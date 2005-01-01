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Псков-Изборск-Печоры

Атмосфера-Путешествий
Атмосфера-Путешествий – Гид из Пскова
Псков-Изборск-Печоры
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 6 600 ₽ за экскурсию

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Псков-Изборск-Печоры
Псков-Изборск-Печоры

Что вы увидите

  • Городищенское озеро
  • Изборская крепость
  • Никольский собор в Изборске
  • Словенские ключи
  • Труворово городище
  • Псково-Печерский монастырь
  • Храм Успения Божьей Матери
  • Ольгинская часовня в Пскове
  • Псковский Кремль
  • Довмонтов город
  • Троицкий собор в Пскове
Псков – не только древний город 🏙️, но и самая большая крепость Европы: протяженность его крепостных стен 9 километров. Оценить по достоинству масштаб средневекового города, его красоту и мощь – можно на нашей автобусно-пешеходной экскурсии 🧭 по Пскову. В рамках экскурсии Вас ожидает несколько непродолжительных переездов, и ряд пешеходных прогулок.
Рядом с Псковом, всего в 30 километрах, расположилась деревня Старый Изборск. Между прочим, в Средние века Изборск был крупным городом, через который проходили торговые пути, и входил в 10 древнейших городов Руси (первое упоминание Изборска в летописи датируется 862 годом).
В 20 километрах от Изборска, на самой границе России, находится жемчужина Псковской земли – Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь. Единственный монастырь во всей России, где с 1473 года служба идет беспрестанно. Монастырь действовал и в годы Советской власти, и в годы Великой Отечественной Войны. Но наш монастырь это не только святая обитель, но и крепость, которая воевала от времен Ивана Грозного и до времен Петра I.
Что входит
  • Экскурсионное сопровождение профессионального гида
Что не входит
  • Транспортные услуги (вы можете передвигаться на своем автомобиле или мы можем подобрать для вас транспорт за дополнительную плату).
  • Входные билеты Изборскую крепость: 100 руб. - взрослые, 50 руб. - пенсионеры, 30 руб. - дети.
  • Пожертвование в Псково-Печерский монастырь (500 руб. для группы до 10 человек, 700 руб. для группы до 20 человек).
  • Личные расходы.
  • Питание.
Начало и место завершения
🚩 Псков, пл. Ленина
Псков-Изборск-Печоры
Псков-Изборск-Печоры
Псков-Изборск-Печоры
Псков-Изборск-Печоры

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Атмосфера-Путешествий
Атмосфера-Путешествий
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