Юлия проводит ещё 6 экскурсий

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Псков пешком: от захаба до пролома

Пролистать яркие летописи древнего города и увидеть все его главные достопримечательности

Юлия
Юлия – экскурсионное агентство из Пскова
Вы увидите не просто город 🏙️, но музей 🖼 под открытым небом! С нашей помощью не растеряетесь в прошлом, узнаете не только об истории 📖 Пскова, но и о жизни псковичей, о князьях и купцах, о местных брендах.

Секреты средневековой крепости, удивительные находки Довмонтова города, храмы псковской школы из списка ЮНЕСКО и даже губернский Псков — всё охватим за 3 часа.
Задать вопросОбычно отвечает за 13 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 350 ₽ за человека

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Псков пешком: от захаба до пролома
Псков пешком: от захаба до пролома

Что вас ожидает

Прикоснуться к истокам города
Экскурсия ⛳ начнется у Ольгинской часовни, откуда вам откроется дивный вид на Псковский Кром и набережную с надписью «Россия начинается здесь». Мы с вами воссоздадим события тысячелетней давности, связанные с княгиней Ольгой, поговорим о ее роли в истории 📖 Пскова, версиях возраста и названия нашего города.

Кром — сердце Пскова
Здесь вас ждут летописные сказания и непридуманные легенды о псковском кремле, Троицком соборе, Иоанне Грозном и юродивом Николе, о «всполошном» колоколе и суровых законах псковской вечевой республики.

Довмонтов город 🏙️, или Псковские Помпеи
Мы вспомним о князе, в честь которого назван этот городской квартал. Почему иноземец стал одним из любимых псковских князей? За что так ценили его горожане, что сосватали ему внучку Александра Невского, а долгие годы спустя воины шли в бой с мечом князя Довмонта? Вы узнаете об этом на фоне древних камней.

Псков купеческий
На торговой площади Пскова вы раскроете, кто такие «сурожане» и «суконники», почему ранее здесь нельзя было встретить ни одного иноземца и что ждало тех, кто осмеливался проникнуть в Кремль. А еще в нашем маршруте будут каменные купеческие палаты Сергея Поганкина – обсудим, откуда же у уважаемого человека такая неблагозвучная фамилия.

Средний и Окольный город
Прогулка 👣 продолжится в историческом центре города, где вы увидите знаменитые храмы из списка ЮНЕСКО и старинные здания губернского Пскова, памятники выдающимся деятелям, литературным и народным персонажам.

«Не так стены крепки, как нерушим дух псковичей»
У второй по величине каменной башни в Европе — Покровской — мы поговорим о том, как три сотни лет Псковская земля противостояла грозному Ливонскому ордену. Город ни разу не был сдан врагу!

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 на площади Ленина
Псков пешком: от захаба до пролома
Псков пешком: от захаба до пролома
Псков пешком: от захаба до пролома
Псков пешком: от захаба до пролома
Псков пешком: от захаба до пролома
Псков пешком: от захаба до пролома
Псков пешком: от захаба до пролома

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Юлия
Юлия
Добрый день, меня зовут Юлия! Я аккредитованный гид Пушкинского заповедника. Люблю Пушкина («Живого, а не мумию») и Сергея Довлатова. Стараюсь, чтобы экскурсия была неспешной, веселой прогулкой (насколько это позволяет музейная «методичка»;) Я работаю в туристической компании в Пскове, обладающей большим опытом организации и проведения туров и экскурсий, вместе с командой гидов, также знающих и любящих Псков и его окрестности — все мы с радостью проводим экскурсии! До встречи!
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Юлия проводит ещё 6 экскурсий

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