В древних монастырях, куда мы отправимся, когда-то разворачивались драматические события церковной истории.
А святые, мощи которых сейчас покоятся в гробницах, были участниками не только богословских споров, но и политических дискуссий и даже «виновниками» ересей.
Снетогорский, Елеазаровский и Крыпецкий монастыри, их старинная архитектура и история — в нашей программе.
А святые, мощи которых сейчас покоятся в гробницах, были участниками не только богословских споров, но и политических дискуссий и даже «виновниками» ересей.
Снетогорский, Елеазаровский и Крыпецкий монастыри, их старинная архитектура и история — в нашей программе.
Описание экскурсии
Снетогорский монастырь. На самой окраине города, в живописном уголке на излучине реки Великой с 13 века стоит Снетогорский монастырь. Будучи морскими воротами в Псков, монастырь как встречал именитых гостей, так и вставал на пути вражеских полководцев. В начале 14 века здесь был построен храм Рождества Богородицы. Он расписан фресками, которые можно увидеть по предварительной записи.
Спасо-Елеазаровский и Крыпецкий монастыри были основаны отшельниками — выходцами из Снетогорского монастыря в далёком 15 веке. Стены этих древних обителей помнят и великую славу, и страшные разорения. Здесь судьбы государственных деятелей переплетаются с жизнью псковских отшельников, а порой это одни и те же лица.
- Елеазаровский монастырь. В тишине его келий возносились смиренные молитвы, писались наставления Великому князю и даже была сформулирована государственная идея, повлиявшая на историю России. Монастырь связан с выдающимися религиозными и государственными деятелями, о которых я расскажу. Сейчас в монастыре находится чудотворная икона Спасителя 14 века
- Крыпецкий монастырь. Он до сих пор хранит тайну предсказания юродивого Корнилия. В монастыре можно поклониться мощам преподобных, приложиться к чудотворным иконам и искупаться в Святом озере
Организационные детали
- Я могу помочь с арендой автомобиля при необходимости
- Время экскурсии может увеличиться при посещении дополнительных объектов — храма Рождества Богородицы с фресками, греческой сыроварни по дороге. Это не отразится на цене
- Для осмотра фресок (сопровождается рассказом) необходима предварительная запись. При сырой погоде осмотр фресок невозможен. Стоимость: 350 ₽ за взрослого, дети до 14 лет — бесплатно, пенсионеры, учащиеся, инвалиды — 200 ₽
- Требования к одежде для женщин: головные уборы и юбки ниже колен
- В монастырях не всегда можно организовать обед. Советую запастись продуктами для перекуса
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Пскове
Провела экскурсии для 1425 туристов
Здравствуйте, дорогие гости города Пскова! Меня зовут Юлия. Я профессиональный гид-экскурсовод. Закончила филологический факультет ПГПИ. Увлечение лингвистикой привело на исторические маршруты, а углубление в историю вызвало интерес к религии и этнографии. На экскурсии по Псковской земле можно поговорить обо всем! С удовольствием покажу вам наш замечательный город и его окрестности.Задать вопрос
Похожие экскурсии из Пскова
Индивидуальная
до 4 чел.
Секреты и удивительные истории Пскова
Погрузитесь в атмосферу средневекового Пскова, исследуя его легенды и тайны. Узнайте о знаменитых личностях и исторических событиях
Начало: В вашем отеле или по договоренности
19 мар в 10:00
20 мар в 10:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
В трендеПо древнему Пскову с историком
Прогулка по древнему Пскову с историком: увлекательное путешествие в прошлое города с осмотром уникальных архитектурных памятников и исторических мест
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Групповая экскурсия по Пскову: история, архитектура и святыни
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Пскову, Изборску и Печорам! Вас ждут исторические памятники, монастыри и живописные природные объекты
Начало: На площади Ленина в г. Псков
21 мар в 09:00
23 мар в 09:00
2400 ₽ за человека