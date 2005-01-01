Псков – не только древний город 🏙️, но и самая большая крепость Европы: протяженность его крепостных стен 9 километров. Оценить по достоинству масштаб средневекового города, его красоту и мощь – можно на нашей автобусно-пешеходной экскурсии 🧭 по Пскову. В рамках экскурсии Вас ожидает несколько непродолжительных переездов, и ряд пешеходных прогулок.

Рядом с Псковом, всего в 30 километрах, расположилась деревня Старый Изборск. Между прочим, в Средние века Изборск был крупным городом, через который проходили торговые пути, и входил в 10 древнейших городов Руси (первое упоминание Изборска в летописи датируется 862 годом).

В 20 километрах от Изборска, на самой границе России, находится жемчужина Псковской земли – Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь. Единственный монастырь во всей России, где с 1473 года служба идет беспрестанно. Монастырь действовал и в годы Советской власти, и в годы Великой Отечественной Войны. Но наш монастырь это не только святая обитель, но и крепость, которая воевала от времен Ивана Грозного и до времен Петра I.