Эта экскурсия — путешествие сквозь века. Здесь Псков предстаёт не парадной столицей, а суровым стражем. Изборск будто застыл в камне со времён варягов. А Печоры удивляют монастырём в глубине холмов и Богом зданными пещерами. Вы узнаете, где проходила граница Руси, как купцы торговали воском и почему монахи не ушли из обители при большевиках.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Псков (2,5 ч)

Вы увидите стены кремля над рекой, мощные башни и Троицкий собор — символ вольности и несгибаемого духа города.

Изборск (2–2,5 ч)

На Труворовом городище изначально стояла крепость, которая охраняла границы Руси. Вы заглянете к Словенским ключам, которые бьют из-под земли тысячи лет. Говорят, испил воды здесь — сердце Руси почувствовал. Войдёте в Изборскую крепость-музей, где шесть суровых башен помнят Ливонские осады.

Печоры (1,5 ч)

Вы посетите Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь — древную обитель, где никогда не умолкает молитва. Вас ждёт Успенский собор, хранимый Богом зданными пещерами, и неприступные башни, глядящие на запад. Единственный в России монастырь, который не закрыл врата ни в веках войн, ни в годы безверия.

Организационные детали