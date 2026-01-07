Юлия проводит ещё 6 экскурсий

На этой экскурсии участники увидят Псков как музей под открытым небом. Они узнают о роли княгини Ольги в истории города, легендах псковского кремля и событиях, связанных с князем Довмонтом. Туристы посетят торговую площадь, где раскроются секреты купеческой жизни, и прогуляются по историческому центру с храмами из списка ЮНЕСКО. Псковская земля, противостоявшая Ливонскому ордену, не оставит равнодушным никого

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Описание экскурсии

Прикоснуться к истокам города

Экскурсия начнется у Ольгинской часовни, откуда вам откроется дивный вид на Псковский Кром и набережную с надписью «Россия начинается здесь». Мы с вами воссоздадим события тысячелетней давности, связанные с княгиней Ольгой, поговорим о ее роли в истории Пскова, версиях возраста и названия нашего города.

Кром — сердце Пскова

Здесь вас ждут летописные сказания и непридуманные легенды о псковском кремле, Троицком соборе, Иоанне Грозном и юродивом Николе, о «всполошном» колоколе и суровых законах псковской вечевой республики.

Довмонтов город, или Псковские Помпеи

Мы вспомним о князе, в честь которого назван этот городской квартал. Почему иноземец стал одним из любимых псковских князей? За что так ценили его горожане, что сосватали ему внучку Александра Невского, а долгие годы спустя воины шли в бой с мечом князя Довмонта? Вы узнаете об этом на фоне древних камней.

Псков купеческий

На торговой площади Пскова вы раскроете, кто такие «сурожане» и «суконники», почему ранее здесь нельзя было встретить ни одного иноземца и что ждало тех, кто осмеливался проникнуть в Кремль. А еще в нашем маршруте будут каменные купеческие палаты Сергея Поганкина – обсудим, откуда же у уважаемого человека такая неблагозвучная фамилия.

Средний и Окольный город

Прогулка продолжится в историческом центре города, где вы увидите знаменитые храмы из списка ЮНЕСКО и старинные здания губернского Пскова, памятники выдающимся деятелям, литературным и народным персонажам.

«Не так стены крепки, как нерушим дух псковичей»

У второй по величине каменной башни в Европе — Покровской — мы поговорим о том, как три сотни лет Псковская земля противостояла грозному Ливонскому ордену. Город ни разу не был сдан врагу!

Организационные детали