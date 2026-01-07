Юлия проводит ещё 6 экскурсий

Мои заказы

Псков пешком: от захаба до пролома

Погрузитесь в атмосферу древнего Пскова, где каждый камень хранит свою историю. Узнайте о князьях, купцах и секретах крепости за 3 часа
На этой экскурсии участники увидят Псков как музей под открытым небом.

Они узнают о роли княгини Ольги в истории города, легендах псковского кремля и событиях, связанных с князем Довмонтом.

Туристы посетят торговую площадь, где раскроются секреты купеческой жизни, и прогуляются по историческому центру с храмами из списка ЮНЕСКО. Псковская земля, противостоявшая Ливонскому ордену, не оставит равнодушным никого
4.7
48 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в историю
  • 📜 Легенды и сказания
  • ⛪ Храмы из списка ЮНЕСКО
  • 🛡️ Средневековая крепость
  • 🗺️ Уникальный маршрут
Псков пешком: от захаба до пролома
Псков пешком: от захаба до пролома
Псков пешком: от захаба до пролома

Что можно увидеть

  • Ольгинская часовня
  • Псковский Кром
  • Троицкий собор
  • Довмонтов город
  • Палаты Сергея Поганкина
  • Покровская башня

Описание экскурсии

Прикоснуться к истокам города

Экскурсия начнется у Ольгинской часовни, откуда вам откроется дивный вид на Псковский Кром и набережную с надписью «Россия начинается здесь». Мы с вами воссоздадим события тысячелетней давности, связанные с княгиней Ольгой, поговорим о ее роли в истории Пскова, версиях возраста и названия нашего города.

Кром — сердце Пскова

Здесь вас ждут летописные сказания и непридуманные легенды о псковском кремле, Троицком соборе, Иоанне Грозном и юродивом Николе, о «всполошном» колоколе и суровых законах псковской вечевой республики.

Довмонтов город, или Псковские Помпеи

Мы вспомним о князе, в честь которого назван этот городской квартал. Почему иноземец стал одним из любимых псковских князей? За что так ценили его горожане, что сосватали ему внучку Александра Невского, а долгие годы спустя воины шли в бой с мечом князя Довмонта? Вы узнаете об этом на фоне древних камней.

Псков купеческий

На торговой площади Пскова вы раскроете, кто такие «сурожане» и «суконники», почему ранее здесь нельзя было встретить ни одного иноземца и что ждало тех, кто осмеливался проникнуть в Кремль. А еще в нашем маршруте будут каменные купеческие палаты Сергея Поганкина – обсудим, откуда же у уважаемого человека такая неблагозвучная фамилия.

Средний и Окольный город

Прогулка продолжится в историческом центре города, где вы увидите знаменитые храмы из списка ЮНЕСКО и старинные здания губернского Пскова, памятники выдающимся деятелям, литературным и народным персонажам.

«Не так стены крепки, как нерушим дух псковичей»

У второй по величине каменной башни в Европе — Покровской — мы поговорим о том, как три сотни лет Псковская земля противостояла грозному Ливонскому ордену. Город ни разу не был сдан врагу!

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без каких-либо дополнительных расходов
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Эту экскурсию можно организовать индивидуально для вашей компании в любой удобный вам день и время. Стоимость на группу 5200 руб. + входной билет в Кремль 100 руб. с человека.

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — Организатор в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 4306 туристов
Добрый день, меня зовут Юлия! Я аккредитованный гид Пушкинского заповедника. Люблю Пушкина («Живого, а не мумию») и Сергея Довлатова. Стараюсь, чтобы экскурсия была неспешной, весёлой прогулкой (насколько это позволяет музейная
читать дальшеуменьшить

методичка). Работаю в туристической компании в Пскове, обладающей большим опытом организации и проведения туров и экскурсий, вместе с командой гидов, также знающих и любящих Псков и его окрестности — все мы с радостью проводим экскурсии. До встречи!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 48 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
40
4
5
3
2
2
1
1
Е
Дата посещения: 6 янв 2026
Нашим гидом была Варвара!
Большое спасибо за увлекательную экскурсию! Особенно впечатлили рассказы о псковских храмах и умение держать внимание группы. Варвара,так отдалась процессу ,увлекла нас, что мы , не смотря на
читать дальшеуменьшить

мороз -9,вместо заявленных 2,5 часа, прошагали (13400 шагов!!!)),и по продолжительности 4,5 часа!!!Было очень познавательно!
Спасибо огромное!!!
Организаторам совет- оснастите микрофоном гида. Когда группа больше 4 чел, а нас было 16, не всегда четко слышно.

Нашим гидом была Варвара!
Нашим гидом была Варвара!
Нашим гидом была Варвара!
Нашим гидом была Варвара!
Нашим гидом была Варвара!
Нашим гидом была Варвара!
Нашим гидом была Варвара!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Экскурсию вела экскурсовод Ольга. замечательная подача материала, слаженная речь, отличный человек! спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Очень хочется сказать о прекрасной экскурсии и чудесном экскурсоводе!
Мы были на пешеходной экскурсии 18 июля. Экскурсию вела Варвара очень профессионально. Маршрут был интересно выстроен, речь экскурсовода очень грамотная, красивая и
читать дальшеуменьшить

выразительная. Варвара внимательно следила за состоянием участников экскурсии и находила возможности для отдыха - скамейки, тенистые локации (день был ооочень солнечным!).
А главное — Варвара любит свой город, прекрасно знает его историю и сумела передать эти чувства нам!

Вам был полезен этот отзыв?
А
Очень понравилась экскурсия, за свои деньги отлично, экскурсия длилась даже дольше чем 3 часа. Порекомендовала бы организаторам обеспечить гида небольшим усилителем звука с микрофоном, потому что стоит гиду встать к тебе спиной, то уже ничего не слышно
Очень понравилась экскурсия, за свои деньги отлично, экскурсия длилась даже дольше чем 3 часа. Порекомендовала бы
Очень понравилась экскурсия, за свои деньги отлично, экскурсия длилась даже дольше чем 3 часа. Порекомендовала бы
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Хорошая экскурсия! Для нас это первое посещение Пскова и первая экскурсия в нем, было интересно пройтись по историческим местам и узнать о личностях, связанных с городом. Особенно впечатлили подробности оборонительных
читать дальшеуменьшить

тактик и спасения города. Экскурсовод Варвара рассказывала все живо, в деталях, было увлекательно слушать. Правда, всем, кто соберётся, нужно помнить, что историческая часть города - совсем рядом с реками, поэтому одеваться для пешеходной экскурсии нужно тепло! Организация экскурсии была на высоком уровне - спасибо, что разделили сбор группы и оплату экскурсии и работу экскурсовода: так экскурсоводу не нужно было отвлекаться на поиски опоздавших.

Хорошая экскурсия! Для нас это первое посещение Пскова и первая экскурсия в нем, было интересно пройтись
Хорошая экскурсия! Для нас это первое посещение Пскова и первая экскурсия в нем, было интересно пройтись
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Экскурсовод Варвара очень приятная в общении, доброжелательная, речь грамотная, рассказывала интересно. Маршрут хорошо составлен. Начали с Ольгинской часовни и присоединения Пскова к Киеву. Потом поговорили про псковский стиль церквей и звонниц на примере Успенской церкви 1521г. и отправились в Кремль. Заглянули минут на 30 в величественный Троицкий собор. После Кремля изучали парк и архитектуру Пскова 19 - начала 20 веков.
Экскурсовод Варвара очень приятная в общении, доброжелательная, речь грамотная, рассказывала интересно. Маршрут хорошо составлен. Начали с
Экскурсовод Варвара очень приятная в общении, доброжелательная, речь грамотная, рассказывала интересно. Маршрут хорошо составлен. Начали с
Экскурсовод Варвара очень приятная в общении, доброжелательная, речь грамотная, рассказывала интересно. Маршрут хорошо составлен. Начали с
Экскурсовод Варвара очень приятная в общении, доброжелательная, речь грамотная, рассказывала интересно. Маршрут хорошо составлен. Начали с
Экскурсовод Варвара очень приятная в общении, доброжелательная, речь грамотная, рассказывала интересно. Маршрут хорошо составлен. Начали с
Экскурсовод Варвара очень приятная в общении, доброжелательная, речь грамотная, рассказывала интересно. Маршрут хорошо составлен. Начали с
Экскурсовод Варвара очень приятная в общении, доброжелательная, речь грамотная, рассказывала интересно. Маршрут хорошо составлен. Начали с
Экскурсовод Варвара очень приятная в общении, доброжелательная, речь грамотная, рассказывала интересно. Маршрут хорошо составлен. Начали с+2
Экскурсовод Варвара очень приятная в общении, доброжелательная, речь грамотная, рассказывала интересно. Маршрут хорошо составлен. Начали с
Экскурсовод Варвара очень приятная в общении, доброжелательная, речь грамотная, рассказывала интересно. Маршрут хорошо составлен. Начали с
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Пскова

Похожие экскурсии на «Псков пешком: от захаба до пролома»

Яркая история большого Пскова
Пешая
2.5 часа
209 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Яркая история большого Пскова
Погрузиться в разные эпохи жизни города и увидеть его знаковые места с дипломированным историком
Начало: На площади Ленина у памятника сами знаете кому
Сегодня в 16:00
20 авг в 10:00
от 7000 ₽ за всё до 10 чел.
Такой древний Псков
Пешая
3.5 часа
228 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Такой древний Псков
Эта экскурсия подарила настоящее понимание духа Пскова, его роли в истории и силы его жителей
Начало: На площади Ленина
Завтра в 17:00
20 авг в 15:30
от 7747 ₽ за всё до 10 чел.
Псков и его окрестности - с интересом и любовью
Пешая
2 часа
245 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Псков и его окрестности - с интересом и любовью
Откройте для себя уникальный Псков: его кремль, монастыри и башни. Индивидуальный маршрут с учетом ваших интересов
Начало: Выберем так, чтобы это было вам удобно
19 авг в 14:00
20 авг в 08:00
от 8500 ₽ за всё до 10 чел.
Псков - детям
Пешая
1 час
88 отзывов
Квест
до 4 чел.
Псков - детям
Погрузитесь в увлекательный мир истории Пскова с квест-экскурсией для всей семьи. Игры, загадки и исторические открытия ждут вас
Начало: У набережной реки Псковы
20 авг в 09:00
21 авг в 09:00
от 5500 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пскове. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пскове
750 ₽ за человека