В древних монастырях, куда мы отправимся, когда-то разворачивались драматические события церковной истории. А святые, мощи которых сейчас покоятся в гробницах, были участниками не только богословских споров, но и политических дискуссий и даже «виновниками» ересей. Снетогорский, Елеазаровский и Крыпецкий монастыри, их старинная архитектура и история — в нашей программе.

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Описание экскурсии

Снетогорский монастырь. На самой окраине города, в живописном уголке на излучине реки Великой с 13 века стоит Снетогорский монастырь. Будучи морскими воротами в Псков, монастырь как встречал именитых гостей, так и вставал на пути вражеских полководцев. В начале 14 века здесь был построен храм Рождества Богородицы. Он расписан фресками, которые можно увидеть по предварительной записи.

Спасо-Елеазаровский и Крыпецкий монастыри были основаны отшельниками — выходцами из Снетогорского монастыря в далёком 15 веке. Стены этих древних обителей помнят и великую славу, и страшные разорения. Здесь судьбы государственных деятелей переплетаются с жизнью псковских отшельников, а порой это одни и те же лица.

Елеазаровский монастырь. В тишине его келий возносились смиренные молитвы, писались наставления Великому князю и даже была сформулирована государственная идея, повлиявшая на историю России. Монастырь связан с выдающимися религиозными и государственными деятелями, о которых я расскажу. Сейчас в монастыре находится чудотворная икона Спасителя 14 века

Крыпецкий монастырь. Он до сих пор хранит тайну предсказания юродивого Корнилия. В монастыре можно поклониться мощам преподобных, приложиться к чудотворным иконам и искупаться в Святом озере

Организационные детали