с вещами стараемся подвозить максимально близко к отелю.
На экскурсии и в день выезда, отъезд туристов, проживающих в гостинице «Фаворит» осуществляется от гостиницы «Двор Подзноева» (Псков, ул. Некрасова, д. 1) - 5 мин. ходьбы.

Обращаем также внимание, что парковка отеля «Золотая набережная» находится в 70 метрах от отеля. К входу в отель автобусу, к сожалению, не подъехать.

В гостинице «Рижская» место посадки иногда меняется, забираем прямо от входа в отель или на парковочной площадке у отельного сквера, 2-3 мин. ходьбы. В день заселения к «Рижской» подвозим всегда.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
K
14 янв 2023
все хорошо! спасибо!
О
9 янв 2023
Никаких проблем по организационной части не было. Ничего плохого об организаторах сказать не могу. Все четко и гладко, нервничать по каким либо поводам не пришлось.
Е
9 янв 2023
Отлично! Были соблюдены все тайминги, программа соответствовала описанию

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