Юлия проводит ещё 6 экскурсий

Погрузитесь в атмосферу древнего Пскова, где каждый камень хранит свою историю. Узнайте о князьях, купцах и секретах крепости за 3 часа
На этой экскурсии участники увидят Псков как музей под открытым небом.
Они узнают о роли княгини Ольги в истории города, легендах псковского кремля и событиях, связанных с князем Довмонтом.
Туристы посетят торговую площадь, где раскроются секреты купеческой жизни, и прогуляются по историческому центру с храмами из списка ЮНЕСКО. Псковская земля, противостоявшая Ливонскому ордену, не оставит равнодушным никого
Экскурсия начнется у Ольгинской часовни, откуда вам откроется дивный вид на Псковский Кром и набережную с надписью «Россия начинается здесь». Мы с вами воссоздадим события тысячелетней давности, связанные с княгиней Ольгой, поговорим о ее роли в истории Пскова, версиях возраста и названия нашего города.
Кром — сердце Пскова
Здесь вас ждут летописные сказания и непридуманные легенды о псковском кремле, Троицком соборе, Иоанне Грозном и юродивом Николе, о «всполошном» колоколе и суровых законах псковской вечевой республики.
Довмонтов город, или Псковские Помпеи
Мы вспомним о князе, в честь которого назван этот городской квартал. Почему иноземец стал одним из любимых псковских князей? За что так ценили его горожане, что сосватали ему внучку Александра Невского, а долгие годы спустя воины шли в бой с мечом князя Довмонта? Вы узнаете об этом на фоне древних камней.
Псков купеческий
На торговой площади Пскова вы раскроете, кто такие «сурожане» и «суконники», почему ранее здесь нельзя было встретить ни одного иноземца и что ждало тех, кто осмеливался проникнуть в Кремль. А еще в нашем маршруте будут каменные купеческие палаты Сергея Поганкина – обсудим, откуда же у уважаемого человека такая неблагозвучная фамилия.
Средний и Окольный город
Прогулка продолжится в историческом центре города, где вы увидите знаменитые храмы из списка ЮНЕСКО и старинные здания губернского Пскова, памятники выдающимся деятелям, литературным и народным персонажам.
«Не так стены крепки, как нерушим дух псковичей»
У второй по величине каменной башни в Европе — Покровской — мы поговорим о том, как три сотни лет Псковская земля противостояла грозному Ливонскому ордену. Город ни разу не был сдан врагу!
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без каких-либо дополнительных расходов
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Эту экскурсию можно организовать индивидуально для вашей компании в любой удобный вам день и время. Стоимость на группу 5200 руб. + входной билет в Кремль 100 руб. с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 4306 туристов
Добрый день, меня зовут Юлия! Я аккредитованный гид Пушкинского заповедника. Люблю Пушкина («Живого, а не мумию») и Сергея Довлатова. Стараюсь, чтобы экскурсия была неспешной, весёлой прогулкой (насколько это позволяет музейная читать дальшеуменьшить
методичка). Работаю в туристической компании в Пскове, обладающей большим опытом организации и проведения туров и экскурсий, вместе с командой гидов, также знающих и любящих Псков и его окрестности — все мы с радостью проводим экскурсии. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 48 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Екимова
Дата посещения: 6 янв 2026
Нашим гидом была Варвара! Большое спасибо за увлекательную экскурсию! Особенно впечатлили рассказы о псковских храмах и умение держать внимание группы. Варвара,так отдалась процессу ,увлекла нас, что мы , не смотря на читать дальшеуменьшить
мороз -9,вместо заявленных 2,5 часа, прошагали (13400 шагов!!!)),и по продолжительности 4,5 часа!!!Было очень познавательно! Спасибо огромное!!! Организаторам совет- оснастите микрофоном гида. Когда группа больше 4 чел, а нас было 16, не всегда четко слышно.
Очень хочется сказать о прекрасной экскурсии и чудесном экскурсоводе! Мы были на пешеходной экскурсии 18 июля. Экскурсию вела Варвара очень профессионально. Маршрут был интересно выстроен, речь экскурсовода очень грамотная, красивая и читать дальшеуменьшить
выразительная. Варвара внимательно следила за состоянием участников экскурсии и находила возможности для отдыха - скамейки, тенистые локации (день был ооочень солнечным!). А главное — Варвара любит свой город, прекрасно знает его историю и сумела передать эти чувства нам!
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А
Александра
Очень понравилась экскурсия, за свои деньги отлично, экскурсия длилась даже дольше чем 3 часа. Порекомендовала бы организаторам обеспечить гида небольшим усилителем звука с микрофоном, потому что стоит гиду встать к тебе спиной, то уже ничего не слышно
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Д
Дарья
Хорошая экскурсия! Для нас это первое посещение Пскова и первая экскурсия в нем, было интересно пройтись по историческим местам и узнать о личностях, связанных с городом. Особенно впечатлили подробности оборонительных читать дальшеуменьшить
тактик и спасения города. Экскурсовод Варвара рассказывала все живо, в деталях, было увлекательно слушать. Правда, всем, кто соберётся, нужно помнить, что историческая часть города - совсем рядом с реками, поэтому одеваться для пешеходной экскурсии нужно тепло! Организация экскурсии была на высоком уровне - спасибо, что разделили сбор группы и оплату экскурсии и работу экскурсовода: так экскурсоводу не нужно было отвлекаться на поиски опоздавших.
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Елена
Экскурсовод Варвара очень приятная в общении, доброжелательная, речь грамотная, рассказывала интересно. Маршрут хорошо составлен. Начали с Ольгинской часовни и присоединения Пскова к Киеву. Потом поговорили про псковский стиль церквей и звонниц на примере Успенской церкви 1521г. и отправились в Кремль. Заглянули минут на 30 в величественный Троицкий собор. После Кремля изучали парк и архитектуру Пскова 19 - начала 20 веков.
+2
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