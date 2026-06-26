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Псков, Изборск, Печоры: три ключа к русской истории (на вашем авто)

Услышать звон Троицкого собора, спуститься в пещеры и набрать воды из ключей
Эта экскурсия — путешествие сквозь века. Здесь Псков предстаёт не парадной столицей, а суровым стражем. Изборск будто застыл в камне со времён варягов. А Печоры удивляют монастырём в глубине холмов и Богом зданными пещерами.

Вы узнаете, где проходила граница Руси, как купцы торговали воском и почему монахи не ушли из обители при большевиках.
Псков, Изборск, Печоры: три ключа к русской истории (на вашем авто)
Псков, Изборск, Печоры: три ключа к русской истории (на вашем авто)
Псков, Изборск, Печоры: три ключа к русской истории (на вашем авто)

Описание экскурсии

Псков (2,5 ч)
Вы увидите стены кремля над рекой, мощные башни и Троицкий собор — символ вольности и несгибаемого духа города.

Изборск (2–2,5 ч)
На Труворовом городище изначально стояла крепость, которая охраняла границы Руси. Вы заглянете к Словенским ключам, которые бьют из-под земли тысячи лет. Говорят, испил воды здесь — сердце Руси почувствовал. Войдёте в Изборскую крепость-музей, где шесть суровых башен помнят Ливонские осады.

Печоры (1,5 ч)
Вы посетите Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь — древную обитель, где никогда не умолкает молитва. Вас ждёт Успенский собор, хранимый Богом зданными пещерами, и неприступные башни, глядящие на запад. Единственный в России монастырь, который не закрыл врата ни в веках войн, ни в годы безверия.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на вашей машине
  • За доплату можем поехать на нашем автомобиле: 1200 ₽ в час (3–4 чел.), 1500 ₽ в час (7 чел.)
  • В дороге проведём ~2 ч
  • Билеты по маршруту входят в стоимость
  • Обед оплачивается дополнительно по желанию
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — ваша команда гидов в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 20 туристов
Откройте Псковскую область с новой стороны. В нашей команде дипломированные историки местного университета. Мы предлагаем путешествия по древним крепостям и монастырям, дворянским усадьбам и музеям, живописным паркам и рекам. Познавательные экскурсии и уникальная культура региона точно останутся в вашей памяти!

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